Shutdown-Chaos: Trumps Machtkampf legt Regierung lahm – das gesamte Betriebssystem des Tiefen Staates wird gelöscht

Ein politisches Tauziehen zwischen Republikanern und Demokraten hat die USA in einen historischen Shutdown gestürzt. Während Trump mit harten Drohungen den Druck erhöht, wirft die Regierung Hunderttausende Amerikaner in Unsicherheit.

Der erbitterte Konflikt im Kongress zeigt: Der Machtkampf um Haushaltsfragen ist längst mehr als eine Budgetdebatte – er ist ein strategisches Ringen um Einfluss, Zukunft und die Zwischenwahlen 2026.

Shutdown besiegelt – Regierungsstillstand

Die USA beginnen mit einem Regierungsstillstand, während Trump und die Demokraten feststecken. Wie Bloomberg berichtet, hat der Kongress die Mitternachtsfrist (6:00 Uhr deutsche Zeit) für die Verabschiedung des Haushaltsplans verstreichen lassen und damit den ersten Regierungsstillstand der USA seit fast sieben Jahren sowie den dritten unter Präsident Donald Trump ausgelöst.

Das Haushaltsamt des Weißen Hauses wies die Behörden an, ihre Pläne für einen Finanzierungsausfall umzusetzen. Dadurch wurde die Regierung mit Ausnahme der wesentlichen Aufgaben stillgelegt, die Arbeit von Hunderttausenden Amerikanern beeinträchtigt und viele öffentliche Dienstleistungen auf den Kopf gestellt.

Da sich die beiden Parteien in einer Pattsituation bezüglich der Gesundheitszuschüsse befinden und diesen Moment nutzen, um die Zwischenwahlen 2026 zu beeinflussen, könnte sich der Shutdwon– und dessen wirtschaftliche Auswirkungen – verlängern. Laut Bloomberg Economics könnte die Arbeitslosenquote von 4,3 % im August auf 4,6 % bis 4,7 % steigen, wenn die Schließung drei Wochen dauert, da beurlaubte Arbeitnehmer als vorübergehend arbeitslos gezählt werden.

Trump kündigt Massenentlassungen an

Trump hat angedeutet, dass seine Regierung den Shutdown nutzen würde, um über die vorübergehende Beurlaubung von schätzungsweise 750.000 Regierungsangestellten hinaus Massenentlassungen von Bundesangestellten durchzuführen. Dieser Schritt könnte die wirtschaftlichen Folgen der Schließung verschlimmern und deren Auswirkungen verlängern.

Zu den rund 150.000 Arbeitnehmern, die aufgrund von aufgeschobenen Kündigungsprogrammen im Rahmen von Elon Musks DOGE-Initiative zum 1. Oktober aus dem Bundesdienst ausscheiden, kämen diese Stellenstreichungen hinzu. In Verbindung mit früheren Frühverrentungen und Entlassungen in diesem Jahr könnte dies in einigen Regionen, wie beispielsweise im Großraum Washington, D.C., eine Rezession auslösen. (Shutdown-Drama in den USA: Vance attackiert, Trump provoziert)

Regierungsstillstand belastet Wirtschaft

Ein Großteil der wirtschaftlichen Auswirkungen eines Regierungsstillstands konnte in der Vergangenheit nach dessen Ende wieder wettgemacht werden, jedoch nicht alle. So schätzte das Congressional Budget Office, dass die US-Wirtschaft 3 Milliarden US-Dollar der 11 Milliarden US-Dollar an reduzierter Wirtschaftsleistung während des fünfwöchigen, teilweisen Regierungsstillstands in den Jahren 2018–2019, dem längsten in der Geschichte der USA, nicht wieder wettgemacht hat.

Eine Schließung würde auch wichtige Wirtschaftsdaten, wie den für Freitag erwarteten Arbeitsmarktbericht des Bureau of Labor Statistics, verzögern. Die Federal Reserve beobachtet die Wirtschaftsdaten genau, da sie Änderungen der Zinssätze abwägt und während der Schließung ohne diese wichtigen Daten auskommen müsste.

Ein schwieriger Weg

Demokraten und Republikaner zeigen keine Anzeichen dafür, ihren Stillstand in der Frage zu lösen, ob Gesundheits- und andere politische Änderungen, die die Demokraten gefordert haben, in einen Übergangshaushalt aufgenommen werden sollen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Den Republikanern fehlen mindestens acht demokratische Stimmen, um einen Finanzierungsentwurf zu unterstützen. Sie kündigten an, den Senat bis zum Jom-Kippur-Feiertag in Sitzung zu halten und wiederholt über ihren Vorschlag abstimmen zu lassen, bis die Demokraten nachgeben.

„Sie müssen die Geiseln freilassen”, sagte der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, gegenüber Reportern.

Der demokratische Senatsführer Chuck Schumer steht unter enormem Druck von Parteimitgliedern, die Frist für den Shutdown – ein seltener Hebel für die Partei – zu nutzen, um Zugeständnisse von Trump zu erzwingen.

Im März wurde er von Progressiven heftig kritisiert, nachdem er einen Übergangshaushalt bis zum 30. September ohne die Prioritäten der Demokraten unterstützt hatte.

Republikaner mit Oberhand

Trump und die Führer der Republikaner haben erklärt, dass sie in der Konfrontation die Oberhand haben, da sie ihre Basis hinter einem einfachen Übergangshaushalt vereinen konnten. Thune sagte Reportern, dass die Demokraten die Schuld trügen, genauso wie die Republikaner bei der Haushaltssperre 2013 wegen der Aufhebung von Obamacare, da sie zusätzliche Forderungen an den Haushalt stellten.

Am 19. September verabschiedete das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung bis zum 21. November, der keine wesentlichen Zusatzklauseln enthielt. Der Entwurf scheiterte zweimal an der erforderlichen Unterstützung von acht Demokraten im Senat.

Am späten Dienstag stimmten drei Demokraten zusammen mit allen Republikanern bis auf einen für den Ausgabenentwurf – eine Steigerung gegenüber ihrer vorherigen Abstimmung, bei der nur einer dafür gestimmt hatte. Um den Entwurf voranzubringen und die Haushaltssperre zu beenden, müssten in den kommenden Tagen fünf weitere ihre Meinung ändern.

Ein konkurrierender Vorschlag der Demokraten, der die Mittel für das Gesundheitswesen und andere Bereiche um 1,5 Billionen Dollar aufstocken würde, ist ebenfalls im Senat gescheitert.

Gesundheitskosten im Fokus

Gemäßigte Senatsdemokraten haben angedeutet, dass sie einen vorübergehenden Finanzierungsentwurf unterstützen könnten, wenn ernsthafte Verhandlungen über die Gesundheitskosten aufgenommen würden.

Ohne Maßnahmen des Kongresses laufen die Steuergutschriften für Obamacare-Prämien am 31. Dezember aus. Rund 20 Millionen Versicherungsnehmer müssen mit Prämienerhöhungen rechnen, da Mitteilungen über die bevorstehenden Erhöhungen noch in diesem Monat verschickt werden. Eine Gruppe gemäßigter Republikaner hat angedeutet, dass sie eine Verlängerung aushandeln könnte, möglicherweise in Verbindung mit neuen Einkommensgrenzen.

Nach einem Treffen im Oval Office am Montag hat Trump angedeutet, dass letztendlich eine Einigung zu Obamacare erzielt werden könnte. Gleichzeitig wiederholte er seine Drohung, im Falle eines Shutdowns Massenentlassungen durchzuführen, und veröffentlichte ein Deepfake-Video, das mit KI erstellt wurde und in dem Jeffries mit einem Sombrero zu sehen ist. Der demokratische Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus verurteilte dies als „rassistisch”.

„Er benutzt die Amerikaner wie Schachfiguren“, sagte Schumer und fügte hinzu, dass Trump nun die „Verantwortung“ für alle Entlassungen übernommen habe.

Das gesamte Betriebssystem des Tiefen Staates wird gelöscht

Bis zum 30. September 2025 haben über 100.000 Bundesangestellte offiziell gekündigt – die letzte Welle einer monatelangen Massenabwanderung, die mittlerweile fast 275.000 Entlassungen aus dem Bundessystem umfasst. Dies ist der größte Zusammenbruch der zivilen US-Bundesbediensteten seit dem Zweiten Weltkrieg – und er wird direkt unter der Autorität von Präsident Donald J. Trump vollzogen, der sich derzeit in seiner zweiten Amtszeit befindet.

Die Operation begann still und leise am 28. Januar 2025 , als das Office of Personnel Management (OPM) ein Memo mit dem Titel „Weggabelung“ verteilte.

Bundesangestellte wurden vor eine klare Wahl gestellt: Sie konnten ein Angebot zur „aufgeschobenen Kündigung“ innerhalb einer bestimmten Frist annehmen, ihr volles Gehalt und ihre Sozialleistungen bis Ende September erhalten, aber auf alle Rechtsmittel verzichten, Berufung einzulegen oder zu klagen. Tausende nahmen das Angebot an. Die meisten verstanden genau, was es war – ein Ultimatum.

Bis Mitte Februar hatten bereits 75.000 Menschen den Ausstiegsvertrag unterzeichnet. Heute ist die letzte Welle angebrochen. Mehr als 100.000 Menschen streiken nun auf einmal.

Die meisten verlassen die Firma stillschweigend, in der Hoffnung, ihre zukünftigen Beschäftigungschancen in der Privatwirtschaft zu sichern. Doch was im Verborgenen geschieht, ist weit mehr als nur Rücktritte.

Hinter der bürokratischen Sprache der „Reorganisation“ und „Personalreform“ verbirgt sich eine gezielte, vorsätzliche Demontage des nicht gewählten Verwaltungsstaats – eben jener Netzwerke mittlerer Autorität, die dafür sorgten, dass die Politik an den Zielen der Globalisten ausgerichtet blieb, unabhängig davon, wer im Oval Office saß.

Interne Memos der Agenturen zeigen, dass diese Rücktritte nicht gleichmäßig verteilt waren. Bestimmte Abteilungen wurden gezielt zum Zusammenbruch verurteilt (weitere Informationen auf gazetteller.com). Die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) beispielsweise wurde ausgehöhlt. Fast alle in Washington ansässigen Mitarbeiter wurden aus ihren Büros ausgesperrt.

USAID war eng mit Operationen verstrickt, die weit außerhalb seines legalen Rahmens lagen – verdeckte Einflussprogramme, die Überweisung von Geldern für Biolabore über ausländische NGOs und als humanitäre Hilfe getarnte Destabilisierungsinitiativen. Diese Programme endeten nicht unter Trump – sie wurden aufgedeckt . Und nun werden die dahinterstehenden Personen entfernt.

Ähnliche Säuberungen finden derzeit im DHS, HHS, Bildungsministerium und NOAA statt – Behörden, in denen die mittlere Führungsebene die operative Kontrolle in die Hände von Auftragnehmern, Beratern und externen Stellen gelegt hat, die mit globalen Gesundheitsbehörden, ESG-Finanziers und ausländischen Beratungsgremien verbunden sind .

In manchen Fällen werden ganze Befehlsketten aufgelöst, ihre Autorität vorübergehenden militärischen Verbindungspersonen übertragen oder sie werden in hybride zivil-militärische Aufsichtsgremien umstrukturiert.

Durchgesickerten Planungsdokumenten zur Personalreduzierung (RIF) zufolge wurden Tausende der Entlassenen bereits vor Monaten intern im Rahmen einer umfassenden Loyalitätsprüfung der Trump-Regierung identifiziert. (Weitere Informationen auf gazetteller.com)

Die IT-Infrastruktur des Bundes, die einst dazu diente, Amerikaner auf „extremistisches Verhalten“ zu überprüfen, wird nun nach innen umgeleitet – auf die interne Kommunikation, Beschaffungsprotokolle, Auslandsreiseaufzeichnungen und das Vertragsverhalten auf Projektebene. Das Ziel: aufzudecken, wer seine Politik nach außen hin durchsetzte , statt nach amerikanischem Interesse.

Es handelt sich nicht nur um Bürokraten. Viele von ihnen hatten wichtige Rollen bei der Zuschussvergabe, der Durchsetzung von Vorschriften, der Zensurpolitik und der internationalen Zusammenarbeit auf Behördenebene inne. Sie bildeten eine Schattenregierungsstruktur – eine vierte Gewalt ohne Wählerverantwortung. Jahrelang kamen und gingen Präsidenten, doch die interne Kultur dieser Behörden blieb dem nationalen Interesse feindlich gesinnt. Diese Ära geht zu Ende.

Was die meisten Amerikaner nicht sehen, ist, was als nächstes kommt.

Dabei geht es um Datenkontrolle, Informationszugriff und souveräne Sicherheit (Weitere Informationen auf gazetteller.com). Seit Anfang August ordnet eine nicht veröffentlichte Anweisung aus dem Weißen Haus unter Trump die Verlagerung aller hochrangigen Datenoperationen von Drittanbietern von Cloud-Diensten in ein vom Militär verwaltetes nationales Netzwerk an , das von den Cyber-Abteilungen der Space Force und der neu aktivierten Quantum Intelligence Task Force überwacht wird .

Bundessysteme, die zuvor von Amazon Web Services, Microsoft Azure und mit dem Ausland verbundenen IT-Auftragnehmern abhängig waren, werden in gehärtete Zero-Access-Cluster migriert, in denen keine externe Entität über Root-Berechtigung verfügt.

Diejenigen, die entfernt werden, sind dieselben, die diesen unsicheren Systemen unter dem Deckmantel der „Effizienz“ den Erfolg ermöglicht haben. Sie haben die Integration biometrischer Gesundheits-IDs genehmigt, sich an der Infrastruktur für digitale Zensur beteiligt und Vereinbarungen mit Institutionen unterzeichnet, die mit dem Weltwirtschaftsforum, der Weltgesundheitsorganisation und den UN-Entwicklungsprogrammen verbunden sind – und das alles unter Umgehung der öffentlichen Kontrolle.

Sie waren die Vollstrecker eines sanften Putsches, der vor Jahrzehnten begann – als nicht gewählte Bürokraten begannen, Regeln zu schreiben, die zwar wie Gesetze funktionierten, aber keine Rechenschaftspflicht boten (Weitere Informationen auf gazetteller.com). Jetzt werden sie systematisch entfernt.

Manche werden sagen, es sei zu aggressiv. Manche werden sagen, es sei Rache. Aber jeder, der aufmerksam zusieht, weiß, dass es sich um eine chirurgische Korrektur handelt – notwendig und längst überfällig.

Trumps Team bereitete diese Operation während seiner ersten Amtszeit vor. Die Daten waren bereits gesammelt. Die Allianzen waren bereits kartiert. Was wir jetzt erleben, ist die Ausführungsphase – koordiniert mit militärischer Unterstützung , abgesichert durch wasserdichte Rechtsrahmen und unterstützt durch Echtzeit-Geheimdienstinformationen. So wird das System zurückerobert, ohne einen einzigen Schuss abzugeben.

Quellen aus den übrigen Abteilungen bestätigen, dass Phase II am 10. Oktober beginnt. Dazu gehört die Einstellung ganzer Programme im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung globaler Überwachungssysteme, im Inland genutzter Systeme zur verhaltensbasierten Vorhersage und von KI-Entscheidungsrahmen, die im Rahmen von „Pilotprogrammen“ zwischen 2017 und 2022 in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Strafverfolgung installiert werden.

Die Säuberung ist noch nicht vorbei – sie weitet sich aus.

Und zum ersten Mal seit Menschengedenken kann die Maschinerie sie nicht stoppen . Die Bürokraten haben keine Rückfallebene. Die Geldhähne sind zugedreht. Die Medien können sie nicht schützen. Der Rechtsschutz ist weg.

Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de/gazetteller.com am 01.10.2025