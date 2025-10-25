Steht der Tag bevor, an dem E.T. endlich hinter dem Vorhang hervortritt?

Teile die Wahrheit!

Die bedeutendste Entdeckung der Menschheit wäre die Erkenntnis, dass es im gesamten Kosmos tatsächlich intelligentes außerirdisches Leben gibt – und dass es sich wahrscheinlich bereits unter uns befindet.

Stellen Sie sich einen Vortrag in einem großen Hörsaal vor, in dem sich reihenweise aufmerksame Menschen aufhalten. Die Atmosphäre im Hörsaal ist ehrfürchtig, als würde ein neues Kapitel des kosmischen Verständnisses und der Verbundenheit aufgeschlagen.

Der Vortragende – ein großer, schlanker Außerirdischer aus dem Norden – steht gelassen und entspannt da und strahlt eine ruhige Autorität aus, während er auf den großen, leuchtenden Bildschirm zeigt.

Auf dem Bildschirm schweben zwei Planeten – die Erde und ein rot gefärbter Planet in einem anderen Sternensystem – nebeneinander, verbunden durch die Worte INTERSTELLARE KOEXISTENZ .

Als Teil der Präsentation gibt es unglaubliche holografische Bilder, die fortschrittliche Technologien, unbegrenzte kostenlose Energiequellen, interplanetaren Kulturaustausch und Portale zu anderen Existenzbereichen darstellen.

Am erstaunlichsten ist, dass ETs Präsentation nicht verbal, sondern telepathisch erfolgt – und ETs Eröffnungsbotschaft an das Publikum: „ Sie wollten uns kennenlernen; nun, hier sind wir .“ (Invasions-Gerüchte: Terrorisierten Aliens indigene Dorfbewohner in Peru? (Video))

Exopolitik

Das „exopolitische“ Modell geht davon aus, dass die Erde Teil eines dicht bevölkerten Universums voller sich entwickelnder, intelligenter Zivilisationen ist, die unter galaktischem Recht koexistieren und deren Regierungssysteme durch galaktische Politik unterstützt werden.

Darüber hinaus basiert die Exopolitik auf der Erkenntnis, dass viele fortgeschrittene außerirdische Rassen die Erde mit unterschiedlichen ethischen Grundsätzen, Motiven, Erscheinungsformen und Absichten besucht haben.

Die religiösen und wissenschaftlichen Dogmen, die dem Homo sapiens über Jahrtausende aufgezwungen wurden, stehen nun vor einer völligen Umstrukturierung. Wenn das exopolitische Modell zum neuen dominanten Paradigma wird, können wir einen massiven Wandel herbeiführen, der das Schicksal der Erde zum Besseren wenden wird.

Für eine erfolgreiche Interaktion mit Außerirdischen ist eine „Reinheit der Motive“ erforderlich, die wissenschaftliche Offenheit, spirituelle Reife und das Streben nach Wahrheit sowie Selbstlosigkeit, Harmlosigkeit und Habgierlosigkeit umfasst.

Wird die Menschheit diesen Ansprüchen derzeit gerecht? Außerirdische denken vielleicht, es sei endlich an der Zeit, dies herauszufinden.

Ist ET endlich bereit, hinter dem Vorhang hervorzutreten?

In meinen vorherigen Artikeln dieser Reihe habe ich mehrfach auf die vielen fortgeschrittenen Zivilisationen hingewiesen, die meiner Meinung nach den unendlichen Kosmos und die vielen Existenzbereiche bewohnen, und auch auf die Wahrscheinlichkeit einer Galaktischen Föderation der Welten.

Ich habe auch darauf hingewiesen, dass fortgeschrittene Außerirdische schon seit der Vorgeschichte der Zivilisationen der Erde Teil der menschlichen Erfahrung sind.

Und ich habe viele Beispiele für die jahrzehntelange (vielleicht jahrhundertelange) Interaktion der Außerirdischen mit den Oberherren der Erde – den Strippenziehern hinter dem Vorhang – angeführt.

Doch obwohl es streng geheime Geheimgruppen und Regierungsbehörden gibt, die über sachkundiges Personal, fortschrittliche Technologie und Milliarden von Dollar verfügen, bedeutet das nicht, dass diese Organisationen die Verbindungspersonen sein sollten, die letztlich die Beziehung zwischen Außerirdischen und Menschen überwachen oder gar daran teilnehmen.

Zu diesem letzten Kommentar möchte ich über ein wahrscheinliches Szenario spekulieren, in dem die wohlwollenden Außerirdischen, die über unseren schönen bläulichen Himmelskörper wachen und sich große Sorgen um die Zukunft der Erde machen, zunehmend frustriert sind über die korrupte Natur der machtbesessenen „Eliten“ der Menschheit.

Diese wohlwollenden Außerirdischen haben die Geduld verloren, weil die heutigen Strippenzieher ihnen ihr Wissen über fortschrittliche Technologien und spirituelles Bewusstsein vorenthalten.

Ihnen ist bewusst, dass die Menschheit und die Erde, wenn diese Informationen endlich ans Licht kämen, in ein utopisches goldenes Zeitalter aufsteigen könnten, frei von allen Funktionsstörungen und dem Leid, das die Welt heute erlebt.

Ich spreche davon, dass diese fortgeschrittenen, wohlwollenden Außerirdischen nicht länger nur mit den albernen Regierungen und gewalttätigen Herrschern kommunizieren wollen, die derzeit den Planeten beherrschen.

Stattdessen wollen diese außerirdischen Besucher von außerhalb der Erde nun direkt und offen mit den Lebensformen der Erde (menschlichen und anderen) interagieren.

Und durch diesen direkten Kontakt wollen diese Außerirdischen die Menschheit dazu ermutigen, ihr Verhalten zu ändern. Und sie wollen einen Aktionsplan vorlegen, der die gesamte Menschheit zur gemeinsamen Teilnahme ermutigt.

Wie Menschen die Motive von Außerirdischen sehen könnten

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass es uns angesichts der anhaltenden Beschäftigung der Menschheit mit Militarismus, Konflikten und Gewalt nicht überraschen sollte, wenn eine außerirdische Zivilisation möglicherweise keinen direkten Kontakt mit Menschen haben möchte.

Zweitens ist es in der Beziehung zwischen Mensch und Außerirdischem entscheidend, wie wir die Absichten und Motive der Außerirdischen betrachten. Glaubt man Filmen, Boulevardzeitungen, Sensationsbüchern und Gerüchten, sind Außerirdische entweder guruartige Weltraumgötter oder Darth Vaders Weltraumeroberer.

Unsere menschliche Tendenz, uns in dieser Frage auf eine Seite zu stellen, ist verfrüht und ungerechtfertigt – und gefährlich. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Außerirdischen perfekte Götter oder Agenten eines bösen Imperiums sind.

Dennoch haben diese Ansichten über die Motive Außerirdischer unsere Einstellungen und Handlungen beeinflusst und werden dies auch weiterhin tun, wenn wir uns nicht bewusst damit auseinandersetzen.

Was erhoffen sich die wohlwollenden Außerirdischen für die Menschheit?

Die wohlwollenden Außerirdischen, die hinter den Kulissen geblieben sind, möchten, dass die Menschheit endlich eine spirituelle „Einheit“ versteht und erreicht – das heißt, dass sie zum Wohle aller zusammenkommt , als ein Geist, eine Schöpfung, ein Planet, eine liebende Menschheit!

Eine solche Einheit würde einen Weltfrieden auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit bedeuten, die Rettung unseres Planeten vor der Umweltzerstörung und die Arbeit an einem offenen Kontakt mit der „Galaktischen Föderation der Welten“.

Die Annahme einer solchen gemeinsamen Denkweise, zusammen mit der Unterstützung wohlwollender Außerirdischer, könnte es der Menschheit ermöglichen, eine historische, positive soziale Bewegung ins Leben zu rufen, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Und obwohl es Generationen dauern könnte, bis der Erfolg eintritt, wird sich das Warten auf das Ergebnis mehr als lohnen.

Einige Barrieren, die dem direkten Kontakt der Außerirdischen im Wege stehen

Eines kann man mit großer Sicherheit sagen: Wenn intelligente Außerirdische schließlich aus dem Hintergrund hervortreten und den sogenannten „Erstkontakt“ mit der Menschheit initiieren, werden sie uns deutlich überlegen sein. Das bedeutet, dass der Erstkontakt mit Menschen mit zahlreichen Herausforderungen und Komplikationen verbunden sein wird.

Art und Qualität der Interaktionen zwischen Außerirdischen und Menschen hängen teilweise vom Grad der Weisheit und Reife der Menschheit ab und werden durch diese begrenzt. Daher müssen wir darauf achten, Außerirdischen nicht mit Gier, Angst, Feindseligkeit und Misstrauen zu begegnen.

Bereit – Feuer – Zielen

Ein Blick auf die Erdgeschichte zeigt, dass die Menschen lieber Krieg führen und einander schreckliches Leid zufügen, als den erhabenen Zustand höheren Bewusstseins zu erreichen, auf den unsere Weisheitstraditionen hinweisen. Tatsächlich ist unsere aktuelle Situation auf der „Irrenhaus-Erde“ eindeutig dystopisch.

Wenn sich Außerirdische also schließlich dazu entschließen, aus dem Hintergrund hervorzutreten und sich der Menschheit direkt zu präsentieren , wie wird die Menschheit dann reagieren? Werden die Menschen erst schießen und dann Fragen stellen, wie es in vielen irdischen Bereichen geschieht, wo Gewalt dem Dialog und gegenseitigem Respekt vorgezogen wird?

Widerstand der Drahtzieher

Die wahnsinnig gierigen und korrupten Drahtzieher hinter den Kulissen und ihre eifrigen Diener in der Politik, im Militär und im Kapitalismus missbrauchen ständig ihre Macht, um noch mehr Kontrolle über den Rest der Menschheit zu erlangen.

Daher würden die Strippenzieher keinerlei Bemühungen der Außerirdischen unterstützen, aufgeklärte Zusammenarbeit und friedliche Einheit für alle zu fördern. Die Eliten ziehen es vor, durch ihren fortgesetzten Einsatz psychologischer Operationen die Kontrolle zu behalten.

Fortgesetzte korrupte psychologische Operationen

Laut Wikipedia werden Psychologische Operationen (PSYOPs) als geplante politische, wirtschaftliche, militärische und ideologische Aktivitäten definiert, die sich gegen fremde Länder, Organisationen und die breite Öffentlichkeit richten, um deren Emotionen, Einstellungen, Überzeugungen und Verhalten zugunsten der Erreichung bestimmter Ziele zu beeinflussen.

Mit dieser Definition erkennen wir, dass jeder, der versucht, die Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, eine PSYOP ist.

Und alle bestehenden und zukünftigen PSYOPs der Drahtzieher würden ein Hindernis für wohlwollende Außerirdische darstellen, sollten diese beschließen, aus dem Hintergrund hervorzutreten und die anhaltenden, geheimen und korrupten Absichten der Drahtzieher teilweise offenzulegen.

In der Zwischenzeit ist es ironischerweise wichtig zu beachten, dass alle wohlwollenden Bemühungen von Außerirdischen auch als PSYOPs betrachtet werden könnten.

Die nordischen Außerirdischen könnten den Weg weisen

Die Außerirdischen, die den ersten direkten Kontakt mit der Menschheit herstellen werden, sind wahrscheinlich die Nordländer.

Laut vielen Forschern, die sich mit „interstellarem Leben“ beschäftigen, handelt es sich bei den Nordischen Wesen um humanoide Außerirdische mit langen blonden Haaren, hellblauer Haut, blauen Augen und großen, schlanken Körpern. Diese atemberaubend schönen Kreaturen stammen angeblich aus dem Sternhaufen, den wir Menschen die Plejaden nennen.

Die Nordländer werden oft als wohlwollend und spirituell fortgeschritten beschrieben. Sie gelten als Wohltäter der Menschheit und kümmern sich seit Jahrtausenden aus dem Verborgenen um unser Wohlergehen.

Mit reinem Herzen kommunizieren

Die friedliche und produktive Entwicklung einer Beziehung zwischen Außerirdischen und Menschen erfordert einen kompetenten und sachkundigen Dialog. Leider könnte die menschliche Besessenheit von Technologie, Macht, Kontrolle und materiellem Besitz jeden Versuch einer Bindung zwischen Außerirdischen und Menschen leicht zunichtemachen.

Die Weite und Klarheit unseres „Herzensbewusstseins“ muss alle anderen Überlegungen übersteigen. In dieser Hinsicht wird ein Publikum menschlicher „Neulinge“ – ja sogar eine Gruppe von Ureinwohnern, die sich um ein Lagerfeuer versammelt haben – mit edlen, einstigen Absichten wahrscheinlich mehr Erfolg haben als eine geheimnisvolle Regierungsbehörde, die von gierigen, unaufrichtigen Absichten getrieben wird.

Einige wahrscheinliche Themen, die zu Beginn der Beziehung zwischen Außerirdischen und Menschen behandelt werden sollten:

Ich bin überzeugt, dass wohlwollende Außerirdische der Menschheit, die schon früh direkt mit Außerirdischen interagieren, sowie der Gesellschaft im Allgemeinen wichtige Lektionen über das sogenannte „volle Spektrum der Realität“ erteilen werden.

