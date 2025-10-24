Top-Berater von RFK Jr. verrät, dass Ärzte des Weißen Hauses Trump Medikamente verabreicht haben, die zu Gehirnnebel und Knöchelschwellungen führen

Teile die Wahrheit!

Dr. Aseem Malhotra, ein britischer Kardiologe und einer der wichtigsten Berater von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., schlägt Alarm wegen der Medikamente, die Präsident Trump derzeit einnimmt.

Der Arzt ist davon überzeugt, dass die Einnahme von cholesterinsenkenden Statinen und die häufige Einnahme von Aspirin dem Präsidenten schaden, und hofft, seine Aufmerksamkeit zu erregen, um dem Präsidenten dabei zu helfen, im Kampf zur Rettung Amerikas vor der Globalisierung gesünder zu werden.

Im Gespräch mit dem Daily Beast sagte Dr. Malhotra: „Ich habe Nachrichtenberichte über Donald Trump gesehen, der offensichtliche Anzeichen von Demenz zeigt, und wir wissen, dass er an chronischer Veneninsuffizienz leidet, die zu geschwollenen Knöcheln und Händen führen kann.

Ich glaube nicht, dass er an Demenz leidet – es sind die Nebenwirkungen der Statine, die ihn möglicherweise müde und schläfrig machen.“

Um seine Bedenken weiter auszuführen, nimmt der HHS-Berater am Dienstag an der „Alex Jones Show“ teil, wo er ausführlich darlegen wird, was hinter den Kulissen mit den Ärzten des Weißen Hauses vor sich geht.

Alex Jones schrieb auf 𝕏: „ROTER ALARM: Top-Arzt des Gesundheitsministeriums warnt, dass sich Trumps Gesundheitszustand aufgrund der Medikamente seines Arztes im Weißen Haus verschlechtert!

Dr. Aseem Malhotra schließt sich exklusiv Alex Jones an, um in einem verzweifelten Versuch, Trump zu einem Kurswechsel zu bewegen, Alarm zu schlagen!“

Der Gesundheitszustand des 79-jährigen Trump war in den vergangenen Monaten Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Das Weiße Haus gab daraufhin bekannt , dass bei ihm eine chronische Veneninsuffizienz (CVI) diagnostiziert wurde. Bei dieser nicht lebensbedrohlichen Erkrankung fällt es den Venen schwer, Blut zum Herzen zurückzuleiten. Sie tritt häufig bei Menschen über 70 auf. (BREAKING: Donald Trump will das Weltwirtschaftsforum zur „Terrororganisation“ erklären?)

Trump litt auch unter mehreren Phasen scheinbarer Verwirrung oder Vergesslichkeit. Er verwechselte Namen und Orte und übersah Bekannte , selbst wenn sie ganz nah bei ihm standen oder ihm gegenüber saßen . Er erzählte auch mit absoluter Überzeugung unmögliche Geschichten .

Malhotras Kampagne gegen den übermäßigen Einsatz von Statinen hat deren erhebliche Nebenwirkungen hervorgehoben, zu denen laut FDA „kognitive Beeinträchtigungen“ wie „Gedächtnisverlust, Vergesslichkeit, Amnesie, Gedächtnisstörungen, Verwirrung“ gehören können. In einem vom NIH veröffentlichten Artikel heißt es außerdem, dass die Medikamente Muskelentzündungen oder -schwellungen verursachen können.

Seine Ansichten wurden von weiten Teilen der Ärzteschaft verurteilt, darunter auch von der British Heart Foundation, die erklärte, sie seien „irreführend und falsch“.

Sie widersprechen außerdem den gängigen Empfehlungen , die besagen, dass bei älteren Erwachsenen Entscheidungen über Statine und Aspirin von individuellen Herz-Kreislauf- und Blutungsrisiken abhängen. Patienten wird geraten, verschriebene Medikamente nicht ohne Rücksprache mit ihrem Arzt abzusetzen.

Malhotra wird dem Europäischen Parlament jedoch am Mittwoch im Rahmen einer Veranstaltung, die ab 9.00 Uhr EST (Ostküstenzeit) live auf der MEHA-Website übertragen wird, mitteilen, dass er davon überzeugt sei, dass die Einnahme von Statinen der Grund für Trumps „Gehirnnebel“ sei und dass dieser „innerhalb weniger Wochen aufhören“ werde, wenn der Präsident die Einnahme der Medikamente absetzen würde.

„Meiner Ansicht nach ist Präsident Trump ein bemerkenswerter Mann, der in seinem Alter fast übermenschliche Fähigkeiten besitzt, einen der härtesten Jobs der Welt zu erledigen. Aber wenn ich sein persönlicher Arzt wäre, würde ich ihn noch weiter optimieren wollen.

Der erste Schritt wäre, ihm die Einnahme von Aspirin und cholesterinsenkenden Medikamenten zu verbieten, die wahrscheinlich seine Lebenserwartung verkürzen und ihn müde machen“, wird er sagen.

„Bei jemandem wie Präsident Trump, bei dem Tests keine signifikante Gefäßerkrankung festgestellt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er durch die Einnahme von Aspirin eine schwere, lebensbedrohliche Blutung erleidet, viel größer als die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleidet.

Zweitens ergab eine von der Pharmaindustrie unabhängige Studie, die im British Medical Journal veröffentlicht wurde – bei der ich Mitautor war –, dass bei über 60-Jährigen die Wahrscheinlichkeit einer längeren Lebenserwartung mit einem höheren Cholesterinspiegel steigt.

Drittens treten die Nebenwirkungen von Statinen mit zunehmendem Alter häufiger auf, sodass es zu unnötiger Müdigkeit, gelegentlicher geistiger Verwirrung und Gedächtnisstörungen kommen kann. Die Einnahme von Statinen schadet Trump aufgrund der Nebenwirkungen wahrscheinlich mehr, als sie ihm nützt. Warum sollte er dieses Risiko eingehen?

Meiner Ansicht nach zeigt dies, dass niemand vor medizinischen Fehlinformationen gefeit ist, nicht einmal der US-Präsident. Letztendlich verschlingt der Günstlingskapitalismus seine eigenen Kinder.

Malhotra ist so besorgt darüber, dass Trump seiner Meinung nach unnötige Medikamente einnimmt, die bei ihm möglicherweise zu Nebenwirkungen führen, dass er dem Vernehmen nach mehrere Personen aus dem Umfeld des Präsidenten diesbezüglich Nachrichten geschickt hat.

Im Januar wurde Trump mit 78 Jahren der älteste Präsident, der sein Amt antrat. Doch ein im April veröffentlichter jährlicher Gesundheitsbericht behauptete, er befinde sich in „ausgezeichneter“ Gesundheit.

Quellen: PublicDomain/infowars.com am 19.10.2025