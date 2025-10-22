Tribunal erklärt COVID-mRNA-Impfungen zu „biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen“

Teile die Wahrheit!

Das Internationale Tribunal der Allianz der indigenen Nationen (AIN) hat eine beispiellose Erklärung und Anordnung erlassen , in der die COVID-19-mRNA-Nanopartikel-Injektionen offiziell als biologische Waffen und technologische Massenvernichtungswaffen eingestuft werden.

In diesem Exklusivinterview erläutert Dr. Joseph Sansone , ein zugelassener Psychotherapeut und Autor des mRNA Bioweapons Prohibition Act , wie es zu dieser Anerkennung kam, welche rechtliche Bedeutung sie hat und warum er glaubt, dass die Injektionen bereits gegen bestehende Biowaffengesetze verstoßen.

Historische Erklärung: AIN war das weltweit erste Regierungs- und Justizorgan, das eine Anordnung erließ, mit der mRNA-Injektionen als biologische und technologische Massenvernichtungswaffen anerkannt wurden .

Internationale Legitimität: Das Tribunal besitzt einen von Kanada anerkannten Status zwischen den Nationen , was der Anordnung ein souveränes Gewicht verleiht, das über Aktivismus oder Interessenvertretung hinausgeht.

Dynamik an der Basis: Dr. Sansone erreichte Resolutionen zur Anerkennung von Biowaffen in über zehn Bezirken Floridas und später auch von den Republikanischen Parteien in Idaho und Arizona , bevor er rechtliche Schritte gegen den Gouverneur und den Generalstaatsanwalt von Florida einleitete.

Gerichtliche Anfechtungen: In Sansones Verwaltungsbefehlen wird argumentiert, dass die fortgesetzte Verteilung von mRNA-Injektionen gegen das Gesetz Floridas zu Massenvernichtungswaffen § 790.166 und den Florida Civil Rights Act verstößt .

Unterstützung durch Experten: Zu seinen Unterlagen gehören eidesstattliche Erklärungen von Dr. Francis Boyle , dem Autor des bundesstaatlichen Gesetzes über biologische Waffen und Terrorismusbekämpfung , in denen die rechtliche Definition der Schüsse als biologische Waffen bestätigt wird. ( NIAID-Direktor hält Patent für Vogelgrippeimpfung, während seine Agentur „die tödlichsten Vogelgrippeviren der Welt“ entwickelt

Ergänzende Beweise: Sansone legte protokollierte Aussagen des Surgeon General des Staates Florida, Joseph Ladapo , vor, der die Injektionen öffentlich als „Gift“ bezeichnet hatte, sowie von HHS-Minister Robert F. Kennedy Jr. , der einräumte, dass die Risiken der Spritzen ihren Nutzen überwiegen.

Wissenschaftliche Grundlage: Ein Artikel aus dem Jahr 2025 im Journal of American Physicians and Surgeons stellte fest, dass sowohl das COVID-Virus als auch der Impfstoff gegen die Biowaffenkonvention verstoßen.

Gesetzliches Modell: Sansones zwei Seiten langes Gesetz zum Verbot mRNA-Biowaffen wurde von Abgeordnetem Shane Mecklin in die gesetzgebende Körperschaft des Staates Minnesota eingebracht und sieht zivil- und strafrechtliche Sanktionen für Regierungsbeamte vor, die die bestehenden Gesetze zu Biowaffen nicht durchsetzen.

Ziel: Dieses Gesetz „in jedem Bundesstaat“ zu verabschieden und so eine landesweite Bewegung zu schaffen, die die Verbreitung von mRNA-Produkten im Rahmen des bestehenden Gesetzes zu Massenvernichtungswaffen stoppen soll.

Großes Bild: Sansone argumentiert, dass es sich hierbei um eine Frage der nationalen Sicherheit handele , und warnt: „Man kann nicht nach dem Motto ‚America First‘ handeln und gleichzeitig biologische Waffen gegen das amerikanische Volk einsetzen.“

Dr. Sansone sagt, die AIN-Erklärung stelle die erste formelle gerichtliche Anerkennung dar, dass Biotechnologieprogramme aus der COVID-Ära der rechtlichen Definition von Massenvernichtungswaffen entsprechen.

Er fordert Bürger und Gesetzgeber auf, diese Bemühungen landesweit zu wiederholen, und bezeichnet die mRNA-Plattform als „einen andauernden Akt der Biokriegsführung“, der nicht nur medizinische, sondern auch rechtliche Eingriffe erfordert.

🚨 International Tribunal Declares COVID mRNA Injections ‚Biological and Technological Weapons of Mass Destruction‘: Dr. Sansone Interview 🧬💉☣️💣 Dr. Joseph Sansone (@PhdSansone) explains the first international judicial declaration labeling mRNA vaccines as bioweapons—and his… pic.twitter.com/L1ZgnywskD — Jon Fleetwood (@JonMFleetwood) October 17, 2025

Wir haben jetzt klare Beweise dafür, dass die COVID-mRNA-Impfungen die Fortpflanzungsfähigkeit der Menschheit beeinträchtigt

Der renommierte Pathologe Dr. Roger Hodkinson bezeichnet die weltweite mRNA-Impfkampagne als „katastrophal und beispiellos“ – einen Angriff auf die menschliche Biologie selbst.

Laut Daten aus einer Pfizer-Studie in Japan, die durch ein Informationsfreiheitsgesuch veröffentlicht wurden, verbleiben die Lipid-Nanopartikel der COVID-19-Impfstoffe nicht an der Injektionsstelle, sondern verteilen sich im gesamten Körper. Besonders betroffen seien die Eierstöcke und Nebennieren, also zentrale Organe des endokrinen und reproduktiven Systems.

Die Konsequenzen für die weibliche Fruchtbarkeit beschreibt Hodkinson als potenziell dauerhaft.

Denn anders als Männer, die kontinuierlich neue Spermien bilden, werden Frauen mit einer endlichen Zahl von Eizellen geboren.

Ein immunologischer Angriff auf diese Zellen – ausgelöst durch die Spike-Protein-Produktion nach der Injektion – könne dieses begrenzte Reservoir unwiederbringlich zerstören.

Von der Gesundheitskrise zur demografischen Katastrophe

Diese Vorgänge treffen laut Hodkinson auf einen historischen Moment, in dem die Geburtenraten weltweit ohnehin stark sinken.

Die massenhafte Verabreichung dieser Impfstoffe an Frauen im gebärfähigen Alter sei daher nicht nur ein medizinisches, sondern ein demografisches Experiment ungekannten Ausmaßes.

Während Afrika als einziger Kontinent noch eine Reproduktionsrate über der Bestandserhaltung hält, steuert der Westen ohne Zuwanderung auf einen demografischen Zusammenbruch zu – mit allen Folgen: schrumpfende Wirtschaftsbasis, soziale Spannungen, Wertewandel, nationale Destabilisierung.

Mehr als eine Fruchtbarkeitskrise

Hodkinson warnt, dies sei nicht bloß ein medizinisches Problem, sondern ein „fundamentaler Angriff auf die Menschheit“.

Er verweist auf die Möglichkeit der Reverse Transkription – also der Integration von mRNA-Sequenzen in die DNA menschlicher Zellen – mit unbekannten, potenziell irreversiblen Folgen für das Erbgut künftiger Generationen.

All das, so Hodkinson, sei für eine Bedrohung geschehen, die in Wahrheit maßlos übertrieben worden sei.

Vor Einführung der Impfstoffe habe keine außergewöhnliche weltweite Übersterblichkeit bestanden.

Der „Pandemie“-Begriff sei politisch aufgeladen, und viele Todesfälle seien Folge falscher medizinischer Interventionen (z. B. Beatmung, Remdesivir) gewesen, nicht des Virus selbst.

Als Beleg verweist er auf Statistiken der Lebensversicherungsbranche, die einen sprunghaften Anstieg nicht erklärbarer Todesfälle nach Beginn der Impfkampagnen dokumentieren.

Das Urteil: Ein medizinisches Großexperiment

Die Schlussfolgerung ist beunruhigend:

Eine globale, unter falschen Vorwänden durchgesetzte medizinische Intervention könnte dauerhafte Schäden an der Fruchtbarkeit und genetischen Integrität der Menschheit angerichtet haben – für ein Virus, das, so Hodkinson, in seiner Gefährlichkeit einer schweren saisonalen Grippe entspreche.

Ergänzende Bestätigung: Nicolas Hulscher, MPH

Unterstützt wird diese Einschätzung durch den Epidemiologen Nicolas Hulscher, MPH, der in einer Videoanalyse auf dieselben Gefahren hinweist.

Er verweist auf Tierversuche, bei denen mRNA-geimpfte Ratten einen Verlust von rund 60 % ihrer primordialen Follikel erlitten – also jener Eizellen, mit denen Frauen geboren werden und die sich nicht regenerieren.

Diese Schäden führten, so Hulscher, in den Daten zu deutlich niedrigeren Geburtenraten bei geimpften Weibchen, was sich inzwischen auch in menschlichen Bevölkerungsdaten widerspiegle.

Er bezeichnet dies als „außerordentlich beunruhigend“ und kritisiert die Untätigkeit der Regulierungsbehörden.

Seine Warnung ist deutlich:

„Wir steuern die Fruchtbarkeit der Menschheit auf einen Abgrund zu.“

Fazit

Was Hodkinson und Hulscher hier beschreiben, ist mehr als eine medizinische Kontroverse.

Es ist der Verdacht, dass im Namen der öffentlichen Gesundheit ein irreversibler Eingriff in die biologische Zukunft der Menschheit erfolgt ist – begleitet von politischem Schweigen und wissenschaftlicher Zensur.

Ob diese Prognosen Bestand haben, wird die Zeit zeigen.

Doch die zentrale Frage bleibt:

Wie konnte eine Maßnahme, die „Leben retten“ sollte, zur größten Gefährdung der menschlichen Fortpflanzung werden?

Quellen: PublicDomain/modernity.news/uncutnews.ch am 19.10.2025