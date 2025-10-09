Trump bereitet die Umsetzung des Aufstandsgesetzes vor, um den von den Demokraten seit langem angekündigten Bürgerkrieg zu verhindern, den sie jetzt auslösen!

Präsident Trump sagte einem Reporter, er erwäge, den Insurrection Act von 1807 anzuwenden, um gewaltsame Aufstände in US-Städten niederzuschlagen, in denen linke Demonstranten Bundesbeamte daran hindern, das harte Vorgehen der Regierung gegen illegale Einwanderung durchzusetzen.

Präsident Donald Trump erklärte am Montag gegenüber Reportern, er sei bereit, den Insurrection Act von 1807 anzuwenden, „wenn es notwendig wäre“, um die Ordnung in amerikanischen Städten wiederherzustellen und die Bürger zu schützen.

Dieser Schritt wäre ein außergewöhnlicher Akt der Machtausübung des Präsidenten und würde den Konflikt zwischen der Bundesregierung und mehreren demokratischen Gouverneuren und Stadtbeamten verschärfen.

„Ich würde es tun, wenn es notwendig wäre. Bisher war es nicht notwendig. Aber wir haben aus gutem Grund ein Aufstandsgesetz“, sagte Trump aus dem Oval Office.

Wenn ich es in Kraft setzen müsste, würde ich es tun. Wenn Menschen getötet würden und Gerichte, Gouverneure oder Bürgermeister uns aufhalten würden, würde ich es natürlich tun. Ich möchte sicherstellen, dass keine Menschen getötet werden. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Städte sicher sind.

Die Warnung des Präsidenten erfolgt inmitten eines erbitterten juristischen und politischen Kampfes über die Entsendung von Bundestruppen und der Nationalgarde in Städte, in denen nach Angaben der Regierung gewaltsame Unruhen und Angriffe auf Bundesbeamte außer Kontrolle geraten sind. (Oberst der britischen Armee: Der Bürgerkrieg steht bevor (Video))

Die von Trump ernannte Richterin Karin Immergut hinderte Präsident Trump am Montag zum zweiten Mal daran, Truppen zu entsenden, um die Gewalt im gesetzlosen Portland im Bundesstaat Oregon zu unterdrücken.

Auch Illinois und die Stadt Chicago reichten am Montag Klage ein, um Pläne zur Verstaatlichung und Entsendung von Nationalgarde-Einheiten in die Stadt zu blockieren.

Die von Biden ernannte US-Bezirksrichterin April Perry lehnte es jedoch ab, eine einstweilige Verfügung zu erlassen und setzte eine Anhörung zu dem Fall für Donnerstag an.

Der Insurrection Act von 1807 verleiht dem Präsidenten die außerordentliche Vollmacht, in bestimmten extremen Fällen aktives Militär einzusetzen und die Nationalgarde zu verstaatlichen, typischerweise wenn die Bundesstaaten nicht in der Lage oder nicht willens sind, Aufstände, Rebellionen oder häusliche Gewalt zu unterdrücken.

Präsident Trump unterzeichnete unmittelbar nach seinem Amtsantritt eine Durchführungsverordnung, mit der Kartellgruppen als ausländische Terrororganisationen (FTOs) und speziell ausgewiesene globale Terroristen (SDGTs) eingestuft wurden. Darüber hinaus unterzeichnete er eine Durchführungsverordnung , mit der er den nationalen Notstand an der Südgrenze ausrief.

Was ist der Insurrection Act und kann Trump ihn anwenden?

„Wir haben aus gutem Grund ein Aufstandsgesetz“, sagte Trump am Montag gegenüber Reportern im Oval Office. Er bezeichnete es als „eine Möglichkeit, den Widerstand der Behörden zu umgehen“ und merkte an, er würde es anwenden, „wenn es nötig wäre, aber bisher war es nicht nötig.“

Er beschrieb Bedingungen, die ihn dazu veranlassen würden, das Gesetz anzuwenden, darunter „wenn Menschen getötet würden und Gerichte oder Bürgermeister oder Gouverneure uns aufhalten würden“.

Bei einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney einen Tag später wurde Trump erneut gefragt, ob er das Gesetz anwenden würde.

„Es wurde schon einmal angewendet“, antwortete er, bevor er offensichtlich andeutete, dass er es bei seinem bundesstaatlichen Vorgehen gegen Chicago in Erwägung ziehen würde. „Chicago ist eine großartige Stadt mit hoher Kriminalität , und wenn der Gouverneur seine Aufgabe nicht erfüllen kann, übernehmen wir sie.“

Der 1807 verabschiedete Insurrection Act erlaubt es dem Präsidenten, das Militär nach eigenem Ermessen einzusetzen, um unter bestimmten Bedingungen das Gesetz durchzusetzen oder einen Aufstand in den USA zu unterdrücken.

Der Gesetzestext besagt, dass das Gesetz auf Antrag eines Staates oder auf eigenen Wunsch des Präsidenten angewandt werden kann, wenn dieser der Ansicht ist, dass „rechtswidrige Behinderungen, Zusammenschlüsse oder Versammlungen oder Aufstände gegen die Autorität der Vereinigten Staaten es unmöglich machen, die Gesetze der Vereinigten Staaten in irgendeinem Staat im Rahmen eines ordentlichen Gerichtsverfahrens durchzusetzen.“

Doch diese Bedingungen seien vage und weitgehend der Interpretation überlassen, sagt Chris Mirasola, Juraprofessor am University of Houston Law Center, gegenüber TIME.

„Die Gesetze sind unterschiedlich und bieten uns daher keine Definitionen der Bedeutung dieser Begriffe“, sagt Mirasola.

Er weist darauf hin, dass es eine „gängige Technik der Gesetzesauslegung ist, Beispiele aus der Praxis der Vergangenheit heranzuziehen, um Begriffen im Gesetz, die ziemlich mehrdeutig sind, eine Bedeutung zu geben“, und verweist auf Fälle, in denen der Insurrection Act bereits früher angewandt wurde – und wie sich diese von der aktuellen Situation unterscheiden.

Wann wurde es schon einmal aufgerufen?

Der Insurrection Act wurde im Laufe der Jahre mehrfach angewandt.

Das letzte Mal war im Jahr 1992, als Präsident George HW Bush auf Ersuchen des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien, Pete Wilson, die Nationalgarde einsetzte , um Unruhen in Los Angeles niederzuschlagen, nachdem vier weiße Polizisten freigesprochen worden waren, die dabei gefilmt worden waren , wie sie den unbewaffneten Schwarzen Rodney King verprügelten.

Das Gesetz wurde auch schon ohne die Erlaubnis oder den Antrag eines Bundesstaates angewandt. Präsident Dwight Eisenhower beispielsweise schickte 1957 gegen den Willen des Gouverneurs die 101. Luftlandedivision nach Little Rock, Arkansas, um den Widerstand gegen die Integration der Central High School zu unterdrücken.

Mirasola erklärte gegenüber TIME, dass das Gesetz bei früheren Einsätzen als Reaktion auf „Situationen eingesetzt wurde, die weitaus extremer sind als das, was wir derzeit in Portland oder Chicago erleben“, und dass es dort zu „Aufständen und Unruhen von so großem Ausmaß kam, dass die Bundesbehörden ihre Aufgaben buchstäblich nicht wahrnehmen konnten“ und ein Eingreifen des Militärs erforderlich war.

Die aktuellen Bedingungen, sagt er, „erreichen einfach nicht das Niveau“, das bei früheren Anwendungen des Gesetzes zu beobachten war.

Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, deutete Anfang des Jahres an , dass Trump möglicherweise auch den Insurrection Act anwenden werde, um die Kartelle im Einklang mit dem „nationalen Ziel, ihre physische Präsenz auf US-Boden auszulöschen“, zu bekämpfen.

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com am 08.10.2025