Präsident Donald Trump hat am Dienstag vorgeschlagen, amerikanische Städte als Übungsgelände für die Streitkräfte zu nutzen und die US-Militärmacht gegen das einzusetzen, was er als „Invasion von innen“ bezeichnete.

Vor einem Publikum aus Militärs, die kurzfristig nach Virginia einberufen worden waren, skizzierte Donald Trump eine kraftvolle und mitunter normenbrechende Sicht auf die Rolle des Militärs in der Innenpolitik.

Ihm schloss sich Verteidigungsminister Pete Hegseth an, der das Ende der „Woke-Kultur“ verkündete und neue Richtlinien für die Truppen ankündigte, die „geschlechtsneutrale“ bzw. „männliche“ Standards für die körperliche Fitness beinhalten.

Die beiden Botschaften unterstrichen die Bemühungen der Trump-Administration, nicht nur die gegenwärtige Pentagon-Kultur umzugestalten, sondern auch militärische Ressourcen für die Prioritäten des Präsidenten und für das alltägliche amerikanische Bürgerleben zu mobilisieren, unter anderem durch die Unterdrückung von Unruhen und Gewaltverbrechen auf den Straßen der Städte.

„Wir sollten einige dieser gefährlichen Städte als Übungsgelände für unser Militär nutzen“, sagte Trump. An anderer Stelle bemerkte er: „Wir werden von innen angegriffen. Nicht anders als ein ausländischer Feind, aber in vielerlei Hinsicht schwieriger, weil sie keine Uniformen tragen.“

Hegseth berief Hunderte von Militärführern und deren Topberater aus aller Welt zum Stützpunkt des Marine Corps in Quantico ein, ohne den Grund öffentlich zu nennen. In seiner Ansprache konzentrierte er sich weitgehend auf seine eigenen, seit langem verwendeten Argumente, die das Bild eines Militärs zeichneten, das durch seine „Woke“-Politik behindert sei . Er sagte, die Militärführer sollten „das Ehrenhafte tun und zurücktreten“, wenn ihnen sein neuer Ansatz nicht gefalle.

Obwohl Treffen zwischen Militärs und zivilen Führern nichts Neues sind, hatte dieses Treffen angesichts der Eile und des Mysteriums, das es umgab, heftige Spekulationen über seinen Zweck ausgelöst.

Die Tatsache, dass Admirale und Generäle aus Konfliktgebieten zu einem Vortrag über Rasse und Geschlecht im Militär einberufen wurden, zeigte, wie sehr der Kulturkampf des Landes zu einem zentralen Thema auf der Tagesordnung von Hegseths Pentagon geworden ist, selbst in einer Zeit weltweiter nationaler Sicherheitsbedenken.

„Wir werden nicht politisch korrekt sein“

Trump ist es gewohnt, dass seine Anhänger während seiner Reden ausgelassen über seine Witze lachen und seinen Prahlereien applaudieren. Von den anwesenden Militärführern bekam er jedoch keinen solchen Soundtrack.

In Übereinstimmung mit der überparteilichen Tradition der Streitkräfte saßen die Militärführer während Trumps politisierten Bemerkungen größtenteils mit versteinerter Miene da – ein Kontrast zu dem Jubel der einfachen Soldaten während Trumps Rede in Fort Bragg in diesem Sommer.

In seiner fast einstündigen Rede sagte Hegseth, das US-Militär habe zu viele Führungspersönlichkeiten aus den falschen Gründen befördert, etwa aufgrund von Rasse, Geschlechterquoten oder „historischen Premieren“.

„Die Ära der politisch korrekten, überempfindlichen Führung, die darauf bedacht ist, niemandes Gefühle zu verletzen, endet jetzt auf allen Ebenen“, sagte Hegseth.

Trump schloss sich dem an und sagte: „Der Zweck des amerikanischen Militärs besteht nicht darin, die Gefühle anderer zu schützen. Es geht darum, unsere Republik zu schützen.“

„Wir werden nicht politisch korrekt sein, wenn es um die Verteidigung der amerikanischen Freiheit geht“, sagte Trump. „Und wir werden eine Kampf- und Siegermaschine sein.“

Senator Jack Reed, der ranghöchste Demokrat im Streitkräfteausschuss des Senats, bezeichnete das Treffen als „teure und gefährliche Führungsvernachlässigung“ der Trump-Regierung.

„Noch beunruhigender war Herrn Hegseths Ultimatum an die amerikanischen Offiziere: Passen Sie sich seiner politischen Weltanschauung an oder treten Sie zurück“, sagte Reed in einer Erklärung. „Diese Forderung ist zutiefst gefährlich. Sie signalisiert, dass Parteitreue wichtiger ist als Fähigkeiten, Urteilsvermögen oder Dienst an der Verfassung. Das untergräbt das Prinzip eines professionellen, überparteilichen Militärs.“

Lockerung der Disziplinarregeln

Hegseth sagte auch, er lockere die Disziplinarregeln und schwäche den Schutz vor Schikanen ab. Dabei lege er großen Wert darauf, viele der Leitplanken zu entfernen, die das Militär nach zahlreichen Skandalen und Ermittlungen errichtet hatte.

Er sagte, er werde eine Überprüfung der „Definitionen der Abteilung für sogenannte toxische Führung, Mobbing und Schikanen anordnen, um Führungskräften die Möglichkeit zu geben, Standards durchzusetzen, ohne Vergeltungsmaßnahmen oder Zweifel befürchten zu müssen.“

Er forderte Änderungen, um „zu verhindern, dass Führungskräfte mit verzeihlichen, schwerwiegenden oder geringfügigen Verstößen auf Dauer durch diese Verstöße belastet werden“.

„Menschen machen ehrliche Fehler, und unsere Fehler sollten nicht eine ganze Karriere bestimmen“, sagte Hegseth.

Mobbing und toxische Führung waren in den letzten Jahren die vermuteten und bestätigten Ursachen für zahlreiche Selbstmorde bei Militärangehörigen, darunter auch der von Brandon Caserta, einem jungen Matrosen, der 2018 durch Mobbing in den Selbstmord getrieben wurde.

Eine Untersuchung der Marine ergab, dass die „auffällige Aggressivität, Vulgarität und forsche Führung von Casertas Vorgesetztem wahrscheinlich einen wesentlichen Beitrag zur Entscheidung (des Matrosen) geleistet hat, seinem Leben ein Ende zu setzen.“

Geschlechtsneutrale körperliche Standards

Hegseth nutzte die Plattform, um die Umweltpolitik und die Transgender-Truppen scharf zu kritisieren und gleichzeitig seinen und Trumps Fokus auf den „Kriegerethos“ anzupreisen.

Dem Pentagon sei von früheren Regierungen gesagt worden, dass „unsere Vielfalt unsere Stärke sei“, sagte Hegseth und bezeichnete dies als „wahnsinnigen Trugschluss“.

„Sie mussten schwindelerregende DEI- und LGBTQI+-Erklärungen abgeben. Ihnen wurde gesagt, dass Frauen und Männer dasselbe seien oder dass es völlig normal sei, wenn Männer sich für Frauen hielten“, sagte er.

Hegseth sagte, es gehe nicht darum, Frauen vom Dienst abzuhalten.

„Aber wenn es um einen Job geht, der körperliche Kraft erfordert, um im Kampf zu bestehen, müssen diese körperlichen Anforderungen hoch und geschlechtsneutral sein“, sagte er. „Wenn Frauen ihn hervorragend meistern, wenn nicht, ist es eben so. Wenn das bedeutet, dass sich für manche Kampfjobs keine Frauen qualifizieren, dann ist das eben so. Das ist nicht die Absicht, könnte aber die Folge sein.“

Hegseth hielt seine Rede zu einem Zeitpunkt, an dem das Land diese Woche mit einem möglichen Regierungsstillstand konfrontiert ist und zu dem er mehrere ungewöhnliche und unerklärliche Maßnahmen ergriffen hat, darunter die Anordnung einer Kürzung der Zahl der Generäle und die Entlassung anderer hochrangiger Militärführer .

Trump sagte außerdem, der Fokus des Militärs solle auf der westlichen Hemisphäre liegen. Seine Regierung betonte die Rolle des Militärs bei der Sicherung der US-mexikanischen Grenze , entsandte es im Rahmen von Trumps verstärkter Strafverfolgung in amerikanische Städte und führte Angriffe auf Boote in der Karibik durch , die angeblich auf Drogenhändler abzielten.

Hier noch die Sichtweise für die Q-Jünger von @der17stammtisch:

Zum Abschluss in Quantico zeigt Donald J. Trump noch einmal, dass er mehr als nur Ansagen liefert – er setzt Symbole, die tief wirken und weit über den Moment hinausgehen.

🔹 Trump trägt seit Ende September eine goldene F-22 Raptor-Anstecknadel. Dieser Jet wird an kein anderes Land verkauft, nicht einmal an NATO-Partner. Ein Symbol absoluter amerikanischer Überlegenheit.

🔹 „I am 45, 46 and 47 – I just don’t want to take credit for 46!“ – „Ich bin 45, 46 und 47 – ich will nur nicht den Verdienst für 46 beanspruchen!“ ‼️ – Trump erinnert daran, dass er trotz Bidens Intermezzo der wahre Präsident ist.

💥 „We know everything about everyone. We have it all!“ – „Wir wissen alles über jeden. Wir haben alles!“ – eine Warnung an Deep State und Verräter: ihre Zeit läuft ab.

🔹 „As SecWar beautifully described, this is more than a change in branding – it is a restoration of PURPOSE, IDENTITY and PRIDE. Together we are bringing the warrior spirit back to life.“ – „Wie der SecWar wunderschön beschrieben hat, geht es hier um weit mehr als eine Namensänderung – es ist die Wiederherstellung von ZWECK, IDENTITÄT und STOLZ. Gemeinsam erwecken wir den Kriegergeist wieder zum Leben.“

Doch Trump belässt es nicht bei ernsten Tönen – er demütigt auch die „alten Eliten“ mit Spott:

🔹 „What about Obama? I had zero respect for him as President, but he would dance down those stairs. Da-da, da-da, da-da, dance, dance, dance…“ – „Was Obama angeht, ich hatte NULL Respekt vor ihm als Präsident, aber er würde die Treppe hinuntertanzen. Ta-ta, ta-ta, ta-ta, tanzen, tanzen, tanzen…“ 😂 – eine Szene, die zeigt: Trumps Humor ist genauso eine Waffe wie seine Politik.

Die Symbolik:

– Die F-22 steht für Überlegenheit, die nicht teilbar ist.

– Die Worte „Purpose, Identity, Pride“ stehen für die Wiedergeburt des Kriegsministeriums.

– Der Obama-Spott zeigt, dass Trump das Establishment nicht fürchtet, sondern lächerlich macht.

BioClandestine fasst es zusammen: „Das US-Militär steht kurz davor, öffentlich gegen den inneren Feind in den Krieg zu ziehen. Der Insurrection Act kommt.“

💥 Ein brisantes Detail darf am Ende nicht fehlen:

▪️Noch bevor Präsident Trump selbst das Podium betrat, setzte Kriegsminister Pete Hegseth die erste Brandsalve. Er machte unmissverständlich klar, dass die Zeit der Experimente, Quoten und ideologischen Fesseln vorbei ist.

▪️„Keine Identitätsmonate mehr, keine DEI-Büros, keine Typen in Kleidern, kein Klimawandel-Kult mehr, keine Spaltung, Ablenkung oder Geschlechterwahn mehr, kein Schutt mehr. Ich habe es schon einmal gesagt und sage es noch einmal: Wir haben genug von diesem Mist.“

▪️Mit diesen Worten zerschlug Hegseth das Fundament des „woken Militärs“, das über Jahre von Politikern und Bürokraten aufgebläht wurde. Er sprach das aus, was Millionen Soldaten dachten, aber nie sagen durften: Die Armee ist nicht dazu da, Gender-Debatten oder Klimadogmen zu pflegen – sie ist dazu da, Kriege zu gewinnen.

▪️Diese Szene zeigt: Noch bevor Trump den Saal zum „stillsten Raum der US-Geschichte“ machte, war die Linie bereits gezogen. Hegseth beendete die Ära der Schwäche – Trump zementierte im Anschluss die Ära der Stärke.

▪️So wird klar: Quantico war nicht nur eine historische Ansprache des Präsidenten, sondern eine doppelte Machtdemonstration. Hegseth räumte den Schutt weg – Trump stellte den neuen Kurs auf.

❗️Quantico war damit nicht einfach ein Treffen – es war der Startschuss. Das Militär wird neu ausgerichtet, der Kriegergeist erwacht, der Deep State ist markiert. Trump und seine Generäle stehen bereit, die Republik zurückzuholen.

Quellen: PublicDomain/theinteldrop.org am 01.10.2025