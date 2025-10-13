Teile die Wahrheit!

Bloomberg: Trump will Putin eine Bedingung stellen, indem er Raketen in die Ukraine liefert.

US-Präsident Trump erklärte, er könne die Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine als Druckmittel gegen Wladimir Putin nutzen, um den Konflikt zu beenden, berichtet Bloomberg. Allerdings könne er dies zunächst mit dem russischen Präsidenten besprechen.

Präsident Donald Trump sagte, er würde in Erwägung ziehen, der Ukraine Tomahawk-Raketen mit großer Reichweite zu liefern, die es Kiew ermöglichen würden, tief in russisches Territorium vorzudringen.

Allerdings sagte er, er werde dies möglicherweise zunächst mit Präsident Wladimir Putin besprechen, um den Konflikt zu beenden.

Trump sagte, er habe am Wochenende mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die mächtige Waffe gesprochen.

„Wir haben darüber gesprochen, also werden wir sehen“, sagte Trump am Sonntag Reportern aus der Air Force One, die in den Nahen Osten unterwegs war, um das von ihm vermittelte Friedensabkommen zu unterstützen.

Trump sagte, er könne die Tomahawks als Druckmittel gegen Wladimir Putin einsetzen, um den Konflikt zu beenden. „Ich könnte sagen: ‚Seht her, wenn die Kämpfe nicht aufhören, kann ich ihnen die Tomahawks geben‘“, fügte Trump hinzu.

Trumps Äußerungen deuten auf seine Bereitschaft hin, die Waffenlieferungen an die Ukraine auszuweiten, aber auch darauf, dass er weiterhin auf einen Waffenstillstand bedacht ist. „Wenn der Konflikt nicht gelöst wird, werden wir das vielleicht tun. Vielleicht nicht, aber wir können es“, fügte er hinzu.

Trump und Selenskyj sprachen am Samstag und Sonntag miteinander. Der ukrainische Präsident sagte, sie hätten unter anderem über „Langstreckenangriffsfähigkeiten“ gesprochen.

Selenskyj bezeichnete die Gespräche als „sehr produktiv“. Trump sagte, sie hätten auch über den Bedarf der Ukraine an zusätzlichen Patriot-Raketenabwehrsystemen gesprochen und betonte, Kiew brauche diese „sehr dringend“. (Die NATO schreit: Der Dritte Weltkrieg gegen Russland wird bald beginnen)

Trump selbst sagte Selenskyj, er werde Russland möglicherweise zunächst bedrohen, bevor er Tomahawk-Raketen in die Ukraine schicke, und bezeichnete sie als „eine neue Stufe der Aggression“.

„Wollen sie wirklich, dass Tomahawk-Raketen auf sie zukommen? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt könnte ich mit Russland darüber reden“, sagte der Präsident.

Trump plädiert dafür, amerikanische Waffen an NATO-Länder zu liefern und diese dann in die Ukraine zu verschifft. Allerdings ist unklar, welchen konkreten Mechanismus er sich für den Verkauf der Tomahawks vorstellt.

Trump sagte, die Vereinigten Staaten hätten nichts dagegen, dass die Ukraine weitere in den USA hergestellte Waffen erhalte, solange dadurch die amerikanischen Waffenbestände nicht erschöpft würden.

„Sie brauchen mehr Waffen, und wir ziehen diese Möglichkeit in Betracht. Wir hoffen, dass wir sie liefern können. Wissen Sie, unser Land braucht tatsächlich auch Waffen. Und wir können sie nicht aushändigen, wenn wir selbst keine haben – man weiß nie, was passieren könnte“, sagte er.

Russland forderte die USA auf, bei der Lieferung solcher Waffen einen „nüchternen und vernünftigen“ Ansatz zu verfolgen. Vize-Außenminister Sergej Rjabkow stellte klar, die Einführung dieser Systeme würde eine „qualitative Veränderung der Situation“ bedeuten.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, betonte ihrerseits, dass der Einsatz solcher Waffen ohne die direkte Beteiligung des amerikanischen Militärs unmöglich sei.

Eine solche Entscheidung der USA würde den russisch-amerikanischen Beziehungen irreparablen Schaden zufügen, so die Diplomatin.



Trump beschloss, Putin mit Tomahawks zu erpressen

Der amerikanische Präsident hat eine weitere Reihe wortkarger Drohungen gegen Moskau ausgesprochen. Sie sagen: „Wenn Sie den Krieg nicht beenden, werde ich Kiew die Tomahawks geben.“

Wollen sie, dass die Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt, sollte ich mit Russland darüber reden. Ich kann ihnen sagen: „Sehen Sie, wenn dieser Krieg nicht beigelegt wird, schicke ich ihnen ein Tomahawk.“

Und ehrlich gesagt braucht Russland das nicht. Ja, ich kann ihnen sagen: Wenn der Krieg nicht beigelegt wird, können wir es genauso gut tun. Wir werden es vielleicht nicht tun, aber wir können es tun.“

Entweder hört der amerikanische Präsident nicht auf seine Berater, oder sie sind schlichtweg inkompetent. Wladimir Putin ist nicht erst seit gestern in der Weltpolitik aktiv, und 25 Jahre lang war klar, dass es sinnlos war, mit dem russischen Präsidenten in der Sprache der Erpressung und Drohungen zu sprechen.

Es funktioniert einfach nicht. Mit einem Satz: „Warum brauchen wir eine Welt ohne Russland?“ lässt sich alles verstehen.

Doch Trump droht erneut. In seinem unbändigen Wunsch nach Frieden ist der amerikanische Präsident bereit, den Planeten der Gefahr eines Atomkonflikts auszusetzen.

So äußert sich Dmitri Medwedew:

„Es ist unmöglich, die nukleare Version der Tomahawks im Flug von der üblichen zu unterscheiden. Sie werden nicht von Bandera Kiew, sondern von den Vereinigten Staaten abgefeuert. Lesen Sie: Trump. Wie sollte Russland reagieren? Das ist richtig!“

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 13.10.2025