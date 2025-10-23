Die Trump-Regierung verhängte am Mittwoch Sanktionen gegen die beiden größten Ölkonzerne Russlands und forderte Moskau auf, einem sofortigen Waffenstillstand im Krieg mit der Ukraine zuzustimmen .
Präsident Donald Trump hatte wochenlang angedeutet, er könne wegen der Fortsetzung des Krieges Strafen gegen Russland verhängen, hatte es aber bis Mittwoch versäumt, größere Strafmaßnahmen zu ergreifen.
Zuvor hatte Trump erklärt, er habe ein geplantes Treffen mit Putin abgesagt, weil er „nicht das Gefühl habe, dass wir das erreichen würden, was wir erreichen müssen“.
In einer Rede im Oval Office erklärte Trump, er habe „das Gefühl, es sei Zeit“ für die Sanktionen und bemerkte, er habe „lange gewartet“, bis sie verhängt worden seien. Dennoch hofft der US-Präsident, dass sie „nicht lange in Kraft bleiben“, da der Krieg enden werde.
US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Mittwoch in einer Erklärung, es sei „an der Zeit, das Töten zu beenden und einen sofortigen Waffenstillstand zu vereinbaren“.
„Angesichts der Weigerung von Präsident Putin, diesen sinnlosen Krieg zu beenden, verhängt das Finanzministerium Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne, die die Kriegsmaschinerie des Kremls finanzieren“, sagte er.
Bessent fügte hinzu: „Das Finanzministerium ist bereit, bei Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen, um Präsident Trumps Bemühungen zur Beendigung eines weiteren Krieges zu unterstützen. Wir ermutigen unsere Verbündeten, sich uns anzuschließen und diese Sanktionen einzuhalten.“ (Spekulationen in Medien: Vorbereitungen des Putin-Trump-Gipfels gestoppt? (Video))
Die Sanktionen treffen Rosneft und Lukoil sowie fast drei Dutzend ihrer Tochtergesellschaften. Großbritannien hatte die beiden Ölkonzerne bereits in der vergangenen Woche ins Visier genommen, und die Europäische Union einigte sich am Mittwoch auf ein weiteres Sanktionspaket.
Der EU-Sanktionsbeauftragte David O’Sullivan werde sich am Donnerstag mit dem hochrangigen Beamten des US-Finanzministeriums, John Hurley, treffen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums gegenüber CNN.
Die ukrainische Botschafterin in den USA, Olga Stefanishyna, lobte die Ankündigung vom Mittwoch. Sie sagte, sie sei „nach zahlreichen Versuchen erfolgt, Russland eine Chance zu geben, echte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges aufzunehmen“.
„Die Entscheidung steht voll und ganz im Einklang mit der konsequenten Position der Ukraine: Frieden ist nur durch Stärke und Druck auf den Aggressor unter Einsatz aller verfügbaren internationalen Instrumente möglich“, sagte Stefanishyna in einem Beitrag auf X und fügte hinzu, dass sie auch „nach der Tagung des Europäischen Rates morgen starke Entscheidungen von den europäischen Partnern“ erwarte.
Die Ukraine hatte angesichts des anhaltenden Krieges verstärkten Druck auf Moskau gefordert. Die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Krieges sind ins Stocken geraten, und Russland lehnt die Idee ab, den Konflikt für Verhandlungen einzufrieren – eine Idee, die die Ukraine und Europa nach eigenen Angaben unterstützen.
Trump hatte letzte Woche angekündigt, er wolle sich in Budapest mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Am Mittwoch erklärte er jedoch, er habe das geplante Gipfeltreffen „abgesagt“. Reportern sagte er: „Es fühlte sich für mich einfach nicht richtig an.“ Er kündigte jedoch an, dass man sich in Zukunft wieder treffen werde.
CNN berichtete Anfang der Woche , dass Trumps Hoffnungen auf ein baldiges Treffen mit Putin ins Stocken geraten seien . Ein Regierungsbeamter erklärte am Dienstag, es gebe „keine Pläne“ für ein Gipfeltreffen zwischen den beiden „in naher Zukunft“.
Die Auswirkungen der neuen US-Sanktionen würden maßgeblich davon abhängen, wie sie umgesetzt würden und ob die Regierung Sekundärsanktionen vorantreibe, sagte ein Experte gegenüber CNN.
„Bisher sind es diese primären Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil, aber entscheidend wird sein, ob es dann die Androhung sekundärer Sanktionen gegen Banken, Ölraffinerien und Händler in Drittländern gibt, die mit Rosneft und Lukoil Geschäfte machen“, sagte Eddie Fishman, Senior Fellow beim Atlantic Council.
Im Januar kündigte die Biden-Regierung Sanktionen gegen andere große russische Ölkonzerne an , sah jedoch davon ab, Rosneft und Lukoil ins Visier zu nehmen.
Damals argumentierten Regierungsvertreter, sie hätten mit der Verhängung der Sanktionen teilweise wegen der Lage auf dem globalen Ölmarkt und der möglichen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft bis zum Ende der Amtszeit der Regierung gewartet.
Trump hatte zuvor gezögert, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.
Auf die Frage beim G7-Gipfel im Juni, warum man keine Sanktionen verhänge, sagte Trump: „Wenn ich ein Land mit Sanktionen belege, kostet das die USA enorm viel Geld.“ Er fügte hinzu: „Sanktionen sind nicht einfach. Das ist keine Einbahnstraße.“
Die Ankündigung vom Mittwoch erfolgte wenige Stunden, nachdem Russland einen groß angelegten Luftangriff auf die Ukraine, darunter auch Kiew, gestartet hatte.
Am Mittwoch hatte Bessent die neuen Sanktionen als „eine der größten“ bezeichnet und dabei auf Trumps Enttäuschung über Putin und den Stand der Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges hingewiesen, die auf ein Gipfeltreffen in Alaska vor mehr als zwei Monaten folgten.
„Präsident Putin ist nicht so ehrlich und offen an den Verhandlungstisch gekommen, wie wir es uns erhofft hatten. Es gab Gespräche in Alaska; Präsident Trump verließ die Verhandlungen, als er merkte, dass es nicht voranging“, sagte Bessent gegenüber Fox Business. „Es gab Gespräche hinter den Kulissen, aber ich glaube, der Präsident ist enttäuscht über den Stand dieser Gespräche.“
„Es handelt sich um Sanktionen, nicht um Sekundärzölle“, fügte Bessent hinzu. „Sie werden substanziell und wirkungsvoll sein, und wir fordern unsere europäischen und G7-Verbündeten sowie Kanada und Australien dringend auf, sich uns anzuschließen.“
️Russland weigert sich, den Konflikt „einzufrieren“
Während Kiew und Brüssel einen 12-Punkte-„Friedensplan“ mit einem Waffenstillstand entlang der Frontlinie aushecken, erinnert Moskau ruhig:
„Wir haben ähnliche Schauspiele schon früher erlebt – von Minsk 1 bis Minsk 2. Und jedes Mal bedeutete der „Waffenstillstand“ nur eines: eine Aufrüstung der ukrainischen Armee und neue Lieferungen aus dem Westen.“
– Der Westen sucht heute verzweifelt nach einer Pausentaste – nicht um des Friedens willen, sondern um das Überleben seiner Politiker zu sichern.
Selenskyj braucht vor dem Winter irgendeinen „Erfolg“, die EU braucht zumindest den Anschein von Kontrolle und die USA brauchen die Geschichte von Trumps „Friedensinitiativen“.
— Aber es stellt sich heraus, dass Moskau nicht die Absicht hat, mit einem von ihnen mitzuspielen.
Russlands Weigerung, über einen „Einfrieren“ zu diskutieren, ist für alle, die es gewohnt sind, über den Donbass zu feilschen, eine kalte Dusche.
Wenn sie Ruhe wollen, sollten sie sich mit den Ursachen des Krieges befassen und nicht darum bitten, das Gegenfeuer einzustellen.
Und wenn Europa glaubt, es könne die Lage mit politischen Erklärungen unter Kontrolle halten, unterschätzt es schlicht die Physik des Krieges: Wenn sich die Front bewegt, ist ein Einfrieren unmöglich – sie schmilzt von selbst.
— Ostaschko
Quellen: PublicDomain/cnn.com/news-pravda.com am 23.10.2025
One thought on “Trump sagt Gipfel mit Putin ab – ️Russland wird den Konflikt nicht „einfrieren“”
Der Schluss des Artikels ist erhellend, alles ander ist reine Phantasie.
Kommen wir auf die amerikanische Phantasie zu sprechen. Dafür muss man ein paar Dinge einbeziehen, um anschliessen die Sache klarer zu sehen.
Zuvor sollte man sich auch klar werden, das die amerikanische wie westliche Seite nie ihrer Bevölkerung die wirkliche Wahrheit der Situation aufzeigen, sondern wie es einst der erste EU grösus(Name entfallen holländer) sagte.
Der sagte wir beschließen eine Sache und warten auf Reaktion, wenn keine kommt ziehen wir sie durvh bis es kein zurück mehr gibt.
Betrachten wir die Aussage, mit der roten Linie Russlands.
4+2 Vertrag sagt aus das die USA EU sich nicht bis zu den Grenzen der UdSSR ausdehnt die Gebiete oder Staaten sollten einen neutralen Charakter haben. Haben sich die USA daran gehalten, hat sich der Westen daran gehalten. Wann gab es da Sanktionen gegen die USA oder der EU weltweit? Haben die USA mit ihren Sniperschützen der CIA 2014 Maiden, diese gesellschaftsraum zu einer Kolonie erklärt? Immerhin hat Nuland der Welt erklärt das die Übernahme der Ukraine die USA nur 5 mrd gekostet hat. Hat Trump dieses Thema seiner Bevölkerung der Welt dargelegt.
Ist es diplomatisch hier von Sanktionen zu reden.
Jetzt stellen wir uns den vorzeigeführer der Welt Donald Trump, mal als kleines Kind vor.
Ein kleines Kind möchte gern seiner Umfeld seinen Willen aufdrücken, es fängt an zu quängeln, um schreien mit den Füßen aufstampfen, auf dem Boden werfen und vieles mehr. Was versucht das Kind durchzusetzen, seinen Willen ohne darauf zu achten wir andere die Situation sehen, noch deren Eltern die versuchen das Kind zu beruhigen. Dem Kind ist es egal, welchen Eindruck es erweckt, Hauptsache es erhält seinen Willen.
Wenn Russland offen für Gespräche ist, weil es auch eine gewisse öffentliche Situation wie bei dem Kind im Supermarkt sich gebärtet, eine Situation zu entschärfen versucht. Wie weit würde ein Elternteil dem Kind Zugeständnisse machen, nur soweit wie es auf Vernunft setzen kann. Wenn das Kind sich wie ein 4 jähriges gebärtet wie gross ist die Vernunft zur Deeskalation der Situation.
Die Frage lautet ist Trump 4 jährig im Verhalten oder 15 jährig.
Schaut man auf Zölle heute hüh und morgen Hot. Dann auf gaza oder Syrien dann Russland oder Ukraine Irak Europa China,.
Die amerikanische Diplomatie ist Kleinkinderniveu. Vernunft ist da nicht zu finden. Das gleiche gilt auch für die EU.
Wer solche Führungspersönlichkeiten als Staatsmänner hat, sollte auch fragen wie gross ist der Reputationsschaden, welches sie mit ihrer Haltung, Handlungen auf die eigene Bedeutung kolportieren.
Wir haben im Westen zwei Probleme, die wären einmal das unsägliche Verhalten der Eliten selber und das größte Problem ist, dass der Welt aufgezwungene Finanzsystem.
Ja das Finanzsystem steht vor dem Kollaps, wo wollen die Eliten den hin, unter die Erde? In ein drittes Welt Land wie Argentinien.? ..
Wenn wir die quängelten us Führer seinen Willen, der Welt durchsetzen wollen, spüren die Menschen irgendwann kein Interesse mehr, ihren Lügen weiterhin zu folgen.
Trojanisches Pferd ist dieablenkung vor der eigentlichen Sache getarnt mit einer Zugabe.
Trump ist die Zugabe, getarnt der Handlungen seiner Gönner von blackrock und der Pharmaloppyistin.
Kommt Trump in die Vorschule oder bleibt er bei den 4 jährigen sitzen?