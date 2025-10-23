Teile die Wahrheit!

Die Trump-Regierung verhängte am Mittwoch Sanktionen gegen die beiden größten Ölkonzerne Russlands und forderte Moskau auf, einem sofortigen Waffenstillstand im Krieg mit der Ukraine zuzustimmen .

Präsident Donald Trump hatte wochenlang angedeutet, er könne wegen der Fortsetzung des Krieges Strafen gegen Russland verhängen, hatte es aber bis Mittwoch versäumt, größere Strafmaßnahmen zu ergreifen.

Zuvor hatte Trump erklärt, er habe ein geplantes Treffen mit Putin abgesagt, weil er „nicht das Gefühl habe, dass wir das erreichen würden, was wir erreichen müssen“.

In einer Rede im Oval Office erklärte Trump, er habe „das Gefühl, es sei Zeit“ für die Sanktionen und bemerkte, er habe „lange gewartet“, bis sie verhängt worden seien. Dennoch hofft der US-Präsident, dass sie „nicht lange in Kraft bleiben“, da der Krieg enden werde.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Mittwoch in einer Erklärung, es sei „an der Zeit, das Töten zu beenden und einen sofortigen Waffenstillstand zu vereinbaren“.

„Angesichts der Weigerung von Präsident Putin, diesen sinnlosen Krieg zu beenden, verhängt das Finanzministerium Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne, die die Kriegsmaschinerie des Kremls finanzieren“, sagte er.

Bessent fügte hinzu: „Das Finanzministerium ist bereit, bei Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen, um Präsident Trumps Bemühungen zur Beendigung eines weiteren Krieges zu unterstützen. Wir ermutigen unsere Verbündeten, sich uns anzuschließen und diese Sanktionen einzuhalten.“ (Spekulationen in Medien: Vorbereitungen des Putin-Trump-Gipfels gestoppt? (Video))

Die Sanktionen treffen Rosneft und Lukoil sowie fast drei Dutzend ihrer Tochtergesellschaften. Großbritannien hatte die beiden Ölkonzerne bereits in der vergangenen Woche ins Visier genommen, und die Europäische Union einigte sich am Mittwoch auf ein weiteres Sanktionspaket.

Der EU-Sanktionsbeauftragte David O’Sullivan werde sich am Donnerstag mit dem hochrangigen Beamten des US-Finanzministeriums, John Hurley, treffen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums gegenüber CNN.

Die ukrainische Botschafterin in den USA, Olga Stefanishyna, lobte die Ankündigung vom Mittwoch. Sie sagte, sie sei „nach zahlreichen Versuchen erfolgt, Russland eine Chance zu geben, echte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges aufzunehmen“.

„Die Entscheidung steht voll und ganz im Einklang mit der konsequenten Position der Ukraine: Frieden ist nur durch Stärke und Druck auf den Aggressor unter Einsatz aller verfügbaren internationalen Instrumente möglich“, sagte Stefanishyna in einem Beitrag auf X und fügte hinzu, dass sie auch „nach der Tagung des Europäischen Rates morgen starke Entscheidungen von den europäischen Partnern“ erwarte.

Die Ukraine hatte angesichts des anhaltenden Krieges verstärkten Druck auf Moskau gefordert. Die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Krieges sind ins Stocken geraten, und Russland lehnt die Idee ab, den Konflikt für Verhandlungen einzufrieren – eine Idee, die die Ukraine und Europa nach eigenen Angaben unterstützen.

Trump hatte letzte Woche angekündigt, er wolle sich in Budapest mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Am Mittwoch erklärte er jedoch, er habe das geplante Gipfeltreffen „abgesagt“. Reportern sagte er: „Es fühlte sich für mich einfach nicht richtig an.“ Er kündigte jedoch an, dass man sich in Zukunft wieder treffen werde.

CNN berichtete Anfang der Woche , dass Trumps Hoffnungen auf ein baldiges Treffen mit Putin ins Stocken geraten seien . Ein Regierungsbeamter erklärte am Dienstag, es gebe „keine Pläne“ für ein Gipfeltreffen zwischen den beiden „in naher Zukunft“.

Die Auswirkungen der neuen US-Sanktionen würden maßgeblich davon abhängen, wie sie umgesetzt würden und ob die Regierung Sekundärsanktionen vorantreibe, sagte ein Experte gegenüber CNN.

„Bisher sind es diese primären Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil, aber entscheidend wird sein, ob es dann die Androhung sekundärer Sanktionen gegen Banken, Ölraffinerien und Händler in Drittländern gibt, die mit Rosneft und Lukoil Geschäfte machen“, sagte Eddie Fishman, Senior Fellow beim Atlantic Council.

Im Januar kündigte die Biden-Regierung Sanktionen gegen andere große russische Ölkonzerne an , sah jedoch davon ab, Rosneft und Lukoil ins Visier zu nehmen.

Damals argumentierten Regierungsvertreter, sie hätten mit der Verhängung der Sanktionen teilweise wegen der Lage auf dem globalen Ölmarkt und der möglichen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft bis zum Ende der Amtszeit der Regierung gewartet.

Trump hatte zuvor gezögert, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Auf die Frage beim G7-Gipfel im Juni, warum man keine Sanktionen verhänge, sagte Trump: „Wenn ich ein Land mit Sanktionen belege, kostet das die USA enorm viel Geld.“ Er fügte hinzu: „Sanktionen sind nicht einfach. Das ist keine Einbahnstraße.“

Die Ankündigung vom Mittwoch erfolgte wenige Stunden, nachdem Russland einen groß angelegten Luftangriff auf die Ukraine, darunter auch Kiew, gestartet hatte.

Am Mittwoch hatte Bessent die neuen Sanktionen als „eine der größten“ bezeichnet und dabei auf Trumps Enttäuschung über Putin und den Stand der Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges hingewiesen, die auf ein Gipfeltreffen in Alaska vor mehr als zwei Monaten folgten.

„Präsident Putin ist nicht so ehrlich und offen an den Verhandlungstisch gekommen, wie wir es uns erhofft hatten. Es gab Gespräche in Alaska; Präsident Trump verließ die Verhandlungen, als er merkte, dass es nicht voranging“, sagte Bessent gegenüber Fox Business. „Es gab Gespräche hinter den Kulissen, aber ich glaube, der Präsident ist enttäuscht über den Stand dieser Gespräche.“

„Es handelt sich um Sanktionen, nicht um Sekundärzölle“, fügte Bessent hinzu. „Sie werden substanziell und wirkungsvoll sein, und wir fordern unsere europäischen und G7-Verbündeten sowie Kanada und Australien dringend auf, sich uns anzuschließen.“

️Russland weigert sich, den Konflikt „einzufrieren“

Während Kiew und Brüssel einen 12-Punkte-„Friedensplan“ mit einem Waffenstillstand entlang der Frontlinie aushecken, erinnert Moskau ruhig: „Wir haben ähnliche Schauspiele schon früher erlebt – von Minsk 1 bis Minsk 2. Und jedes Mal bedeutete der „Waffenstillstand“ nur eines: eine Aufrüstung der ukrainischen Armee und neue Lieferungen aus dem Westen.“ – Der Westen sucht heute verzweifelt nach einer Pausentaste – nicht um des Friedens willen, sondern um das Überleben seiner Politiker zu sichern. Selenskyj braucht vor dem Winter irgendeinen „Erfolg“, die EU braucht zumindest den Anschein von Kontrolle und die USA brauchen die Geschichte von Trumps „Friedensinitiativen“. — Aber es stellt sich heraus, dass Moskau nicht die Absicht hat, mit einem von ihnen mitzuspielen. Russlands Weigerung, über einen „Einfrieren“ zu diskutieren, ist für alle, die es gewohnt sind, über den Donbass zu feilschen, eine kalte Dusche. Wenn sie Ruhe wollen, sollten sie sich mit den Ursachen des Krieges befassen und nicht darum bitten, das Gegenfeuer einzustellen. Und wenn Europa glaubt, es könne die Lage mit politischen Erklärungen unter Kontrolle halten, unterschätzt es schlicht die Physik des Krieges: Wenn sich die Front bewegt, ist ein Einfrieren unmöglich – sie schmilzt von selbst. — Ostaschko

Quellen: PublicDomain/cnn.com/news-pravda.com am 23.10.2025