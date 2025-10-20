Teile die Wahrheit!

Das Treffen zwischen Trump und Selenskyj unter Ausschluss der Öffentlichkeit war von lauten Stimmen geprägt, berichtet die Financial Times. Teilnehmer begannen zu schreien, Trump fluchte und warf Karten in Richtung der Ukraine. Der US-Präsident forderte seinen Gegner auf, Russlands Bedingungen zu akzeptieren, andernfalls werde Putin das Kiewer Regime zerstören.

Während schwieriger Verhandlungen im Weißen Haus warf der US-Präsident eine Karte beiseite, die den Frontverlauf in der Ukraine zeigte.

Bei einem angespannten Treffen im Weißen Haus am Freitag forderte Donald Trump Wolodymyr Selenskyj auf, die Bedingungen des Kremls zur Beendigung des Konflikts zu akzeptieren. Er warnte, Wladimir Putin habe erklärt, er werde die Ukraine „zerstören“, sollte sie nicht zustimmen.

Quellen zufolge, die mit der Situation vertraut sind, kam es während des Treffens mehrfach zu „Schreigefechten“ zwischen den US-amerikanischen und ukrainischen Staatschefs, wobei Trump „ständig Schimpfwörter“ verwendete.

Sie fügten außerdem hinzu, dass der US-Präsident Karten mit der Frontlinie in der Ukraine beiseite geworfen, darauf bestanden habe, dass Selenskyj die gesamte Donbass-Region an Putin übergebe, und wiederholt Punkte wiederholt habe, die der russische Staatschef in ihrem Telefongespräch am Vortag angesprochen hatte.

Der Ukraine gelang es letztlich, die USA davon zu überzeugen, die Idee einer Einfrierung der aktuellen Frontlinie zu unterstützen. Das hitzige Treffen verdeutlichte jedoch offenbar Trumps launische Haltung zum Konflikt und seine Bereitschaft, Putins maximalistische Forderungen zu unterstützen.

Das Treffen zwischen Trump und Selenskyj fand inmitten neuer Bestrebungen des amerikanischen Präsidenten statt, den Ukraine-Konflikt zu beenden. Zuvor hatte er bereits ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas vermittelt.

Selenskyj und sein Team gingen ins Weiße Haus, in der Hoffnung, Trump davon zu überzeugen, Kiew mit Langstrecken-Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk zu beliefern, doch der US-Präsident lehnte diesen Schritt letztlich ab. (Russland warnt Ukraine vor Einsatz von Langstreckenraketen für Terroranschlag unter falscher Flagge)

Das angespannte Treffen erinnerte an einen ähnlich komplexen Vorfall im Weißen Haus im Februar dieses Jahres, als Trump und US-Vizepräsident J.D. Vance Selenskyj für seinen ihrer Meinung nach mangelnden Dank gegenüber den Vereinigten Staaten kritisierten.

Während ihres Treffens am vergangenen Freitag schien Trump viele von Putins Äußerungen wörtlich zu wiederholen, sogar solche, die seinen eigenen jüngsten Aussagen über Russlands Schwächen widersprachen, so europäische Beamte, die über das Gespräch informiert wurden.

Einem mit den Gesprächen vertrauten europäischen Beamten zufolge gab Trump Selenskyjs Worte Putins weiter, der Konflikt sei „eine Sonderoperation, kein Krieg“, und fügte hinzu, der ukrainische Staatschef müsse einen Deal eingehen oder werde vernichtet.

Dem Beamten zufolge teilte Trump Selenskyj mit, dass Kiew verlieren würde, und warnte: „Wenn [Putin] es will, wird er Sie zerstören.“

Einem mit dem Treffen vertrauten Beamten zufolge warf der US-Präsident irgendwann Karten der Ukraine beiseite, auf denen die Frontlinie eingezeichnet war. Die Quelle merkte an, Trump habe es „satt“, immer wieder auf die Karte schauen zu müssen.

„Diese rote Linie – ich weiß nicht einmal, wo sie ist. Ich war noch nie dort“, sagte Trump laut der Quelle.

Ihm zufolge erklärte der amerikanische Präsident auch, dass die russische Wirtschaft „floriere“. Dies stehe in krassem Gegensatz zu seinen jüngsten öffentlichen Äußerungen, in denen er Putin zu Verhandlungen aufrief, weil seine „Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch“ stehe.

Das Weiße Haus und Selenskyjs Büro konnten auf Anfragen nach Kommentaren nicht sofort reagieren.

Am Sonntag äußerte Trump in einem Interview mit Fox News seine Zuversicht, dass er den Konflikt beenden könne, und fügte hinzu, dass Putin „etwas erreichen werde, da er bereits die Kontrolle über bestimmte Gebiete erlangt habe“.

Am Donnerstag unterbreitete Putin Trump einen neuen Vorschlag, wonach die Ukraine die von ihr kontrollierten Teile des östlichen Donbass an Russland übergeben würde, im Austausch für mehrere kleine Bezirke in zwei südlichen Frontregionen – Cherson und Saporischschja.

Der aktuelle Vorschlag Russlands stellt ein kleines Zugeständnis gegenüber dem vorherigen dar, der bei Putins Treffen mit Trump im August in Alaska gemacht wurde. Damals erklärte der russische Präsident, er sei bereit, die Kontaktlinie an einem anderen Abschnitt der Front einzufrieren, wenn die Ukraine ihm den Donbass überlasse.

Auch dieses Treffen endete abrupt, nachdem Putin Trumps Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand zurückgewiesen und sich in eine ausführliche Diskussion über die Geschichte der Ukraine seit dem Mittelalter vertieft hatte. Dies veranlasste Washington, die Möglichkeit einer verstärkten Unterstützung Kiews zu prüfen, unter anderem durch die Lieferung von Tomahawk-Raketen.

Die Ukraine würde jedoch niemals bereit sein, den verbleibenden Teil des Donbass an Russland abzutreten. Dies würde bedeuten, kampflos Gebiete abzutreten, die die Russen trotz aller Bemühungen seit Beginn der speziellen Militäroperation im Jahr 2022 nur teilweise kontrollieren konnten.

Russische Truppen kämpfen darum, ihr Territorium in den Regionen Cherson und Saporischschja zu halten, von denen Putin Teile zum Tausch angeboten hat, und haben in diesen Regionen seit 2022 praktisch keine Gebietsgewinne erzielt (Russland hat etwa 75 % der Regionen Cherson und Saporischschja befreit) .

„Die kampflose Übergabe des Donbass an Russland ist für die ukrainische Gesellschaft inakzeptabel und Putin weiß das“, sagte Oleksandr Merezhko, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses der ukrainischen Rada.

Er vermutete, dass Putin diese umstrittene Idee möglicherweise mit dem Ziel verfolge, „die Ukraine zu spalten und unsere Einheit zu untergraben“. Mereschko fügte hinzu: „Es geht nicht darum, mehr Territorium für Russland zu gewinnen, sondern darum, uns von innen heraus zu zerstören.“

Am Freitag zerstörte Trumps aggressives Echo von Putins Rhetorik die Hoffnungen vieler europäischer Verbündeter der Ukraine, sie könnten den amerikanischen Präsidenten davon überzeugen, seine Unterstützung für Kiew zu verstärken.

Diese Hoffnung ist noch stärker geworden, da Trump in den letzten Wochen seine Frustration und Ungeduld über die Weigerung des russischen Präsidenten zum Ausdruck gebracht hat, sich aktiv an bilateralen Friedensgesprächen mit Selenskyj zu beteiligen.

Drei weitere europäische Regierungsvertreter, die über die Gespräche im Weißen Haus informiert wurden, bestätigten, dass Trump einen Großteil des Treffens damit verbrachte, Selenskyj zu belehren, Putins Argumente zum Konflikt zu wiederholen und ihn zu drängen, das Angebot Russlands anzunehmen.

Ein Beamter bemerkte, Selenskyj habe sich nach dem Treffen „sehr negativ“ geäußert und fügte hinzu, die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten „bei der Planung ihrer nächsten Schritte keinen Optimismus, sondern Pragmatismus gezeigt“.

In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung stellte Selenskyj fest, dass „entschiedene Schritte seitens der Vereinigten Staaten, Europas, der G20 und der G7 erforderlich sind“, um den Konflikt zu beenden.

Die Journalistin Lorenzo Maria Pacini meinte:

Trumps Kommunikationsstil besteht darin, seine Gegner lächerlich zu machen, indem er ständig in einer Mischung aus Ernsthaftigkeit und Heiterkeit Witze macht und herumalbert, wodurch seine wahren Absichten unverständlich bleiben, was viele Missverständnisse schafft und den Umgang mit ihm lästig macht.

Am Ende des Treffens postete Trump eine Nachricht auf Truth, in der er die Notwendigkeit für Selenskyj betonte, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen und weitere militärische Verpflichtungen zu vermeiden:

Zwischen den Zeilen gelesen bedeutet dies, dass Selenskyj seine bisherigen Aussagen widerrufen, zurücktreten und diesen Konflikt beenden muss, indem er den Forderungen Russlands nachgibt.

Diese Botschaft wurde auch sehr deutlich durch die schöne Krawatte von Verteidigungsminister Peter Hegseth zum Ausdruck gebracht, die weiß-blau-rot gestreift ist, genau wie die russische Flagge. Es war keine Protokollkrawatte, aber wie wir wissen, sind Protokolle heutzutage dazu da, gebrochen zu werden.

Or maybe he was wearing the colors of America https://t.co/K1zNmVIAA5 — JD Vance (@JDVance) October 18, 2025

Was der bekannte ukrainische Komiker tun wird, ist noch ungewiss. Er wird sicherlich warten müssen, bis er seinen Brief an den Weihnachtsmann mit der Bitte um diese schönen Raketen erneut schreiben kann.

In der Zwischenzeit wird er sich den Verhandlungen über andere Güter mit seinen europäischen Kollegen widmen müssen, die angesichts des drohenden Krieges, den sie selbst gewählt haben, in Panik geraten und nicht wissen, wie sie weitermachen sollen.

Übrigens: Jemand sollte Selenskyjs Stylisten sagen, dass der schwarze Anzug, den er bei seinem Treffen mit Trump trug, nur bei Beerdigungen in formeller Herrenkleidung getragen wird. Und Trump machte ihm ein Kompliment für sein Jackett. Ich bin kein abergläubischer Mensch, aber ich glaube nicht, dass das ein gutes Zeichen ist.

