Update zum 3. Weltkrieg: Trumps Treffen mit Putin ist abgesagt, der kolumbianische Präsident will Trump „ausschalten“, und der Iran gibt eine ominöse Atomerklärung ab

In diesem Jahr wurde viel über „Frieden“ gesprochen, doch gleichzeitig drängen uns die Staats- und Regierungschefs der Welt weiterhin in Richtung weiterer Kriege.

Die Verhandlungen zwischen den USA und Russland sind gescheitert, Präsident Trump drohte der Hamas erneut mit Militärschlägen, Venezuela bereitet sich auf eine mögliche Invasion des US-Militärs vor, der kolumbianische Präsident will Trump „ausschalten“, und die Iraner haben angekündigt, beim Wiederaufbau ihres Atomprogramms keine Einschränkungen zuzulassen. Von Michael Snyder

2025 war zweifellos ein Kriegsjahr, aber ich habe das Gefühl, dass der globale Konflikt in den kommenden Monaten auf eine völlig neue Ebene eskalieren wird.

Als wir erfuhren, dass es in Ungarn ein zweites Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Wladimir Putin geben würde, löste dies enormen Optimismus aus.

Doch nun wird berichtet , dass Trumps Treffen mit Putin offiziell abgesagt sei …

Das zweite Gipfeltreffen von Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist abgesagt.

Das Weiße Haus teilte am Dienstag mit, dass das geplante Treffen in Budapest, das Trump erst letzte Woche nach seinem zweistündigen Telefonat mit Putin angekündigt hatte, nicht mehr geplant sei, nachdem Außenminister Marco Rubio am Montag mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen hatte.

Es gibt keine Möglichkeit, dies so darzustellen, dass es sich wie eine gute Nachricht anhört.

Russlands Haltung zur Beendigung des Krieges hat sich nicht geändert , und so sahen US-Vertreter keinen Grund, den Gipfel fortzusetzen …

Dass die Pläne für ein weiteres Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin nur zwei Monate nach ihrem Treffen in Alaska schnell aufgegeben wurden, lag erneut an der Weigerung Russlands, von seinen Maximalpositionen in Bezug auf die Frage abzurücken, was nötig wäre, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

In einer Pressekonferenz am Dienstag in Moskau sagte Lawrow, er habe Rubio darüber informiert, dass sich die Position Russlands – dass ein Friedensabkommen vor einem Waffenstillstand im Krieg mit der Ukraine erreicht werden müsse – nicht geändert habe. (Mit einem Atomkrieg zu liebäugeln ist eine wirklich schlechte Idee, denn es würde einen nuklearen Winter auslösen, der zwei Drittel der Weltbevölkerung töten könnte)

Die Russen hatten auf dem Gipfel in Alaska bereits eine Kompromisslösung vorgeschlagen, doch die westlichen Staats- und Regierungschefs waren nicht einmal bereit, diese in Erwägung zu ziehen.

Die westlichen Politiker scheinen zu glauben, dass die Russen ihre Bedingungen zur Beendigung des Krieges einfach akzeptieren sollten, aber das wird einfach nicht passieren.

Die Russen sind eindeutig dabei, den Krieg zu gewinnen, und sie haben in den letzten vier Wochen weitere 120 Quadratmeilen ukrainischen Territoriums erobert …

Unterdessen dauern die schweren Kämpfe in mehreren Regionen an, darunter in Charkiw und Donezk, wo am Samstag russische Truppen vorrückten, berichtete CNN.

Russland habe in den vergangenen vier Wochen rund 120 Quadratmeilen an Territorium hinzugewonnen, berichtete CNN unter Berufung auf das Belfer Center for Science and International Affairs der Harvard University.

Es gibt nur einen Weg, die russischen Streitkräfte daran zu hindern, noch mehr Territorium zu erobern.

Doch wenn die NATO-Truppen in der Ukraine eingreifen, bringt uns das an den Rand eines Atomkriegs.

Auf der anderen Seite des Planeten sind die Staatschefs Kolumbiens und Venezuelas sehr verärgert darüber, dass die Trump-Regierung eine Invasionstruppe in der Karibik mobilisiert und zahlreiche Schiffe bombardiert hat, die im Verdacht stehen, Drogen zu transportieren.

Während einer Diskussion mit Univision-Präsident Daniel Coronell erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro bedrohlich, dass die Lösung darin bestehe, „Trump auszuschalten“, wenn Präsident Trump nicht bereit sei, nachzugeben …

Im Gespräch mit Univision-Präsident Daniel Coronell am Ende des Interviews in der Casa de Nariño in Bogotá sagte Petro, wenn Trump sich nicht ändere, sei die Lösung, „Trump auszuschalten“, und schnippte dabei laut mit den Fingern.

Petro: „Die Menschheit hat einen ersten Ausweg, und der besteht darin, Trump auf verschiedene Weise zu ändern. Der einfachste Weg könnte über Trump selbst sein – der einfachste. Wenn nicht, dann schalte Trump aus.“

Den meisten Amerikanern ist das nicht klar, aber wir könnten tatsächlich in den Krieg mit Kolumbien ziehen.

Natürlich könnte es auch zu einem Krieg mit Venezuela kommen. Tatsächlich sind venezolanische Politiker so besorgt über einen möglichen US-Angriff, dass sie buchstäblich „jede Nacht an einem anderen Ort schlafen“ …

„Zahlreiche Personen mit Kenntnis der Situation berichten, dass es innerhalb des Regimes dazu gekommen ist, Mobiltelefone auszutauschen, jede Nacht an einem anderen Ort zu schlafen und mutmaßliche Dissidenten in einer Reihe interner Hexenjagden auszuschalten.“

Ja, Kolumbien und Venezuela sind dem US-Militär nicht gewachsen.

Doch die Streitkräfte, die wir in der Karibik mobilisiert haben, würden bei weitem nicht ausreichen, um eine groß angelegte Invasion in der Region durchzuführen …

Die 10.000 US-Soldaten, die derzeit in der Karibik operieren, wurden ursprünglich entsandt, um Drogenboote abzufangen. Doch der Ausnahmezustand, den der venezolanische Präsident Nicolás Maduro am 30. September ausrief, veränderte die Situation grundlegend: Ein Militär in höchster Alarmbereitschaft, ausgerüstet mit russischer Luftabwehr und Anti-Schiffs-Raketen, unterstützt von einer Miliz mit über acht Millionen Mann, wie Maduro behauptet.

Für die amerikanischen Kommandeure bedeutet dies, dass jede Operation und jeder Vorfall nun unter der Drohung venezolanischer Vergeltungsmaßnahmen stattfindet – eine Situation, auf die die derzeitigen Streitkräfte nicht vorbereitet sind.

Im Nahen Osten hängt das Waffenstillstandsabkommen „am seidenen Faden“, und Präsident Trump drohte gerade damit, die Hamas mit Gewalt „auf den rechten Weg zu bringen“ , wenn sie sich nicht an die Vorgaben seines 20-Punkte-Plans halte …

Donald Trump hat heute angekündigt, die Hamas mit dem Tod zu überziehen, wenn die Militanten ihr Friedensabkommen mit Israel nicht einhalten.

„Zahlreiche unserer JETZT GROSSEN VERBÜNDETEN im Nahen Osten und den umliegenden Gebieten haben mir ausdrücklich und nachdrücklich und mit großer Begeisterung mitgeteilt, dass sie die Gelegenheit begrüßen würden, auf meine Bitte hin mit einer großen Streitmacht in den Gazastreifen einzumarschieren und die Hamas „auf den rechten Weg zu bringen“ [sic], wenn die Hamas weiterhin ihr schlechtes Verhalten an den Tag legt und gegen ihre Vereinbarung mit uns verstößt“, schrieb Trump auf Truth Social.

Die Kommentare des Präsidenten kamen, als Vizepräsident JD zu dringenden Gesprächen mit Benjamin Netanjahu in Israel eintraf, da das Gaza-Friedensabkommen am seidenen Faden hängt.

Ich glaube nicht, dass dieses Waffenstillstandsabkommen noch sehr lange halten wird.

Und es stellt sich heraus, dass die Hamas in Gaza immer noch über eine sehr starke Streitmacht verfügt …

Während im Gazastreifen nach zwei Jahren Krieg ein fragiler Waffenstillstand herrscht, zeigen neue israelische Militäreinschätzungen, dass der militärische Flügel der Terrorgruppe Hamas immer noch rund 20.000 Mitglieder zählt.

Nach Angaben der israelischen Armee verfügte die Hamas vor dem Angriff der Terrorgruppe am 7. Oktober 2023 über rund 30.000 Kämpfer im Gazastreifen, aufgeteilt in fünf regionale Brigaden, 24 Bataillone und rund 140 Kompanien.

Darüber hinaus macht der Iran erneut Schlagzeilen.

Am Wochenende erklärten die Iraner der Welt, dass sie hinsichtlich ihres Atomprogramms an keine Beschränkungen mehr gebunden seien …

Der Iran erklärte am Samstag (18. Oktober), dass er nach Ablauf eines richtungsweisenden Zehnjahresabkommens zwischen dem Iran und den Weltmächten nicht mehr an Beschränkungen seines Atomprogramms gebunden sei. Teheran bekräftigte jedoch sein „Engagement für die Diplomatie“.

Das Abkommen aus dem Jahr 2015, das in Wien von Iran, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und den USA unterzeichnet wurde, sah die Aufhebung der internationalen Sanktionen gegen die Islamische Republik im Austausch gegen Einschränkungen ihres Atomprogramms vor.

Wow.

Ich habe keine Ahnung, warum das nicht viel mehr Schlagzeilen macht.

Von diesem Zeitpunkt an werden sich die Iraner an keine der Bestimmungen des Abkommens von 2015 mehr halten …

Von nun an „gelten alle Bestimmungen (des Abkommens), einschließlich der Beschränkungen des iranischen Atomprogramms und der damit verbundenen Mechanismen, als beendet“, erklärte das iranische Außenministerium in einer Erklärung am Tag des Auslaufens des Abkommens.

Ihnen ist schon klar, was das bedeutet, oder?

Derzeit hält die Iraner nichts davon ab, Atomwaffen zu bauen.

Am Montag warnte Ayatollah Ali Khamenei öffentlich, dass es dem iranischen Atomprogramm in einem weitaus besseren Zustand sei, als viele Menschen glauben …

„Der amerikanische Präsident prahlt: ‚Wir haben das iranische Atomprogramm bombardiert und zerstört.‘“, schrieb Khamenei. „Okay, dann träumen Sie weiter.“

Die auf Khameneis X-Konto hochgeladene Zeile stammt aus seiner Ansprache vom Montag an die Gewinner von Sport- und Wissenschaftswettbewerben.

Khamenei wies die Behauptung als „Unsinn zurück, der dazu dient, entmutigte israelische Beamte nach einer unerwarteten Niederlage im 12-tägigen Krieg zu trösten.“

Ich glaube nicht, dass Ayatollah Ali Khamenei blufft, und ich denke, dass die Israelis dies vollkommen verstehen.

Ich gehe daher davon aus, dass das nächste Kapitel des Krieges zwischen Israel und dem Iran bald beginnt.

Unterdessen eskaliert unser Handelskrieg mit China immer weiter, wir stehen am Rande eines Krieges mit Venezuela und Kolumbien, der Krieg im Gazastreifen könnte jeden Moment wieder ausbrechen und wir sind einem Atomkrieg mit Russland gefährlich nahe .

Wenn Sie in einer Zeit der Kriege und Kriegsgerüchte leben wollten, wurde Ihr Wunsch erfüllt.

Hoffen wir, dass kühlere Köpfe die Oberhand gewinnen, denn sollte der Dritte Weltkrieg so weit gehen, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen, könnten Milliarden von Menschen ums Leben kommen.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 25.10.2025