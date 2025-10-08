Teile die Wahrheit!

Seien wir ehrlich – jeder kennt „1984“. Es ist einer der berühmtesten dystopischen Romane aller Zeiten und wird oft zitiert. Aber was nicht jeder weiß: Der Roman war nicht ganz originell!

Bevor George Orwell 1948 seine erschreckende Vision einer vom Großen Bruder beherrschten Zukunft verfasste, hatte bereits ein anderer Schriftsteller ein ähnliches Albtraumszenario ausgemalt. Dieser Schriftsteller war der Russe Jewgeni Samjatin, dessen Roman „Wir“ die Bühne für alles bereitete, was wir heute mit dystopischer Literatur assoziieren.

„Wir“ wurde 1920 geschrieben und führte Ideen wie totalitäre Staaten, Massenüberwachung und Gedankenkontrolle ein, lange bevor sie in der Popkultur alltäglich wurden. Orwell hat diese Konzepte nicht aus der Luft gegriffen; er hat sie direkt von Samjatin übernommen.

Aber Moment mal – wie kam Orwell überhaupt auf „Wir“? Und jetzt wird es interessant. Das Buch erschien zunächst als Fortsetzungsroman in russischen Emigrantenzeitschriften und fand schließlich seinen Weg in europäische Literaturkreise.

Ende der 1930er Jahre könnte Orwell bereits übersetzte Auszüge gelesen oder durch Kollegen davon gehört haben. Es gibt sogar Spekulationen, dass er während seiner Arbeit für den britischen Geheimdienst darauf gestoßen ist.

Und was hielt Orwell von „Wir“? Aufzeichnungen zufolge bezeichnete er es als „ein bemerkenswertes Buch“ und bemerkte dessen „große Vorstellungskraft“. Offensichtlich erkannte er dessen Genialität.

Wenn Sie beide gelesen haben, wissen Sie, dass die Ähnlichkeiten unheimlich sind:

– Großer Bruder vs. Wohltäter: Wie Orwells allgegenwärtiger Anführer wacht Samjatins Wohltäter über jeden Bürger.

– Totale Überwachung: Glashäuser sorgen dafür, dass es in „Wir“ keinen Ort gibt, an dem man sich verstecken kann, was in „1984“ durch ständig beobachtende Teleschirme gespiegelt wird.

– Entmenschlichung: Keine Namen, nur Nummern. Individualität verschwindet in beiden Geschichten.

– Verbotene Liebe: Sich zu verlieben wird zum ultimativen Akt des Widerstands gegen das unterdrückerische Regime.

Angesichts dieser Parallelen wird deutlich, dass Orwell nicht bei Null angefangen hat. Er ließ sich von Samjatins brillanter Vision inspirieren und fügte ihr seine eigene Note hinzu.

Und doch ist „Wir“ trotz seiner Bedeutung außerhalb Russlands weitgehend in Vergessenheit geraten. Obwohl Orwell alle Ehre zuteilwird, kennen viele die Originalvorlage überhaupt nicht.

Über das Buch: „Wir. Eine Dystopie“ von Jewgeni Iwanowitsch Samjatin

D-503, der Konstrukteur des Raumschiffs INTEGRAL, führt Tagebuch. Er berichtet vom Leben in der gläsernen Stadt, die fast vollständig aus Glas besteht, in der die Überwachung allgegenwärtig ist und das Leben nach algorithmischen Regeln abläuft, um das perfekte Glück zu gewährleisten.

Alles, was chaotische Natur darstellt, bleibt draußen vor der grünen Mauer ausgesperrt. Die Stadt befindet sich in dem „Einen Staat“, der mit technischer Perfektion das gesamte Leben seiner Bürger bis ins kleinste Detail regelt – sogar das Liebesleben. Regiert wird dieser Staat von einem „erleuchteten Wohltäter“.

D-503, der Hauptprotagonist, der Erbauer, scheint der ideale Bürger – zumindest bis er die schöne I-330 trifft, die ihm die Augen für neue Ideen von Liebe und Freiheit öffnet. Wünsche einer längst vergangenen Zeit werden in ihm wach. D-503 entwickelt eine „Seele“ und wird zum Rebellen.

2020 war das Jahr des hundertjährigen Jubiläums der Niederschrift des anti-utopischen Romans Wir des russischen Schriftstellers Jewgenij Samjatin, zwei Jahre später erscheint das Werk in der Buchreihe „Litera Eurasia“ unseres orthodoxen Buchverlags. – Warum?

Das dystopische Meisterwerk, das George Orwell zu 1984 inspirierte, beschreibt eine zukünftige totalitäre Gesellschaft, den „Einen Staat“, in dem Menschen zu Nummern geworden sind.

Der Roman Wir, der jahrzehntelang in der Sowjetunion verboten war, ist eine erschreckende Vision einer durch Technologie versklavten gottlosen Welt.

Wir zeigt deutlich, welche Entwicklungen eine transhumanistische Welt ohne Gott, wie sie heute von vielen Protagonisten aus den Big-Data und Big-Tech-Bereichen angestrebt wird, sich entwickeln könnte.

Im seinem Nachwort geht Prof. Walentin Katasonow, Autor des russischen Buches „Dystopien. Verschwörung gegen die Menschheit ohne Geheimhaltungsvermerk”, darauf ein, wie sich in diesem Werk das Leben der russischen Gesellschaft in den ersten Jahren nach der Revolution widerspiegelt.

Vieles von dem, was wir in den Notizen des Romanhelden D-503 vorfinden, stellt ein Spiegelbild des russischen Lebens in den ersten nach-revolutionären Jahren dar. So finden sich in dem Roman bspw. die Ideen der berühmten Bolschewistin und Feministin Alexandra Kollontai (1872-1952) wieder, die im „Einen Staat“ des Romans zur Gänze umgesetzt wurden.

Kollontai verkündete die Losung von der Überwindung „bourgeoiser Vorurteile“ im Bereich der Beziehungen von Mann und Frau, die Abschaffung der Familie, die vollständige „Verstaatlichung“ der Kinder und die Förderung der „freien Liebe“.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 02.10.2025