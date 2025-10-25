Warum werden Astronomen vom 27. November 2025 bis zum 27. Januar 2026 eine „spezielle Trainingsübung“ durchführen, die sich ausschließlich auf den Kometen 3I/ATLAS konzentriert?

Teile die Wahrheit!

Ein gigantischer Weltraumbrocken mit einer Masse von über 33 Milliarden Tonnen wird am 19. Dezember der Erde am nächsten kommen. Uns wird gesagt, dass dieser gigantische Weltraumbrocken keine Bedrohung darstellt, doch plötzlich wurde für einen Zeitraum von zwei Monaten, beginnend am 27. November 2025 und endend am 27. Januar 2026, eine „spezielle Trainingsübung“ angesetzt, die sich ausschließlich auf den Kometen 3I/ATLAS konzentriert. Von Michael Snyder

Selbstverständlich wird der Komet 3I/ATLAS während dieser zwei Monate der Erde am nächsten kommen. Könnte es sein, dass sie gerade etwas über diesen gigantischen Weltraumbrocken herausgefunden haben, das sie uns verschweigen?

In den letzten Monaten gab es so viele Spekulationen über den Kometen 3I/ATLAS, weil er mit nichts vergleichbar ist, was Astronomen je zuvor gesehen haben.

Wir wissen, dass es außerhalb unseres Sonnensystems entstanden ist, und das bedeutet, dass es eine enorme Entfernung zurücklegen musste, um hierher zu gelangen.

Wir wissen auch, dass es sehr groß ist.

Man sagt uns, dass sein Durchmesser mindestens fünf Kilometer beträgt , und man schätzt, dass er mehr als 33 Milliarden Tonnen wiegt …

Neue Daten des Internationalen Gemini-Observatoriums haben ergeben, dass das Objekt in seiner geschätzten Größe zugenommen hat und nun mehr als 33 Milliarden Tonnen wiegt.

Das ist ein großer Stein.

Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn uns so etwas tatsächlich treffen würde?

Wissenschaftler bestehen weiterhin darauf, ihn als „Kometen“ zu bezeichnen, aber wenn es ein Komet ist, verhält er sich mit Sicherheit sehr seltsam.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte es einen „Anti-Schwanz“, und jetzt wird berichtet, dass es gerade „eine dramatische Umkehr des Schwanzes“ vollzogen hat …

Astronomen, die den mysteriösen interstellaren Besucher 3I/ATLAS verfolgen, haben herausgefunden, dass das Objekt eine dramatische Umkehrung seines Schweifes vollzogen hat und nun von der Sonne weg zeigt. (Der Schweif des interstellaren Objekts 3I/ATLAS scheint die Richtung geändert zu haben (Video))

Die Veränderung erfolgte nur wenige Monate, nachdem Bilder des Hubble-Weltraumteleskops einen ungewöhnlichen „Anti-Schweif“ einfingen, einen Partikelstrahl, der auf die Sonne zuströmt, anstatt von ihr weg.

Neue hochauflösende Beobachtungen des Nordic Optical Telescope auf den Kanarischen Inseln bestätigen, dass der im Juli und August 2025 beobachtete Gegenschweif verschwunden ist und sich bis September in entgegengesetzter Richtung ein neuer gebildet hat.

Das ist wirklich seltsam.

Wissenschaftler sagen uns, dass diese Schweifumkehr stattgefunden hat, weil der Komet 3I/ATLAS jetzt viel näher an der Sonne ist …

Die Verschiebung kam zustande, weil die Staub- und Eispartikel des Kometen anders auf Sonnenlicht reagieren.

Zu Beginn streuten große, langsame Staubkörner das Licht in Richtung Sonne und erzeugten so den Anti-Schweif. Doch als sich 3I/ATLAS der Sonne näherte, schleuderten steigende Temperaturen mehr Eisfragmente und langlebigere Staubpartikel heraus und erzeugten so den Schweif, der nun von der Sonne weg zeigt.

Bodengestützte Beobachtungen werden bis Oktober unmöglich sein, da das Objekt hinter der Sonne vorbeizieht und für die Erde unsichtbar ist.

Die kommenden Wochen werden viel über diesen kolossalen Weltraumfelsen verraten.

Ende Oktober wird er der Sonne am nächsten sein und wir werden sehen, ob dies die Flugbahn des Kometen 3I/ATLAS in irgendeiner Weise verändert.

Hoffentlich wird es das nicht.

Hoffentlich fliegt es einfach weiter aus unserem Sonnensystem heraus und kehrt nie zurück.

Viele sind jedoch beunruhigt, dass der Komet 3I/ATLAS gerade zu einer Liste potenziell gefährlicher erdnaher Objekte hinzugefügt wurde …

Das Internationale Asteroidenwarnnetzwerk (IAWN) arbeitet mit Institutionen auf der ganzen Welt zusammen, die erdnahe Objekte (NEOs) erkennen, verfolgen und untersuchen, um potenzielle Einschlagsgefahren für die Erde einzuschätzen.

3I/ATLAS ist das erste interstellare Objekt, das jemals der Liste hinzugefügt wurde. Es löste eine weltweite Übung aus, die darauf abzielt, die Erkennungsfähigkeiten für Weltraumgestein zu verbessern und die Erde auf eine mögliche bevorstehende Bedrohung vorzubereiten.

Am Dienstag gaben Vertreter des IAWN zu, dass das Objekt „einzigartige Herausforderungen“ für die Vorhersage seiner Flugbahn mit sich bringe, und beschlossen, 3I/ATLAS in die Kampagne zur Kometenastrometrie aufzunehmen.

Der Klang dieses letzten Satzes gefällt mir überhaupt nicht.

Was meinen sie mit „einzigartigen Herausforderungen“?

Gibt es etwas, das sie uns nicht sagen?

Und warum führen sie vom 27. November bis 27. Januar eine „spezielle Trainingsübung“ durch , die sich ausschließlich auf den Kometen 3I/ATLAS konzentriert? …

Der Pressemitteilung zufolge werden Wissenschaftler vom 27. November 2025 bis zum 27. Januar 2026 eine spezielle Trainingsübung durchführen.

Teleskope und Verfolgungssysteme auf der ganzen Welt werden sich auf 3I/ATLAS konzentrieren, um die Methoden zur Bestimmung seiner genauen Position am Himmel zu verfeinern.

„Sie nennen es einen ‚Test verbesserter Astrometriemethoden‘. Mit anderen Worten: Das Objekt verhält sich nicht so, wie es sollte“, schrieb jemand auf X.

Hoffentlich besteht kein Grund zur Beunruhigung.

Aber irgendetwas an der ganzen Sache riecht nicht richtig.

Derzeit wird prognostiziert, dass der Komet 3I/ATLAS am 19. Dezember der Erde am nächsten kommen wird.

Wenn es sich so verhält, wie es sich verhalten soll, dürfte es unserem Planeten nicht einmal nahe kommen.

Lassen Sie uns die Sache bis dahin ganz genau im Auge behalten.

Es gibt noch eine andere Sache, über die ich in diesem Artikel sprechen wollte.

Im ersten Halbjahr 2025 kam es in den USA zu 14 „Milliarden-Dollar-Katastrophen“, die zusammen einen Schaden von 101,4 Milliarden Dollar verursachten …

Die Rekordverluste für US-Gemeinden in der ersten Hälfte dieses Jahres waren auf die Brände in Palisades und Eaton im Januar zurückzuführen, die durch die Viertel von Los Angeles wüteten, Tausende von Häusern zerstörten und einen langen Weg der Erholung hinterließen.

Diese Schlussfolgerung basiert auf neu veröffentlichten Daten eines ehemaligen NOAA-Wissenschaftlers und der gemeinnützigen Forschungsgruppe Climate Central, die 14 Extremwetterereignisse von Januar bis Juni 2025 dokumentieren. Jedes dieser Ereignisse verursachte Schäden in Höhe von über einer Milliarde Dollar.

Insgesamt verloren die Gemeinden durch diese Wetterereignisse 101,4 Milliarden US-Dollar, was die verheerenden Auswirkungen dieser Katastrophen auf die Gemeinden noch immer unterstreicht.

In den letzten zweieinhalb Jahren kam es im Durchschnitt etwa alle zwei Wochen zu einer „Milliarden-Dollar-Katastrophe“.

Mit anderen Worten: Unsere Nation wird von einem extrem chaotischen Ereignis nach dem anderen heimgesucht, und das ist definitiv nicht normal.

Und was wir bisher durchgemacht haben, ist nicht einmal einen Vergleich wert mit dem, was uns letztendlich bevorsteht .

Doch obwohl uns immer wieder eine Sache nach der anderen über den Kopf wächst, weigern sich die meisten Menschen einfach, anzuerkennen, was passiert.

Die Wahrheit ist, dass wir tatsächlich in apokalyptischen Zeiten leben, aber im Moment schläft die große Mehrheit der Bevölkerung noch.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 25.10.2025