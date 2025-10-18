WEF: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ – Whistleblower deckt auf, wie es aktuell umgesetzt wird (Video)

Whitney Webb: Die totale Finanzialisierung der Natur – Wenn BlackRock die Erde tokenisiert
Die Finanzialisierung der Welt – ein neues Kapitel
In einem Interview mit Glenn Beck am 11. Oktober 2025 warnte die investigative Journalistin Whitney Webb vor einer der gefährlichsten Entwicklungen unserer Zeit: der Tokenisierung der natürlichen Welt.
„Larry Fink leitet jetzt das Weltwirtschaftsforum“, so Webb, „und seine Agenda ist klar: Alles wird tokenisiert. Jeder Baum, jeder See, jeder Hektar Regenwald soll in ein digitales Wertpapier verwandelt werden – handelbar, teilbar, spekulativ.“
Was Webb beschreibt, ist nichts weniger als die Verwandlung der Erde in eine Datenbank – eine „universelle digitale Buchführung“, in der jedes Objekt, jedes Lebewesen, jede Ressource eine digitale Identifikationsnummer erhält.
Der neue Kapitalismus: Besitz ohne Besitz
Unter dem Deckmantel der „Nachhaltigkeit“ und „Innovation“ formiert sich eine globale Bewegung, angeführt von BlackRock-Chef Larry Fink und unterstützt von politischen Schwergewichten wie Mark Carney, dem ehemaligen Zentralbanker und heutigen Premierminister Kanadas.
Ihr Ziel: „Tokenization of Everything“ – die Umwandlung von allem, was existiert, in digitale Anteile, die über Blockchains gehandelt werden können.
Webb beschreibt das als den praktischen Ausdruck des berühmten WEF-Mottos:
„Du wirst nichts besitzen und glücklich sein.“ (WEF-Berater enthüllt das Endspiel der Technokraten: Job, Reisen, Kredit – alles hängt vom Algorithmus ab (Video))
Denn während die Allgemeinheit enteignet wird, soll eine kleine Elite alles besitzen – sogar das, was bisher als Allgemeingut galt:
- Flüsse und Seen
- Meere und Wälder
- Atmosphärische Ressourcen
- Selbst Biodiversität und Landschaftsschutzgebiete
Das Projekt: Natur als Vermögensklasse
Der Versuch, die Natur in ein handelbares Gut zu verwandeln, begann nicht erst jetzt. Bereits die Biden-Administration förderte 2022 über das US-Innenministerium sogenannte „Natural Asset Corporations“, die ökologische Werte wie CO₂-Speicher, Wasser oder Bodenfruchtbarkeit in handelbare Finanzprodukte umwandeln sollten.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Intrinsic Exchange Group (IEG) – eine von der New York Stock Exchange und der Rockefeller Foundation unterstützte Organisation, die die Natur als „unerschlossene Vermögensklasse“ bezeichnet.
Ihr Ziel: den Finanzmarkt um das Fünffache zu vergrößern, indem man die Natur in digitale Token zerlegt.
Das Beispiel Amazonas: Blockchain über dem Regenwald
Einer der Architekten dieses Plans ist Peter Knez, Mitentwickler der ETF-Struktur, die BlackRock mit „iShares“ zur weltgrößten Fondsplattform machte.
Knez arbeitet an der Idee, den Amazonas-Regenwald in digitale Token zu zerlegen – jeder Hektar ein Token, versehen mit einer Blockchain-ID und überwacht durch Drohnen.
Diese Token sollen an Investoren verkauft und wie Kryptowährungen gehandelt werden. Das Ergebnis wäre eine vollständig finanzialisierte Natur, bei der jedes Stück Erde Teil eines globalen Spekulationssystems wird.
Überwachung als Nebenprodukt
Damit dieser neue Markt funktioniert, muss die Natur digital erfasst, überwacht und bewertet werden.
Das bedeutet:
- Drohnen und Sensoren in Regenwäldern
- Satellitengestützte Überwachung von Ökosystemen
- Echtzeit-Datenerfassung für Investoren und Regulatoren
Was als „Schutz der Natur“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein Überwachungssystem des Planeten – und damit auch der Menschen, die auf ihm leben.
Die Ideologie dahinter
Webb betont: Das ist kein Zufall, sondern die logische Fortsetzung eines Finanzsystems, das nach immer neuen Märkten sucht.
Nachdem der Mensch selbst – über Daten, DNA und Gesundheitsinformationen – zunehmend zur Ware geworden ist, folgt nun die Natur.
Der globale Kapitalismus erfindet sich neu: Nicht mehr durch Produktion, sondern durch Monetarisierung des Bestehenden.
Alles, was existiert, soll einen Preis bekommen.
Die technokratische Matrix
Diese Entwicklung fügt sich nahtlos in die technokratische Agenda ein, die unter dem WEF-Slogan „The Great Reset“ propagiert wird oder das gelöschte Video mit dem Titel: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein.“
Die Tokenisierung der Natur ist ihr nächster Schritt:
- Digitale IDs für Menschen und Objekte
- Blockchain-basierte Nachweise für Eigentum und Zugang
- Smart Contracts, die Besitz, Nutzung und Verhalten automatisch regeln
Damit entsteht eine Welt, in der Eigentum und Kontrolle nicht mehr physisch, sondern digital – und zentral – verwaltet werden.
Fazit: Wenn Spekulation zur Religion wird
Whitney Webb fasst es treffend zusammen:
„Diese Leute wollen Dinge besitzen, die nie zuvor jemand besitzen konnte – die Luft, das Wasser, das Leben selbst. Sie wollen alles in das Finanzsystem ziehen, um damit zu spekulieren. Das ist völlig verrückt.“
Doch „verrückt“ ist zu harmlos.
Was sich hier abzeichnet, ist eine neue Form des digitalen Feudalismus, in der wenige Konzerne und Investmentfonds nicht nur über Kapital, sondern über das Recht auf Existenz verfügen.
Wenn alles tokenisiert ist – wer kontrolliert dann die Tokens?
Und was bleibt vom Leben, wenn selbst die Natur ein Finanzprodukt wird?
Video:
Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 18.10.2025
5 comments on “WEF: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ – Whistleblower deckt auf, wie es aktuell umgesetzt wird (Video)”
Die setzten gar nichts um, die wollen nur an ihr Imperium der Lügen festhalten, darum wird nur das umgesetzt damit dieses Imperium der Lügen fortgeführt kann.
Doch es ist alles viel differenzierter zu sehen……..
verschiedene Organisationen, Weltforen, Think Tanks sprechen über eine Neue Weltordnung, doch jeder meint in seinem Denken eine andere Neue Weltordnung.
Wenn dann, wie sich jetzt herausgestellt hat, das WEF eine Neue Weltordnung favorisiert in der das US-Imperium nicht mehr vorkommt, ja dann kommt Stress auf, und der Chef vom WEF muss gehen, und dem WEF werden alle Gelder gestrichen. siehe auch USAID.
Jedes Land hat eine andere Vorstellung von der NWO, auch innerhalb der Eliten gibt es keine einheitliche klar definierte Vorstellung wie die NWO aussehen wird.
Wir als Volk wurden darauf erzogen in unserer freien Entscheidung als Sklave leben zu wollen, darum ist es der Wille des Volkes in der NWO als Sklave leben zu wollen, da wir kein anderes Denken haben.
Das Volk kennt nur die Freiheit als Sklave leben zu wollen, anderes Denken ist nicht möglich, da 80 Jahre Schulerziehung nicht gelöscht werden können.
Diese 80 Jahre Schulbildung wurden über Generationen hinweg verfestigt, das ist quasi in die DNA eingebaut, denn durch ein gleichgeschaltetes Denken über Generationen hinweg, hat sich die DNA verändert. z.B. ist Fettleibigkeit keine folge von Ernährung sondern die Folge eines gleichgeschalteten Denkens, denn es ist möglich auch bei Pommes und Bratwurst schlank zu bleiben, denn……
„Du bist nicht was du isst, sondern du bist was du denkst“
Das Klonen wird in den Schulen durch den Lehrstoff gemacht, das Denken verändert die DNA eines Menschen.
……und mit einer anderen DNA (Impfung) wird das Denken verändert .
…..damit sparte man sich langwierige Überzeugungsarbeiten.
Heute ist Denken gleichgeschaltet, z. B. haben heute alle Menschen die exakt gleiche Meinung darüber wie die NWO sein wird. vieles ist gleichgeschaltet in ein Pro und Contra.
… das Pro und Contra ist die Gleichschaltung, denn es existiert für die Menschen keine andere Welt als dieses Pro und Contra.
Sie werden scheitern, sobald jemand den Stecker raus zieht ist Schluss !
Ferner ist es geschichtlich sehr oft vorgekommen, das nur sehr wenige alles hatten, die Völker erhoben sich und holen sich alles zurück, um es aufzuteilen !
Diese Dekadenz und Gier haben die selben Folgen wie einst mit Atlantis, Lemurien usw. -> alles wird ausgelöscht werden ! Sie glauben sie können Gott spielen, aber der wahre Gott wird ihnen noch zeigen wer die Macht wirklich hat !
Seht in die Ukraine, erst alles platt hauen lassen, dann neu aufbauen, alles digitalisieren usw., der WEF – Plan halt. Nun sind die Finanzierungsländer bankrott…. muss man noch mehr dazu sagen ?