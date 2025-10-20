Weltweit größter Impfstoffhersteller entwickelt neuen KI-Impfstoff gegen die Pandemie „Krankheit X“ auf Basis von Insekten-DNA

SII wird „zwei H5-Antigene für einen rekombinanten Proteinimpfstoff produzieren und vergleichen: einen Wildtyp und ein AI-optimiertes Breitband-H5-Antigen, das von Wissenschaftlern des Houston Methodist Research Institute entwickelt wurde.“

Der Impfstoff soll „bei mehreren Stämmen von H5-Viren wirken, nicht nur bei einem.“

CEPI behauptet, dass die neue Injektion dadurch „besonders für den Einsatz in unvorhersehbaren Ausbruchssituationen geeignet“ sei. (Trump demütigt RFK Jr. mit überraschender COVID-Booster-Aktion – Wer Ihnen sagt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, lügt!)

Die Idee besteht darin, „eine schnelle Reaktion auf eine zukünftige Pandemiebedrohung“ zu erreichen.

Die Arbeit wird auch „als Proof of Concept für den Einsatz von KI zur Entwicklung von Impfstoffantigenen dienen“, also Proteinen, die eine Immunreaktion auslösen sollen.

Der neue Vogelgrippe-Impfstoff soll „die globale Bereitschaft zur Bekämpfung pandemischer Bedrohungen stärken, von der frühen Impfstoffentwicklung bis hin zur weltweiten Herstellung und Versorgung“, sagte CEPI-Geschäftsführer Dr. Richard Hatchett.

„Da sich ein potenzieller Impfstoffkandidat gegen eine Grippepandemie bereits auf einer validierten Plattform in der Entwicklung befindet und die Impfstoffproduktion bereits in vollem Gange ist, sind die Abwehrkräfte der Welt in der Lage, rasch – möglicherweise innerhalb von 100 Tagen – mit neuen Impfstoffen zu reagieren, sollte ein Grippevirus zu einer potenziell tödlichen und sich schnell ausbreitenden Pandemie unter der Menschheit führen.“

Ziel sei es, die Impfungen „schnell zu erstellen“.

SII und CEPI betrachten ihren neuen Vogelgrippeimpfstoff als „idealen Kandidaten für eine schnellere Reaktion auf potenzielle Pandemieerkrankungen“.

„Dies steht im Einklang mit der 100-Tage-Mission des CEPI – einem Ziel, das sich die Staats- und Regierungschefs der G7 und G20 gesetzt haben, um die Impfstoffentwicklung auf 100 Tage nach der Erkennung einer Pandemiegefahr zu beschleunigen“, heißt es in der Pressemitteilung.

SII-CEO Adar Poonawalla sagte, die neue Plattform „ermöglicht uns die schnelle Entwicklung und Produktion von Impfstoffen für neu auftretende Bedrohungen. Dieses Projekt wird diese Bereitschaft in der Praxis testen und unser Engagement für die Pandemievorsorge bekräftigen.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden nicht nur schnellere Reaktionszeiten ermöglichen, sondern auch sicherstellen, dass wirksame Impfstoffe gefährdete Bevölkerungsgruppen ohne Verzögerung erreichen.“

Das Projekt wird laut Pressemitteilung auch die Expertise des britischen Francis Crick Institute für Tests nutzen:

„Das Projekt wird außerdem die Expertise der Mitglieder des Preclinical Model Network und des Centralized Laboratory Network von CEPI – der britischen Health Security Agency und der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – sowie des Francis Crick Institute nutzen, um wichtige Testaktivitäten durchzuführen, die nachweisen sollen, dass die Wildtyp- und AI-optimierten H5-Impfstoffe für den vorgesehenen Zweck geeignet sind.“

Verbindungen der Trump-Regierung zum Francis Crick Institute

Bereits im Februar berichtete diese Website , dass die CDC und die FDA „aktiv an virtuellen Treffen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Crick Worldwide Influenza Center in London teilnahmen, das Teil des Francis Crick Institute ist.

Die führenden US-Gesundheitsbehörden arbeiteten mit der WHO zusammen, obwohl Präsident Donald Trump am 20. Januar 2025 eine Durchführungsverordnung unterzeichnet hatte , die den offiziellen Austritt der Vereinigten Staaten aus der WHO vorsah.

In diesem Befehl wurde ausdrücklich angeordnet, „Personal oder Auftragnehmer der US-Regierung, die in irgendeiner Funktion für die WHO arbeiten, zurückzurufen und neu zuzuweisen“.

Doch die Trump-Regierung machte Zugeständnisse bei den Bemühungen zur Bekämpfung der Vogelgrippe und signalisierte damit ihre Rolle bei der Orchestrierung einer weiteren Pandemie.

Präsident Trump hat seitdem die Entwicklung einer „universellen Impfstoffplattform der nächsten Generation“ mit dem Namen „Generation Gold Standard“ angekündigt , die sich auf die Herstellung von Impfstoffen gegen die Vogelgrippe konzentrieren wird.

Der Goldstandard stellt die Institutionalisierung eines erschütternden Interessenkonflikts dar.

NIAID-Direktor Dr. Jeffery Taubenberger – der derzeit die vom US-Steuerzahler finanzierten Gain-of-Function-Experimente zur Schaffung neuer Vogelgrippeviren beaufsichtigt – ist auch als Erfinder des Bundespatents für den Beta-Propiolacton (BPL)-inaktivierten „universellen“ Vogelgrippeimpfstoff des Programms genannt, das im Zentrum von Gold Standard steht.

Und das, obwohl BPL ein bekanntes Karzinogen ist und in Europa als Substanz der „Gruppe 1B“ und in den USA als Substanz der „Gruppe 2B“ eingestuft wird.

Mit anderen Worten: Derselbe Beamte, der die Herstellung potenziell pandemieauslösender Vogelgrippe-Erreger anordnet, ist in der Lage, persönlich von dem Impfstoff zu profitieren, der diesen Erregern entgegenwirken soll. Dies wirft tiefgreifende Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, der informierten Zustimmung und von Interessenkonflikten auf, die im Zentrum des amerikanischen Pandemie-Vorsorgesystems stehen.

Dr. Redfields Vogelgrippe-Warnung 2022

Der ehemalige CDC-Direktor Dr. Robert Redfield hat vorausgesagt, dass eine Vogelgrippepandemie viel schlimmer sein wird als COVID.

Dr. Redfield geht davon aus, dass eine Vogelgrippepandemie „eine signifikante Sterblichkeitsrate im Bereich von zehn bis fünfzehn Prozent“ mit sich bringen wird.

„Ich glaube nicht, dass [COVID] die ‚große Pandemie‘ ist“, sagte er in einem Interview im März 2022. „Ich glaube, die große Pandemie liegt noch in der Zukunft. Und das wird eine vom Menschen verursachte Vogelgrippe-Pandemie sein. Sie wird eine erhebliche Sterblichkeitsrate von zehn bis fünfzehn Prozent haben. Das wird Ärger geben. Und wir sollten uns darauf vorbereiten.“

Redfield betonte die Gefahr einer bevorstehenden Vogelgrippepandemie.

Ich bin überzeugt, dass das Pandemierisiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten ein größeres Risiko darstellt als Korea, China, Russland [und] der Iran. Wir sollten anfangen, proportional zu diesem nationalen Sicherheitsrisiko zu investieren, um vorbereitet zu sein.

Leider sind wir heute nicht besser vorbereitet als damals, als die [COVID-]Pandemie ausbrach, als ich CDC-Direktor war. Und wir müssen diese proportionalen Investitionen tätigen, um vorbereitet zu sein.

Zusammengenommen bilden die CEPI-Gates-WEF-Partnerschaft, das Gold-Standard-Programm der Trump-Administration und die laufende Gain-of-Function-Arbeit des NIAID eine nahtlose Triade der Macht – in der globale Gesundheitsbürokraten, Regierungswissenschaftler und private Impfstoffimperien unter dem Banner der „Vorsorge“ zusammenkommen und Steuergelder und KI-gesteuerte Biotechnologien nutzen, um sowohl den nächsten Ausbruch als auch das darauf folgende Produkt zu entwickeln.