Wer in den USA wirklich das Sagen hat!

Trump gibt zu, dass die Milliardärin Miriam Adelson in den USA das Sagen hat.

„Wir haben Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die US-Botschaft dorthin verlegt.

Miriam und Sheldon Adelson haben das Weiße Haus öfter besucht als jeder andere.

Sie hat 60 Milliarden auf der Bank, liebt Israel und ihr Mann war sehr unterstützend, aber auch ziemlich aggressiv zu mir.“

Weitere Aussagen von Trump heute in Israel zeigen, dass wir sehr dunklen Zeiten leben:

-Trump erhält stehenden Applaus dafür, Waffen nach Israel zu schicken.

-„Bibi hat mich SO OFT angerufen und nach Waffen gefragt, von denen ich nie zuvor gehört hatte, aber ich habe sie besorgt.“ (Trumps Gaza-Friedensplan ist ein Ultimatum im Rahmen des Völkermords)

-Trump: Netanyahu hat US-Waffen „gut” eingesetzt.

-Mit US-Hilfe habe Israel alles gewonnen, was mit Waffengewalt gewonnen werden könne.

-Trump bittet alle aufzustehen und dem Kriegsverbrecher Bibi zu applaudieren.

-„Junge, das ist ein großartiger Name für das, was wir getan haben.“ Finde jemanden, der dich so liebt, wie Trump den Namen der Operation „Midnight Hammer“ liebt. Netanjahu strahlt, während Trump die B-2-Bomber besingt, die den Iran bombardiert haben. „Ich dachte, sie seien hübsche Flugzeuge. Ich hatte keine Ahnung, was sie alles können.“

-Trump bittet den israelischen Präsidenten, Netanjahu zu begnadigen – ja, denselben Netanjahu, der seit 2020 wegen Korruption, Bestechung und Machtmissbrauchs untersucht wird.

Al Jazeera berichtet weiter:

Wer ist Miriam Adelson, die pro-israelische Spenderin, die Trump in der Knesset lobte?

Trump sagt, der Großspender, der mehr als 100 Millionen Dollar ausgegeben hat, um ihm zu helfen, die US-Präsidentschaftswahlen 2024 zu gewinnen, „liebt Israel“.

Als US-Präsident Donald Trump vor dem israelischen Parlament, der Knesset, sprach, um das Waffenstillstandsabkommen für Gaza zu feiern , grüßte er die amerikanischen Diplomaten, Generäle und an der Vereinbarung beteiligten Staaten der Region.

Auch Miriam Adelson, eine pro-israelische Großspenderin, erhielt am Montag eine lobende Erwähnung vom US-Präsidenten. Trump bemerkte, sie habe „60 Milliarden Dollar auf ihrem Konto“ und „liebe Israel“.

„Sehen Sie, wie sie da so unschuldig sitzt“, sagte er.

„Ich werde sie damit in Schwierigkeiten bringen – aber ich habe sie tatsächlich einmal gefragt: ‚Also Miriam, ich weiß, dass du Israel liebst. Was liebst du mehr, die Vereinigten Staaten oder Israel?‘ Sie weigerte sich zu antworten. Das heißt, das könnte ein Problem sein, muss ich sagen“, fügte er hinzu, was im Saal für gedämpftes Gelächter sorgte.

Adelson, eine Casino-Magnatin aus Las Vegas, investierte 106 Millionen Dollar in Preserve America, ihr Pro-Trump-Super-PAC, eine Wahlkampforganisation, die im vergangenen Jahr zur Wahl Trumps beitrug.

Am Montag saß sie auf der Galerie der Knesset und erhielt stehende Ovationen, als Trump ihre Unterstützung für Israel lobte und bemerkte, sie habe „mehr Reisen ins Weiße Haus unternommen als irgendjemand sonst“.

Vom Arzt zum Königsmacher

Adelson wurde 1945 in Tel Aviv geboren, nachdem ihre Eltern aus Polen eingewandert waren, und absolvierte eine Ausbildung zur Ärztin mit Spezialisierung auf Suchtbehandlung.

1991 heiratete sie Sheldon Adelson, einen Selfmade-Casino-Milliardär, der das Las Vegas Sands zu einem Glücksspielimperium mit Resorts in ganz Asien und den USA ausgebaut hatte.

Als sie heirateten, kontrollierte Miriam bereits den größeren Anteil der Aktien des Casinounternehmens, aber nach Sheldons Tod im Jahr 2021 übernahm sie die Mehrheitskontrolle über Las Vegas Sands, das große Casinos in Singapur und Macao betreibt.

Sheldon Adelson war einer der größten Spender der Republikanischen Partei und spendete Millionen an pro-israelische Kandidaten.

Die Familie verkaufte ihre legendären Immobilien am Las Vegas Strip, darunter das Venetian Resort, im Jahr 2022 für 6,25 Milliarden Dollar.

Im Jahr 2023 erwarb Miriam Adelson außerdem die Mehrheitsbeteiligung am Basketballteam Dallas Mavericks .

Gestaltung von Trumps Israel-Politik

Trump beschreibt oft, wie die Adelsons ihn während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus besuchten und eine pro-israelische Politik forderten.

Diese Aussage wiederholte er am Montag. „Miriam und Sheldon kamen ins Oval Office. Sie riefen mich an. Ich glaube, sie waren öfter im Weißen Haus als alle anderen“, sagte Trump.

Die Adelsons haben unter den US-Konservativen seit langem erheblichen Einfluss.

Als überzeugte Zionisten und mit Verbindungen zu rechtsgerichteten Persönlichkeiten und Themen in den USA wurden die Adelsons in den 2010er Jahren zu Großspendern der Republikaner und spendeten seit 2015 mehr als 600 Millionen Dollar zur Unterstützung von Trumps drei Präsidentschaftskampagnen und zur Unterstützung anderer republikanischer Kandidaten.

Miriams Haltung verhärtete sich nach den Anschlägen vom 7. Oktober. Sie schrieb eine Kolumne in Israel Hayom – einer der meistgelesenen Zeitungen Israels, deren Eigentümerin sie ist – und forderte darin, Israelkritiker weltweit zu entlassen.

„Ausländische Hamas-Fans sind unsere Feinde. Sie sind die ideologischen Wegbereiter im Westen für diejenigen, die alles tun würden, um uns aus dem Nahen Osten zu vertreiben. Deshalb sollten sie für uns tot sein“, sagte sie.

Ihre Unterstützung für Trump und die Republikaner hat ihr enge Verbindungen zum Weißen Haus eingebracht.

Das Paar drängte Trump 2016 dazu, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und während seiner ersten Amtszeit die israelische Kontrolle über die besetzten Golanhöhen Syriens anzuerkennen . Trump verlieh Miriam 2018 die Presidential Medal of Freedom.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung im September sagte Adelson den jüdischen Wählern, es sei ihre „heilige Pflicht“, Trump zu unterstützen, „aus Dankbarkeit für alles, was er getan hat, und im Vertrauen auf alles, was er noch tun wird“.

Sie unterstützte auch das harte Vorgehen gegen pro-palästinensische Studentendemonstranten im vergangenen Jahr und tat die Proteste in Forbes Israel als „grauenhafte Versammlungen radikaler Muslime und Black-Lives-Matter-Aktivisten, Ultraprogressiver und Berufsagitatoren – nichts anderes als Straßenfeste“ ab.

Fazit

Trump ist nur eine Marionette des Geldadels, der Kriegsverbrecher wie Netanjahu lobt!

Quellen: PublicDomain am 14.10.2025