Wie im Hotel: Maxwells bequemer Aufenthalt im Mindestsicherheitsgefängnis löst Aufruhr aus

An einem brütend heißen Wochenende Mitte August saßen Hunderte Frauen im Bundesgefängnis Camp Bryan in ihren Schlafsälen fest und verpassten so die Zeit mit ihrer Familie und die frische Luft.

Alle bis auf eine: Ghislaine Maxwell . Die 63-jährige Vertraute von Jeffrey Epstein, die wegen Beihilfe zum Missbrauch minderjähriger Teenager verurteilt wurde, traf sich in aller Stille mit mehreren Besuchern in der Gefängniskapelle, während der Rest des Lagers unter Quarantäne stand , wie aus einem neuen Bericht des Wall Street Journal hervorgeht , der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft.

Maxwell war weniger als drei Wochen zuvor in der texanischen Haftanstalt mit minimaler Sicherheitsstufe gelandet , nachdem sie plötzlich aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Tallahassee verlegt worden war. Allein dieser Schritt sorgte für Aufsehen :

Die Gefängnisbehörde hält Sexualstraftäter ohne Ausnahmegenehmigung in der Regel von den Lagern fern. Ihre Verteidigung erklärte, sie sei in Florida „ernsthafter Gefahr“ ausgesetzt gewesen; die Behörde wollte nicht sagen, wie viele Ausnahmegenehmigungen dieser Art es gibt – oder warum Maxwell eine erhielt.

Die Auswirkungen in Bryan waren sofort spürbar. Insassen berichten, dass das normalerweise entspannte Lager die Daumenschrauben angezogen hat : häufigere Abriegelungen, bewaffnete Wachen vor Ort und SORT-Einsatzteams an den Toren. Schwarze Planen wurden wieder über den Zaun gespannt .

Wärter brachten Mahlzeiten auf Maxwells Zimmer, begleiteten sie zu nächtlichen Trainingseinheiten und ließen sie duschen, nachdem die anderen eingesperrt worden waren. Unterdessen brodelte der Groll.

Einige Insassen nannten sie „Chomo“, was im Gefängnisjargon Kinderschänderin bedeutet . Quellen zufolge warnte der Direktor, dass Drohungen oder Mediengerüchte sie schnell in einen härteren Knast bringen würden. (Epstein-Überlebende geloben, Elite-Pädophile zu „benennen und an den Pranger zu stellen“, indem sie ihre eigene Kundenliste veröffentlichen (Video))

Der Ausbruch der Gewalt kam einige Tage, nachdem am 9. August gegen 1 Uhr morgens außerhalb des Lagergeländes Schüsse ausgebrochen waren .

Beamte stürmten Maxwells Zimmer mit Gewehren und brachten sie an einen anderen Ort. Die Insassen wurden kurzzeitig eingesperrt. Die Polizei registrierte später 29 Patronenhülsen und bezeichnete sie als Bandenangriff und nicht als Angriff auf das Gefängnis. Viele Insassen waren jedoch nicht überzeugt und befürchteten, Kollateralschäden zu verursachen.

Dann kam die Kapellenversammlung . Während der Rest von Bryan unter Quarantäne stehend Einheit für Einheit in die Cafeteria schlurfte, empfing Maxwell, so Zeugenaussagen, Besucher hinter verschlossenen Türen – und lächelte, als sie in ihr Wohnheim zurückkehrte . Wer auftauchte, bleibt ein Rätsel. Ein Anwalt von Maxwell lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Zeitpunkt war bemerkenswert. Wochen zuvor hatte Maxwell dem hochrangigen Justizbeamten Todd Blanche ein Interview gegeben und ihm erklärt, sie habe Donald Trump nie ein unangemessenes Verhalten gegenüber Epstein erlebt. Kurz darauf wurde sie nach Bryan versetzt.

Das Justizministerium veröffentlichte später eine Abschrift dieses Interviews; die Beamten wollten sich zu diesem Schritt nicht äußern.

Außerhalb des Zauns versammelten sich Demonstranten. Häftlinge, die mit Reportern oder Außenstehenden über Maxwell gesprochen hatten, berichteten, sie seien bestraft worden : Einer Frau wurden die E-Mail-Berechtigungen entzogen und sie wurde abrupt in eine Einrichtung mit höherer Sicherheitsstufe verlegt, so ihr Anwalt, der das BOP als „Black Box“ bezeichnete.

Bryan ist zwar nicht gerade Club Fed – aber auch keine Festung. Sechs Wärter können in Frühschichten über 600 Insassen beaufsichtigen , und die meisten Insassen sind Angestellte, gehören zu den Häftlingen mit geringem Risiko oder stehen kurz vor der Entlassung.

Maxwell ist die seltene Ausnahme: Aufzeichnungen zufolge verbüßt ​​sie eine der längsten verbleibenden Haftstrafen im Lager und sitzt neben prominenten Insassen wie Elizabeth Holmes und der Reality-TV-Persönlichkeit Jennifer Shah. Sie soll 2037 mit gutem Gewissen und in guter Haft entlassen werden.

Unterdessen lehnte der Oberste Gerichtshof am Montag Maxwells Berufung ab , sodass ihr nur noch eine Begnadigung durch den Präsidenten als unwahrscheinlicher Ausweg blieb. Darauf angesprochen, sagte Trump: „Ich müsste mir das mal ansehen.“ Und wo ist die Liste, Pam?

Auf dem Capitol Hill verlangt Senator Sheldon Whitehouse Antworten und verlangt BOP-Aufzeichnungen zu Maxwells Versetzung und ob diese gegen die Richtlinien verstoßen hat . Das Büro hat bisher nicht reagiert.

Zurück in Bryan hat Maxwell versucht, sich anzupassen – ein Haarschnitt im Friseursalon, eine Mahagoni-Färbung, vegetarische Tabletts, die sie oft verschenkt, aber die besondere Behandlung sorgt dafür, dass sie weiterhin im Rampenlicht steht. Für den Rest des Lagers ist die Botschaft klar:

Wenn ein berüchtigter Insasse eintrifft, werden die Regeln gebeugt – und alle anderen zahlen den Preis.

Ziemlich seltsam für jemanden, der Dutzende, wenn nicht Hunderte junger Frauen an absolut niemanden verkauft hat.

