Wird Kaliyuga im Jahr 2025 enden? (Video)

Kaliyuga ist das vierte und letzte Yuga des Yuga-Zyklus. Alten hinduistischen Texten zufolge soll es 432.000 Jahre oder 1200 göttliche Jahre dauern. In der „Bhavishya Malika“ heißt es jedoch, dass das Kaliyuga zwischen 2025 und 2030 enden wird.

Archäologische und historische Beweise

Im Sinne der Yugas-Lehre sind die Übergangsperioden zwischen den Yugas mit dem Zusammenbruch von Zivilisationen und Naturkatastrophen ( Pralaya ) verbunden, die buchstäblich alle Spuren menschlicher Zivilisation auslöschen.

Die neue Zivilisation, die im neuen Yuga entsteht, wird von wenigen Individuen angeführt, die die Katastrophe überleben und über das technische und spirituelle Wissen früherer Epochen verfügen.

Viele antike Quellen berichten von einer geheimnisvollen Gruppe von Sieben Weisen ( ‚Saptarshi‘ ), die zu Beginn jedes Yuga erscheinen und die Prinzipien der Zivilisation etablieren und durchsetzen sollen.

Wir finden sie in Legenden auf der ganzen Welt: in Sumer, Indien, Polynesien, Süd- und Nordamerika . Sie sind unendlich weise und mächtig, können zu Land und zu Wasser reisen und nach Belieben verschiedene Formen annehmen.

Es scheint, dass der alte indische Kalender von Saptarshi auf ihrem regelmäßigen Erscheinen zu Beginn jedes Yuga basiert. Wie wir sehen werden, steht der hier vorgestellte Yuga-Zyklus in engem Zusammenhang mit den großen kataklysmischen Ereignissen, die unseren Planeten regelmäßig heimsuchen, und enthält viele wichtige Daten, die in vielen alten Kalendern und Schriften festgehalten sind. („Vision“ vom Jüngsten Gericht: Pastor prophezeit Weltuntergang noch im September – „Die Zeit ist gekommen“)

Die erste Übergangsperiode im zwölftausendjährigen absteigenden Zyklus des Yuga ist die 300-jährige Periode am Ende des Goldenen Zeitalters von 9976 v. Chr. bis 9676 v. Chr .

Dies ist die Zeit, als die letzte Eiszeit plötzlich endete, sich das Klima plötzlich sehr schnell erwärmte und es zu katastrophalen globalen Überschwemmungen kam.

Dieses Temperaturdiagramm zeigt eine plötzliche Abkühlung zu Beginn der Jüngeren Dryas und eine plötzliche Erwärmung am Ende der Jüngeren Dryas.

Viele antike Legenden beziehen sich auf diese Zeit. Im Timaios erzählt uns Platon von der mythischen Insel Atlantis , die 9.600 v. Chr. „ in einer Katastrophe von einem Tag und einer Nacht“ vom Meer verschluckt wurde . Zoroastrier glauben, dass die Welt um 9.600 v. Chr. von Ahura Mazda erschaffen wurde also 9.000 Jahre vor der Geburt ihres Propheten Zoroaster im Jahr 600 v. Chr.).

Dieses Ereignis ist auch in zahlreichen Flutlegenden vieler alter Kulturen festgehalten, die fast einstimmig von riesigen Wasserwänden sprechen, die die gesamte Erde bis hinauf zu den Gipfeln der höchsten Berge überfluteten, begleitet von sintflutartigen Regenfällen, vom Himmel fallenden Feuerbällen, großer Kälte und einer langen Periode der Dunkelheit.

Der Archäologe Bruce Masse vom Los Alamos National Laboratory in New Mexico untersuchte eine Stichprobe von 175 Flutgeschichten aus Kulturen auf der ganzen Welt und kam zu dem Schluss, dass die in diesen Geschichten beschriebenen Umweltaspekte, die auch mit archäologischen und geophysikalischen Daten übereinstimmen, nur durch den zerstörerischen Einfluss großer Wassermassen und den Fall eines Kometen in den Ozean verursacht worden sein können. 21

In den letzten Jahren hat ein internationales Wissenschaftlerteam überzeugende Beweise dafür gefunden, dass die Erde vor etwa 12.800 Jahren von zahlreichen Fragmenten eines riesigen Kometen bombardiert wurde, was den Beginn einer schnellen und intensiven Abkühlungsperiode auslöste, die als Jüngere Dryaszeit bezeichnet wird und fast 1.200 Jahre , bis 9.700 v. Chr. , andauerte.

Was ist Kaliyuga

Der hinduistischen Mythologie zufolge gibt es vier Yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga und Kaliyuga. Dieser Yuga-Zyklus wiederholt sich und nach Kaliyuga kehrt Satya Yuga zurück. Es gilt als das schlimmste Yuga von allen.

Nach jedem Yuga nimmt die Grausamkeit zu und die menschliche Spiritualität, die Hingabe an den allmächtigen Gott, nimmt ab. Kaliyuga gilt als das abwertendste Zeitalter aller Zeiten.

Die Menschen befinden sich dann körperlich und geistig in ihrem schlimmsten Zustand. Obwohl es auch heißt, dass der Gott Vishnu am Ende von Kaliyuga erscheint, wann immer ein wahrer Gläubiger ihn nur braucht, muss nichts weiter getan werden, damit der Allmächtige erscheint.

Um den Beginn des Kaliyuga zu verstehen, ist die Geschichte des Mahabharata sehr wichtig. Der Kurukshetra-Krieg endete 3140 v. Chr. Man sagt, dass drei bis vier Monate nach dem Krieg das Kaliyuga begann.

Unterschiedliche Meinungen darüber, wann das Kaliyuga enden wird

Den Hindu-Puranas zufolge dauert das Kaliyuga 432.000 Jahre. Folgt man dieser Berechnung, dauert das Yuga also seit etwa 5.000 Jahren, und ein Ende im Jahr 2025 ist mathematisch nicht möglich.

Einige glauben jedoch, dass das Kaliyuga laut Bhavishya Malika zwischen 2025 und 2030 endet. In dem Buch heißt es auch, dass Lord Vishnus letzter Avatar des Yuga-Zyklus, der Kalki-Avatar, bereits geboren wurde.

Die Vorstellung, dass das Kaliyuga 2025 endet, beruht auf Missverständnissen, modernen Interpretationen oder dem Glauben bestimmter spiritueller Gruppen, die einen grundlegenden Wandel im menschlichen Bewusstsein befürworten.

Einige Anhänger dieser Theorie, die das Jahr 2025 als einen wichtigen Wendepunkt betrachten, könnten sich auf astrologische Ereignisse oder spirituelle Offenbarungen stützen.

Eine populäre Theorie besagt, dass das Jahr 2025 möglicherweise nicht das Ende des Kaliyuga darstellt, sondern vielmehr den Beginn einer Übergangsphase, die durch einen Wandel im öffentlichen Bewusstsein gekennzeichnet ist und schließlich dazu führen wird, dass die negativen Auswirkungen des Monsters Kali abnehmen.

Diese Theorie steht im Einklang mit der Vorstellung, dass die Zeit zyklisch verläuft und es selbst im dunklen Zeitalter kurze Momente der Erleuchtung geben kann, bevor das Yuga tatsächlich endet.

Nach Ansicht einiger spiritueller Lehrer und Astrologen können bedeutende kosmische Ereignisse wie Planetenkonstellationen oder Finsternisse die Energie des Planeten verändern und ein Zeitalter spirituellen Erwachens einleiten.

Solche Ereignisse werden häufig als Anzeichen für einen bevorstehenden Wandel gesehen. Dass das Kaliyuga infolge solcher Ereignisse endet, ist jedoch noch hypothetisch.

Lord Vishnus Kalki-Avatar

Lord Vishnu wird in der hinduistischen Mythologie als Beschützer bezeichnet. In jedem Yuga nimmt Lord Vishnu die Gestalt eines Avatars oder einer Inkarnation an, um Dharma wiederherzustellen und zu schützen, wenn die Welt von bösen oder zerstörerischen Kräften bedroht wird.

Lord Vishnu nahm zuvor die Gestalt von Matsya (Fisch), Kurma (Schildkröte), Varaha (Eber), Narasimha (halb Mensch, halb Löwe), Vamana (Zwerg), Parashurama, Rama, Krishna und Buddha an. Lord Vishnu wird am Ende des Kaliyuga als sein letzter Avatar Kalki wiedergeboren. Kalki Avatar wird das Monster Kali töten und auch das Kaliyuga wird zu Ende gehen.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in den alten hinduistischen Texten keine Belege für die Theorie gibt, dass Kaliyuga im Jahr 2025 enden würde.

Es scheint ungewiss, ob 2025 als das Ende des Yuga angesehen wird. Die Diskussion um 2025 könnte als Erinnerung daran dienen, dass Veränderung immer möglich ist und dass der spirituelle Fortschritt der Gesellschaft stark vom menschlichen Bewusstsein abhängt.

Unabhängig davon, ob Kaliyuga im Jahr 2025 endet oder nicht, ist es wichtig, Moral und spirituelle Entwicklung anzustreben, um ein ethisches Leben zu führen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

