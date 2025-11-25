🔥 Wenn etwas Schlimmes bevorstünde … würden sie uns überhaupt warnen? 🔥

Teile die Wahrheit!

Mal ehrlich …

Wenn die Welt vor etwas Großem stünde – einem kosmischen Ereignis, einem politischen Umbruch, einem Neustart des globalen Systems oder etwas, das wir noch nie erlebt haben … Glaubst du wirklich, sie würden uns warnen? Von Dennis Donathan

Oder würden sie:

• Satelliten heimlich umleiten …

• Globale Überwachungssysteme willkürlich abschalten …

• Flugrouten aus „unbekannten Gründen“ ändern …

• Widersprüchliche Meldungen verbreiten, um uns zu verwirren …

• Die Öffentlichkeit spüren lassen, dass etwas nicht stimmt, ohne es zu bestätigen?

Denn im Moment … spüren die Menschen weltweit etwas. (Etwas Großes bahnt sich an … und niemand spricht darüber)

Keine Angst – Bewusstsein.

Einen Drang.

Eine Veränderung.

Einen Druck in der Luft, den man nicht erklären kann, von dem man aber weiß, dass er real ist.

Und das Verrückteste daran?

Niemand in den Machtpositionen verliert ein Wort darüber.

Das lässt einen fragen:

Wenn etwas bevorstünde … würden sie uns überhaupt warnen?

Oder würden sie die Zeichen für sich sprechen lassen?

Bleib wachsam.

Bleib bodenständig.

Ist es Ihnen auch aufgefallen?

Regierungen verhalten sich seltsam.

Länder verlegen Truppen.

Schlagzeilen ändern sich alle zwölf Stunden.

Sonnenstürme treten Schlag auf Schlag auf.

Erdbeben ereignen sich an Orten, wo es sonst nie Erdbeben gibt.

Das Internet spinnt plötzlich.

Und überall sagen die Menschen dasselbe:

„Irgendetwas stimmt nicht.“

Es ist, als hielte die ganze Welt den Atem an … warte … beobachte … und bereitete sich auf etwas Größeres vor, als uns gesagt wird.

Man spürt es in der Energie, der Spannung, dem Himmel, den Nachrichten, der Stille … einfach überall.

Das ist nicht normal. Etwas Globales verändert sich.

Und die meisten Menschen werden es erst bemerken, wenn es zu spät ist.

Die Regale sehen noch voll aus… bis man genauer hinsieht 👀

• Die Verpackungen werden kleiner

• Die Preise steigen

• Zutaten, die man nicht mal aussprechen kann

• Leere Stellen, die als „Regalauffüllung“ verkauft werden

Gleichzeitig gibt es:

– Schließung von Bauernhöfen

– seltsame Brände in Verarbeitungsbetrieben

– Millionen getötete Tiere

– Fleischersatzprodukte und Labornahrung werden als Zukunftstechnologie angepriesen

Niemand im Fernsehen sagt: „Leute, vielleicht solltet ihr mal genauer hinschauen.“

Sie sagen nur: „Alles ist gut, kauft weiter ein.“

Ich will keine Panik verbreiten.

Ich will euch nur aufrütteln:

– lernt, Etiketten zu lesen

– legt euch einen kleinen Vorrat an unverarbeiteten Lebensmitteln zu Hause an

– hört auf, über „Prepper“ zu lachen und fangt an, euch selbst ein bisschen vorzubereiten.

Und achte genau darauf – denn manchmal sagt die Stille mehr als jede Ankündigung. 👁✨

