🛑 Die Drohnen-Täuschung: Warum die grösste Geschichte der Menschheit vertuscht wird 🛑

Liebe Freunde, bereits im September warnte ich davor, dass sich Sichtungen von „mysteriösen Drohnen“ und deren Eindringen in Flughäfen und Militärbasen in ganz Europa ausbreiten und verschärfen würden.

Meine Vorhersage hat sich bewahrheitet! Doch vielen Menschen ist das Ausmaß der Ereignisse völlig unbekannt. Von Uri Geller auf Facebook

Dies sollte eine der wichtigsten Nachrichten weltweit sein! Doch wie ich ebenfalls vorausgesagt habe, vertuschen die internationalen Medien die Angelegenheit aktiv und spielen sie herunter – auf direkte Anweisung globaler Regierungen.

Offenbar wollen „sie“ nicht, dass die Öffentlichkeit diesen Ereignissen Aufmerksamkeit schenkt oder überhaupt davon erfährt.

Seit meiner Prognose im September gab es einige europaweite Vorkommnisse, die die Behörden bisher nicht erklären konnten:

🌍 Europaweite Drohneneinsätze (Sept.–Nov.)

• Dänemark (25. Sept.): Große, nicht identifizierte Drohnen legten den Flughafen Kopenhagen stundenlang lahm und führten zum Flugausfall. Die Polizei bezeichnete den Betreiber als „fähigen Akteur“ mit fortschrittlicher Ausrüstung.

• Norwegen (25. Sept.): Mehrere Drohnen tauchten über dem Flughafen Oslo auf. Das Militär reagierte umgehend, doch die Objekte „verschwanden“ und konnten nicht geborgen werden. (Alles inszeniert? Drohnen über Deutschland und das gesicherte Nichtwissen)

• Dänemark (26.–28. Sept.): Drohnen tauchten erneut über Flughäfen und militärischen Küstenzonen auf. Zeugen berichteten von Formationsflügen und blinkenden Lichtern.

• Schweden (Ende September/Anfang Oktober): Unbekannte Drohnen wurden über Malmö, Göteborg, Uppsala und einer militärischen Sperrzone bei Karlskrona gesichtet. Die schwedischen Streitkräfte bestätigten andauernde Vorfälle, verweigerten jedoch weitere Angaben.

• Deutschland (Anfang Oktober): Unbekannte Drohnen wurden in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Ramstein visuell und per Radar bestätigt. Patrouillenhubschrauber fanden keine Drohnen.

• Frankreich (Anfang bis Mitte Oktober): Sichtungen über Lille, Metz und Straßburg. Eine Atomanlage bei Fessenheim alarmierte die Sicherheitskräfte nach mehreren ungewöhnlichen Flugvorfällen.

• Niederlande (Mitte Oktober): Drohnen über dem Luftwaffenstützpunkt Eindhoven. Die niederländischen Behörden erhöhten stillschweigend die Luftraumüberwachung.

• Polen (Mitte bis Ende Oktober): Mehrere unbekannte Drohnen vor der Ostseeküste. Die Behörden sprachen von ausländischer Überwachung, legten jedoch keine Beweise vor.

• Litauen (Ende Oktober): Drohnenähnliche Objekte erschienen über baltischer Marineinfrastruktur und aktivierten militärische Beobachtungseinheiten.

• Finnland und Tschechische Republik (November): Kugelförmige Objekte wurden über Lappland und sich schnell bewegende Objekte über einem gesperrten Übungsgebiet gesichtet, ohne dass ihr Ursprung identifiziert werden konnte.

🛑 Die ungeklärten Fakten

In allen diesen Fällen:

• Es wurden keine Drohnen erbeutet, abgefangen oder abgeschossen.

• Es wurden keine Bediener identifiziert, und kein Land verfolgte die Objekte, die zu einem Stützpunkt zurückkehrten.

• Die beteiligten Regierungen und Militärs lieferten widersprüchliche, unglaubwürdige und äußerst vage Erklärungen.

• Die Medienberichterstattung war nahezu nicht vorhanden oder minimal!

🔮 Was passiert als Nächstes?

Ich glaube, die Sichtungen werden sich mindestens bis Ende Januar weiter ausbreiten. Ich vermute, der koordinierte globale Versuch, diese Sichtungen zu unterdrücken, wird scheitern.

Vielleicht wird ein einzelnes Ereignis – ein massenhafter, länderübergreifender Luftangriff, der von Millionen Menschen beobachtet wird – die Regierungen dazu zwingen, Notstandserklärungen abzugeben.

Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sich das Phänomen dann nicht mehr verbergen lässt!

Wenn dieser Moment kommt, wird die Welt endlich erkennen, dass diese „mysteriösen Drohnen“ keine hochentwickelte Geheimtechnologie aus Russland, China oder den USA sind.

Tatsächlich waren sie nie Drohnen und sind ganz sicher nicht von Menschenhand geschaffen.

Die Nachricht, die man Ihnen vorenthalten will, lautet:

Die „mysteriösen Drohnen“ sind Beweise für eine Präsenz, die technologisch fortschrittlicher ist als die jeder Nation der Erde!

