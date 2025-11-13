Teile die Wahrheit!

Eilmeldung: Das interstellare Objekt 3I/ATLAS ist nicht in der Nähe der Sonne auseinandergebrochen.

Aufnahmen des 3I/ATLAS-Teleskops vom 11. November 2025 zeigen einen einzelnen Körper ohne Anzeichen eines Auseinanderbrechens nach dem Periheldurchgang zwei Wochen zuvor.

Die hier gezeigten Bilder wurden von David Jewitt und Jane Luu mit dem Nordic Optical Telescope (NOT) aufgenommen , dessen Hauptspiegel einen Durchmesser von 2,56 Metern hat und das sich auf La Palma (Kanarische Inseln) befindet.

Die markante Verlängerung des Leuchtens um 3I/ATLAS liegt bei einem Positionswinkel von 106° (+/-10°). Dieser Wert liegt nahe der projizierten Sonnenrichtung von 115°.

Er ähnelt der Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops vom 21. Juli 2025, die einen zur Sonne gerichteten Gegenschweif zeigte (wie hier berichtet und hier analysiert ).

Die neue Aufnahme zeigt zudem eine schwächere Asymmetrie bei einem Positionswinkel von 301° (+/-1°), der nahe der projizierten Sonnenabgewandten Richtung von 295° liegt. (Ansammlung von Düsen‘ um 3I/ATLAS könnte ‚zur Navigation eines Raumschiffs‘ verwendet werden – während ein zweites interstellares Objekt am Himmel entdeckt wird)

In Einheiten des Abstands zwischen Erde und Sonne (astronomische Einheiten = AE) betrugen die Entfernungen von 3I/ATLAS zur Sonne und zur Erde 1,43 AE bzw. 2,16 AE. Das abgebildete Gebiet hat einen Durchmesser von etwa einer halben Million Kilometern.

Die in den letzten Tagen aufgenommenen Weitfeldaufnahmen erkennbaren langreichweitigen Jetstrukturen (siehe hier und hier ) sind in diesen Daten nicht erkennbar, wahrscheinlich weil sie durch einen R-Band-Filter aufgenommen wurden, der die meisten gasförmigen Emissionslinien ausschloss.

Angesichts der kürzlich beobachteten großflächigen Jets ist es überraschend, dass 3I/ATLAS für einen natürlichen Kometen ein einzelner Körper bleibt.

Insbesondere die hier am 9. November 2029 veröffentlichte großflächige Aufnahme von 3I/ATLAS zeigt Jets, die sich bis zu etwa 1 Million Kilometer in Richtung Sonne und bis zu 3 Millionen Kilometer in die entgegengesetzte Richtung erstrecken (siehe hierzu die vorherige Beschreibung ).

Bei einem natürlichen Kometen wird die Ausströmgeschwindigkeit der Jets auf 0,4 Kilometer pro Sekunde geschätzt, was in etwa der Schallgeschwindigkeit von Gas in der Entfernung von 3I/ATLAS von der Sonne entspricht. Bei dieser Geschwindigkeit müssen die Jets über einen Zeitraum von 1–3 Monaten bestanden haben.

Da die auf die Sonne gerichteten Jets in einer Entfernung von einer Million Kilometern vom Sonnenwind gestoppt wurden, habe ich hier berechnet , dass ihre Massendichte in einer Entfernung von einer Million Kilometern von 3I/ATLAS einige Millionen Protonenmassen pro Kubikzentimeter beträgt.

Das Produkt aus dieser Massendichte und der Ausströmgeschwindigkeit ergibt einen Massenfluss von 5 Milliarden Tonnen pro Monat und Fläche von einer Million Quadratkilometern Seitenlänge.

Die Sublimation von Kohlendioxid-Eis (CO₂) erfordert eine Energie von 600 Joule pro Gramm. Um während des einmonatigen Periheldurchgangs etwa 5 Milliarden Tonnen CO₂ zu sublimieren, muss 3I/ATLAS mindestens 3 × 10¹⁸ Joule aufgenommen haben.

In Perihelentfernung lieferte die Sonne 700 Joule pro Quadratmeter und Sekunde, was eine absorbierende Fläche von mehr als 1.600 Quadratkilometern voraussetzt.

Dies entspricht der Fläche einer Kugel mit einem Durchmesser von 23 Kilometern, dem Vierfachen des maximalen Durchmessers von 5,6 Kilometern, der für 3I/ATLAS anhand der hier berichteten Bilddaten des Hubble-Weltraumteleskops ermittelt wurde .

Der erforderliche Durchmesser für Wassereis beträgt 51 Kilometer. Auf natürlichen Kometenkernen bedecken die Eisvorkommen oft nur einen kleinen Teil der Gesamtoberfläche, wodurch die oben genannten Werte für 3I/ATLAS als einen einzigen Körper, der seine Integrität bewahrte und nicht in zahlreiche Fragmente zerbrach, unhaltbar sind.

Dies wirft eine neue Anomalie bei 3I/ATLAS auf, die von jenen erklärt werden muss, die die Anomalien von 3I/ATLAS lieber unter den Teppich des traditionellen Wissens über Kometen im Sonnensystem kehren, anstatt Alternativen in Betracht zu ziehen.

Bild: Neue Aufnahmen von 3I/ATLAS, aufgenommen mit dem Nordic Optical Telescope am 11. November 2025. Der Jet ist auf die Sonne gerichtet. Norden ist oben, Osten links, und der abgebildete Bereich hat einen Durchmesser von etwa 0,5 Millionen km.

Die projizierte antisolare Richtung (-S) und der negative heliozentrische Geschwindigkeitsvektor (-V) sind markiert. Das diffuse Objekt links oberhalb von 3I/ATLAS ist eine Galaxie. Bei den anderen diskreten Objekten handelt es sich um Sterne.

Wie Albert Einstein sagte : „Wissen ist die Erkenntnis, dass die Straße eine Einbahnstraße ist; Weisheit ist, trotzdem in beide Richtungen zu schauen.“

Technologische Triebwerke, die ihren Abgasstrahl zur Sonne richten, würden von der Sonne weg beschleunigen.

Dieses Manöver nach dem Perihel könnte von einem Raumschiff eingesetzt werden, das durch die Gravitationskraft der Sonne beschleunigen und nicht abbremsen will.

Und an die Eiferer in den sozialen Medien, die alternative Interpretationen von 3I/ATLAS, die nicht den bekannten eisigen Felsen darstellen, verspotten, füge ich im Folgenden eine E-Mail bei, die heute Nachmittag in meinem Posteingang eingegangen ist:

„ Lieber Avi,

Ich wollte Ihnen nur sagen, wie inspirierend Sie für mich sind.

Einfach aufgeschlossen zu bleiben und zu akzeptieren, dass nicht alles so ist, wie es scheint, ist mutig und wunderbar zugleich.

Sie sind ein überaus sympathischer und intelligenter Mensch, und ich kann nicht anders, als Ihre Bemühungen in Bezug auf 3I/Atlas zu bewundern, das mich in den letzten Monaten völlig in seinen Bann gezogen hat.

Sie scheinen die einzige Stimme inmitten einer Masse von Skeptikern zu sein, und dass Sie Ihren Ruf aufs Spiel setzen, um die breite Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, verdient höchstes Lob.

Wenn es ein Asteroid ist, dann sei es so – wenigstens hast du die Frage „Was wäre wenn?“ gestellt.

Brian Cox, der in meiner Heimatstadt lebt, hat mich und andere Menschen in Großbritannien mit seinen jüngsten Äußerungen in Verlegenheit gebracht.

Macht weiter so, Millionen von Menschen stehen hinter euch.

Am besten,

David Clayton, Journalist

Manchester City Football Club

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 13.11.2025