Ansammlung von Düsen‘ um 3I/ATLAS könnte ‚zur Navigation eines Raumschiffs‘ verwendet werden – während ein zweites interstellares Objekt am Himmel entdeckt wird

Neue Bilder zeigen, dass 3I/ATLAS von einer ‚komplexen Düsenstruktur‘ umgeben ist, was neue Spekulationen darüber auslöst, dass das Manhattan-große interstellare Objekt ein künstliches außerirdisches Raumschiff sein könnte

Die am 8. November aufgenommenen Bilder zeigen mindestens sieben deutlich erkennbare Jets, „von denen einige in Richtung Sonne gerichtete Antischweifen sind“, schrieb Dr. Avi Loeb in einem am Samstag auf Medium veröffentlichten Artikel.

Der Harvard-Astrophysiker spekulierte, dass die Jets „von einer Reihe von Triebwerken stammen könnten, die zur Navigation eines Raumschiffs verwendet werden“.

Er räumte jedoch auch ein, dass die Jets „mit Eisansammlungen auf der Oberfläche eines natürlichen Kometenkerns in Verbindung stehen könnten“.

„Es wäre einfach zu testen, ob 3I/ATLAS natürlichen oder technologischen Ursprungs ist, indem man die Ausflussgeschwindigkeit, den Massenfluss und die Zusammensetzung seiner Jets im kommenden Monat misst“, schrieb Loeb in einem Folgeartikel und erklärte, dass das Objekt der Erde am 19. Dezember am nächsten kommt.

„Hoffen wir, dass 3I/ATLAS der Erde während der Feiertage keine unerwünschten Geschenke bringt“, fügte er ominös hinzu.

Inzwischen hat die Entdeckung eines weiteren „nahezu interstellaren“ Objekts mit der offiziellen Bezeichnung C/2025 V1 wilde Spekulationen darüber ausgelöst, dass es mit 3I/ATLAS in Verbindung stehen könnte.

Loeb scheint solchen Behauptungen jedoch skeptisch gegenüberzustehen und glaubt, dass die große Entfernung zwischen den beiden Objekten eine Verbindung unwahrscheinlich macht

„C/2025 V1 steht in keiner Verbindung zu 3I/ATLAS, wenn es keinen nicht-gravitativen Antrieb verwendet hat“, erklärte er.

„Der geringste Abstand der beiden Umlaufbahnen beträgt 75 Millionen Kilometer (0,5 AE), und die Objekte waren ohne Antrieb nie näher als 225 Millionen Kilometer (1,5 AE) voneinander entfernt. Die gemessene nicht-gravitative Beschleunigung von 3I/ATLAS reicht nicht aus, um die Lücke zu C/2025 V1 zu schließen.“

Seit der Entdeckung von 3I/ATLAS im Juli behauptet Loeb, dass das Objekt eine Reihe anomaler Verhaltensweisen zeigt, die darauf hindeuten könnten, dass es sich um eine außerirdische Sonde handelt.

In einer kürzlich erschienenen Arbeit schrieb der Wissenschaftler, dass die nicht-gravitative Beschleunigung des Objekts – die letzte Woche von der NASA aufgezeichnet wurde – in Kombination mit der Tatsache, dass es „blauer als die Sonne“ leuchtete, auf die „technologische Signatur eines internen Triebwerks“ hindeuten könnte.

Hier der Artikel von Avi Loeb:

Eine komplexe Jetstruktur strömt nach dem Perihel von 3I/ATLAS aus

Heute Morgen, um 4.10 Uhr Weltzeit (UT) am 8. November 2025, zeigte das interstellare Objekt 3I/ATLAS eine komplexe Jetstruktur.

M. Jäger, G. Rhemann und E. Prosperi beobachteten 3I/ATLAS in einem Abstand von 29 Grad von der Sonne am Himmel, wie hier berichtet wird.

Die gestapelten Bilder, bestehend aus 24 Belichtungen im Grünfilter – jede 35 Sekunden lang –, 2 Belichtungen im Rotfilter und 2 Belichtungen im Blaufilter, zeigen einen großen, leuchtenden Halo, der sich bis zu einer halben Million Kilometer (5 Bogenminuten) erstreckt.

Die Bilder zeigen mindestens 7 deutlich erkennbare Jets, von denen einige Antischweifen in Richtung Sonne sind.

Angesichts der Tatsache, dass eine große Anzahl von Jets in viele Richtungen auftritt, erfordert die berichtete nicht-gravitative Beschleunigung von 3I/ATLAS (wie hier ), dass weit mehr als 10–20 % seiner ursprünglichen Masse in der Nähe des Perihels ausgestoßen wurden.

Nur ein Bruchteil dieser Masse trägt einen Überschussimpuls in eine bevorzugte Richtung. Das bedeutet, dass die Trümmerwolke um 3I/ATLAS einen erheblichen Teil seiner ursprünglichen Masse für einen natürlichen Kometen ausmachen muss.

Technologische Triebwerke könnten dem Objekt jedoch einen Schub geben, wobei viel weniger Masse mit höherer Geschwindigkeit ausgestoßen wird.

Zum Zeitpunkt der Beobachtungen befand sich 3I/ATLAS 7–10 Grad über dem Horizont. Schließlich störte die Dämmerung die Beobachtungen, die unter hellem Mondlicht stattfanden.

Ist das Netzwerk von Jets mit Eistaschen auf der Oberfläche eines natürlichen Kometenkerns verbunden oder stammen sie von einer Reihe von Düsentriebwerken, die zur Navigation eines Raumschiffs verwendet werden?

Wir wissen es nicht.

Genießen wir nun den Anblick.

Ein Bild sagt schließlich mehr als tausend Worte.

Quellen: PublicDomain/nypost.com am 10.11.2025