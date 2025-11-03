Anti-Trump-Gruppen planen, Washington DC ab dem 5. November monatelang zu besetzen

Teile die Wahrheit!

Die Organisatoren der Besetzung von Washington D.C., die am 5. November beginnt, glauben tatsächlich, dass dies zum Ende der Präsidentschaft von Donald Trump führen wird. Anti-Trump-Gruppen planen diese Besetzung bereits seit Monaten, doch sie blieb weitgehend unbemerkt, da der Regierungsstillstand und die drohende Streichung der Lebensmittelhilfe in letzter Zeit die Schlagzeilen beherrschten. Von Michael Snyder

Es wird sich nicht um eine „No Kings“-Demonstration handeln, bei der Menschen kurz auftauchen, Transparente schwenken und dann wieder nach Hause gehen.

Vielmehr wollen die Organisatoren mit dieser bevorstehenden Besetzung von Washington D.C. ähnliche Erfolge erzielen wie mit der „Occupy Wall Street“-Bewegung von 2011 und der „Black Lives Matter“-Bewegung von 2020. Ihr Plan ist es, so lange in Washington D.C. zu bleiben, bis Präsident Trump aus dem Weißen Haus gedrängt wird.

Am 5. November werden Tausende von Aktivisten, die in den vergangenen Monaten mobilisiert wurden, das Weiße Haus, das Kapitol und den Obersten Gerichtshof „umzingeln“.

Die Organisatoren glauben, dass die Berichterstattung darüber viele weitere Demonstranten dazu ermutigen wird, sich ihnen anzuschließen.

Wenn die Haushaltssperre der Regierung noch nicht beendet ist und die Lebensmittelhilfe weiterhin eingestellt wird, wenn diese Proteste beginnen, wird das natürlich viele sehr wütende Menschen dazu motivieren, zu erscheinen.

Letztendlich hoffen die Organisatoren, dass Millionen von Amerikanern an dieser Bewegung teilnehmen werden.

Sie bezeichnen dies als die „größte gewaltlose Mobilisierung in der Geschichte der USA“ und planen, Tag für Tag weiter zu demonstrieren, bis Präsident Trump seines Amtes enthoben ist.

Auf der offiziellen Website von „Refuse Fascism“ haben die Organisatoren ihren „Aufruf zum Handeln“ veröffentlicht. Ich habe den vollständigen Aufruf unten wiedergegeben, damit Sie sehen können, dass ich nicht im Geringsten übertreibe…

Die Zeit ist gekommen für… DEN FALL DES FASCHISTISCHEN TRUMP-REGIMES — Beginn: 5. November 2025 — Washington DC

Der Faschismus ist keine drohende Gefahr. Er ist bereits Realität .

Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt darin, dass sich Millionen anständiger Menschen in diesem Land erheben. Wir können nicht auf zukünftige, manipulierte Wahlen warten. Wir müssen das faschistische Trump-Regime von der Macht vertreiben.

Ab dem 5. November, dem ersten Jahrestag von Trumps Wahl, strömen wir zu gewaltlosen Protesten nach Washington D.C. Umzingeln wir das Weiße Haus, das Kapitol und den illegitimen, mit Faschisten besetzten Obersten Gerichtshof. Kommen wir immer wieder zurück. Verweigern wir im ganzen Land den Gehorsam. Jeder Mensch mit Gewissen, Millionen von uns gemeinsam, bringen die Maschinerie des faschistischen Regimes zum Stillstand.

Hört nicht auf, bis Trump abgesetzt ist.

Das faschistische Trump-Regime ist illegitim . Was es von uns verlangt, ist unentschuldbar . Auf allen Ebenen der Gesellschaft, in allen Institutionen, wissen Millionen von uns das instinktiv . Wenn wir es wagen, können wir ein Grauen besiegen, das das Überleben der Menschheit bedroht. Wenn wir es nicht einmal versuchen, werden uns zukünftige Generationen – falls es sie überhaupt gibt – niemals verzeihen.

Das faschistische Trump-Regime zerstört den Rechtsstaat. Es verhöhnt rechtsstaatliche Verfahren. Es lässt Immigranten und andere Menschen mit dunkler Hautfarbe in brutalen Konzentrationslagern verschwinden. Es lässt die völkermörderische Ideologie der weißen Vorherrschaft aggressiv wiederaufleben. Es macht die Errungenschaften nicht nur der 1960er Jahre, sondern auch des Bürgerkriegs und der Reconstruction zunichte. Es versklavt Frauen durch die Brutalität und Erstickung erzwungener Mutterschaft. (Trump bereitet die Umsetzung des Aufstandsgesetzes vor, um den von den Demokraten seit langem angekündigten Bürgerkrieg zu verhindern, den sie jetzt auslösen!) Es löscht LGBT-Menschen aus. Es missachtet demokratische Rechte. Es bricht das Völkerrecht. Es setzt das Militär unrechtmäßig auf US-amerikanischem Boden ein. Es greift Politiker und Richter an und bedroht sie. Es ebnet den Weg für grenzenlosen Terror gegen die Bevölkerung. Es beschleunigt den Klimawandel. Es kürzt die Mittel für Wissenschaft und Medizin und kostet damit Millionen von Menschenleben. Es dezimiert den Wissensschatz der Menschheit. Es zerstört die Wahrheit. Es unterdrückt die Vernunft. Es unterwirft die Künste faschistischer Grausamkeit und Konformität. Es zielt auf alles Anständige, Moralische und Gute ab. All dies nach dem Gutdünken eines verkommenen, wahnsinnigen Tyrannen. Die Hoffnung, diese Situation auszusitzen, ist eine Illusion. Jede Zugeständnis – selbst im Namen des Erhalts einer gewissen Fähigkeit, Gutes zu tun – befeuert nur die Forderung des Regimes nach immer sklavischerer Unterwerfung. Jede Kapitulation – von Universitäten, Anwaltskanzleien, Behörden – stillt nur seinen unstillbaren Hunger, die gesamte Gesellschaft nach seinem grotesken Bild umzugestalten. Das ist Faschismus. Eine andere Form brutaler Herrschaft. Er ist unerträglich. Er muss besiegt werden. Die Wahlen kommen viel zu spät. Außerdem kann kein ehrlicher Mensch erwarten, dass der Tyrann, der die Aufständischen vom 6. Januar angestiftet und ihnen dann vergeben hat, eine verlorene Wahl respektiert. Aber es gibt einen Weg.

Wir haben protestiert. Demonstriert. Nachbarn vor der Einwanderungsbehörde ICE verteidigt. Völkermord angeprangert. Einige von uns sind zurückgetreten oder haben die Wahrheit ans Licht gebracht. Das zeigt, dass wir Millionen sind. Wir sind viel mehr als sie. Jetzt müssen wir all das auf eine höhere Ebene heben. Wir müssen all dies und noch viel mehr auf das Einzige richten, was der existenziellen Bedrohung der Menschheit wirklich gerecht wird:

Das gesamte faschistische Trump-Regime muss von der Macht vertrieben werden!

Das ist möglich. Indem wir uns weigern, einem rachsüchtigen Faschisten unsere Zukunft und unsere Menschlichkeit zu überlassen. Indem Millionen sich in massivem, unnachgiebigem, gewaltlosem Protest und Widerstand erheben. Indem wir uns faschistischen Befehlen widersetzen und ihnen nicht gehorchen. Indem wir die Arbeit niederlegen. Indem wir unsere Plattformen und unseren Einfluss furchtlos nutzen, um andere zu inspirieren und herauszufordern, sich uns anzuschließen.

Indem wir all dies Tag für Tag tun. Indem wir angesichts von Angriffen und Unterdrückung gestärkt zurückkehren. Indem wir über viele Standpunkte und Hintergründe hinweg vereinen, statt zu spalten. Indem wir einen gemeinsamen Geist des Mutes und der gerechten Wut fördern. Bereit, für das höhere Wohl des Sieges über diesen Faschismus Opfer zu bringen.

Wir beginnen jetzt. Am Mittwoch, dem 5. November, strömen wir aus dem ganzen Land nach Washington, D.C. Von diesem Tag an werden wir nicht ruhen, bis das Regime gestürzt ist.

Die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen Menschen, die im Recht waren, gegen übermächtige Gegner kämpften und siegten. Sie ist aber auch voll von Beispielen von Menschen, die passiv abwarteten und hofften, dass sich die Lage bessern würde, nur um dann von einem Grauen verschlungen zu werden, das ihre Vorstellungskraft überstieg.

Die Zukunft ist ungewiss. WELCHE WIR BEKOMMEN, LIEGT AN UNS.

Im Namen der Menschlichkeit:

Wir weigern uns, ein faschistisches Amerika zu akzeptieren!

Das faschistische Trump-Regime muss jetzt weg!

Initiiert von RefuseFascism.org,

die alle einlädt, sich der größten gewaltlosen Mobilisierung in der Geschichte der USA anzuschließen.

Sie glauben tatsächlich, dass Trump ein faschistischer Tyrann ist.

Und sie sind überzeugt, dass es keine Hoffnung auf Gerechtigkeit durch das Gerichtssystem gibt, weil sie glauben, dass auch der Oberste Gerichtshof faschistisch ist.

Sie haben also beschlossen, dass das „Trump-Regime“ „von der Macht vertrieben“ werden muss.

Sie werden in Washington DC auftauchen und herumstehen, bis Trump beschließt, dass er genug hat und das Weiße Haus verlässt.

Oder so ähnlich.

Unterdessen absolvieren Tausende von Nationalgardisten ein spezielles „Training für den Umgang mit Unruhen“, und eine „schnelle Eingreiftruppe“ wird gebildet …

Das Pentagon hat Tausende von spezialisierten Angehörigen der Nationalgarde angewiesen, in den nächsten Monaten eine Ausbildung für Einsätze bei Unruhen zu absolvieren. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Bemühungen der Trump-Regierung, uniformierte Streitkräfte in städtische Zentren zu entsenden – was einst außergewöhnlichen Notfällen vorbehalten war –, zur Norm werden könnten.

Die neu aufgestellte „Schnelleinsatztruppe“ des Verteidigungsministeriums innerhalb der Nationalgarde muss laut internen Dokumenten, die der Washington Post vorliegen, bis zum 1. Januar ausgebildet, mit Ausrüstung zur Aufstandsbekämpfung ausgestattet und einsatzbereit sein. Die 200 Soldaten werden aus Angehörigen der Nationalgarde rekrutiert, deren Hauptaufgabe die Reaktion auf Katastrophen wie Atomunfälle und Terroranschläge ist, heißt es in den Dokumenten.

Eine bereits bestehende, separate, aber ähnliche Struktur, die Nationalgarde-Einsatztruppe, wird voraussichtlich bis zum 1. April ihre Ausbildung zur Bewältigung von Unruhen abschließen und voll einsatzfähig sein. Die Gesamtstärke der Truppe wird laut den Dokumenten 23.500 Soldaten in allen 50 Bundesstaaten und drei Territorien, mit Ausnahme des District of Columbia, betragen.

Beide Seiten bereiten sich ganz offensichtlich auf innere Unruhen vor.

Anti-Trump-Gruppen glauben, dass sie durch Unruhen Trump zum Verlassen des Weißen Hauses zwingen können, und die Trump-Regierung glaubt, dass sie mit Gewalt die Ordnung wiederherstellen kann.

Für mich klingt das alles nach einem Rezept für eine Katastrophe.

Seit Jahren werden wir immer wieder vor genau diesem Szenario gewarnt.

Die Gruppen, die die Besetzung von Washington DC organisieren, sind sehr gut finanziert und sehr gut organisiert.

Aber es wird sehr kalt werden auf den Straßen von Washington DC, wenn der Winter naht.

Es wird sehr interessant sein zu sehen, ob es ihnen gelingt, eine große Anzahl von Demonstranten davon zu überzeugen, auch bei sinkenden Temperaturen Tag für Tag wiederzukommen.

Und ich werde auch beobachten, ob diese Proteste am Ende „friedlich“ verlaufen oder nicht.

Wir haben in diesem Jahr bereits einige wirklich verrückte Dinge erlebt, und etliche Mitglieder der Trump-Regierung sind so besorgt um ihre persönliche Sicherheit, dass sie buchstäblich in Militärwohnungen gezogen sind …

Stephen Miller reihte sich bald in die wachsende Liste hochrangiger politischer Beamter der Trump-Regierung ein – mindestens sechs nach unseren Zählungen –, die in Militärwohnungen im Großraum Washington leben. Dort sind sie nicht nur vor potenzieller Gewalt, sondern auch vor Protesten geschützt. Es ist ein beunruhigendes Zeichen für die Polarisierung des Landes, zu der die Trump-Regierung selbst beigetragen hat, dass einige dieser hochrangigen Beamten das Bedürfnis verspürten, sich von der Öffentlichkeit abzugrenzen. Diese zivilen Amtsträger können sich nun auf das US-Militär verlassen, um ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten.

Wie ich neulich schon erwähnte , scheint der November ein verrückter Monat zu werden.

Und wenn die Bemühungen um eine Besetzung von Washington DC tatsächlich Erfolg haben, wird das den Medien sicherlich etwas bieten, worauf sie sich konzentrieren können.

Hier können Sie sich ansehen, wie ein Organisator über die Pläne für „die größten anhaltenden Proteste in der Geschichte von Washington DC“ spricht . Diese Leute meinen es ernst. Aber werden tatsächlich Millionen von Menschen erscheinen, oder werden es nur Tausende sein? Und wenn diese Proteste keine sichtbaren Ergebnisse bringen, werden dann einige der Protestierenden die Geduld verlieren und gewalttätig werden? Ich bin mir nicht ganz sicher, was passieren wird, aber es wird sicherlich interessant sein, das Ganze mitzuerleben.

