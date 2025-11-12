Azazel, der gefallene Dämon. Welche Bedeutung hat ein Sündenbock

Teile die Wahrheit!

Azazel, der gefallene Dämon, lehrte einst die Menschheit die Künste, die nun in Laster versunken ist. Dieses Wesen verkörpert Licht und Dunkelheit zugleich, doch der Preis, den es für seine Lehren fordert, bleibt unklar.

Die mit Azazel in Verbindung gebrachte Ziege verweist auf das uralte Sündenbockritual, bei dem eine Ziege in die Wildnis geschickt wurde, um die Sünden der Menschen zu tragen.

Der „Lehrer“ der Menschen

Azazel wird als Dämon der Todsünden dargestellt, als ein Wesen der Elite der Anderswelt. Anders als andere gefallene Wesen ist er nicht mit einer bestimmten Sünde verbunden. Darüber hinaus vermittelte er der Menschheit viele nützliche Lehren. Laut dem Buch Henoch:

Azazel lehrte die Menschen die Herstellung von Schwertern, Messern, Schilden und Rüstungen sowie die Anfertigung von Spiegeln, Armbändern und verschiedenen Schmuckstücken; er zeigte ihnen, wie man Rüstungen verziert, Edelsteine ​​verwendet und alle Arten von Schmuck und Schminke herstellt, was zur Verderbnis der Erde führte (Henoch 14).

Darüber hinaus trägt Azazel den Titel des Bannerträgers der Höllenarmee, was seinen außergewöhnlichen Status unter den Wesen der dunklen Welt unterstreicht.

Er vereint Eigenschaften sowohl licht- als auch finsterer Gottheiten. Er lehrt die Menschheit und enthüllt Geheimnisse, stürzt sie aber auch ins Unglück. So führte beispielsweise das Wissen um die Waffenherstellung zu gewaltsamen Konflikten. (Das siebte Experiment: Ein Reptil Lacerta enthüllt die Wahrheit über unsere Schöpfung (Video))

Azazel führte Kosmetikprodukte für Frauen ein und ermöglichte ihnen so, ihre Schönheit zu unterstreichen. Was zunächst harmlos erschien, führte jedoch zu Lastern, da Kosmetik zu einem Mittel der Verführung wurde.

Es ist merkwürdig, wie Azazels Gaben des Wissens sich in Sünden verwandelten. Die Menschheit scheint einen hohen Preis für diese Erleuchtung zu zahlen : die Ausbreitung der Sünde, die zu Verrat, Mord und Ausschweifung führt. Das wirft die Frage auf, was mit Azazel vor seinem Fall geschah. Was führte zu seinem Abstieg?

Stolzer Engel

Azazels Fall war unspektakulär. Wie seine Engelsgenossen wurde auch er von Gott angewiesen, sich vor Adam zu verbeugen. Azazel jedoch weigerte sich und erklärte, die Menschen seien einer solchen Ehre unwürdig und würden in seiner Achtung niemals die Engel übertreffen.

Wegen dieses Trotzes befahl Gott den Erzengeln, den hochmütigen Azazel zu stürzen. Doch er blieb unbeugsam und demonstrierte seine gewaltige Macht.

Da trennte der Erzengel Raphael mit einem einzigen Hieb seines Schwertes Azazels sechs Flügel ab. Ohne sie stürzte der einstige Engel , nun Dämon, zur Erde.

Im Felsen eingemauert.

Die Erzengel stiegen herab und sperrten Azazel in einen Felsen im Herzen der Wüste ein. Er besaß die Fähigkeit, Gedanken zu kontrollieren.

Seine dämonischen Kräfte erlaubten es ihm, jede beliebige Gestalt anzunehmen, wie etwa die eines Phantoms oder einer Fata Morgana, sodass die Menschen glaubten, einen realen Menschen zu sehen.

Mit der Zeit gelang es diesem Dämon jedoch, sich zu befreien und verschiedene menschliche Gestalten anzunehmen.

Als Kosmetikhändler manipulierte Azazel die Gedanken der Frauen, verführte sie und lehrte sie die Kunst der Täuschung. Er versorgte Männer mit Waffen, unterwies sie in verschiedenen Künsten und schürte Konflikte unter ihnen.

Darüber hinaus verzauberte Azazel Männer, machte sie unwiderstehlich für Frauen und lockte Jungfrauen an. Er träumte von der Entstehung eines neuen Geschlechts – so stark und tapfer wie er selbst.

Die Nachkommen der von Azazel verführten Frauen waren halb Dämon, halb Mensch und sollten laut ihrem „Vater“ eine dämonische Legion bilden. Doch der höchste Gott vereitelte die Pläne des gefallenen Engels.

Sündenbock

Antike Texte erwähnen den Namen Azazel häufig im Zusammenhang mit Opferritualen. Die Juden, die Gott besänftigen und Vergebung ihrer Sünden erlangen wollten, legten Ziegen auf den Opferaltar.

Während des Rituals wurden zwei Tiere verwendet: eines wurde auf dem Altar geopfert, das andere in die Wüste geschickt. Der Legende nach nahm Azazel diese Ziege mit, daher der Begriff „Sündenbock“.

Der Legende nach verwandelten sich diese Ziegen unter dem Befehl des Wüstendämons in finstere Wesen, seine Diener.

Diese Gestalten, die Menschen mit Ziegenköpfen ähnelten, durchstreiften verlassene Gegenden und vollstreckten den Willen ihres Herrschers. Begegnungen mit diesen Ziegen endeten für die Unglücklichen meist tödlich.

Azazel hat, abgesehen von seinen Hörnern, keinerlei Ähnlichkeit mit einer Ziege. Antike Texte beschreiben ihn als kräftigen Mann mit dichtem, schwarzem Bart, der über bemerkenswerte Beweglichkeit und Stärke verfügt.

Gelegentlich wird er dargestellt, wie er eine hochgewachsene, pechschwarze Ziege mit einer goldenen Krone an der Leine führt.

Im Mittelalter galt Azazel als furchterregender Dämon, der menschliche Wünsche erfüllen konnte. Obwohl er nicht so gefährlich war wie Satan, der Seelen raubte, konnte Azazel einen Menschen nach der Erfüllung seiner Wünsche dennoch in eine öde Wüste versetzen.

In einem anderen Mythos erschien Azazel, oder Azazu, als stolze Tochter des himmlischen Gottkönigs, ähnlich der kriegerischen Pallas.

Alle 52 Jahre flog sie in die Lüfte, um Urlaub zu machen und im Reich ihres Vaters Unheil anzurichten.

Sie trug den Titel Pallas, bis die Mutter Gottes sie zur Befehlshaberin des himmlischen Heeres ernannte, in der Funktion des Erzengels Michael.

Azazel, die mit Luzifer gleichgesetzt wurde, strebte jedoch danach, den Glanz ihres göttlichen Vaters zu überstrahlen – ein Ziel, das ihr auch erreichte und dabei alles Leben auf benachbarten Planeten auslöschte. Ihr Abstieg nach Gaia wurde als Sündenfall aufgrund von Hochmut gedeutet.

Jahrtausendelang wurde diese himmlische Königin, verehrt als nährende und mitfühlende Mutter, von der Menschheit angebetet.

Es heißt sogar, der Prophet Mohammed habe ihr in seiner Jugend seine Ehrerbietung erwiesen, woraufhin sie ihm einen Teil ihres Wesens schenkte, der angeblich bis heute in der Kaaba aufbewahrt wird.

Es ist faszinierend, wie alles miteinander verbunden ist. Manche Mythen – oder vielleicht auch nicht – verschmelzen mit anderen, erzählen dieselbe Geschichte, tragen aber unterschiedliche Namen.

Der Mantel der alten Geschichte wanderte durch alle Völker, und jedes fügte ihm seine eigene Note hinzu.

Azazels Darstellung weist Ähnlichkeiten mit Prometheus auf, der der Menschheit Weisheit vermittelte und göttliche Geheimnisse offenbarte.

Doch anders als der rein gütige Prometheus verkörpert Azazel Licht und Schatten zugleich. Sein Geschenk des Wissens hat seinen Preis: Es stürzt die Menschheit in einen Abgrund der Sünde.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 12.11.2025