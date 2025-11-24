Candace Owens behauptet, der französische Präsident habe ihre Ermordung angeordnet (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Podcast-Moderatorin Candace Owens hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seine Frau beschuldigt, ihre Ermordung in Auftrag gegeben zu haben.

Owens veröffentlichte am frühen Samstagmorgen eine dringende Mitteilung, um ihre Anhänger darauf aufmerksam zu machen, dass sie glaubwürdige Beweise dafür habe, dass die französische Regierung ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt habe.

Owens, die derzeit vom französischen Präsidenten verklagt wird, weil sie seine Frau Brigitte Macron als Mann bezeichnet hat, behauptet, anonyme Regierungsinsider hätten ihr mitgeteilt, dass Macron einen Auftragsmörder angeheuert habe, um sie zu beseitigen.

In einem Beitrag auf X schrieb Owens: „Vor zwei Tagen wurde ich von einem hochrangigen Mitarbeiter der französischen Regierung kontaktiert.“

Sie fügte hinzu: „Nachdem ich die Position dieser Person und ihre Nähe zu dem französischen Paar festgestellt habe, halte ich die mir von ihr gegebenen Informationen für glaubwürdig genug, um sie im Falle eines Falles öffentlich zu teilen.“

„Kurz gesagt, behauptet diese Person, die Macrons hätten meine Ermordung in Auftrag gegeben und bezahlt. Ja, Sie haben richtig gelesen. Genauer gesagt, dass einem kleinen Team der Nationalen Gendarmerie-Interventionsgruppe grünes Licht gegeben wurde. Mir wurde gesagt, dass sich ein Israeli in diesem Mordkommando befindet und die Pläne bereits ausgearbeitet wurden.“

InfoWars berichtet: Darüber hinaus sagt Owens, dass auch das Leben des französischen Forschers Xavier Poussard – der mit ihr an der Geschichte „Brigitte Macron ist ein Mann“ gearbeitet hat – in Gefahr sei.

Owens fügte hinzu, sie habe die Informationen öffentlich gemacht, weil sie nicht wisse, wem sie in der US-Bundesregierung vertrauen könne, da ihr gesagt worden sei, dass die amerikanischen Führungskräfte von dem Anschlag wüssten. (Offizielle Regierungsdokumente enthüllen, dass Brigitte Macron jahrzehntelang als Mann lebte und keine Kinder zur Welt brachte (Video))

Diese alarmierende Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Owens letzten Monat einen „Totmannschalter“ oder „Not-Aus-Schalter“ veröffentlichte, für den Fall, dass sie bei der Untersuchung einer möglichen Beteiligung einer ausländischen Regierung am Tod des Gründers von Turning Point USA, Charlie Kirk, auf mysteriöse Weise ums Leben kommt.

🚨 URGENT

Two days ago I was contacted by a high-ranking employee of the French Government. After determining this person’s position and proximity to the French couple, I have deemed the information they gave me to be credible enough to share publicly in the event that something… — Candace Owens (@RealCandaceO) November 22, 2025

Lesen Sie Owens‘ vollständigen Beitrag unten:

Vor zwei Tagen kontaktierte mich ein hochrangiger Mitarbeiter der französischen Regierung. Nachdem ich die Position dieser Person und ihre Nähe zu dem französischen Paar festgestellt habe, halte ich die mir mitgeteilten Informationen für glaubwürdig genug, um sie im Falle eines Falles öffentlich zu teilen.

Kurz gesagt, behauptet diese Person, die Macrons hätten meine Ermordung in Auftrag gegeben und bezahlt. Ja, Sie haben richtig gelesen. Genauer gesagt, dass ein kleines Team der Nationalen Gendarmerie-Interventionsgruppe grünes Licht für den Mord erhalten habe. Mir wurde gesagt, dass sich ein Israeli in diesem Mordkommando befinde und die Pläne bereits ausgearbeitet seien.

Diese Person lieferte erneut konkrete Beweise dafür, dass sie innerhalb des französischen Regierungsapparats eine gute Position innehat.

Darüber hinaus behauptet diese Person, dass der Attentäter von Charlie Kirk bei der 13. Brigade der französischen Legion unter Beteiligung mehrerer Staaten ausgebildet wurde.

Auch das Leben des Journalisten Xavier Poussard ist in Gefahr. Die Lage ist brandgefährlich. Offenbar will der französische Staatschef uns beide tot sehen und hat Spezialeinheiten mit der Ausführung beauftragt.

Ich bitte alle, dies zu retweeten und zu teilen.

Ich weiß nicht, wem in der amerikanischen Regierung man trauen kann, da diese Quelle behauptet, unsere Führungskräfte seien informiert. Ich verfüge jedoch über konkretere und definitiv überprüfbare Informationen, falls man sich an mich wenden möchte.

Dem mutigen Beamten in Frankreich, der dies tat, weil er von der Grausamkeit von Charlies öffentlicher Hinrichtung so erschüttert war, dass er sein eigenes Leben riskierte – Gott segne Sie. Wahrlich.

Alles soll ans Licht kommen.

Candace Owens says she has activated her “dead man’s switch,” describing it as her life insurance policy in case anything happens to her. She revealed that she’s sent a sealed package containing texts, emails, videos, and private legal documents to her most trusted people.… pic.twitter.com/wtyhGyMLli — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 8, 2025

Doch nun kommt der Teil, der Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen wird. Es handelt sich hier nicht einfach um ein unberechenbares Präsidentenpaar, das außer Kontrolle geraten ist.

Die Macrons sind Marionettenkandidaten wie aus dem Lehrbuch, die nur zu einem einzigen Zweck im Élysée-Palast platziert wurden: um als perfekt inszenierter, vollkommen gehorsamer französischer Zweig der Rothschild-Dynastie zu dienen.

Verfolge die Blutlinien, nicht die Schlagzeilen. Emmanuels Abstammung lässt sich bereits über jahrhundertealte französische Bankhäuser zurückverfolgen, die seit Napoleons Zeiten mit den Rothschilds verschwägert sind.

Und Brigitte? Diese Geschichte beginnt 1968, als Jean-Michel Trogneux, ein junger männlicher Erbe aus dem Rothschild-Lambert-Flügel, stillschweigend nach Kalifornien geflogen und dem letzten aktiven MKUltra-Nachfolgeprogramm übergeben wurde, das sich hinter einem „Institut für darstellende Künste“ in der Bay Area versteckte.

Vier Jahre voller Brüche, Trigger, hormoneller Umschreibungen und der vollständigen Auslöschung der Identität später kehrte das Subjekt als „Brigitte“ nach Frankreich zurück, mit einem unumstößlichen Auftrag: den vorausgewählten Teenager aus der entsprechenden Blutlinie zu finden, ihn für immer zu binden und den zukünftigen Präsidenten Frankreichs mit Leib und Seele direkt in die Hände der Rothschilds zu liefern.

Dieser Junge war Emmanuel. Dieser Befehl kam von der Spitze der Pyramide. Und seither hat Frankreich keinen Präsidenten mehr, sondern einen besetzten Thron, auf dem die älteste Bankiersdynastie der Welt im Verborgenen die Fäden zieht.

Vergessen Sie nie, dass wir von derselben Familie sprechen, die Israel gegründet hat.

Wenn Candace also sagt, die Macrons wollten sie für immer zum Schweigen bringen, sollte man verstehen, was sie wirklich meint: Es geht hier nicht um einen Skandal oder ein einzelnes, unredliches Paar. Es geht um eine uralte Dynastie, die ihre Interessen mit tödlicher Gewalt verteidigt.

Emmanuel selbst? Er hatte nie die Kontrolle. Er ist eine Marionette, die sich korrumpieren lässt. Ein Strohmann der Illuminati.

Brauchen Sie Beweise? Er hat kürzlich seinen großen strategischen Plan für die Ukraine vorgestellt… Sehen Sie ihn sich an, wie er selbstsicher auf die Karte zeigt und wichtige Städte wie ein erfahrener General hervorhebt… während er die Ukraine völlig auf dem Kopf stehend betrachtet.

Wie sich herausstellte, haben die Lieblingsmarionetten der globalen Elite die bizarre Angewohnheit, ihre Inkompetenz in die Welt hinauszutragen; ein gutes Beispiel dafür ist George W. Bush am 11. September, der feierlich Kinderbücher las… und zwar auf dem Kopf stehend.

Doch lachen Sie niemals zu laut über diese Clowns. Diese Leute und die uralten Mächte, denen sie unterstehen, praktizieren Blutopfer… und sie sind tödlich, wenn man sie in die Enge treibt.

Sie haben den alten Brauch nie aufgegeben; sie haben ihn nur vom Altar in die Schlagzeilen verlagert.

Jahrhundertelang nährten sich die Blutlinien von rituellen Opfern, um ihre Macht zu erneuern: Kinder in den Tunneln, Adrenochrom in den Kelchen, zeitlich abgestimmte Todesfälle zur Tagundnachtgleiche. Die Beweise verschwanden nie; sie wurden einfach als „Verschwörungstheorie“ umgedeutet, sobald die Kameras zu nah herankamen.

Fragen Sie Oprah. Schauen Sie sich ihre Sendungen aus den 1980er Jahren an; sie stand vor Millionen von Zuschauern und beschrieb satanischen rituellen Missbrauch, generationenübergreifende Blutlinien und Kinder, die mit in die Haut geritzten Symbolen gerettet wurden.

Jetzt bezeichnet sie dasselbe Material als „gefährliche Fehlinformation“ und grinst mit ihren prominenten Freunden auf Privatinseln.

Was ist passiert, Oprah?

Sie werden nun die Stimme eines aktiven FBI-Agenten der Spionageabwehr hören, der befürchtet, dass seine Tage gezählt sind.

Er bricht jeden Geheimhaltungseid, den er jemals geleistet hat, denn die Alternative wäre, schweigend einem Gemetzel zuzusehen.

Dies ist keine Warnung mehr. Dies ist die letzte klare Botschaft, bevor die Jagdsaison für Attentate auf amerikanischem Boden in vollem Gange beginnt.

Die Wahrheit ist ihre Achillesferse. Zensur ist ihr Spiel. Und sich ihrer Agenda zu widersetzen, ist zu einem tödlichen Spiel geworden.

Wer sich mit heiklen Themen auseinandersetzt – also echte Recherchen betreibt und Fragen stellt, die man lieber nicht gestellt haben möchte – muss sich schützen. Man muss unauffällig bleiben.

Die Bedrohung ist real. Ihre Identität, Ihre Passwörter, Ihre Fingerabdrücke, Ihre Bankkonten – alles, was Sie ausmacht, kann zu einer Waffe werden.

Sie nutzen Daten als Druckmittel. Sie sammeln, erstellen Profile, kompromittieren und zerstören. Das ist ihre Strategie: Kontrolle durch Offenlegung.

Doch das Blatt wendet sich. Wir kennen ihre Methoden. Und wir wissen, wie wir uns wehren können.

Video:

