Das Große Erwachen — Jenseits der Matrix: Die drei Wellen 2020-2027

Teile die Wahrheit!

Das sogenannte Große Erwachen ist keine kosmische Gutenachtgeschichte, sondern die totale Demontage des gesamten Planeten. Regierungen werden entlarvt, die Politik entpuppt sich als Theaterstück, und die Welt erkennt endlich, was sie all die Zeit angebetet hat: Macht, Geld und Kontrolle. Das ist die 3D-Show!

Die Mauern fallen, weil die Wahrheit sich durchsetzt. Die korrupten Strukturen waren nie dafür gebaut, dem Licht der Wahrheit standzuhalten. Jedes System, das ins Wanken gerät, ist ein Beweis dafür, dass die alte Welt stirbt, und das Chaos, die Panik und die Schlagzeilen schüren weiterhin die Angst, um die Menschen im Schlaf zu halten.

Es soll chaotisch wirken, und in vielerlei Hinsicht ist es das auch, aber es soll euch in die Unterwerfung zurückführen, nicht euch aufwecken.

Im höheren Bewusstseinszustand, dem 5D-Bewusstsein, gibt es keine Panik, nur Klarheit. Das Chaos schwindet, wenn man erkennt, dass alles, was auseinanderfällt, dazu diente, einen zu fesseln. Die Zerstörung ist notwendig, denn aus ihr erwächst die Reinigung. Die Wahrheit zerstört nicht das Wahre, sondern verbrennt alles, was nicht echt ist.

Was die meisten Menschen nicht zu verstehen scheinen: Information allein erweckt nicht. Veränderung tut es. Man kann alle Verschwörungen, alle kosmischen Geheimnisse und den ganzen spirituellen Jargon kennen, aber wenn man sich und andere weiterhin belügt, immer noch nach Anerkennung giert, immer noch so tut, als sei man geheilt, anstatt die Heilung tatsächlich zu vollziehen, dann gibt man nur vor, erleuchtet zu sein.

Die wahre Arbeit ist brutal. Es geht darum, das Ego, das sich vom Applaus nährt, abzureißen und sich von der Stille neu aufbauen zu lassen.

Nein, du „steigst“ nicht auf, nur weil du ein paar Beiträge liest und ein paar Videos online anschaust. Du steigst auf, wenn deine Handlungen das Licht verkörpern, das du zu sehen vorgibst.

Wenn Ehrlichkeit sich authentischer anfühlt als Aufmerksamkeit und dein innerer Frieden nicht mehr davon abhängt, wer dir zustimmt.

Das Erwachen geschieht nicht in der Welt, sondern durch dich. Das wahre Erwachen liegt nicht im Zusammenbruch der Welt, sondern darin, dass du dich endgültig weigerst, mit ihr unterzugehen, und nur die Wahrheit übrig bleibt.

ZIEL: Es definiert „spirituelles Erwachen“ neu, weg von Slogans und Trends, hin zu einem gelebten Prozess der Ausrichtung auf Naturgesetze – wie ein Mensch lernt, innerhalb einer noch funktionierenden Matrix zu handeln, zu unterscheiden und sich weiterzuentwickeln. (Das Zeichen einer kraftvollen Präsenz: 4 verborgene Gaben und 3 Fallstricke einer hochfrequenten Seele)

ERWACHEN – WAS BEDEUTET DAS GENAU?

Alle reden vom Erwachen.

Aber was bedeutet das konkret?

Und was geschieht im Verborgenen der Matrix, wenn ein Mensch zu erwachen beginnt?

Erwachen bedeutet nicht einfach nur, Informationen zu sammeln oder Institutionen zu misstrauen.

Es ist der Moment, in dem sich dein Bewusstsein über die künstlichen Grenzen des Matrix-Programms hinaus erweitert – eines Systems, das deine Energie in Kreisläufen aus Angst, Schuld, Begierde und Ablenkung gefangen hält.

Auf spiritueller Ebene funktioniert die Matrix wie ein neuronales Betriebssystem im kollektiven Unbewussten.

Sie nährt sich von unreflektierten Emotionen und Wiederholungen – genau wie ein Computerprogramm, das so lange läuft, bis ein bewusster Programmierer es stoppt.

Wenn du erwachst, wirst du selbst zu diesem Programmierer.

Praktisch bedeutet das:

Beobachten, wann Ihre Reaktionen automatisch und nicht bewusst erfolgen.

Erkennen, wohin Ihre Aufmerksamkeit gelenkt wird – durch Medien, Erzählungen oder innere Schamgefühle.

Ihren Atem, Ihre Konzentration und Ihr Nervensystem als heilige Werkzeuge der Schöpfung zurückgewinnen.

Jeder Akt der Achtsamkeit sendet ein Signal durch das Feld:

„Diese Frequenz steht nicht mehr zur Manipulation zur Verfügung.“

Dieses Signal schwächt den zugrundeliegenden Code – das metaphysische Äquivalent dazu, Ihre Energie aus einem alten Vertrag zu lösen.

Das wahre Erwachen ist also keine Rebellion, sondern eine Systemumprogrammierung durch Erinnerung.

Sie kämpfen nicht gegen die Matrix; Sie programmieren die Realität von innen heraus um, Zeile für Zeile, Schwingung für Schwingung.

Was es energetisch und psychologisch bewirkt

Erteilt Erlaubnis – Bestätigt Leidenschaft und Intensität als heilig und lässt die Seele ihr Feuer nicht länger erlöschen.

Entmystifiziert richtiges Handeln – „Richtig“ ist keine moralische Starrheit, sondern eine sich stetig weiterentwickelnde Kalibrierung; wir lernen durch Handeln, Verwerfen und Verfeinern.

Vermittelt emotionale Kompetenz – Zeigt auf, wie Prägungen durch unverarbeitete Emotionen und Wiederholungen entstehen. Aktiviert das souveräne Bewusstsein – Indem Manipulation und Zustimmungsmechanismen benannt werden, wird die Selbstbeobachtung in Echtzeit geweckt.

Verwandelt Aktivismus in Alchemie – Lenkt den äußeren Kampf in innere Verfeinerung um; Widerstand wird zur Wiedergeburt.

Wirkung auf den Betrachter: Wenn Sie bewusst zuhören, verändert das Werk Ihre Einstellung zum Wandel: vom Kampf gegen Korruption hin zum Rückzug von Energie aus ihr.

Von der Angst vor Fehlern → zum Lernen durch spiralförmige Iteration.

Von intellektueller Urteilsfähigkeit → zu verkörperter Hellfühligkeit.

Dieser Wandel ist die praktische Bedeutung des Erwachens.

Du beginnst, die Matrix nicht mehr als äußeren Käfig, sondern als innere Software zu begreifen, die du umschreiben kannst.

DER SPIRALBOGEN DES ERWACHENS

Der Katalysator – Die „Gebrochenheit“ der Welt erkennen

Wir alle beginnen hier: „Es gibt so viel Schlechtes da draußen – was kann ich tun?“

Diese Frage selbst ist der Beginn. Empörung wird zur Alchemie, wenn sie von Kontrolle zu Schöpfung umgelenkt wird.

Begegnung mit dem Naturgesetz

Das Naturgesetz offenbart sich: Das Universum trägt bereits die Wahrheit.

Nach ihm zu leben, erlaubt es, ganz man selbst zu sein – aus Resonanz zu handeln, nicht aus Rebellion.

Lernen durch Handeln und Fehler

„Richtiges Handeln“ entwickelt sich. Jeder Fehler wird zu einem Teil des Gewebes der Weisheit.

Der Tod des Egos ist keine Strafe; er ist Metamorphose.

Loslassen und Ersetzen

Jede Rolle, die wir innehaben, wird eines Tages von einer anderen übernommen.

Loslassen hält die Spirale am Leben; Festhalten hemmt die Entwicklung.

Vom Aktivismus zur Alchemie

Wenn äußerer Aktivismus an Grenzen stößt, wendet sich der Alchemist nach innen.

Bewusstsein, Emotion und Schwingung werden zu den wahren Hebeln des Wandels.

Die Entlarvung der prädiktiven Programmierung

Wiederholung und emotionale Manipulation prägen die Zustimmung.

Die Heilung des Nervensystems stellt den freien Willen wieder her.

Gefühl ist die Firewall.

Aufstieg der emotionalen Intelligenz = Aufstieg der Souveränität

Wenn die Menschheit ihre Drüsen, Hormone und ihr Nervensystem als Tore der Freiheit erkennt, verliert Manipulation an Macht.

Wir erobern den freien Willen auf subtilen Ebenen zurück – und werden zu bewussten Mitgestaltern.

Unterscheidungsvermögen als neues Sinnesorgan

Wahrheit wird gefühlt, nicht gedacht – ein körperbezogenes „Ja/Nein“, das die Seele durch die Zeitebenen leitet.

Diesem Signal zu folgen, verhindert Verstrickung in Verzerrungen.

Der spirituelle Aktivismus von Essencel entwickelt sich zu verkörperter Alchemie.

Wir verändern Systeme, indem wir die Frequenz verändern, die sie aufrechterhält.

Jeder Tod des Egos ist kein Zusammenbruch, sondern Erweiterung.

Je tiefer wir uns selbst erkennen, desto weniger kann uns der Bann der Wiederholung beherrschen.

Quellen: PublicDomain/Facebook am 07.11.2025