Das Hacken des Hologramms: Wie man „Downloads“ vom universellen Geist empfängt

Bentovs verlorene Wissenschaft zeigt: Genie ist keine Magie – es ist ein fein abgestimmtes Nervensystem.

Die Dreistigkeit dessen, was Sie gleich hören werden

Beginnen wir mit etwas, das Ihrem Verstand nicht gefallen wird.

Die Realität ist nicht fest.

Sie flackert. Sie stottert. Sie taucht auf und verschwindet wieder wie ein kosmisches Daumenkino, das sich so schnell dreht, dass man die Lücken für Kontinuität hält.

Und hier ist etwas, das dir niemand beigebracht hat:

In jedem Augenblick verschwindest du in der Unendlichkeit – und die Unendlichkeit erscheint in dir.

Ihr Geist erzeugt keine Gedanken.

Er empfängt sie – meist schlecht abgestimmt, selten bereinigt und auf Rauschen statt auf das Signal gerichtet.

Itzhak „Ben“ Bentov — der unkonventionelle Erfinder-Mystiker, der das Bewusstsein mithilfe von Physik und Meditation wie mit zwei Seiten eines Brecheisens rückwärts entwickelte.

Er analysierte die Mechanismen hinter Intuition, Genie, mystischen Geistesblitzen und den „Eingebungen“, die man in seinen besten Momenten spürt.

Dann ist da noch Dr. Ihaleakala Hew Len , dessen Arbeit auf einem uralten Wissensschatz basiert, der von hawaiianischen Schamanen bewahrt wurde. Er hat Hoʻoponopono wiederbelebt , die alte hawaiianische Praxis der Auflösung innerer Konflikte durch die Reinigung der eigenen inneren Daten – eine so radikale spirituelle Technik, dass er eine ganze psychiatrische Station heilte, ohne jemals einen einzigen Patienten gesehen zu haben.

Und schließlich Robert Monroe – der Fernsehmanager, der zufällig zum Astralforscher wurde, Pionierarbeit auf dem Gebiet der außerkörperlichen Forschung leistete und das Monroe-Institut gründete. Er prägte den Begriff ROTEs – multidimensionale „Gedankenkugeln“ reinen Wissens, die er von nicht-physischen Intelligenzen empfing.

Bentov erklärt die Funktionsweise der Schnittstelle.

Hew Len zeigt, warum sie blockiert ist.

Monroe demonstriert, wie es sich anfühlt, wenn sie sich öffnet.

Dieser Artikel vereint alle drei Aspekte.

Der Augenblick, in dem die Realität verschwindet

Du wurdest nicht in ein Universum hineingeboren.

Du wurdest in eine Schwingung hineingeboren.

Die Realität flackert 14 Mal pro Sekunde

Bentovs wildes Pendel postuliert etwas Unglaubliches: Materie – einschließlich Ihres Körpers – verschwindet 14 Mal pro Sekunde

aus der Existenz.

Sieben Schritte zur Form.

Sieben Schritte zur Formlosigkeit.

Du bist kein kontinuierliches Wesen.

Du bist ein Stroboskopeffekt, der vorgibt, eine Person zu sein. (Phoenix-Phase: Die Ära der Verkörperung der Neuen Erdenmenschen beginnt)

Der Anteil, in dem du überhaupt nicht da bist

Am Scheitelpunkt jeder Schwingung:

Keine Zellen.

Keine Moleküle.

Kein Gehirn.

Einfach ungebundenes Bewusstsein – nichtlokal, nichtphysisch, überall.

Dein Bewusstsein dehnt sich mit nahezu unendlicher Geschwindigkeit nach außen aus, weil es nicht durch Masse begrenzt ist.

Du wirst riesig.

Das ist keine Mystik.

Das ist die verborgene Architektur Ihrer Physiologie.

Der Körper ist kein Gefängnis – er ist ein Zeitmesser

Dein Nervensystem ist kein Gefängnis.

Es ist das Portal.

Es ist so konstruiert, dass es diese Schwankungen nutzt – um in das kurze Zeitintervall zu gleiten, in dem universelle Informationen zugänglich sind.

Doch Stress, Angst und übermäßiges Nachdenken stören das Signal.

Downloads werden statisch.

Intuition wird zu Rauschen.

Dr. Hew Len nennt dies statische Daten – Erinnerungen, Eindrücke, vererbte Programme, die in uns immer wieder ablaufen.

Daten sind nicht du.

Aber sie legen sich wie ein alter Film über deine Wahrnehmung, bis du ihn löschst.

Wenn dein System kohärent wird – wenn du in das eintauchst, was Ho’oponopono Null nennt – erreichst du den Stillstandpunkt.

Und der Ruhepunkt ist der Türrahmen.

Das Universum braucht nur einen einzigen klaren Lidschlag, um zu dir zu sprechen.

Das Hologramm, das sich an alles erinnert

Wenn du aufhörst, das kleine „du“ auf dem Stuhl zu sein, wirst du zu etwas anderem:

Ein Empfänger.

Ein Strahl.

Ein Knotenpunkt der Unendlichkeit, der lernt, sich selbst zu erinnern.

Sie expandieren in das Feld

Im Moment des Ausblendens füllt Ihr Bewusstsein den Raum.

Alles.

Sofort.

Der universelle Geist – das holographische Feld, das alles Wissen, alle Gedanken, alles Potenzial enthält – wird nicht durch Anstrengung, sondern durch Stille zugänglich.

Betrachten Sie es als den zentralen Server des Universums.

Sie haben bereits ein Konto.

Die holographische Schnittstelle

Bentov beschrieb es folgendermaßen:

Dein Bewusstsein wird zu einem funktionierenden Strahl

Der universelle Geist wird zu einem Bezugsstrahl

Zusammen bilden sie ein Hologramm – ein Interferenzmuster, das die vollständige Information enthält.

Du greifst nicht auf das Universum zu.

Du bist für einen Moment es.

Warum Downloads plötzlich eintreffen

Wenn Sie wieder in den physischen Rahmen zurückkehren, kehren die Informationen nicht als Logik zurück, sondern als:

Ein Blitz.

Ein Symbol.

Ein Entwurf.

Ein Satz.

Eine stille Gewissheit, die sich älter anfühlt als dein Körper.

Denken ist langsam.

Wissen ist augenblicklich.

Intuition ist die Stimme der Seele, die sagt: „Das wusstest du schon.“

Monroes ROTEs: Die Form eines Downloads

Robert Monroe hat uns die Mechanismen erklärt, wie sich das anfühlt.

Er nannte es ROTE – Related Organized Thought Energy (Verwandte organisierte Gedankenenergie).

Man kann sich eine ROTE wie eine mehrdimensionale „Gedankenkugel“ vorstellen. Eine ROTE landet als Ganzes.

Dann entrollt das Gehirn sie – manchmal über Stunden, manchmal über Wochen.

Dies ist das dem Universum eigene Kommunikationsprotokoll.

Und genau das ist mir passiert.

Received Genius: ROTEs in the Wild (Including Mine)

Persönliche Anmerkung des Autors: Das erste Mal, als mich eine ROTE traf

Ich habe nicht durch Lesen von Downloads erfahren.

Einer hat mich auf einer Wüstenstraße in Santa Fe am Schädel getroffen.

Ich war etwa zwanzig Minuten durch die Hochwüste gejoggt – heiß, trocken, 2100 Meter Höhe.

Ich beschloss, eine Meditationstechnik auszuprobieren, die ich sonst nur im Sitzen praktizierte: den Atem verlangsamen, vertiefen, die Energie entlang der Wirbelsäule nach oben lenken.

Beim Laufen wurde es schwieriger, die Atmung zu kontrollieren, aber schließlich fand ich den richtigen Rhythmus.

Dann holte ich einmal bewusst Luft und richtete meine Aufmerksamkeit einige Zentimeter über meinen Kopf.

Genau in diesem Moment geschah es.

Über mir bildete sich eine gewaltige Energiekugel .

Sie stürzte auf mich herab wie ein herabsteigender Planet.

Keine Vision.

Keine Stimme.

Ein Ball aus reinem Wissen.

Ein riesiger ROTE.

Es enthielt Antworten auf spirituelle Fragen, die mich jahrelang beschäftigt hatten.

Das Päckchen kam sofort an.

Es dauerte über eine Woche, bis ich es in Gedanken verarbeiten konnte.

In diesem Moment wurde mir klar:

Das Denken gehört der Vergangenheit an.

Das Wissen gehört dem Jetzt an.

Der Verstand ist nicht die Quelle der Erkenntnis – er ist ihr Übersetzer.

Indische Yogis nennen es Chitta – Geist ohne Erinnerung.

Monroe nannte es eine Routine;

ich nenne es den Moment, in dem ich aufhörte, in meinen Gedanken nach Führung zu suchen und begann, über sie hinauszublicken.

Hat man einmal das Gefühl, dass ein ROTE-Land erreicht wurde, vergisst man seine charakteristische Handschrift nie wieder.

Die Großen dachten nicht nach – sie nahmen.

Nun erweitern wir den Blickwinkel.

Kekulés Schlange

Friedrich August Kekulé , der Chemiker und Träumer, hat nicht den Benzolring hergeleitet.

Er sah eine Schlange, die ihren Schwanz verschlang.

Das war keine Einbildung.

Das war sein Unterbewusstsein, das eine Routine auspackte.

Teslas inneres Theater

Nikola Tesla , der Visionär der Elektrizität, hat nichts erfunden – er hat es miterlebt.

Baupläne erschienen in ihm vollständig ausgearbeitet, rotierende Maschinen, so detailliert, als wären sie bereits gebaut.

Klassischer ROTE-Empfang.

Arthur Youngs schleichende Offenbarung

Arthur M. Young , der Erfinder des modernen Hubschraubers, verspürte vor bahnbrechenden Entwicklungen ein seltsames, „kriechendes“ Gefühl.

Das war die energetische Kante eines sich hineinpressenden ROTE.

Tyler Josephs musikalische Frequenz

Tyler Joseph von Twenty One Pilots sagt, dass ihm die Lieder wie von selbst „aus dem Nichts“ kommen.

Unterschiedliche Bereiche.

Derselbe Mechanismus.

Ein Paket landet.

Das Leben entrollt sich.

Was sie alle gemeinsam hatten

Nicht der IQ.

Nicht akademische Grade.

Aber:

Kohärenz.

Empfänglichkeit.

Selbstpräsenz.

Die Fähigkeit, in der Nähe des von Bentov kartierten Ruhepunkts, des von Hew Len gelehrten Nullzustands und der von Monroe kartierten nichtphysikalischen Austauschzone zu verbleiben.

Wie man das Hologramm hackt (Praktischer Leitfaden)

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr System auf ROTE-Bereitschaft vorbereiten.

Kohärenz schaffen

Unendlichkeit lässt sich nicht über ein verschlüsseltes System empfangen.

Stress = statisch

Schuldzuweisungen = statisch

Grübeleien = statisch

Selbstgerechtfertigung = statisch

In Ho’oponopono sind das einfach Daten .

Bereinigen Sie die Daten, und der Kanal wird geöffnet.

Lass dich in den Stillpunkt fallen

Setzen Sie sich.

Entspannen Sie den Kiefer.

Atmen Sie ruhig.

Beachten Sie die winzige Lücke zwischen den Gedanken.

Diese Lücke ist der Eingang zum Blinzeln.

Setz dich hinein.

Zeit dehnen (Bentovs Training)

Visualisieren Sie eine beruhigende Szene in allen sinnlichen Details. Öffne deine Augen und beobachte den Sekundenzeiger einer Uhr. Lass es sich anfühlen, als würde es langsamer, innehalten oder sich dehnen.

Sie verlängern das subjektive Ausblendintervall.

Der Achsenatem

Einatmen: Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Wirbelsäule.

Ausatmen: Sie löst sich nach außen in den Raum auf.

Form → formlos

Selbst → unendlich

Materie → Nicht-Materie

Reite die Schwingung.

Stelle deine Wünsche aus dem Ich Bin ein

Stellen Sie Ihre Frage einmalig über Ihr Zentrum.

Dann versinke in Stille.

Kein Festhalten.

Kein Zwang.

Das Feld reagiert, wenn das Ego zur Ruhe kommt.

Meme-Zitat: „Die Stille spricht – sobald du aufhörst, innerlich zu schreien.“

Einladung zu ROTEs (Monroe-Stil)

Erreiche einen weiten, schwebenden Bewusstseinszustand (Meditation, Hemi-Sync, Atemübungen).

Setze dir eine reine Absicht.

Alle Anstrengungen lassen.

Achten Sie darauf, wann etwas „hineinkommt“ – eine Schwere, eine Präsenz, eine Gefühlswelt.

Lass es sich mit der Zeit entfalten.

Datenbereinigung: Der Ho’oponopono-Reset

Bentov sagt, der Zugriff sei integriert.

Monroe sagt, die Downloads seien real.

Hew Len erklärt, warum man sie nicht immer erlebt:

Daten.

Alte Erinnerungen.

Unbewusste Programme.

Vererbtes Rauschen.

Vergangenheitsbezogene Interpretationen.

Und die radikale Wahrheit ist:

Man erlebt niemals „die Welt“.

Man erlebt nur die Daten in der eigenen Interpretation.

Ho’oponopono geht direkt zur Sache:

„Was auch immer in mir ist, das dies verursacht…

Es tut mir leid.

Bitte verzeih mir.

Ich liebe dich.

Danke.“

Du veränderst nicht die Realität.

Du reinigst die Linse, durch die sie abgebildet wird.

Wenn die Daten gelöscht sind, beginnt man wieder bei Null – ein unbeschriebenes Blatt, auf dem die Downloads ungehindert fließen können.

Null ist nicht Leere.

Null ist Göttlichkeit.

Null ist das unbedingte Selbst.

Du bist das Hologramm, das lernt, sich selbst zu lesen

Hier ist die Wahrheit, die der Suche ein Ende setzt:

Du greifst nicht auf das Universelle Bewusstsein zu.

Du bist das Universelle Bewusstsein – das vorübergehend einen Körper trägt, der dazu geschaffen ist, sich selbst zu entschlüsseln.

Der Zusammenbruch der Trennung

Ein Download ist nichts, was man „bekommt“.

Es ist etwas, woran man sich erinnert.

Ho’oponopono beseitigt die Störgeräusche.

Monroe kartiert den Mechanismus.

Bentov enthüllt die Physik.

Drei Sprachen.

Eine Realität.

Du bist eine Einheitszelle der Unendlichkeit

In einem Hologramm enthält jedes Teil das Ganze.

Daher:

Alles, was das Universum weiß, kannst du wissen.

Alles, was das Universum sieht, kannst du sehen.

Alles, was das Universum heilen kann, kannst du durch dich heilen lassen.

Wenn man bei Null bleibt, kontinuierlich reinigt und den ROTEs vertraut, die landen – dann hört das auf, mystisch zu sein.

Es wird funktionsfähig.

Der Aufruf zum Handeln (Die eine tägliche Übung)

Täglich:

Bereinige die Daten.

Setze sie auf Null.

Begrüße, was landet.

Hört auf, Intuition als Glück zu betrachten.

Hört auf, Inspiration als etwas Seltenes anzusehen.

Verwandle Genie in eine Fähigkeit.

Mach Offenbarung zu einem Lebensstil.

Denn die Wahrheit ist einfach:

Du greifst nicht auf das Universum zu.

Du erinnerst dich daran, dass du es bist.

Und jedes Mal, wenn du zum Nullpunkt zurückkehrst, lädt sich ein weiterer Teil deines unendlichen Selbst in dein menschliches Leben herunter.

