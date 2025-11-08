Das interstellare Objekt 3I/ATLAS verliert 13 % seiner Masse – und steuert nun direkt auf die Erde zu

Laut Daily Mail warnte Loeb zuvor, dass der Kontakt mit 3I/ATLAS das Potenzial für ein „Schwarzer-Schwan-Ereignis“ habe, was bedeutet, dass es sich bei diesem massiven Weltraumobjekt um ein außerirdisches Mutterschiff handeln könnte, das versucht, sich zu einem unbekannten Zweck als Weltraumfelsen zu tarnen.

Die NASA und Hunderte von Forschern behaupten jedoch, dass 3I/ATLAS nichts anderes als ein Komet von außerhalb unseres Sonnensystems ist.

Da sich um 3I/ATLAS kein solcher Schweif bildet, behauptet Loeb, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei diesem seltsamen Besucher um ein künstliches Flugobjekt außerirdischen Ursprungs handelt, mit jedem Tag steigt .

Der Materialabwurf erfolgte, als ein bodengebundenes Teleskop in Chile einen mysteriösen Geschwindigkeitsanstieg feststellte.

Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA erklärte, die mysteriöse Verschiebung von 3I/ATLAS könne nicht durch die extreme Gravitationskraft der Sonne auf den vermeintlichen Kometen erklärt werden.

Stattdessen entfernte sich 3I/ATLAS deutlich von der Sonne und drehte sich auch zur Seite, was laut Loeb ein Zeichen dafür war, dass ein Raketentriebwerk den Kurs des Raumschiffs korrigierte.

Damit ein normaler Komet dieses schockierende Manöver auf natürliche Weise vollziehen könnte, hätte 3I/ATLAS mehr als 13 Prozent seiner Masse verlieren müssen, wodurch riesige Gasfontänen aus dem Weltraumfelsen austreten würden.

Diese Gasstrahlen hätten die gleiche Wirkung wie ein Raketentriebwerk gehabt und den Kometen trotz der Gravitationskraft des massereichen Sterns, die alles im Sonnensystem beeinflusst, von der Sonne weggetrieben.

Allerdings hinterlässt ein solcher Gasausstoß eine Spur von Beweisen, klare Anzeichen dafür, dass der Komet schmolz und dabei etwa fünf Milliarden Tonnen Gas und Staub ins Weltall freisetzte.

Auf den neuesten Bildern der NASA, die am 5. November veröffentlicht wurden , gibt es keine Anzeichen dafür, dass 3I/ATLAS sich in irgendeiner Weise verändert hat, obwohl es um etwa 13 Prozent geschrumpft ist und sich von der Sonne entfernt hat.

Darüber hinaus enthüllte Loeb, dass sich das unidentifizierte Objekt im Vergleich zu einem Foto, das im Juli vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen wurde, kaum verändert hat.

Der Physiker und Leiter des Galileo-Projekts, einer wissenschaftlichen Forschungsgruppe, die nach Anzeichen außerirdischen Lebens sucht , argumentierte, dass 3I/ATLAS mindestens 10 Anzeichen dafür zeige, dass es sich um ein künstlich konstruiertes Raumschiff handele, das nun auf die Erde zusteuere.

Allerdings mehren sich die Hinweise, die darauf hindeuten, dass es sich bei diesem Objekt von außerhalb des Sonnensystems nicht um ein natürliches Phänomen handelt.

Dazu gehört auch die Ausbildung eines seltsamen „Anti-Schweifs“, der zur Sonne zeigte, als er sich im vergangenen Monat der Sonne am nächsten kam.

Bei einem normalen Kometen zeigt der Schweif von der Sonne weg, da Eis und Gestein abbrechen und dem Kometen hinterherziehen, während er sich durch den Weltraum bewegt.

3I/ATLAS hat während seiner Reise durch das Sonnensystem auch wiederholt seine Farbe geändert, unter anderem wurde er blau, als er die Sonne erreichte – etwas, was ein typischer Komet nie tut.

Normale Kometen färben sich rot, weil ihre kalten Oberflächen blaues Licht absorbieren und hauptsächlich rotes Licht zurückwerfen, genau wie ein kaltes Stück Metall rot glüht, wenn man es erhitzt.

Während eine einzelne seltsame Anomalie bei einem Kometen wissenschaftlich erklärt werden könnte, merkte Loeb an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 3I/ATLAS gleichzeitig 10 seltsame Anomalien aufweist, astronomisch gering sei und darauf hindeute, dass das Objekt von einer fernen Intelligenz geschaffen wurde.