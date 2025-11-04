Das israelisch-amerikanische Geoengineering-Unternehmen „Stardust“ will bereits im April mit der Blockierung der Sonne durch Chemikalien aus der Luft beginnen

Teile die Wahrheit!

Das Unternehmen gibt nicht bekannt, woraus das Aerosol besteht, was Bedenken hinsichtlich der Einwilligung nach Aufklärung aufkommen lässt.

Das israelisch-amerikanische Geoengineering-Unternehmen Stardust Solutions hat eine Spendenaktion in Höhe von 60 Millionen US-Dollar für seine Bemühungen angekündigt, die Sonne durch das Versprühen von Partikeln in die Atmosphäre zu blockieren.

Stardust sagt, sie hätten ein Pulver entwickelt, das sich ihrer Aussage nach „nicht im Menschen oder in Ökosystemen anreichert und weder die Ozonschicht schädigen noch sauren Regen erzeugen kann wie die schwefelhaltigen Partikel von Vulkanen.“

Allerdings weigert man sich, offenzulegen, woraus die Partikel tatsächlich bestehen, sodass diese Versprechen ohne Transparenz, unabhängige Überprüfung oder die informierte Zustimmung der Öffentlichkeit bedeutungslos sind.

Das Startup will das Geld nutzen, um bereits im April „kontrollierte Outdoor-Experimente“ zu starten, wie aus einem POLITICO- Bericht hervorgeht, der die Nachricht verbreitete. „Bei diesen Tests sollen die reflektierenden Partikel des Unternehmens in einem modifizierten Flugzeug freigesetzt werden, das etwa 18 Kilometer über dem Meeresspiegel fliegt.“

Es könnte sogar „die globalen Wettermuster stören und geopolitische Konflikte auslösen“.

Berichten zufolge haben die Investoren einfach „auf das Konzept vertraut“, anstatt Beweise dafür zu verlangen, dass ein so bedeutender und gefährlicher Eingriff in das Sonnenlicht keine irreversiblen atmosphärischen oder geopolitischen Folgen haben wird. (Geoengineering außer Kontrolle in Deutschland)

Mehr als 590 Klimaforscher und Governance-Experten unterstützen mittlerweile ein weltweites Moratorium für derartige Experimente mit der Sonne und haben ein „ Internationales Nichtnutzungsabkommen für Solar-Geoengineering “ gefordert.

Dennoch hat Stardust nun insgesamt 75 Millionen Dollar für sein Sonnenschutzprogramm aufgebracht.

Die Spendenaktion wurde von der in Wyoming ansässigen Klimatechnologiefirma Lowercarbon Capital geleitet.

Stardust ist in Delaware registriert, hat seinen Hauptsitz jedoch in der Nähe von Tel Aviv, Israel.

Sie hat große Pläne und braucht die Macht der Bundesregierung, um sie umzusetzen.

Laut POLITICO möchte das Unternehmen Regierungsaufträge für den „Einsatz seiner Technologie im globalen Maßstab“ erhalten.

Stardust verfügt noch über keine Patente oder von Experten begutachteten Veröffentlichungen zu seinem integrierten Solar-Geoengineering-System.

Ein geheimer Versuch, den Himmel zu kontrollieren

Im März enthüllte Wired , dass Stardust in aller Stille eine Form der Solar-Geoengineering-Technologie entwickelt, um „die Sonnenstrahlen daran zu hindern, den Planeten zu erreichen“.

Das 2023 gegründete und von den ehemaligen israelischen Atomphysikern Yanai Yedvab und Amyad Spector geleitete Unternehmen ist als gewinnorientierter Klimaauftragnehmer tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, Kühltechnologie auf Aerosolbasis direkt an Regierungen zu verkaufen.

Stardust gab damals bekannt, dass es Pläne gebe, firmeneigene reflektierende Partikel aus Flugzeugen zu verteilen, wollte jedoch nicht verraten, woraus das Spray besteht.

Das Unternehmen verfügte über keine veröffentlichten Forschungsergebnisse, keinen Verhaltenskodex und keine öffentliche Aufsicht. Experten warnten daher, dass ihm für seine Aktivitäten eine „gesellschaftliche Lizenz“ fehle.

Umweltgruppen wie CIEL und Friends of the Earth bezeichneten das Projekt als „rücksichtslosen Wettlauf“, der das Geoengineering-Moratorium der UN verletzen und „Regierungen mit Technologiepatenten als Geiseln nehmen“ könnte.

Kritiker wiesen auf die mit dem Militär verbundene Risikokapitalfinanzierung von Stardust hin und warnten, dass die Experimente, wenn sie schiefgehen, das globale Wettergeschehen verändern oder die Ozonschicht schädigen könnten, ohne dass es internationale Regeln gäbe, die dies verhindern könnten.

Das Stardust-Experiment markiert den Moment, in dem die Privatwirtschaft beginnt, die Atmosphäre selbst umzugestalten – ohne öffentliches Wissen, informierte Zustimmung oder unabhängige Aufsicht – und die Erde in ein Testgelände für eine unerprobte Technologie verwandelt, für die niemand gestimmt hat.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Israel, ist jedoch in den Vereinigten Staaten eingetragen.

Anstelle von Universitäten und Bundesbehörden möchte Stardust, dass private Unternehmen die Entwicklung und den Einsatz von „Technologien vorantreiben, die nach Ansicht von Experten tiefgreifende Folgen für den Planeten haben könnten“.

Das Unternehmen strebt eine „bewusste Umgestaltung der Atmosphäre“ an, die „noch nie durchgeführt wurde“.

Wired weist darauf hin, dass die Geoengineering-Technologie von Stardus, wenn sie in Betrieb geht, „die ganze Welt betreffen wird“.

Das Nachrichtenportal betont die Gefahr: „Wenn beispielsweise ein Geoengineering-Projekt schiefgeht, könnte es zur Luftverschmutzung und zum Ozonabbau beitragen oder dramatische Auswirkungen auf die Wetterlage haben, etwa durch Störungen des Monsuns im bevölkerungsreichen Süd- und Ostasien.“

Stardust hat seine Pläne weitgehend geheim gehalten und „das Unternehmen hat keine Details zu seiner Technologie, seinem Geschäftsmodell oder den genauen Mitarbeitern des Unternehmens öffentlich bekannt gegeben.“

Die geheimnisvolle Organisation möchte außerdem ihre „proprietäre Geoengineering-Technologie an Regierungen verkaufen, die Änderungen am globalen Klima in Erwägung ziehen – und so als eine Art Rüstungslieferant für den Klimawandel agieren.“

Stardust macht trotz „weniger nationaler und internationaler Regeln und begrenzter Aufsicht“ Fortschritte.

Tatsächlich forderte „ein aktueller Bericht des ehemaligen Klima-Governance-Beraters des Unternehmens, Janos Pasztor, das Unternehmen auf, seine Transparenz, sein Engagement und seine Kommunikation mit Außenstehenden zu erhöhen“, so Wired.

Laut Pasztor verfügt Stardust über keine „soziale Lizenz“ für Geoengineering-Aktivitäten, was bedeutet, dass das Unternehmen seine Absichten offenbar weder der Öffentlichkeit noch der Fachwelt zugänglich gemacht hat.

Es wurden keine Forschungsergebnisse veröffentlicht und es gibt keinen Verhaltenskodex.

Yanai Yedvab, CEO und Mitbegründer von Stardust, ist ein ehemaliger stellvertretender Chefwissenschaftler der Israelischen Atomenergiekommission, einer Agentur, die „das geheime Atomprogramm des Landes überwacht“.

Stardust hat 25 Physiker, Chemiker und Ingenieure.

Die Produktchefin Amyad Spector ist Physikerin und ehemalige Mitarbeiterin des israelischen Atomforschungsprogramms.

Zu den Plänen von Stardust gehört die Verteilung proprietärer Aerosolpartikel „durch eine auf einem Flugzeug montierte Maschine“.

Das Unternehmen ist derzeit dabei, „das Partikel und einen Prototyp der Flugzeughalterung zu entwickeln und ein System zur Modellierung und Überwachung der Klimaeffekte zu entwickeln“.

Es ist geplant, diese Partikel im kommenden Jahr in der Stratosphäre zu testen.

