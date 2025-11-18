David Icke wird in neuen Jeffrey-Epstein-Akten wiederholt namentlich genannt und bloßgestellt!

Teile die Wahrheit!

Der in Ungnade gefallene Buchautor David Icke wurde in der jüngsten Veröffentlichung der Jeffrey-Epstein-Akten durch den Kongress mindestens 15 Mal namentlich genannt und angeprangert – genau jenen Dokumenten, die den Schleier über dem globalen Pädophilennetzwerk des Finanziers lüften. Ein Gastartikel von TPV

Der Mann, der jahrzehntelang bei der BBC dazu beitrug, die Wahrheit über den berüchtigten Kinderschänder Jimmy Savile zu verschleiern und sich mit dem Anführer eines der berüchtigtsten Pädophilenkulte der Geschichte anfreundete, wird nun in diesen brisanten neuen Epstein-Enthüllungen immer wieder namentlich erwähnt .

Zufall? Oder nur eine weitere Ebene in Ickes Lügennetz?

Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte letzte Woche mehr als 23.000 Dokumente im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, darunter Dokument 015032, in dem Icke zum ersten Mal in den Jeffrey-Epstein-Akten erwähnt wird, und zwar kryptisch mit der Aussage:

„Sie haben David Ickes Freund getötet, bevor er Icke töten konnte…“

Der britische Verschwörungstheoretiker wird in den Akten mindestens 14 weitere Male erwähnt . Alle Dokumente sind öffentlich zugänglich und vollständig durchsuchbar. (Die Demokraten veröffentlichen neue Epstein-E-Mails, in denen „Trump“ erwähnt wird – das schlägt sofort fehl! (Video))

Sie finden die Dokumente hier . Eine durchsuchbare Datenbank ist hier erreichbar .

Screenshot eines Suchergebnisses für „David Icke“ in einer Datenbank der Jeffrey-Epstein-Akten des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, veröffentlicht am 12. November.

Als ehemaliger BBC-Moderator und Saviles Kollege in den 1970er- und 80er-Jahren war Icke tief in die berüchtigte Schweigekultur des Senders verstrickt.

Insider wie Bill Oddie und Tony Blackburn gaben lange zu, dass Saviles „bösartiger Running Gag“, Kinder zu missbrauchen, ein offenes Geheimnis der BBC war – doch Icke, ein aufstrebender Star bei Newsnight , Breakfast Time und Grandstand bis 1990, behauptet, erst in den 1990er-Jahren von Saviles Gräueltaten erfahren zu haben.

Jimmy Savile, Großbritanniens berüchtigtster Pädophiler (links), und sein ehemaliger Kollege und Verschwörungstheoretiker David Icke (rechts)

Icke erzählte seinen Anhängern außerdem, er habe Saviles wahres Wesen lautstark verkündet und sich dabei als einsamer Verkünder der Wahrheit gegen den Unglauben inszeniert. Dafür gibt es jedoch keinerlei Belege.

TPV wertete die Daten aus Ickes Veröffentlichungen vor 2012 aus – von Büchern wie „Truth Vibrations“ (1991) bis hin zu „Human Race Get Off Your Knees“ (2010) sowie Newslettern und Reden – und fand keine einzige Erwähnung von Savile, obwohl Icke in seinen endlosen Tiraden jeden, von George Bush Sr. über Bill Clinton und Boxcar Willie bis hin zu Kris Kristofferson, als Pädophilen bezeichnete. Nicht eine einzige.

Nach Saviles Tod 2011 legte Icke erst richtig los, als die Mainstream-Medien es ihm ermöglichten, sich nachträglich zum Whistleblower zu stilisieren.

Mainstream-Medien wie der Sunday Express und The Independent schluckten seine selbstverherrlichende Legende bereitwillig und wiederholten sie ungeprüft.

Doch Ickes übler Gestank hört nicht bei Savile auf. Da kommt Zen Gardner ins Spiel – mit bürgerlichem Namen Don Ferguson – ein Guru der „Liebe und des Lichts“ und Ickes vertrauter Vertrauter aus seinem inneren Zirkel, der in der Organisation „Children of God“ (die sich nach der Flucht vor Pädophilie-Skandalen in Südamerika nun „The Family International“ nennt) eine Führungsposition erreichte.

Die Doktrin dieser Sekte? Kindesmissbrauch als „Gottes Werk“ zu verherrlichen.

Gardner verbrachte 27 Jahre als Lehrer, Anführer und – man höre und staune – Image-Manager, um die Gräueltaten der Sekte nach außen hin zu beschönigen.

Icke, der ewige Unterstützer, brachte sogar ins Spiel, diesem Veteranen der Pädophilie-Sekte eine eigene Sendung im Internetfernsehen „The People’s Voice“ (TPV) zu geben – zum Glück siegte die Vernunft.

Heute schlagen die Epstein-Akten wie eine Bombe ein und bringen Icke in Epsteins Umfeld. Als TPV ihn um eine Stellungnahme bat, blockte der selbsternannte „Entlarver“ ab und weigerte sich, zu bestätigen oder zu dementieren, ob er an Bord von Epsteins berüchtigtem Privatjet, dem „Lolita Express“, gewesen war oder einen Fuß auf Pedo Island gesetzt hatte.

Schweigen spricht Bände, David.

Zu allem Überfluss haben Ickes jüngste Wutausbrüche sein wahres Gesicht gezeigt. In einer seiner jüngsten Tiraden machte er deutlich, dass ihn die unerbittlichen Enthüllungen von TPV über die Elite, darunter auch Bill Gates – angefangen mit unserer bahnbrechenden Pizzagate-Berichterstattung –, in Rage versetzt haben.

Die Ironie? Während wir die Geschichte über elitäre Kinderhändlerringe aufdeckten, schickte Icke seine Anwälte, um TPV zu schikanieren – ein erfolgloser Versuch, uns zum Schweigen zu bringen.

David Icke stilisiert sich zum „ultimativen Kämpfer gegen Kindesmissbrauch“ und zur „einsamen Stimme in der Wüste“, doch Beweise dafür fehlen.

Während seine Ex-Frau Pamela Icke jedoch immer beunruhigendere Anschuldigungen erhebt und alte Akten wiederentdeckt werden, drängen sich ernsthafte Fragen auf.

Bleiben Sie dran – TPV wird nicht aufhören, bis der ganze Verfall ans Licht gebracht ist.

Quellen: Dokumente des US-Repräsentantenhaus-Aufsichtsausschusses zum Epstein-Nachlass (November 2025); TPV-Archiv zu Savile/Icke (2012); Zen Gardners Geständnis „Meine verlorenen Jahre“ (2015).

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 18.11.2025