Demokraten flippen aus, weil Trump ihr „aufrührerisches Verhalten mit Hinrichtung bestrafen will“, da sie mit dem Tiefen Staat kooperieren

Infowars berichtet:

Linke reagierten verärgert darauf, dass der Präsident die Strafe für Aufruhr korrekt benannt hatte, nachdem führende Demokraten von den US-Streitkräften und Geheimdiensten den Befehlsverweigerung gefordert hatten.

Dutzende demokratische Politiker und Kommentatoren gerieten in Rage über eine Reihe von Truth Social-Nachrichten, die Präsident Trump am Donnerstag veröffentlichte, in denen er eine Gruppe demokratischer Abgeordneter als „aufrührerisch“ bezeichnete, weil sie von Beamten des US-Militärs und der Geheimdienste verlangten, sich den Befehlen seiner Regierung zu widersetzen . (Enthüllt: Der Mordanschlag auf Trump war ein Insiderjob des Tiefen Staates (Video))

Sehen Sie sich das Video der Demokraten unten an:

BREAKING: Elected Democrats just released a video encouraging members of the military to commit treason and DEFY orders from Trump and Hegseth pic.twitter.com/Sm4calnccR — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 18, 2025

„Aufrührerisches Verhalten, bestraft mit dem Tod!“, schrieb Trump als Reaktion auf einen Artikel des Washington Examiner, in dem es um die Demokraten ging, die Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter zu Befehlsverweigerung anstifteten.

„Das ist wirklich schlimm und gefährlich für unser Land. Ihre Worte dürfen nicht unkommentiert bleiben. Aufrührerisches Verhalten von Verrätern!!! Sperrt sie ein! Präsident DJT.“

Der Präsident schrieb in einer weiteren Nachricht: „Das ist aufrührerisches Verhalten auf höchster Ebene. Jeder einzelne dieser Verräter an unserem Land sollte verhaftet und vor Gericht gestellt werden.

Ihre Worte dürfen nicht ungestraft bleiben – sonst haben wir kein Land mehr!!! Es muss ein Exempel statuiert werden. Präsident DJT.“

Der Präsident teilte außerdem eine Reihe von Beiträgen zufällig ausgewählter Nutzer von Truth Social, die den Aufruf der Demokraten zum Handeln kommentierten.

Senator Mark Kelly (D-Ariz.) und die anderen Demokraten im Video, Senatorin Elissa Slotkin (Mich.) und die Abgeordneten Chris Deluzio (Pa.), Maggie Goodlander (NH), Chrissy Houlahan (Pa.) und Jason Crow (Colo.), veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung als Reaktion auf Trump.

„Wir sind Veteranen und Experten für nationale Sicherheit, die dieses Land lieben und einen Eid geschworen haben, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu schützen und zu verteidigen“, schrieben sie.

„Dieser Eid gilt ein Leben lang, und wir beabsichtigen, ihn zu halten. Keine Drohung, keine Einschüchterung und kein Aufruf zur Gewalt werden uns von dieser heiligen Verpflichtung abbringen. Am bezeichnendsten ist, dass der Präsident es für todeswürdig hält, wenn wir das Gesetz wiederholen.“

Die Erklärung fuhr fort: „Unsere Soldatinnen und Soldaten sollen wissen, dass wir ihnen den Rücken stärken, während sie ihren Eid auf die Verfassung und ihre Pflicht, ausschließlich rechtmäßige Befehle zu befolgen, erfüllen.

Das ist nicht nur richtig, sondern auch unsere Pflicht. Doch es geht hier nicht um Einzelne. Es geht nicht um Politik. Es geht darum, wer wir als Amerikaner sind.

Jeder Amerikaner muss sich vereinen und die Aufrufe des Präsidenten zu Mord und politischer Gewalt verurteilen. Jetzt ist moralische Klarheit gefragt.

In solchen Momenten ist Angst ansteckend, aber auch Mut. Wir werden weiterhin die Führung übernehmen und uns nicht einschüchtern lassen. Gebt nicht auf!“

We are veterans and national security professionals who love this country and swore an oath to protect and defend the Constitution of the United States. That oath lasts a lifetime, and we intend to keep it. No threat, intimidation, or call for violence will deter us from that… — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) November 20, 2025

Senatorin Slotkin veröffentlichte eine eigene Videoantwort, in der sie behauptete, Präsident Trump sei verärgert, „weil er mit einem Video, das ihre Partei veröffentlicht hatte, nicht einverstanden war“.

Earlier this morning, President Trump threatened me and a group of service and veteran Members of Congress with arrest, trial, and death by hanging. Here’s my response: pic.twitter.com/jIZYrQTlP7 — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 20, 2025

Am Donnerstagmorgen erklärte der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer (Demokrat aus New York): „Heute Morgen teilte Donald Trump auf Truth Social einen Beitrag, in dem er zur Hinrichtung demokratischer Kongressabgeordneter aufrief.

Er postete außerdem eine Nachricht mit dem Inhalt: ‚Aufrührerisches Verhalten wird mit dem Tod bestraft.‘ Um es ganz klar zu sagen: Der Präsident der Vereinigten Staaten fordert die Hinrichtung gewählter Amtsträger.“

Chuck Schumer moments ago: „Earlier today, Donald Trump shared a post on Truth Social calling for Democratic members of Congress to be hanged. He also posted a message that said, seditious behavior, punishable by death. Let’s be crystal clear. The President of the… pic.twitter.com/ufElI2HnrK — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 20, 2025

Der Kongressabgeordnete Hakeem Jeffries (DN.Y.) gab eine Erklärung ab, in der er sagte: „Politische Gewalt hat in Amerika keinen Platz“ und verurteilte die „widerlichen und gefährlichen Drohungen des Präsidenten gegen Mitglieder des Kongresses“.

Er behauptete weiter, Trumps Beiträge könnten „jemanden das Leben kosten“.

Donald Trump should keep his reckless mouth shut. pic.twitter.com/rTU7ALPUqj — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) November 20, 2025

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom (Demokraten), der als möglicher Präsidentschaftskandidat für 2028 gehandelt wird, schrieb: „Trump hat das gerade geteilt.

Es ist ein Aufruf, demokratische Abgeordnete zu hängen, die sich gegen Trump ausgesprochen haben.“ Er fügte hinzu: „Dieser Mann ist geisteskrank.“

Trump just reposted this. It is a call to hang Democratic lawmakers who spoke out against Trump. pic.twitter.com/8u4SJn5yID — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 20, 2025

The President of the United States of America just called for the death of Democratic lawmakers. This man is sick in the head. https://t.co/HNCzuPZJGG pic.twitter.com/6iQr07umSi — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 20, 2025

Der offizielle Account der „Demokraten“ postete: „Trump hat gerade zum Tod von gewählten demokratischen Amtsträgern aufgerufen. Absolut widerwärtig.“

Trump just called for the death of Democratic elected officials. Absolutely vile. pic.twitter.com/sJgBSV86ya — Democrats (@TheDemocrats) November 20, 2025

Trump weist darauf hin, dass aufrührerisches Verhalten mit dem Tod bestraft wird.

Sowohl Präsident Trump als auch sein stellvertretender Stabschef Stephen Miller veröffentlichten vernichtende Internetbeiträge als Reaktion auf den Putsch der Demokraten gegen die Nation.

Diese scharfen Social-Media-Beiträge stellen eine Reaktion auf die jüngste Ankündigung der Demokraten dar, dass sie mit den Geheimdiensten des Tiefen Staates und dem Militär zusammenarbeiten werden, um die gewählte Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen.

Quellen: PublicDomain/infowars.com am 20.11.2025