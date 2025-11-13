Der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit nähert sich seinem Höhepunkt: alles ist entschieden

Teile die Wahrheit!

Die Lage ist momentan gefährlich, da die Frequenzen das normale Niveau überschreiten. Hohe Schwingungen durchdringen die Dunkelheit.

Die sogenannten schwarzen Zauberer erleben derzeit intensive „Albträume“. Es betrifft alle, nicht nur diejenigen, die völlig „verloren“ sind.

Im Allgemeinen kann die hochenergetische und lichtdurchflutete Umgebung, in der wir leben, gegenüber Menschen ohne Gewissen feindselig und aggressiv werden, als ob ihr Geist von Kakerlaken befallen wäre.

Diese mentalen Plagen belasten das Gehirn und lassen die Betroffenen glauben, verhext zu werden, Dämonen flüstern zu hören und „Rückkehr“-Zauber zu wirken. In Wirklichkeit sprechen sie jedoch lediglich neue Flüche aus, die letztendlich auf sie selbst zurückfallen.

Die Dämonen und die von ihnen hervorgebrachten Wesen werden letztendlich von ihnen verzehrt.

Dann gibt es noch die schwere Artillerie – Flüche, die den Tod heraufbeschwören, komplett mit Opfern und Friedhöfen. Solche Flüche sind ein zweischneidiges Schwert. (Phoenix-Phase: Die Ära der Verkörperung der Neuen Erdenmenschen beginnt)

Diejenigen, die sie aussenden, wissen, dass auch sie sterben können, und sie erleiden ihr Ende wie in einem Computerspiel – ohne Furcht und Verzweiflung.

Doch der Tod bleibt eine bittere Realität. Er birgt keine Tugend, besonders nicht für jene mit böswilligen Absichten. Letztlich weiß nur das Göttliche, wohin diese Seelen gelangen.

Warum halten sie Lichtmagier für schwach?

Im Laufe der jüngeren Geschichte hat die Moral jene auf dem rechten Weg dazu geleitet, dem Bösen durch Gewalt keinen Widerstand zu leisten.

Dieser gewaltlose Widerstand kann jedoch verschiedene Formen annehmen. Manche, wie Lichtmagier und tiefgläubige Menschen, wählen den Weg der Selbstaufopferung.

Durch ihr Martyrium, ihren Kummer und ihren Verlust streben sie, wie in der Vergangenheit üblich, nach der Himmelfahrt zu Gott.

Doch ein neues moralisches Prinzip zeichnet sich ab: die göttliche Neutralität. Dieser Ansatz verkörpert Distanziertheit, Distanzierung und sogar eine Form der Verachtung für gewalttätige Aggression.

Im Bereich des Mystischen gilt es als allgemein anerkannt, dass Gelassenheit und Furchtlosigkeit in einem magischen Konflikt von entscheidender Bedeutung sind.

Innere Ausgeglichenheit wird oft als Schlüssel zum Sieg angesehen. Der Standhafte darf nicht wanken. Wenn selbst die wirksamsten Methoden wirkungslos bleiben, führt dies bei den Angreifern zu Angst und Zusammenbruch.

Für jene, die von inneren Konflikten geplagt werden, kann Licht zerstörerisch sein. Derzeit entwickelt sich ein neuer Trend – die Weiße Kampfmagie, die sich einer Reihe von Kampftechniken bedient, die sich völlig von dunklen Zaubern unterscheiden.

Es gibt keine Unverwundbarkeit.

Solange wir Menschen sind und auf dieser Erde wandeln, gibt es für jede dunkle, hinterlistige Wendung ein strahlendes Gegenmittel.

Und noch einmal: Der Himmel ist für uns – für jene, die gütig und leuchtend sind, reinen Herzens. Fürchtet euch also nicht, ihr Menschen. Ihre Zeit ist vorbei. Lasst sie sagen, was sie wollen – ihr Einfluss ist vergangen.

Schwarze stellen sich oft als Opfer schwarzer Magie dar. Und das ist durchaus wahrscheinlich. Sie scheinen in ständigen Konflikten miteinander zu stehen. Doch die Probleme mit ihnen bestehen schon immer.

Die Energien des Lichts haben eine zerstörerische Wirkung auf diejenigen, die mit ihren Dämonen in ihrem Gehirn zusammengewachsen sind.

In Gegenwart göttlicher Energie sind sie zutiefst verängstigt. Alle Böswilligen betrachten diese Energie als Fluch; sie sind zutiefst erschüttert und werden in Albträume gestürzt.

Diese Reaktion wurde stets während Exorzismussitzungen beobachtet. Die ganze Wahrheit kommt ans Licht und verrät sie:

Sie schleudern mir und Gott Beleidigungen und Flüche entgegen, unfähig, das intensive Licht zu ertragen. Wir erklärten unmissverständlich: Entweder sie widerstehen und entsagen Satan, oder sie gehen augenblicklich.

In letzter Zeit haben sie aufgehört, sich an mich zu wenden. Es ist, als ob der Kontakt abgebrochen wäre. Seit einem Jahr hat niemand mehr, der anderen schaden will, meine Hilfe gesucht.

Plötzlich lag alles offen zutage, keine Geheimnisse mehr. Sie wissen, was wir über sie wissen. Danach ist jede Täuschung zwecklos, jede Verheimlichung unmöglich.

Jeder macht Fehler, doch manche verharren in ihrer Boshaftigkeit. Sie weigern sich, ihr Fehlverhalten einzugestehen und schaden anderen weiterhin; egal wie sehr sie sich auch bessern mögen, solche Menschen sind nicht mehr zu retten. Sie gehen unbeirrt ihren Weg, der sich von unserem unterscheidet. Am besten lassen wir sie gehen.

Sie lügen, verdrehen die Tatsachen und versuchen zu überzeugen, dass es kein Gut und Böse gibt.

Die Vorstellung, dass es kein Licht und keine Dunkelheit, sondern nur Fortschritt gibt, ist überzeugend. Doch als Menschen sind wir gezwungen, zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu wählen.

Wir können uns weder über Gut und Böse stellen, noch können wir als bloße Beobachter distanziert bleiben. Gängige Lehren legen nahe, dass wir uns über diese Konzepte erheben oder die Haltung eines Beobachters einnehmen sollten.

Doch wenn man ein Mensch und nicht göttlich ist, was gibt es dann zu entscheiden oder zu beobachten? Die Schädigung eines Kindes oder die Vergiftung eines Unschuldigen mitanzusehen? Nicht zu handeln ist an sich schon eine Form des Bösen.

Jeder Mensch ist ein Spieler in diesem Spiel, verbündet mit der einen oder anderen Seite. Es ist unerlässlich, sich für das Gute oder das Böse zu entscheiden und sich selbst treu zu bleiben.

Doch manche täuschen sich und glauben, sie hätten einen gottgleichen Zustand erreicht, jenseits von Gut und Böse. Solcher Stolz ist oft das erste Anzeichen des Untergangs.

Die Lichtmenge auf der Erde bleibt konstant, doch ihre Qualität hat sich verändert.

Die Lichtintensität hat zugenommen. Trotz gleichbleibender Tageslichtstunden ist die Lichtbelastung deutlich gestiegen.

Die tiefsten Geheimnisse, einst hinter unzähligen Schlössern in unserem Unterbewusstsein verborgen, kommen nun ans Licht. Haltet durch! Fürchtet weder die Boshaftigkeit anderer noch eure eigene.

Das Problem ist nun, dass Sie im grellen Licht des Bewusstseins viele Geheimnisse aufdecken werden. Alle Fassaden fallen. Sie werden erkennen, wer Ihre heimlichen Widersacher sind und welche Taten sie im Laufe der Jahre gegen Sie verübt haben.

Und vielleicht haben Sie selbst ähnliche Taten an anderen begangen. Es gab Manipulation, Täuschung, Verrat und Verdrehung der Wahrheit.

Sie müssen Ihr eigenes Böses und das Böse anderer Menschen wie unter einem Mikroskop betrachten und daraus Schlüsse ziehen.

Handle schnell und lass es ruhen. Die Wurzel liegt oft in der fernen Vergangenheit – Schmerz, Verrat, Angst, Wut und vieles mehr. Ein Ereignis aus dieser Zeit verfolgt mich bis heute. Doch es ist unerlässlich, es loszulassen…

Welchen Sinn hat es, Rache an unschuldigen Fremden zu üben? Eure einstigen Feinde sind längst tot. Ihre Seelen, in neuem Gewand, erinnern sich nicht an euch und werden eure Rache nicht verstehen.

Lasst allen Groll los. Er gehört der Vergangenheit an, wie ein überflüssiger Schweineschwanz – er muss abgetrennt werden.

Andernfalls wird denen, die Groll und Hass im Kopf haben, der Eintritt in die Neue Welt des Guten und des Lichts verwehrt bleiben.

Lass alles los, lass es los

Konzentriere dich nicht auf die unerwünschten Aspekte deines Lebens, sondern auf das, was du dir wünschst, was wesentlich ist, wie Luft und Wasser.

Versichere dir selbst, dass alles gut ist, alles so ist, wie es sein soll. Deine Zeit ist gekommen, und von nun an wird alles für immer gut sein.

Der beste Rat ist, sich von unfreundlichen, hinterlistigen und gemeinen Menschen fernzuhalten. Grüble nicht über sie nach und leide nicht unter ihnen.

Lass sie los. Schätze deine Erfahrungen und dein Leben und lerne daraus. Der Schmerz der Vergangenheit hat uns geläutert, stärker und authentischer gemacht. Schätze dich selbst und deine Lieben hoch.

Das Beste liegt noch vor Ihnen. Bedenken Sie, dass Ihre jetzigen Gedanken entscheidend sind. Was Sie heute denken, prägt Ihr Morgen.

Sprechen, denken und handeln Sie daher nur so, wie es dem entspricht, was Sie in Ihrem Leben verwirklichen möchten.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 13.11.2025