Gibt Deutschland eine seiner beliebtesten Weihnachtstraditionen an gewalttätige Extremisten auf?

Stirbt der Weihnachtsmarkt aus? Magdeburg , die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, ist die jüngste deutsche Stadt, die ihren Weihnachtsmarkt aus Sicherheitsgründen abgesagt hat.

Im vergangenen Dezember fuhr ein saudischer Psychiater und Flüchtling namens Taleb al-Abdulmohsen während der Feierlichkeiten in der Stadt mit seinem Auto in die Menschenmenge und tötete sechs Menschen.

In diesem Jahr gibt es Befürchtungen, dass sich ein solcher Anschlag wiederholen könnte und dass die notwendigen Schutzmaßnahmen nicht vorhanden wären

Die Nachricht kam von Magdeburgs Bürgermeisterin Simone Borris, die Anfang dieser Woche bekannt gab, dass die Stadt keine Genehmigung für die diesjährige Veranstaltung erhalten würde, nachdem sie ein Schreiben von Landesbehörden erhalten hatte, in dem gewarnt wurde, dass die Marktorganisatoren nicht genug getan hätten, um angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten.

Borris stimmte zu, dass die Gefahr eines weiteren Anschlags bestehe, argumentierte aber, dass weder von den Organisatoren noch von den lokalen Behörden erwartet werden könne, Terrorismus zu verhindern. (Experte sieht Verfassungsbruch! So sollen Reporter von ARD und ZDF über Migration reden)

„Alle Experten sind sich einig, dass konkrete Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung eine staatliche Verantwortung sind“, sagte sie, „für die der Veranstalter eines Weihnachtsmarktes nicht verantwortlich gemacht werden kann.“

Borris hat Recht. Es wurden im vergangenen Jahr auf dem Magdeburger Markt sicherlich Fehler gemacht – Berichten zufolge war ein Fahrzeug, das als „mobile Absperrung“ dienen sollte, zu weit entfernt geparkt, sodass Abdulmohsen in die Menge rasen konnte.

Das ändert jedoch nichts daran, dass der deutsche Staat zahlreiche Möglichkeiten gehabt hätte, diesen Anschlag zu verhindern, bevor er überhaupt stattfinden konnte.

Die saudische Regierung hatte Berlin zuvor gewarnt, dass er ein Sicherheitsrisiko darstelle, und er hatte offenbar in den sozialen Medien öffentlich Gewaltandrohungen ausgesprochen. Aus welchen Gründen auch immer, wurde auf keine dieser Warnungen reagiert.

Es sollte selbstverständlich Aufgabe des Staates und nicht der Veranstalter von Weihnachtsmärkten sein, für die Sicherheit der deutschen Bevölkerung zu sorgen.

Doch gerade die Weihnachtsmärkte müssen die Zeche zahlen, wenn der Staat die öffentliche Sicherheit nicht gewährleisten kann. In diesem Jahr mussten bereits mehrere Märkte ihre Schließung absagen.

In Overath (Nordrhein-Westfalen) konnten sich die Veranstalter die hohen Kosten für diverse Antiterrormaßnahmen nicht leisten, zu denen sich die Gemeinde nicht beteiligen wollte. Rund 60 Kilometer entfernt in Kerpen ist die Situation ähnlich.

Auch dort musste der diesjährige Weihnachtsmarkt aufgrund explodierender Sicherheitskosten abgesagt werden. Die Vorschriften sehen vor, dass der gesamte Marktplatz abgesperrt werden müsste – etwas, das sich der kleine, mitgliederfinanzierte Verein nicht leisten kann.

Die Veranstalter beklagen zudem, dass die Gemeinde sich nicht an den Sicherheitsmaßnahmen beteiligt. Stattdessen wird Kerpen einen kleineren, wöchentlichen Kunsthandwerkermarkt veranstalten, um Kosten zu sparen und die Vorschriften einzuhalten.

Die Nachricht von diesen Absagen und Umbenennungen hat einige dazu veranlasst, sich zu fragen, ob Weihnachtsmärkte in ihrer Geburtsstätte aussterben könnten.

Um es klarzustellen: Es finden in diesem Jahr immer noch etwa 2.500 Weihnachtsmärkte statt – wie viele sogenannte Faktenchecks schnell behauptet haben. Das bedeutet aber nicht, dass es kein Problem mit Deutschlands Weihnachtsmärkten gibt. Wenn Sie in diesem Jahr einen Markt in einer Stadt oder auch nur in einer mittelgroßen Gemeinde besuchen, werden Sie feststellen, dass sich das Erlebnis stark von dem vor zehn Jahren unterscheidet.

Nach 2016 wurden die Sicherheitsvorkehrungen bei diesen festlichen Veranstaltungen deutlich verschärft. Der Anblick von Schutzbarrieren, Betonblöcken und sogar bewaffneten Polizisten ist leider zur Normalität geworden, und man fühlt sich oft eher wie Vieh im Pferch als wie ein Gast in einem gemütlichen Winterwunderland

Nach deutschem Gesetz müssen alle Weihnachtsmärkte nun Straßensperren aus Beton und Stahl errichten, um Terroranschläge zu verhindern. Diese Maßnahme wurde 2016 eingeführt, nachdem bei einem islamistischen Terroranschlag in Berlin 13 Menschen getötet wurden.

Anis Amri, ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien, raste absichtlich mit einem gestohlenen Lkw in die Menge der Marktbesucher und verübte damit einen der schwersten Terroranschläge auf deutschem Boden. Seitdem herrscht auf deutschen Weihnachtsmärkten höchste Alarmbereitschaft – und das aus gutem Grund.

Neben dem erfolgreichen Anschlag von Abdulmohsen in Magdeburg im vergangenen Jahr gab es eine Reihe weiterer Terroranschläge, die glücklicherweise vereitelt wurden.

Nur wenige Wochen vor dem Anschlag in Berlin hatte ein zwölfjähriger irakischer Junge zwei Anschläge in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) geplant und sogar einen Sprengsatz in der Nähe des dortigen Weihnachtsmarktes platziert.

Ein Jahr später wurden sechs syrische Asylbewerber wegen eines versuchten Anschlags auf den Essener Weihnachtsmarkt festgenommen. Im Jahr 2023 vereitelten die deutschen Behörden zwei weitere Anschläge – einen von einem Iraker, der im Verdacht stand, einen Weihnachtsmarkt in Hannover, Niedersachsen, terrorisieren zu wollen, und einen weiteren von zwei Teenagern, die einen Anschlag auf einen Markt in Leverkusen, Nordrhein-Westfalen, planten.

Im vergangenen Jahr verhaftete die Polizei einen irakischen Asylbewerber unter dem Verdacht, einen Anschlag in Augsburg, Bayern, geplant zu haben . Und bereits in diesem Sommer wurde ein 14-Jähriger festgenommen , weil er angeblich einen islamistischen Anschlag in Köln für später in diesem Jahr vorbereitet hatte.

So wie der Weihnachtsmarkt ein beliebtes deutsches Exportgut ist, so sind es nun auch die damit verbundenen Risiken. Im Jahr 2018 tötete ein Islamist fünf Menschen und verletzte elf weitere auf einem Markt in Straßburg, Frankreich, bewaffnet mit einem Messer und einem Revolver.

Ein Jahr später deckten die österreichischen Behörden einen vom IS inspirierten Plan auf, an dem mehrere Männer, darunter ein radikalisierter Ex-Häftling, beteiligt waren, um eine Reihe von Anschlägen in Wien zu verüben, insbesondere einen Bombenanschlag auf einen Weihnachtsmarkt

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich lokale Regierungen und Veranstalter so sehr um die Sicherheit sorgen. Das Ergebnis ist jedoch, dass eine langjährige westliche Weihnachtstradition zu leiden beginnt. Terrorismus mag den Weihnachtsmarkt noch nicht auslöschen, aber er macht ihn sicherlich für alle zu einem unangenehmeren Erlebnis .

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies nicht normal ist. Stände mit Glühwein, gerösteten Kastanien und selbstgemachtem Weihnachtsschmuck sollten in den nächsten Monaten in Städten und Gemeinden in ganz Europa zum Alltag gehören – monströse Anti-Terror-Poller aus Beton und bewaffnete Polizisten hingegen nicht.

Der Westen erlaubt derzeit Terroristen – fast immer islamistischer Prägung –, uns als Geiseln zu nehmen und eine geliebte europäische, christliche Tradition zu zerstören. So muss es nicht sein.

Viele der erfolgreichen oder versuchten Angreifer waren vorbestraft oder den Behörden anderweitig bekannt. Viele von ihnen hätten gar nicht erst nach Deutschland einreisen dürfen.

Die Tatsache, dass einige Weihnachtsmärkte in diesem Jahr zur Schließung gezwungen werden, ist faktisch ein Eingeständnis der deutschen Regierung, dass sie nicht in der Lage ist, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Anstatt dieses durchaus lösbare Problem anzugehen, entscheidet sich der Staat dafür, gewalttätigen Extremisten noch mehr kulturelles Territorium zu überlassen.

Anstatt den Alltag zu verteidigen, beschließt er, seinen schrittweisen Rückzug zu steuern. Damit bestraft er die einfachen Deutschen für seine eigene Feigheit und Inkompetenz.

Quellen: PublicDomain/europeanconservative.com am 14.11.2025