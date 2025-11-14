Der letzte globale Neustart: Trumps 150-Billionen-Dollar-Bombe – 161 Jahre lang geheim – Treuhandfund enthüllt

Teile die Wahrheit!

In einer bahnbrechenden Initiative steht der ehemalige Präsident Donald Trump kurz davor, ein nationales „Vermögen“ von 150 Billionen Dollar zu enthüllen – ein Schritt, der die Wirtschaftslandschaft der Vereinigten Staaten neu definieren könnte.

Diese Enthüllung stammt von Jim Rickards, einem ehemaligen Berater der CIA und des Weißen Hauses, der dieses verborgene Vermögen eingehend erforscht hat.

Uns wurde gesagt, Amerika sei pleite. Das ist eine Lüge“, sagt Rickards. „Wir sitzen auf einem Vermögen von 150 Billionen Dollar, das seit über 160 Jahren vor der Öffentlichkeit verschlossen ist.“

Die Entstehung des verborgenen Vermögens

Dieser kolossale Reichtum stammt aus einem sogenannten „nationalen Treuhandfonds“, der im 19. Jahrhundert vom 42. Kongress eingerichtet wurde. Dieser Fonds, der die riesigen Bodenschätze unter Bundesland verwalten soll, blieb aufgrund bürokratischer Trägheit und restriktiver Richtlinien weitgehend ungenutzt.

„Es reicht, um die Staatsschulden viermal zu tilgen“, bemerkt Rickards. „Wenn man diese Summe durch die Anzahl der Haushalte in Amerika teilt, würde jede Familie einen Scheck über 1,1 Millionen Dollar erhalten.“

Beseitigte rechtliche Hürden

Die jüngste Aufhebung der Chevron-Doktrin durch den Obersten Gerichtshof hat bedeutende rechtliche Hindernisse beseitigt und den Weg für die Exekutive geebnet, auf diese Ressourcen zuzugreifen und sie zu nutzen. Diese juristische Wende ermächtigt die derzeitige Regierung, entschlossen zu handeln.

„Jetzt … zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert können wir sie uns holen“, behauptet Rickards.

Strategische Auswirkungen auf die nationale Sicherheit

Über die wirtschaftlichen Vorteile hinaus hat die Erschließung dieses „Reichtums“ tiefgreifende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Die USA sind derzeit stark von ausländischen Quellen, insbesondere China, für kritische Mineralien abhängig, die für die Verteidigungs- und Technologiesektoren unerlässlich sind.

Eine Vision für neuen Wohlstand

Indem die Trump-Regierung diesen verborgenen Reichtum erschließt, würde sie eine neue Ära des Wirtschaftswachstums und der Selbstständigkeit einleiten, die an die fleißige Expansion der Nation im 19. Jahrhundert erinnert.

Es geht darum, das zurückzugewinnen, was immer für das amerikanische Volk bestimmt war“, betont Rickards.

Fazit

150 Billionen Dollar an unerschlossenen natürlichen Ressourcen – vergraben im US-Boden, 161 Jahre lang verborgen.

Nicht Dollar auf einem Bildschirm. Echter Reichtum. Kupfer. Lithium. Seltene Erden. Energiedominanz.

Und nun, nach einer stillen, aber monumentalen Gerichtsentscheidung des Obersten Gerichtshofs, wurde die letzte Hürde beseitigt

Während die Medien Ablenkungen verkaufen, steht die Welt kurz vor einem neuen Kapitel: dem Zeitalter der wirtschaftlichen Wiederauferstehung. Und Trump hält das Zündholz in der Hand.

Seit über anderthalb Jahrhunderten liegt ein kolossaler Rohstofftrust still und leise unter der Oberfläche der US-Wirtschaft – sowohl buchstäblich als auch rechtlich.

Kupfer, Lithium, Uran, Seltene Erden, Öl, Gold und saubere Energieanlagen.

Mit einem Wert von über 150 Billionen Dollar repräsentiert dieser Trust genug Vermögen, um:

die Staatsschulden zu tilgen

die Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen zu beenden

die US-Infrastruktur wiederaufzubauen

die Währungshoheit wiederherzustellen

Warum wurde er also nicht angezapft? Weil bis jetzt Bundesbehörden – geschützt durch die Chevron-Doktrin – die Torwächter waren.

Seit 1984 erlaubte die Chevron-Doktrin nicht gewählten Bürokraten, Bundesgesetze nach Belieben auszulegen.

Sie gab Behörden die totale Macht über den Zugang zu Ressourcen, die Landnutzung und die wirtschaftliche Kontrolle.

Sie war die perfekte rechtliche Firewall , um Amerikas Reichtum vor der Öffentlichkeit zu verbergen – während Globalisten durch Handelsabkommen, Outsourcing und künstlich erzeugte Schulden Wert für sich selbst abschöpften.

Aber jetzt? Der Oberste Gerichtshof hat die Chevron-Doktrin gerade aufgehoben.

Das bedeutet:

➡️ Die rechtliche Sperre ist aufgehoben ➡️ Trump – oder jeder andere Regierungschef – kann nun die Übergriffe des Bundes anfechten und den Tresor öffnen

Dies ist kein Gerichtsverfahren. Es ist der Auslöser für die größte Energie- und Ressourcenverschiebung der Geschichte .

Donald J. Trump sprach nicht nur davon, den Sumpf trockenzulegen – er wies immer auf wirtschaftliche Befreiung durch Souveränität hin .

Jetzt, da die Chevron-Doktrin weg ist und ein massives natürliches Vertrauen auf dem Spiel steht, ist Trump in der Lage:

Amerika von innen heraus wieder aufzubauen

Das Währungssystem auf greifbare Werte auszurichten

Die Abhängigkeit von China und ausländischen Lieferanten zu zerschlagen

Einen Vermögenstransfer durch Rohstoffe und digitale Infrastruktur auszulösen

Er kommt nicht nur zurück, um ein Land zu regieren. Er kehrt möglicherweise zurück, um ein völlig neues wirtschaftliches Betriebssystem einzuführen . Und die Eliten wissen es.

Über Jim Rickards

Jim Rickards ist ein ehemaliger Berater des Weißen Hauses, der CIA und des Pentagons mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in Wirtschaftsnachrichtendiensten und nationaler Sicherheitsstrategie. Rickards war eine vertrauenswürdige Stimme in Fragen von Währungskriegen bis hin zu globalen makroökonomischen Risiken und sagte wichtige Ereignisse wie die Finanzkrise von 2008 und beide Wahlsiege von Donald Trump präzise voraus.

