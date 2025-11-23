Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie

Teile die Wahrheit!

Einer der wohl wichtigsten Gründe, warum UFOs von der wissenschaftlichen Gemeinschaft lange Zeit für unrealistisch gehalten wurden, ist, dass ihre Fähigkeit, variable Gravitationskräfte zu erzeugen, nicht als möglich angesehen wurde. Auszug aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

Für Vertreter der mittelalterlichen „Newtonschen Theorie“ können Gravitationskräfte weder oszillieren noch künstlich erzeugt werden, da ihrer Ansicht nach nichts anderes als das, was der Masse bereits innewohnt, deren Gravitationskraft bestimmen kann. (Titelbild: KI-generiert)

Aus diesem Grund erwiesen sich Konzepte wie Antigravitation oder Gravitationsmanipulation für die Wissenschaft ebenso ketzerisch wie die Vorstellung, die Erdoberfläche sei gekrümmt statt flach.

Aus genau diesem Grund glaubten Forscher bei der Entdeckung Schwarzer Löcher, dass sie stationär seien; denn für die Anhänger des Newtonschen Gravitationsgesetzes hätte es keinen Unterschied gemacht, ob Schwarze Löcher rotieren oder nicht, da der Einfluss Schwarzer Löcher laut Newtons Ansicht allein von der Masse abhängig ist.

Die Wirklichkeit hat diesen Wissenschaftlern natürlich das Gegenteil bewiesen. Als der neuseeländische Mathematiker Roy Kerr 1963 seine Theorie über rotierende Schwarze Löcher veröffentlichte und diese Theorie 1969 von Roger Penrose weiterentwickelt wurde, war bekannt, dass es möglich ist, aus den Rotationskräften Schwarzer Löcher Energie zu gewinnen und dass aus diesen rotierenden Energiefeldern zusätzlich Gravitationskräfte erzeugt werden können.

Wer geglaubt hat, dass diese Rotationsenthüllung zu neuen wissenschaftlichen Denkweisen führte, hat sich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Raumfahrzeuge immer noch nach den altbewährten Prinzipen konstruiert werden, getäuscht.

Das heißt: Die neue Denkweise, wie Gravitationskräfte durch rotierende Energiefelder erzeugt und anschließend in Antriebskräfte umgewandelt werden können, drang (zumindest offiziell) nicht bis zu den großen Luft- und Raumfahrtkonzernen vor. Stattdessen hielten sie weiter an ihrer Raketentechnologie mit Verbrennungsmotor fest.

Ein Nachteil dieser Technologie ist, dass die Flug- und Raumfahrzeuge erheblich dadurch behindert werden, dass sie sich nur in einer sehr geraden Linie bewegen können.

Der Grund ist, dass sie bei einem Versuch, in einer engen Krümmung zu drehen, ausein-anderbrechen würden. Wissenschaftler, die von der alten, traditionellen und leider fest etablierten Wissenschaft abweichen und den Boden der „exotischen Wissenschaft“ betreten, werden mit der Bezeichnung „Pseudo-Wissenschaftler“ abgestraft und im schlimmsten Fall aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. (Neuerscheinung: Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb)

Bis heute stößt der UFO-Antrieb, der den gleichen Prinzipien wie ein Schwarzes Loch folgt, zumindest offiziell auf heftigen Widerstand derjenigen, die Abweichungen bestehender wissenschaftlicher Grundsätze missbilligen.

Deshalb sollte es niemanden wundern, dass der Begriff UFO in den Köpfen von Wissenschaftlern, die sich um ihre Glaubwürdigkeit sorgen, mit einer gehörigen Portion Verachtung, Hohn und Spott verbunden ist.

Aber genau darum geht es in der Wissenschaft: Jedem Forschenden sollte klar sein, dass es keine endgültige Studie gibt, die alles beweist – egal, in welcher Disziplin. Eine Studie baut immer auf bereits vorhandenes Wissen auf, sodass zukünftige Studien weiterentwickelt werden können.

Wer sich näher mit dem UFO-Phänomen beschäftigt, wird feststellen, dass die gesamte Thematik schon vor mehr als siebzig Jahren bewusst durch Fehlinformationen in eine bestimmte Schublade gesteckt wurde, aus der sie bis heute nicht herausgeholt wurde, weil einfach nicht sein kann, was nicht sein darf.

Das faszinierendste Merkmal von UFOs ist die tiefgreifende und von den meisten Wissenschaftlern offenbar noch immer nicht verstandene Herangehensweise der Energieumwandlung dieser Objekte.

Die Außerirdischen haben uns auf diesem Gebiet einiges voraus. Sie sind dazu in der Lage, Maschinen zu bauen, die eine Vielzahl von Mechanismen beinhalten, die sie zu einer multifunktionellen Einheit verbinden.

Das heißt: Sie bauen Maschinen mit vielen unterschiedlichen Funktionen, die auf ihre grundlegendsten Dynamiken reduziert sind. Dann installieren sie die Grundanforderungen dieser Dynamiken in der Struktur ihres Fahrzeugs, sodass ein Mechanismus gleichzeitig einen anderen Mechanismus unterstützt. Die Zauberformel lautet also: eine Struktur, mehrere Funktionen.

Bei der Inspektion geborgener außerirdischer Raumschiffe vor mehr als siebzig Jahren waren die an der Untersuchung beteiligten Forscher zunächst verblüfft darüber, dass die Fahrzeuge kein Triebwerk hatten, weil man natürlich davon ausgegangen ist, dass doch irgendein mechanisches Triebwerk vorhanden sein muss.

Anfangs nahm man noch an, dass der Antrieb beim Aufprall herausgeschleudert wurde. Erst später kamen kluge Köpfe auf die Idee, dass die zentralen Stromgeneratoren an Bord dieser Schiffe nur dann wie Triebwerke aussahen, wenn das UFO in Betrieb war.

Wenn sie abgeschaltet waren, gab es nichts mehr, was an ein konventionelles Triebwerk erinnerte. Die Triebwerke waren unsichtbar, was sich noch heute schier unserer Vorstellungskraft entzieht. …

Dennoch sollte jedem Interessierten klar sein, dass es nicht nur einen UFO-Typ mit nur einer Antriebsart gibt. Aus diesem Grund ist das Wissen über die Vielfalt der Antriebsmöglichkeiten eine notwendige Voraussetzung, um herauszufinden, welche Prinzipien verschiedene Gruppen von Außerirdischen in ihren unterschiedlichen Raumfahrzeugen verwenden – und zu guter Letzt gibt es noch die irdische UFO-Technologie, die im Rahmen sogenannter „Schwarzer-Projekte“ vor bereits mehr als 80 Jahren entwickelt wurde und über die bis heute ein Mantel des Schweigens hängt. ….

Irdisch oder außerirdisch?

Die wichtigsten Eigenschaften eines UFOs bestehen darin, dass es dazu in der Lage ist, ohne Überschallknall auf Zehntausende von Kilometern pro Stunde zu beschleunigen, um aus der Atmosphäre sowohl in den Nah- als auch in den Fernraum zu reisen, ganz ohne Hitzeschild 90-Grad-Kurven ohne G-Kräfte-Reaktion durchzuführen, plötzlich aus dem Blickfeld zu verschwinden und nach Belieben auf dem Radar zu erscheinen oder zu verschwinden, Lichtkugeln um sich herum zu erzeugen und ohne Geschwindigkeitsreduzierung oder Störung der Wasseroberfläche ins Wasser ein- oder auszutreten.

Außerdem besitzt ein UFO die Fähigkeit, eine Raum-Zeit-Geometrie zu erzeugen, die elektromagnetische Wellen wie Licht und Gravitationswellen einfängt, sodass es dazu in der Lage ist, lokalisierte Gravitationsfelder zu aktivieren, die materielle Objekte über eine kurze Distanz, etwa vom Boden zum Schiff, transportiert.

Ein echtes UFO ist immer von einem Energiefeld umgeben, wenn es sich in der Luft befindet – entweder von einem deutlich sichtbaren Luftstrom oder einem kreisenden Strom elektrisch geladener Teilchen, oder es befindet sich in einer Energiehülle, die farbige Lichter aussendet.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das Raumschiff, während es sich in seiner Energiehülle befindet, durch ein von der Besatzung steuerbares elektromagnetisches Feldsystem mal mehr und mal weniger Energie erhält. Und je nachdem, mit welcher Energiestufe die Energiehülle versorgt wird, bewegen sich die geladenen Teilchen, die sich frei um das UFO befinden, mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit.

Das heißt, dass ein UFO, wenn es in der Luft schwebt oder manövriert, von einem pulsierenden elektromagnetischen Feld umgeben ist, das eine eigene elektrische Ladungsdichteumgebung in Form einer Hülle erzeugt, die als bewegtes pulsierendes Energiefeld projiziert wird, welches das Objekt für den Beobachter in sehr unscharfen Umrissen und mit schwachen Lichtblitzen erscheinen lässt.

Einige UFO-Antriebssysteme zeigen, bei genauer Betrachtung und im Vergleich mit astrophysikalischen Dynamiken, bisher unbekannte Energiedynamiken – insbesondere im Hinblick auf die Gravitationskrafterzeugung.

Das Wissen darüber könnte zu einem besseren Verständnis der im Weltraum existierenden galaktischen Antriebssysteme führen – vor allem aber für Astrophysiker von großem Interesse sein.

Außerirdische Flugmaschinen sind nach Meinung von Experten aber zu weitaus mehr fähig als nur zur Aufhebung der Schwerkraft. Jacques Vallée und auch Allen Hynek, ein Berater von „Projekt Blue Book“ (Studie der US Air Force zur Auswertung von UFO-Sichtungen), glauben, dass es fremden Besuchern durch eine uns noch völlig unbekannte Physik gelingt, die Dimensions-Barriere zwischen unserem und einem weiteren in unserer Nähe befindlichen Universum zu durchdringen, was heißen würde, dass es für diese Spezies auch ein Leichtes ist, Zugang zu unserem Bewusstsein zu erlangen.

In diesem Fall sprechen wir von der „Interdimensionalen These“, in der davon ausgegangen wird, dass es sich nicht allein nur um einen physischen Kontakt zu einer außerirdischen Spezies handelt, sondern um eine Verbindung zu einem „Nicht-Menschlichen-Bewusstsein“ außerhalb unseres Raum-Zeit-Gefüges, das dazu in der Lage ist, mittels Mimikry auf unser Bewusstsein einzuwirken.

„Die Geschichte hat uns auf geradezu eindrucksvolle Weise gezeigt, dass die Gestalt der Objekte und die Erscheinungsform ihrer Insassen sich der jeweiligen kulturellen Umgebung anzupassen scheinen, in die sie projiziert werden. Diese Objekte mögen zwar physikalischer Natur sein, dennoch müssen es nicht zwangsläufig Raumschiffe einer außerirdischen Kultur sein.

Ich wäre enttäuscht, wenn die UFOs nicht mehr wären als bloße Besucher von anderen Planeten. Wir haben es hier mit einer noch unerforschten Ebene des Bewusstseins zu tun, die unabhängig von uns Menschen, aber in enger Verbindung zur Erde existiert und die ganz eigene Beziehungen zu kosmischen Kräften unterhält.“

Das heißt, dass die unbekannten Flugmaschinen durchaus auch Besucher einer fortschrittlichen Zivilisation aus einer Parallelwelt sein könnten, eine Blaupause unserer eigenen Realität, die unter bestimmten physikalischen Voraussetzungen in unser Bewusstsein einzudringen vermag, sodass wir möglicherweise nur eine Wiederholung der Geschehnisse aus unserer eigenen Parallelwelt zu Gesicht bekommen….

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“ dieses ist auch auf Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

Unsere Lektorin die seit über 10 Jahren auch Bücher (u.A. unsere Bücher „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ oder „Antarktis: Hinter der Eiswand“ oder „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ oder „Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist„) von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert schreibt:

Dies ist ein wundervolles Buch. Es deckt viele geheim gehaltene Aspekte der Raumfahrt auf und zahlreiche Lügen, mit deren Hilfe versucht wird, das geheime Raumfahrtprogramm zu verheimlichen.

Die Besatzung vieler UFOs scheint eher irdisch als außerirdisch zu sein, und dennoch wird die Existenz außerirdischer Lebewesen und Technologien hier nicht geleugnet.

Es ist dem Autor gelungen, dieses umstrittene Thema umfangreich von allen möglichen Seiten zu beleuchten, ohne dem Leser dabei in irgendeiner Weise seine Meinung aufzudrängen.

Er zählt zahlreiche Fakten auf und überlässt es letzten Endes dem Leser selbst, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein ganz besonderes Buch, das mir sehr gut gefallen hat!

Ein faszinierendes Buch und eine spannende Lektüre für jeden, der sich in irgendeiner Weise für Raumfahrt interessiert.

Mehr dazu in dem neuen Buch:

„Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

