Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb

Was sind das für Flugobjekte über unseren Köpfen? Was wird in Hangars erforscht und versteckt?

Bereits vor Jahrhunderten gab es Sichtungen von unerklärlichen Objekten am Himmel, die von unseren Vorfahren aufgezeichnet wurden.

Auch in der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart gibt es Beobachtungen, Fotos und Videos von ganz unterschiedlichen unbekannten Flugobjekten in Scheibenform, zigarrenförmig oder als schwebende Dreiecke.

Wer entwickelt diese Hochtechnologie, und wie funktionieren diese Fluggeräte? Sind diese Artefakte antike und moderne Antigravitationsprojekte, die von Außerirdischen gesteuert werden, oder handelt es sich um geheime militärische Entwicklungen, die uns von den Medien und Hollywood nur als Alien-Technologie verkauft werden?

Haben die Entführungen durch Außerirdische wirklich stattgefunden, oder sind es vorgetäuschte Aktionen im Rahmen von MK Ultra und Genforschung?

Die Erforschung der Antigravitation und Raumfahrt kann bis nach Deutschland vor 1945 zurückverfolgt werden. Lernen Sie den größten Erfinder der deutschen Raumfahrt während und nach dem Zweiten Weltkrieg kennen!

Die Spuren aus Deutschland führen bis in die USA und zur aktuellen Weltraumforschung. Doch ist Raumfahrt wirklich möglich? Sind das nicht alles in Studios gefilmte Szenen, die uns als Reisen zu den Sternen und zum Mond verkauft werden? Gibt es Satelliten, oder sind das nur Ballons? Beweise gibt es viele, doch wie valide sind sie?

Erfahren Sie, warum wir nicht mehr zum Mond zurückgekehrt sind, falls wir überhaupt jemals dort waren!

Weltraumprogramme der Gegenwart sind keine Märchen, sondern Realität, und sie werden in den USA, Russland, China und sogar in Deutschland vorangetrieben.

Was ist die Botschaft hinter all den Objekten, die uns umkreisen? Sind die unendlichen Weiten doch endlich oder steckt mehr dahinter? Finden wir es heraus!

Vorwort

„Je komplizierter der Mechanismus, desto einfacher ist es, etwas Verwirrung zu stiften.“

(Scotty in Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock)

Antigravitation ist ein Konzept, das häufig in Science-Fiction-Geschichten auftaucht. Ihre theoretische Grundlage wurde in diesen Geschichten selten klargestellt, doch die Vorstellung der Antigravitations-Technologie hat Science-Fiction-Autoren die Möglichkeit gegeben, fesselnde Geschichten voller Intrigen über interstellare Reisen und außerirdische Kontakte zu schreiben.

Als Spiegelbild normaler Materie tragen Antimaterieteilchen die entgegengesetzte Ladung. Während Elektron und Proton, die die Atomstruktur bestimmen, jeweils negativ und positiv geladen sind, sind die Ladungen eines Positrons (der Antimaterieversion eines Elektrons) und eines Antiprotons (der Antimaterieversion eines Protons) umgekehrt. Treffen sich also zwei Materie- und Antimaterieteilchen, kommt es zur gegenseitigen Vernichtung, wobei beide Teilchen in reine Energie umgewandelt werden.

Doch es gibt möglicherweise mehr Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie als nur die entgegengesetzte elektrische Ladung. Ihre Reaktion auf den Einfluss der Schwerkraft könnte auch umgekehrt sein, obwohl dies experimentell noch nicht bestätigt wurde.

Sollte dies der Fall sein, würde sich Antimaterie, wenn sie einem Gravitationsfeld ausgesetzt wäre, von dem Körper, der dieses Feld erzeugt, wegbewegen, anstatt auf ihn zu. Falls dies tatsächlich der Fall ist, wäre diese gegenläufige Bewegung ein Beweis für die Wirkung der Antigravitation.

Basierend auf dem Standardmodell der Physik, erwarten die meisten Wissenschaftler, dass Antimaterie und Materie identisch auf die Schwerkraft reagieren. Dennoch stellen sie diese Frage, vor allem weil Antimaterie bisher kaum erforscht ist. Solange keine – zumindest offiziellen – experimentellen Ergebnisse vorliegen, lässt sich nichts mit Sicherheit sagen.

Natürlich ließe sich die Kraft der Antigravitation nicht durch den Bau von Raumschiffen aus Antimaterie nutzen. Nichts kann Antimaterie berühren, ohne durch eine Explosion reiner Energie zerstört zu werden. Doch mit einer Technologie, die Antimaterie an Ort und Stelle hält, ließe sich die Schwerkraft so manipulieren, dass ihre Wirkung aufgehoben, minimiert oder umgelenkt werden könnte.

Dies würde eine deutlich schnellere Beschleunigung für Raumschiffe bedeuten, die nicht mehr der Schwerkraft von Himmelskörpern wie Sonne, Mond oder Erde ausgesetzt wären.

Am revolutionärsten ist jedoch, dass die Entdeckung der Antigravitation das Konzept des Warp-Antriebs aus den Star-Trek-Drehbüchern in die reale Welt übertragen könnte. Laut der mathematischen Lösung der Allgemeinen Relativitätstheorie, die der theoretische Physiker Miguel Alcubierre 1994 entdeckte, könnte die Raumzeit durch Antigravitationskräfte deformiert werden, um Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit zu ermöglichen – sollte sich bestätigen, dass so etwas wie Antigravitation existiert und durch menschliche Technologie erzeugt werden kann.

Aber sind das wirklich nur Geschichten? Ist es möglich, dass die Antigravitation schon vor langer Zeit entdeckt wurde, aber vor der Öffentlichkeit und den etablierten Wissenschaftlern geheim gehalten wurde?

Seit vielen Jahren kursieren Gerüchte und Theorien, die behaupten, die Geheimnisse der Antigravitation seien bereits von der US-Regierung entdeckt worden.

Während der Bürgeranhörung zur Offenlegung im Jahr 2001 behaupteten Whistleblower mit Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex, man habe außerirdische Raumfahrzeuge mit Antigravitationsantrieb an Absturzstellen geborgen und für den menschlichen Gebrauch umgebaut.

Seit Jahren berichten glaubwürdige Zeugen in den USA, Belgien und an vielen anderen Orten von riesigen schwarzen Dreiecken, die lautlos und schnell über ihren Köpfen schweben.

Diese Dreiecke scheinen von einer Technologie gesteuert zu werden, die die Schwerkraft außer Kraft setzt. Viele glauben, es handele sich um experimentelle Flugzeuge, die möglicherweise auf außerirdischer Technologie basieren und im Rahmen geheimer Projekte in der Area 51 oder an anderen verborgenen Orten gebaut wurden.

Natürlich müssen wir Berichte von vermeintlichen Whistleblowern und UFO-Fans mit Vorsicht genießen. Doch auch ganz normale Bürger ohne Bezug zur UFO-Forschung berichten seit über zwei Jahrzehnten von Sichtungen der riesigen schwarzen Dreiecke, und in einigen Fällen wurden diese mysteriösen Flugmaschinen sogar gefilmt.

Dies deutet stark darauf hin, dass irgendjemand – ob Außerirdischer oder Mensch – eine Art Antigravitations-Technologie einsetzt.

So oder so: Die Implikationen dieser Sichtungen sind weltbewegend. Oder?

Doch das steht alles im krassen Widerspruch zu der neuen Internettheorie der Flache-Erde-Anhänger, dass die gesamte Raumfahrt eine Lüge ist sowie alle Mitarbeiter, ob im Weltall oder in den unzähligen Labors und Beobachtungsstellen, beteiligt sein sollen, diesen riesigen Schwindel zu produzieren.

Stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht, ziehen Sie Ihren Gurt fest und starten Sie auf diese Reise in unbekannte Gefilde, die zuvor kaum ein Mensch betreten hat.

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

