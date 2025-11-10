Der Schwarze Stern ist hier, um das Böse zu bekämpfen

Teile die Wahrheit!

Der Wissenschaftler und Erfinder Weston Warren meldet sich zurück mit einem Update über den sogenannten Schwarzen Stern oder die elektromagnetische Anomalie, die in unser Sonnensystem eingedrungen ist.

Sie bewegt sich langsam; es ist ein Ereignis, das nur etwa alle 4.000 Jahre auftritt und Veränderungen und Zerstörung auf der Erde verursacht.

USAW und Warren verfolgen die Entwicklung des Schwarzen Sterns seit April 2025 hier, hier und hier. Weston Warren und seine Gruppe von Geheimwissenschaftlern spekulieren, dass Gott/Jehova den Schwarzen Stern geschickt hat, um die Welt für Sünde und Böses zu bestrafen, wie zum Beispiel die Manipulation von Genen bei seinen Geschöpfen während der Tage Noahs.

Laut Bibel kontrollieren Jehova und die himmlische Sphäre die Himmelskörper. Das Böse hat keinerlei Kontrolle.

Springen wir in die Gegenwart, und wir sehen eine transhumanistische Agenda, KI, die Massenentlassungen verursacht, einen Plan zur Tokenisierung von allem auf der Erde und das Böse überall.

Warren sagt, dass die großen Technologiekonzerne an einem extrem leistungsstarken Chip arbeiten, der das menschliche Denken kontrollieren kann.

Warren erklärt: „Wenn man zu zwei Nanometern und kleiner kommt, hat man es mit Technologie zu tun, die mit dem menschlichen Bewusstsein interagieren kann. Das ist das Ziel. . .. Sehen Sie, wohin die Machtstruktur steuert?“

Warren sagt: „Blockchain und Stablecoins sind nicht für eine menschliche Wirtschaft gedacht. Sie sind nicht für dich und mich gedacht. . . Es wird sehr beunruhigend, wenn man weitergeht.

Um es zusammenzufassen: Wenn dies eine Agenda ist, die menschenfeindlich ist und nicht von einer höheren Sphäre (Gott/Jehova) gebilligt wird … wie einer himmlischen Sphäre, glaubst du, dass sie ihnen erlauben werden, in die bewusste Sphäre einzutreten? (Die Menschheit hat keine Kontrolle über den schwarzen Stern im Sonnensystem)

Das ist das Wesen dessen, was gottähnlich ist. Dies wären gottähnliche Technologien. Werden sie (Gott/Jehova) das zulassen?

Oder gibt es Technologien in unserem Sonnensystem, die die Erde erschüttern, rütteln und rollen lassen? Wenn man instabile Geologie hat, wird man keine Zwei-Nanometer-Chips herstellen. Das ist sicher.“

Zu diesen Zwei-Nanometer-Chips (2 nm) sagt Warren weiter: „Jetzt kontrollieren wir das Bewusstsein nach dem Tod. … Genau das ist es, was Gott/Jehova oder das Himmlische tun soll. Man kann also nicht beides haben. Wir können hier auf der Erde keine Infrastruktur mit derselben Technologie wie im Himmelreich haben.

Es wird eine einfachere Version dessen sein, was das Himmelreich hat, aber sie kann trotzdem wirksam sein. … Wir werden ein digitales System haben, das weder männlich noch weiblich ist, im Gegensatz zu dem natürlichen analogen System, das wir jetzt haben und das männlich und weiblich ist.

In welcher Welt wollen Sie leben? Wenn wir uns in eine andere Realität bewegen, die anders ist als die, in die wir hineingeboren oder erschaffen wurden … welches System wird sich durchsetzen?

Bewusstsein kann nur in einem analogen ätherischen Feld oder einem künstlichen digitalen ätherischen Feld aufgezeichnet werden. Das künstliche digitale ätherische Feld, die Cloud, wurde bereits erschaffen.“

Glaubt Warren, dass der Schwarze Stern den Übergang der Menschheit von analog zu digital stören kann und wird?

Warren sagt: „Oh ja. Genau da stehe ich. Ich hätte mich der digitalen Welt anschließen können und hätte ein sieben- bis achtstelliges Einkommen gehabt.

Stattdessen lebe ich von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck und kämpfe wie alle anderen, weil ich nicht auf die dunkle Seite gegangen bin.“

Wie wird der Schwarze Stern/die elektromagnetische Anomalie gegen das Böse kämpfen? Warren sagt: „Diese Anomalie verändert die Physik.

CERN wird nicht funktionieren, Fabriken werden nicht funktionieren … Satelliten werden nicht funktionieren. Sie verlassen sich darauf, dass die Gesetze der Physik konstant bleiben, damit ihre Technologien funktionieren.

Ich glaube nicht, dass sie (das Böse) irgendwelche Notfallpläne haben, falls die Gesetze der Physik verändert werden, was mit dieser Anomalie passieren wird und keine ihrer Technologien mehr funktioniert. …

Daher sind sie sehr verwundbar und werden nicht erfolgreich sein.“

Warren sagt auch, dass man in den nächsten Jahren mit extremen Wetterereignissen rechnen muss, die durch den Schwarzen Stern verursacht werden, wie z. B. verstärkte Tornados, rekordverdächtige Hurrikane, sehr starke Winde, riesige Hagelstürme und natürlich vermehrte Erdbeben und Vulkanausbrüche. …

Er bewegt sich langsam und tritt nur etwa alle 4.100 bis 4.300 Jahre auf. Laut Warren wird sie sich der Erde nähern, sie aber nicht treffen. Dennoch wird dieser Schwarze Stern die Erde verändern. Der Schwarze Stern sendet elektromagnetische Energie aus, die den geschmolzenen Eisen- und Nickelkern des Planeten beeinflussen, Kontinente umformen und alles Leben auf dem Planeten bedrohen kann.

Derzeit beobachten wir eine erhöhte vulkanische Aktivität in Regionen wie Indonesien, Italien, dem Westen der USA und Hawaii. Warren ist sich sicher, dass der Schwarze Stern weltweit für die Zunahme von Vulkanausbrüchen, Erdbeben und extremen Wetterereignissen verantwortlich ist Warren sagt:

„Es gibt über 1.500 Vulkane, und 64 davon sind aktuell aktiv. Das sind 30 Vulkane mehr als bei unserem letzten Interview vor zwei Monaten. … Der östliche Teil Afrikas spaltet sich ab. Im Mittelmeer gibt es Erdbeben aller Art. Es gibt Erdbeben mitten im Atlantik, Tausende Meter unter der Oberfläche.

Es gibt Erdbeben aller Art entlang der Westküste der USA und Südamerikas. All das geschieht live, und Sie hören nichts davon in den Nachrichten. Diese Informationen werden der Weltbevölkerung vorenthalten. Die Erde ist Zeuge. … Das Ganze verstärkt sich und lässt nicht nach.“

Warren weist auf die jüngsten Nachrichten hin, die Catherine Austin Fitts mit Tucker Carlson enthüllt hat, wonach bereits mindestens 21 Billionen Dollar für geheime unterirdische Bunker für ein „Ereignis, das beinahe zum Aussterben führt“, ausgegeben wurden.

Warren sagt, die Elite wisse genau über den Schwarzen Stern und die Zerstörung, die er mit sich bringen wird, Bescheid. Warren sagt: „Ereignisse, die beinahe zum Aussterben führen, ja, und nach unserem Verständnis wird es diejenigen geben, die dieses Ereignis überleben, aber im schlimmsten Fall werden weniger als 20 % überleben. Das kommt einem Aussterben auf der Erde nahe.

Ich kenne das genaue Datum nicht … wir haben Bedenken hinsichtlich Anfang 2026 und Anfang 2028. Dies wird der Zeitpunkt sein, an dem die Erde während ihrer Umlaufbahn um die Sonne dem Schwarzen Stern am nächsten sein wird.“

Warren sagt: Wenn du nicht an den Black Star glaubst – dann wirst du es tun. Warren prognostiziert: „Erdereignisse werden sich verstärken. Wir sehen es bereits. …

Die Informationen sind im Internet zu finden. Es gibt eine Zunahme von Erdbeben, Tsunamis, größeren Hagelkörnern, Starkwindereignissen und Vulkanausbrüchen, die zu Flugausfällen und -umleitungen führen. Es wird immer schlimmer werden, bis es unbestreitbar ist. Selbst wer dieses Interview nicht gehört hat, wird sich fragen, was da vor sich geht.

Das wird die Landwirtschaft beeinträchtigen, die Aussaat und regelmäßige Regenfälle im Frühjahr. Die Ernte von Feldfrüchten wird unterbrochen werden. Was wird das für Hungersnöte und Lebensmittelpreise bedeuten? Es wird biblische Ausmaße annehmen, und wir steuern genau darauf zu. …

Wir sind drei bis fünf Jahre davon entfernt, nicht zehn bis zwanzig. Unsere Daten zeigen einen parabolischen Anstieg wie ein Hockeyschläger. Es beginnt langsam und steigt dann exponentiell an. Wir befinden uns an diesem Punkt, an dem wir immer drastischere Wetterereignisse, Erdbeben und Vulkanausbrüche erleben werden.“ Ereignisse.“

Abschließend sagt Warren: „Beginnen wir bereits, die ersten Anzeichen dafür zu sehen, dass die Menschheit die Kontrolle verliert? Sie sind nicht mehr menschlich.

Sie verhalten sich immer tierischer und bestialischer. Wissenschaftlich gesehen ist das anhand der gesammelten Daten absolut der Fall, und es wird noch schlimmer werden.“

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 09.11.2025