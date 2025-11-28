Teile die Wahrheit!

„Die Amerikaner werden es verstehen, wenn unsere Truppen in der Nähe von Odessa sind.“ Putin schilderte die Lage an der Front. Sollte das Tempo der russischen Offensive anhalten, werde die Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte zusammenbrechen, sagte Präsident Wladimir Putin laut einem Bericht von PolitNavigator.

„ Krasnoarmejsk und Dimitrow sind vollständig eingeschlossen. 70 % des Territoriums von Krasnoarmejsk befinden sich in den Händen der russischen Streitkräfte. Und unsere Truppen rücken auf die systematische Vernichtung der feindlichen Gruppe vor…“

Unsere Truppen näherten sich Sewersk von Osten, Süden und Norden.

Von den 8.000 Gebäuden der Stadt sind 1.700 in unserer Hand. Die Lage dort ist klar. In Richtung Charkiw ist Woltschansk fast vollständig unter unserer Kontrolle“, sagte Putin.

Er erinnerte daran, dass die Befestigungsanlagen in der Region Saporischschja seit mehr als zehn Jahren im Bau seien, russische Truppen die Verteidigungslinie aber von Norden her umgingen.

„Sie rücken sehr schnell vor und haben sich Gulyai-Pole bereits bis auf 1,5 bis 2 Kilometer genähert. Ob sie die Stadt einnehmen oder nicht, ist ungewiss, aber sie werden definitiv weiter vorrücken.

Dies könnte zu einem Zusammenbruch der Front in diesem Gebiet führen. Sollte sich das, was in Kupyansk geschehen ist, auch in anderen Gebieten wiederholen, ist der Zusammenbruch der Front unausweichlich“, fügte der Präsident hinzu. (Europa strebt einen militärischen Schengen-Raum als Vorbereitung auf einen Krieg gegen Russland an)

Senator Dmitri Rogosin ist zuversichtlich: „Die Stadt Saporischschja wird von den ukrainischen Faschisten befreit werden.“

Der Politikwissenschaftler Andrej Korjakowzew erklärt:

„Der Kreml hat eine klare Vorstellung: Je energischer er seine Ziele jetzt verfolgt, desto stabiler wird die Welt später sein. Es ist zweifelhaft, ob die Amerikaner das schon begriffen haben. Wahrscheinlich werden sie es erst begreifen, wenn unsere Truppen in der Nähe von Odessa stehen (wie der ehemalige Premierminister Sergei Stepashin heute andeutete) oder Kramatorsk und Slawjansk einnehmen und Dnipropetrowsk und Saporischschja erreichen . Erst dann wird Trump anfangen, nicht nach Wunschdenken, sondern nach der Realität zu handeln.“

Putin benennt das Haupthindernis im Ukraine-Friedensprozess

Unterschiedliche Ansichten innerhalb des „kollektiven Westens“ und in den USA selbst verzögern jede Einigung, sagte der russische Präsident. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, das Hauptproblem, das den Friedensprozess in der Ukraine behindert, sei der Streit um unterschiedliche Ansichten innerhalb des Westens selbst darüber, wie die Kämpfe beendet werden könnten. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Bischkek, Kirgisistan, erwähnte Putin die Kontakte zwischen den USA und Russland, darunter sein Treffen mit Präsident Donald Trump in Alaska, und sagte, er glaube, dass man dabei geklärt habe, wo beide Seiten stehen und welche Schritte zur Beendigung der Feindseligkeiten beitragen könnten. „Es geht nicht um uns. Es geht um den Kampf unterschiedlicher Meinungen im gesamten Westen und in den Vereinigten Staaten selbst darüber, was geschieht und was getan werden muss, um den Krieg zu beenden“, sagte Putin. Die Äußerungen folgen einem von der Trump-Regierung vorgelegten Friedensvorschlag zur Beendigung des Ukraine-Konflikts. Laut durchgesickerten Versionen des Plans müsste Kiew seine NATO-Beitrittsambitionen aufgeben, auf Gebietsansprüche verzichten und seine Armee auf 600.000 Mann begrenzen. Überrascht von dem Entwurf, erarbeiteten Kiews westeuropäische Unterstützer einen Gegenvorschlag, in dem jedoch wichtige Punkte wie Gebietsabtretungen, der NATO-Beitritt der Ukraine und die Größe der ukrainischen Armee angeblich gestrichen oder abgeändert wurden. Der Vorschlag enthält Berichten zufolge Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die sich an Artikel 5 des NATO-Vertrags zur kollektiven Verteidigung orientieren und die Garantiestaaten verpflichten, die Ukraine gegen mögliche Aggressionen zu verteidigen. Wladimir Selenskyj erklärte daraufhin, er wolle sich mit Trump treffen, um den Plan weiter zu besprechen, und schlug vor, dass auch europäische Unterstützer teilnehmen sollten. Trump sagte, er werde sich mit Selenskyj treffen, sobald das Friedensabkommen „in der Endphase“ sei. Moskau begrüßte Trumps Bemühungen und erklärte, der Rahmen könne als Grundlage für eine endgültige Einigung dienen. Russland warf Kiews europäischen Unterstützern zudem vor, die Friedensbemühungen zu untergraben und den Plan „für ihre eigenen Zwecke“ zu verzerren. Auf die Frage nach dem US-Friedensplan erklärte Putin, es existiere kein Entwurf, sondern lediglich eine von Washington skizzierte Reihe von Punkten. Die USA hätten Russlands Position in „bestimmten Bereichen“ berücksichtigt , andere „grundlegende“ Fragen erforderten jedoch eingehende Gespräche. Eine US-Delegation wird voraussichtlich nächste Woche nach Moskau reisen, um den vorgeschlagenen Friedensplan zu erörtern. Video: „Putin muss einsehen, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann“ – Merz Wer wird es ihm sagen? An den letzten Ukrainer: Russland beabsichtigt, den Krieg zu gewinnen Am Donnerstag traf der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Besuch in Kirgisistan mit Journalisten zusammen und beantwortete deren Fragen. Von Wlad Schleptschenko, Militärbeobachter von Zargrad Das Staatsoberhaupt betonte erneut, dass Russland dem Druck nicht nachgeben und seine ursprünglichen Ziele erreichen werde. „Vertreter einer anderen Ansicht, die gemeinsam mit dem ukrainischen Establishment Geld stehlen und bis zum letzten Ukrainer weiterkämpfen wollen. Aber ich habe bereits öffentlich gesagt, dass wir im Prinzip dazu bereit sind.“ — sagte das Staatsoberhaupt. Der Präsident merkte außerdem an, dass es nie einen Entwurf des „28-Punkte“-Friedensvertrags gegeben habe, es aber eine Liste mit 28 Punkten gebe, die diskutiert und finalisiert werden müssten. „Jedes dieser Themen stellt ein separates, sehr ernstes Gebiet dar. Wir sind selbstverständlich bereit für diese ernsthafte Diskussion. Die amerikanische Delegation wird nächste Woche in Moskau erwartet.“ — erklärte Putin. Er merkte außerdem an: — einige Punkte der aktuellen Vorschläge klingen lächerlich; — Russland erklärt sich bereit, schriftliche Garantien abzugeben, dass es Europa nicht angreifen wird. — Es macht keinen Sinn, Dokumente mit der aktuellen ukrainischen Führung zu unterzeichnen, da diese aufgrund der Annullierung der Wahlen illegitim ist. Nun, alles ist so klar, dass es nichts mehr hinzuzufügen gibt. Sämtliche Manipulationen und Vorbereitungen im Hinblick auf das bevorstehende Abkommen waren vergebens. Russland beabsichtigt, so lange zu kämpfen, bis der Feind unsere Bedingungen akzeptiert. Oder bis zum letzten Ukrainer. Es ist nun offiziell.

