Die Archonten und die Illusion: Der falsche Gott dieser Welt

Wir leben in einer Welt, in der Systeme, Regierungen, Religionen und Algorithmen scheinbar die ganze Macht haben.

Was wäre, wenn die wahre Macht tiefergreifender wäre als Politik und Reichtum?

Was wäre, wenn unser Haus nie dazu bestimmt war, die Welt selbst zu sein, die Realität, der wir jeden Morgen gegenüberstehen? Das war ursprünglich der Glaube antiker Suchender. Sie bezeichneten den Schöpfer dieser fehlerhaften Realität als den Demiurgen, den falschen Gott der Welt.

Der verborgene Architekt

In der griechischen Philosophie bedeutete das Wort Demiurg Handwerker.

Für Platon war er ein göttlicher Künstler – ein wohlwollendes Wesen, das Chaos in Ordnung formte und ewige Formen als seinen Entwurf verwendete.

Das Universum war für Platon schön, weil es diese höhere Ordnung widerspiegelte.

Doch Jahrhunderte später schrieb eine radikale spirituelle Bewegung namens Gnosis die Geschichte neu.

Sie sahen dieselbe Welt, nicht als schön, sondern als zerbrochen.

Und sie wagten es, die Frage zu stellen, die die Religion immer noch meidet:

Wenn Gott gut und vollkommen ist … warum ist die Welt dann so voller Schmerz, Unwissenheit und Ungerechtigkeit?

Ihre Antwort war schockierend.

Der falsche Gott

Der wahre Gott war nicht derjenige, der dieses materielle Universum erschaffen hat, so die Gnostiker. Er war ein blinder Architekt, eine falsche Gottheit und ein Geschöpf, das glaubte, der einzige Gott zu sein, aber in Wirklichkeit ein Produkt der Unwissenheit war.

Sie nannten ihn Samael, Yaldabaoth oder einfach den Demiurgen.

Er war es, der diese physische Realität als Gefängnis für göttliche Seelen erschuf und der König der materiellen Welt war. Ein abtrünniger kosmischer Handwerker, der eingebildet, neidisch und blind für das größere Licht ist.

Die alten Gnostiker sagten: „Er ist es nicht“, als Antwort auf seine Erklärung: „Ich bin Gott, und es gibt keinen außer mir.“

Die widersprüchlichste Wahrheit von allen findet sich hier:

Diese Welt wird nicht vom wahren Gott regiert. Der Demiurg regiert die Welt, mit ihren Imperien, Hierarchien und nie endenden Zyklen des Elends. Aber diese Idee war nicht einzigartig für die Gnostiker.

Dieselbe beunruhigende Realität – dass die Welt, in der wir leben, nicht das ist, was sie scheint – wurde im Laufe der Geschichte von verschiedenen Kulturen widergespiegelt. Die hermetischen Philosophen beschrieben ein Universum, das in Unwissenheit geschaffen wurde, mit einem göttlichen Geist und einem geringeren, unvollkommenen Abbild.

Die materielle Ebene, auf der die Seele ihren göttlichen Ursprung vergisst, wurde von den Neuplatonikern als der Schatten betrachtet, der am weitesten vom Einen entfernt ist.

Die Weisen des hinduistischen Vedanta bezeichneten sie als Maya oder die Illusion, die Brahman, die ultimative Wahrheit, verbirgt.

Samsara, ein Kreislauf des Leidens, der nur durch Erwachen durchbrochen werden kann, ist der buddhistische Begriff für diese Welt der Form und des Begehrens.

Die Manichäer gingen noch einen Schritt weiter und lehrten, dass dunkle Kräfte die Welt erschaffen haben, um Splitter himmlischen Lichts einzufangen. Durch den frühen Zoroastrismus nahmen sogar die alten Perser die physische Welt als einen Konflikt zwischen Wahrheit und Täuschung wahr

Unterschiedliche Namen. Unterschiedliche Symbole. Doch dieselbe Stimme hallt durch die Geschichte: Die Welt ist ein Schatten der Wahren Quelle, nicht ihr Herrscher. Unser innerer göttlicher Funke sehnt sich danach, zu erwachen und zu seinem Geburtsort zurückzukehren.

Wer erschuf den Demiurgen?

Die gnostische Kosmologie besagt, dass göttliche Wesenheiten, bekannt als Äonen – reine Ausdrücke von Licht und Wahrheit –, von der Wahren Quelle oder der Monade ausgingen.

Aspekte göttlicher Vollkommenheit, wie Weisheit, Gnade oder die Wahrheit selbst, kamen in jedem Äon zum Ausdruck. Sophia, was Weisheit bedeutet, war einer dieser Äonen, die sich danach sehnten, direktes Wissen über die unbekannte Quelle zu erlangen.

Das kosmische Ungleichgewicht, das durch ihren Wunsch hervorgerufen wurde, brachte den Demiurgen hervor, ein verzerrtes Echo göttlicher Macht.

Nachdem die Weisheit gefallen war, wurde er außerhalb des göttlichen Reiches erschaffen, ohne die Gesamtheit des Lichts. Er erschuf seinen eigenen Kosmos, diese materielle Welt, in dem Glauben, die einzige Gottheit zu sein, ohne sich der höheren Realität bewusst zu sein

Damit die Menschheit erwachen und zur wahren Quelle zurückkehren kann, sandte Sophia, die über ihre Schöpfung zutiefst betrübt war, einen Funken ihres himmlischen Lichts in die Welt.

Auch andere Kulturen und Philosophien kennen die Vorstellung eines fehlerhaften oder minderwertigen Schöpfers. Obwohl ihn das spätere gnostische Denken als unwissend oder feindselig darstellte, beschreibt der Platonismus den Demiurgen als einen gütigen Handwerker, der fehlerhafte Substanzen nach ewigen Formen ordnet. Laut jüdischer Mystik erzeugen Fehler in göttlichen Ausstrahlungen Unreinheitshüllen oder niedere Welten, die die materielle Welt beeinflussen.

Laut Manichäismus stand der Lichtgott dunklen, ungebildeten Kräften gegenüber, die das Universum erschufen. Der Hinduismus stellt gelegentlich einen Schöpfergott dar, der in der Maya-Welt wirkt, einer eingeschränkten Version des ultimativen Brahman. Selbst in der ägyptischen Mythologie und im Hermetismus ist die materielle Schöpfung oft das Werk niederer göttlicher Kräfte, die nicht vollständig mit der höchsten Wahrheit übereinstimmen

In all diesen Traditionen bleibt das Muster bestehen: Die materielle Welt ist das Produkt eines niederen, unvollständigen oder unbewussten Schöpfers, im Gegensatz zur ultimativen, transzendenten Quelle allen Seins.

Die wahre Quelle jenseits des Schöpfers

Die Monade, der Unsichtbare Geist, die Tiefe (Bythos) – das grenzenlose Bewusstsein, das einfach ist – liegt über dem Demiurgen. Sie herrscht nicht, ordnet nicht und richtet nicht. Sie strahlt. Sie verströmt Existenz, Wahrheit und Helligkeit. Dieser wahre Gott transzendiert Zeit, Geschlecht und Schöpfung. Weil er diese Welt nicht erschaffen hat, ist er nicht ihr Herrscher. Er ist nicht die Quelle der Materie, sondern des Geistes. Dennoch schimmert sein Licht weiterhin in jedem Lebewesen und wartet auf Erinnerung.

Zahlreiche Traditionen haben Einblicke in dieselbe ultimative Quelle jenseits von Ort und Zeit erhalten. Im alten Ägypten entsprang alles Leben Atum, dem Selbsterschaffenen, der vor allem anderen existierte. Es war Brahman, die grenzenlose, ewige Realität, die dem Kosmos zugrunde liegt und Form, Erkenntnis und Dualität transzendiert, gemäß der vedischen Philosophie.

Die unergründliche Quelle allen Seins, das Tao, wurde von Taoisten als alles durchdringend ohne Anstrengung oder Kontrolle beschrieben

Elohim war eine unsichtbare Kraft, die der Schöpfung Leben einhauchte, aber selbst in der frühen hebräischen Philosophie noch unbegreiflich war.

Die Botschaft ist in so vielen Kulturen universell: Der wahre Gott ist die stille, ewige Quelle, aus der alles Sein entspringt, kein Herrscher der Materie oder ein ferner Richter.

Die Archonten und die Illusion

Es gab neben dem Demiurgen noch andere. Seine Diener, die Archonten, die die physische Welt beherrschten, waren überall um ihn herum. Sie waren schattenhafte Wesen, die sich von Unwissenheit ernährten und die Seele mit Ablenkung, Angst und Begierde fesselten. Sie erschaffen Illusionen in jedem Aspekt des Lebens, einschließlich Gesetzen, Strukturen, Religionen und falschen Versprechen sowie allem, was die Aufmerksamkeit vom inneren Licht ablenkt. Aber ihr Griff wird durch jeden Akt der Liebe, jeden Moment des Bewusstseins und jeden Funken der Wahrheit geschwächt

Diese schattenhaften Kräfte können überall auf der Welt viele verschiedene Gestalten annehmen. Im Hinduismus stellen sich die Asuras dem Licht der Weisheit entgegen, indem sie Stolz und Hingabe wecken. Im Buddhismus verführt Mara den Suchenden, indem er Furcht und Zweifel sät, um den Geist in Fesseln zu halten. Ahriman, der Verführer der Welten und Herzen, wurde von den alten Persern nur geflüstert erwähnt.

Selbst im Christentum wirken die „Fürstentümer und Mächte“ im Geheimen und pflanzen Lügen in die Herzen der Menschen. Diejenigen, die es wagen, nach höherer Wahrheit zu streben, werden von Schattenwächtern und Trickstergeistern unter den indigenen Völkern auf die Probe gestellt.

Obwohl sie unterschiedliche Titel tragen, zielen sie alle darauf ab, den ewigen Funken, der in den Menschen flackert, zu verbergen, indem sie ihn mit Illusionen umgeben. Und doch ist Erwachen möglich – eine stille, trotzige Erleuchtung, die die Dunkelheit durchdringt und jede Seele daran erinnert, dass das Licht nicht für immer eingesperrt werden kann.

Das Große Erwachen

Erwachen bedeutet, Gnosis zu erlangen, also unmittelbares Wissen statt bloßen Glaubens. Es bedeutet, sich an das zu erinnern, was schon immer in einem war, anstatt auf etwas Äußeres zu vertrauen. Es ist die stille Erkenntnis der Seele: „Ich bin nicht von hier.“

Freiheit ist Erwachen. Es ist, wenn du erkennst, dass die Zwänge der Welt nur so mächtig sind wie dein Glaube an sie, und du die Illusionen der Archonten, der falschen Götter des Reichtums, der Macht, des Images und der Angst, durchschaust.

Jenseits von Materie, Urteil und Zeit ist es eine Rückkehr zum Licht, ein Wiederentfachen des Funkens, den der Wahre Gott, die Monade, eingepflanzt hat. Jede bewusste Handlung, jeder liebevolle Moment und jede wahrheitssuchende Entscheidung bringt uns einen Schritt näher an die Beseitigung der Illusion heran.

Dennoch ist das Erwachen ein Prozess, eine tägliche Entfernung der illusorischen Schichten, die die Außenwelt auferlegt, und eine Auseinandersetzung zwischen Licht und Dunkelheit. Es ist die Wiederherstellung der tatsächlichen Souveränität der Seele.

Wirst du sehen, dich erinnern und zurücknehmen, was rechtmäßig dir für immer gehört?

Rechtmäßig wirst du glauben, was immer du willst. Unbedingt. Ich werde die Leute nicht dazu überreden, das zu glauben, woran ich glaube; das muss von selbst kommen.

Dankbarkeit im Erwachen

Die Gnostiker waren keine Nihilisten. Sie hassten das Leben nicht – sie versuchten, es zu durchschauen.

Denn selbst in der Illusion scheint das Licht.

Erwachen bedeutet nicht, die Welt abzulehnen, sondern das Heilige in ihr zu erkennen.

Jeder Atemzug, jeder Sonnenaufgang, jeder Moment des Schmerzes oder der Freude – ist eine Gelegenheit, sich an das Licht zu erinnern.

Dankbarkeit wird heilig, wenn sie aus Bewusstsein geboren wird.

Am Leben zu sein, zu atmen, zu erfahren – das sind Chancen zum Erwachen.

Selbst während sie die Welt so sieht, wie sie ist – unvollkommen, vergänglich, trügerisch – kann die erwachte Seele voller Dankbarkeit flüstern:

„Danke für diesen Atemzug.

Danke für diese Chance, mich zu erinnern.

Selbst im Schatten sehe ich Dein Licht.“

So betet der Gnostiker – nicht um zu betteln, sondern um sich zu erinnern.

Nicht um Dinge zu bitten, sondern um zur Wahrheit zu erwachen.

Das Gebet des Erwachens und der Dankbarkeit

Aus der Tiefe rufe ich Dich an,

Licht der unsichtbaren Quelle,

erwecke, was in mir schläft

Danke für diesen Atemzug,

für das Geheimnis des Seins,

für die Chance, mich daran zu erinnern, wer ich bin.

Obwohl ich in Schatten und Illusion wandle,

brennt Dein Funke dennoch in meinem Herzen.

Lass mich durch den Schleier sehen,

um zu erkennen, dass jeder Augenblick des Lebens

– Schmerz oder Freude –

ein Schritt nach Hause ist.

Ich danke für den Atemzug, der Dein Licht trägt,

für den Körper, der Deinen Funken birgt,

und für die Wahrheit, dass keine Kette dieser Welt

die Seele fesseln kann, die Dich kennt.

Lass mich wach leben

und in Erinnerung sterben.

Aletheia — Wahrheit.

Suche den wahren Gott

Vielleicht war der wahre Gott nie am Himmel, obwohl ich immer noch zur Sonne, zum Mond und zu den Sternen aufschaue, nie in einem Buch, nie beschränkt auf einen Tempel oder eine Religion.

Vielleicht war er immer in dir – und wartete darauf, dass du aufwachst

Die Gnostiker nannten es den göttlichen Funken.

Jesus nannte es das innere Königreich.

Mystiker aller Zeiten nannten es das Licht.

Und wenn du es endlich siehst – nicht durch Glauben, sondern durch Erfahrung – wirst du die größte Offenbarung von allen erkennen:

Die Welt mag von einem falschen Gott regiert werden, aber deine Seele gehört der wahren Quelle.

Hinterfrage alles. Suche die Wahrheit. Erinnere dich daran, wer du bist.

