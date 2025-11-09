DIE AUTORITÄT: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen – die Wege zur Neuen Weltordnung

Teile die Wahrheit!

Als ich das vor wenigen Tagen las, stockte mir glatt der Atem! Das nachfolgende gespenstische und prophetische Zitat von Nahum Goldmann aus dem Jahr 1915 machte mich glatt sprachlos und jeder der mich persönlich kennt weiß, dass das schon was heißen soll! (Buchauszug aus Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen)

„Wege zur neuen Weltordnung: Man kann den Sinn und die historische Mission unserer Zeit in einem zusammenfassen: Ihre Aufgabe ist es, die Kulturmenschheit neu zu ordnen, an die Stelle des bisher herrschenden gesellschaftlichen Systems ein neues zu setzen. Alle Um- und Neuordnung besteht nun in zweierlei: In der Zerstörung der alten Ordnung und im Neuaufbau der neuen.

Zunächst einmal müssen alle Grenzpfähle, Ordnungsschranken und Etikettierungen des bisherigen Systems beseitigt und alle Elemente des Systems, die neu geordnet werden sollen, als solche, gleichwertig untereinander auseinandergelegt werden.

Sodann erst kann das zweite, die Neuordnung dieser Elemente, begonnen werden.

Sodann besteht denn die erste Aufgabe unserer Zeit in der Zerstörung: Alle sozialen Schichtungen und gesellschaftlichen Formungen, die das alte System geschaffen hat, müssen vernichtet, die einzelnen Menschen müssen aus ihren angestammten Milieus herausgerissen werden; keine Tradition darf mehr heilig gelten; das Alter gilt nur als Zeichen der Krankheit; die Parole heißt; was war, muss weg.

Die Kräfte, die diese negative Aufgabe unserer Zeit ausführen, sind auf wirtschaftlich-sozialen Gebiet der Kapitalismus, auf dem politisch-geistigen die Demokratie. Wie viel sie bereits geleistet haben, wissen wir alle; aber wir wissen auch, dass ihr Werk noch nicht ganz vollbracht ist.

Noch kämpft der Kapitalismus gegen die Formen der alten, traditionellen Wirtschaft, noch führt die Demokratie einen heißen Kampf gegen alle Kräfte der Reaktion. Vollenden wird das Werk der militärische Geist. Sein Uniformierungsprinzip wird die negative Aufgabe der Zeit restlos durchführen: Wenn erst alle Glieder unseres Kulturkreises als Soldaten unseres Kultursystems uniformiert sind, ist diese Aufgabe gelöst.

Dann aber erhebt sich die andere, die größere und schwierigere Aufgabe: Der Aufbau der neuen Ordnung. Die Glieder. Die nun aus ihren alten Verwurzelungen und Schichtungen herausgerissen sind und ungeordnet, anarchisch herumliegen, müssen zu neuen Formungen und Kategorien geschlossen werden. Ein neues, pyramidales, hierarchisches System muss errichtet werden.“

Die Pyramide des „Wissens“

Es gibt nur 3 Ebenen die man üblicherweise „Wissen“ nennt. Symbolisch kann so etwas am einfachsten anhand einer Pyramide erklären.

Abb. 3: Die drei Ebenen des „Wissens“

Die Pyramide erklärt sich ganz einfach.

Unwissend: Das unwissende „gewöhnliche“ Volk, welches auch ein Großteil der Politiker oder Beamte und Staatsdiener angehört. Welches den größten Teil der Weltbevölkerung betrifft. (Unten) Wissen: Das wissende, hinterfragende, patriotische Volk, ist nur ein kleiner Teil der Pyramide. (Mitte) Weisheit: Und nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung die echte Weisheit, mehr als nur Wissen erlangt haben, jene die ein höheres Verständnis für das System besitzen. Darunter gehören auch politisch, eingeweihte Logen-Führungskräfte. Daher auch die Wortdeutung: Illuminati = Die Erleuchteten. (Oben)

Jede Wissensstufe wird durch die Vorherige beschützt. Dies geschieht ganz unbewusst. Übertreffen lässt sich das nur noch mit „unerreichbarer“, allumfassender Weisheit, welche das Allgemeine „Woher kommen wir“, „Wo leben wir“, usw. umfasst. Das ist für niemand erreichbar. Auch nicht für sogenannte „Anführer“.

Ein vereinfachtes Beispiel zum allgemeinen Verständnis, worin der Unterschied zwischen Unwissenheit, Wissen und der Beginn von Weisheit besteht.

Abb. 4: Was liest Bill Gates denn da?!

UNWISSENHEIT

Mittlerweile kennt jeder aus der Aufklärerbewegung das obenstehende Foto mit Bill Gates und seinen Büchern.

Alle zusehenden Bücher bedeuten zusammen in einem Thema verfasst: „Wie man über Immunität lügt!“

Jedoch die „normale unwissende Seele sieht einen Microsoft-Milliardär Bill Gates, welcher sich offensichtlich mit Gesundheit und/oder Statistik beschäftigt. Solche Fotos erwecken für den „Normalo“ den Anschein als wäre er sehr Intelligent und belesen.

WISSEN

Dem Aufgeklärten ist sich hingegen bewusst, dass Eugeniker Bill Gates hier ganz klar eine Botschaft vermittelt, welche man mit den Lügen der Plandemie in Verbindung bringt. Das nennt man üblicherweise „Wissen“. Dabei handelt es sich bei diesem Foto lediglich um „Vorhersehbare Programmierung“.

Das nennt man auch die Hegelsche Dialektik, also Aktion + Reaktion = Lösung. Die Lösung wäre also der Beweis und die Bestätigung, welches dieses Foto mit sich bringt, dass die Plandemie auf Lügen basiert. Ich nenne es das „Systemwissen“. Das ist vorgesetztes Wissen, welches man in der Rechtsverdreher-Sprache „Nötigung“ nennt.

Der Beginn von WEISHEIT

Ein tieferes Verständnis der Dinge, ja welche man fast schon Weisheit nennen kann, würde bedeuten: Weitere Fragen zu stellen, z.B.: „Warum sollte er sich mit dieser Botschaft ablichten lassen?“ oder „Was ist der Sinn und Zweck?“ Zum einen damit wir diese Botschaft finden und uns damit beschäftigen, aber vor allem, damit wir wissen, dass sie uns belügen! Solche Beispiele sind auch zahlreich in den Medien zu finden. Mit diesem Foto bestätigt er das erlangte Wissen der Aufgeklärten.

Also warum sollen wir uns damit beschäftigen? Wieso wussten sie schon lange vorher, dass wir uns damit beschäftigen würden? Dies wäre zumindest im Ansatz die richtigen Fragen. Ich werde weitaus tiefgründigere Beispiele im Verlauf einbringen.

Normalerweise vermeide ich es, meine Bücher in der „ICH-Form“ zu schreiben, jedoch ist dieses Buch etwas anderes. Hier schreibt nicht der Autor Alfred Walter von Staufen, sondern die Seele dahinter.

Seit mehr als 5 Jahren beschäftige ich mich neben meinen üblichen Artikeln und Beiträgen mit dem Projekt: „Satanische Götzen und Götter“. Unzähliges Material habe ich für dieses Buch zusammengestellt, Bücher gelesen und „scheinbares Wissen“ ausgewertet.

Mein Ziel war immer eine Lösung, einen Zusammenhang, das Ziel aller Ziele zu finden. Ich hatte sogar schon mit dem Grundskript begonnen, jedoch gab es kein Ziel, keine Lösung, keine Wahrhaftigkeit, keine Weisheit in diesem Buchprojekt. Alles was sie uns als scheinbares Wissen oder Geschichtsschreibung vorsetzen, dient der Ablenkung, Desinformation und Volksverblödung ebenso dem Glauben an ein krankes System, welches schon seit langer Zeit nicht mehr dem Volk dient.

Mit dem Buch: „Von satanischen Götzen und Götter“ bin ich einfach nicht mehr weitergekommen, genauso wie es gewollt ist. Und ich fragte mich warum. Denn sie legen falsche Fährten, vermischen Mythen mit Realität, verbreiten Desinformation und weisen uns in unzählige falsche Richtungen.

Im Prinzip das gleiche was wir Tag ein Tag aus in den Medien verfolgen können. Es wäre nur ein weiteres „Aufklärungsbuch“ mit nachvollziehbaren Wissen, aber ohne echte Weisheit gewesen.

Wikipedia kann unter Umständen (noch) eine Hilfe sein, aber an bestimmten Punkten dient Wikiblödia ganz bewusst der Verwirrung, Desinformation bis hin zum Desinteresse irgendetwas weiter recherchieren zu wollen. Ich bin mir sicher als „Suchender“ kennen Sie das.

Dies ist kein Zufall, das ist Strategie und bedeutet, wegleiten und ablenken von den wichtigen Fragen. Aufhören, da wo die Wahrheit beginnt, anstatt wichtige Informationen, wird Wikilügia gerne mit absoluten Schrott gefüttert. Das erkennt man sehr schnell bei „Länder-Wiktionary“.

Orte und unwichtige Dinge die keinerlei Bezug oder Bedeutung zur Geschichte haben oder sinnlose Gebäude bis hin zu einem Currywurstbudenimbiss oder wichtige Fotos, die ganz bewusst in schlechter Qualität verbreitet werden, usw. usf. Ich werde das hier nicht im Detail aufzeigen, jedoch sollten Sie verstehen, dass das deutsche Wikiblödia zum Vergleich mit dem englischen oder anders sprachigen-Wikis fast keinen Informationsgehalt hat.

Ebenso Google Suchergebnisse in deutscher Sprache. Zumindest nicht bei wichtigen Themen. Das ist eine Tatsache.

Meine Suche war schon immer die Suche nach mehr, nach wahrem Wissen, mehr als der gewöhnliche Suchende anstrebt, nach Weisheit. Mehr als das was wir im Mainstream oder auf Webseiten finden können, nicht nach dem was uns die Medien und Organisationen zum Thema „Wissen“ vorgeben.

Vorgesetztes „Wissen“ bedeutet nichts weiter als öffentlich zugängliche Informationen. Dazu gehören Foundations, Freimaurerlogen, ehemalige Geheimgesellschaften oder z.B. das so beliebte Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Alle Informationen aus diesen Quellen werden uns von jenen Persönlichkeiten zur Verfügung gestellt, die wir eigentlich verachten und „bekämpfen“ wollen.

Und trotzdem wird dieses erlangte „Wissen“ als die „Wahrheit“ verbreitet. Solche Beschäftigungstherapien sollen doch gefunden werden und die Bevölkerung in einem Dauer-Trance Zustand halten.

Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich bemerkte, dass so gut wie kein einziger sogenannter „Aufklärungskanal“, ob bei Telegram oder YouTube, Facebook oder Instagram, kein einziger Aufklärer, ganz gleich welcher Plattform, hat auch nur ansatzweise das Weltherrschaftssystem, in dem wir leben, verstanden.

Ganz im Gegenteil: Diese Weltherrschaft wird sogar noch beschützt und mit allen Mitteln verteidigt. Meistens unbewusst oder das „System“ wird ganz bewusst von sogenannten Torwächtern (Gate Keepern) verteidigt.

Den Begriff „System“, verwende ich nur noch zu Beginn dieses Buches als das „Herrschafts-System“, welches wir noch vor Jahren als „NWO“ (Neue Weltordnung) oder fälschlicherweise als „Tiefer Staat“ bezeichneten.

Denn die Weltherrschaft wie wir sie jeden Tag erleben, ist wie ich in meinem ersten Buch „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“, schon sagte, ein globales Weltherrschaftssystem. Es ist keine einzelne Nation, kein Monarch und auch keine einzelne Familie oder Person.

Um ein globales System verstehen zu können, muss man auch global denken und globales Verhalten auswerten. Das typisch eingeschränkte deutsche Denkmuster, welches durch „virtuelle Gedanken-Grenzen“ eingeschränkt wird, reicht hierfür nicht mehr aus. …

Mehr zum Thema lesen Sie in: Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 07.11.2025