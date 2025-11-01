Die CIA hat herausgefunden, wie man sein bestes Leben manifestiert! Kannst du es tatsächlich ausprobieren?

Teile die Wahrheit!

Es ist 1983. Die Schulterpolster sitzen hoch, die Haare sind noch höher, und irgendwo tief in den Korridoren der CIA fragen sich ein paar ernst dreinblickende Männer in Polyesteranzügen:

Was wäre, wenn wir unsere Körper absichtlich verlassen und durch die Astralebene spionieren könnten? So entstand der Gateway-Prozess, ein streng geheimer Versuch, Meditation als Waffe einzusetzen.

Der 29-seitige Bericht „Analyse und Bewertung des Gateway-Prozesses“ ist eine Mischung aus Wissenschaft, Séance und dem Wahnsinn des Kalten Krieges . Er liest sich, als wäre Stephen Hawking auf einer Yogamatte eingeschlafen und in einem Schneeballsystem aufgewacht.

Dank TikTok ist der Gateway-Prozess zurück , denn nichts verkörpert globales Erwachen so sehr wie die Generation Z, die zwischen Mascara-Tutorials Quantenphysik erklärt.

Was ist der Gateway-Prozess?

Im Grunde genommen ist es der Versuch der CIA, herauszufinden, ob Menschen sich gedanklich aus Raum und Zeit befreien können. Ja, wirklich. Denken Sie an Gedankenkontrolle.

Der Gateway-Prozess wurde von Robert Monroe inspiriert, einem ehemaligen Radiomanager, der entdeckte, dass bestimmte Schallfrequenzen die linke und rechte Gehirnhälfte synchronisieren können – einen Zustand, den er Hemi-Sync nannte. (Die CIA untersucht und testet Superhelden-Fähigkeiten der Menschen)

Die Idee war, dass sich das Bewusstsein vom Körper lösen und auf Entdeckungsreise gehen kann, wenn beide Gehirnhälften in Harmonie sind.

Die Theorie besagt, dass alles, von deiner Katze bis zu deiner schlechten Laune, aus vibrierenden Energiefeldern besteht. Wenn du dein Gehirn auf die richtige Frequenz einstellen kannst, kannst du theoretisch deinen Körper verlassen, Raum und Zeit transzendieren und vielleicht, mit etwas Glück, ein Wort mit Gott wechseln oder zumindest besseres Park-Karma bekommen.

Wer hat sich das ausgedacht (und warum hat das die CIA interessiert)?

Man sollte meinen, die CIA hätte 1983 Wichtigeres zu tun, zum Beispiel mit den Sowjets oder der Disco-Ära, aber anscheinend nicht.

Der Autor des Berichts, Oberstleutnant Wayne McDonnell, nahm Monroes esoterische Spekulationen und verpackte sie in Quantenmechanik. Er sprach von „Schwingungssystemen“, „Energiemustern“ und dem „Entkommen aus Raum und Zeit“.

Fairerweise muss man sagen, dass der Kalte Krieg eine Zeit der Paranoia war. Es kursierten Gerüchte, die Sowjets würden Telepathie, Fernwahrnehmung und Löffelverbiegen erforschen. Daher dachte sich die CIA natürlich: Wir dürfen im paranormalen Wettrüsten nicht ins Hintertreffen geraten.

Der Gateway-Bericht ist ein herrlicher Mix aus Wissenschaft und Spiritualität. Er zitiert die Stringtheorie, holographische Universen und etwas namens „kosmisches Ei“, was eher nach Brunch klingt.

Im Wesentlichen besagt diese Theorie, dass das Universum ein riesiges Energiehologramm ist und das menschliche Bewusstsein nur ein schimmernder Teil dieses unendlichen Feldes.

Durch die Synchronisierung der Gehirnwellen kann man angeblich seinen Geist in dieses Feld projizieren, die Realität verändern und, bei ausreichender Konzentration, die gewünschten Ergebnisse manifestieren.

Es ist wie „The Secret“, nur mit mehr Fußnoten und weniger Uri Geller.

Wie funktioniert es genau?

Die Technik basiert auf Hemi-Sync-Audiokassetten. Man kann sich das wie eine Mischung aus geführter Meditation und Pink Floyds „Dark Side of the Moon“ vorstellen. Man setzt Kopfhörer auf, hört in jedem Ohr zwei leicht unterschiedliche Töne, und das Gehirn verschmilzt diese zu einer einzigen Frequenz.

Dann geschieht das Magische (oder Wahnsinnige). Du sollst in einen Zustand zwischen Wachsein und Schlaf eintreten, bekannt als Fokus 10, in dem dein Körper schläft, dein Geist aber wach ist.

Von dort aus kannst du zu Fokus 12 übergehen, wo du möglicherweise deinem „höheren Selbst“ begegnest, oder zu Fokus 15, wo die Zeit scheinbar keine Rolle mehr spielt.

Menschen, die es ausprobiert haben, sagen, es sei wie Klarträumen.

Was hat es mit „Musterbildung“ auf sich?

Die CIA bezeichnet Manifestationen als Mustererkennung.

Beim Patterning visualisiert man sein Ziel so klar und intensiv, dass es unausweichlich wird. Man stellt sich das Ziel bereits als erreicht vor, sei es der Job, das Haus oder eine funktionierende Liebesbeziehung, und projiziert diese Realität dadurch in den Raum.

Es ist im Grunde genommen eine Art Vision Board, nur dass es in der Schriftart Courier geschrieben und möglicherweise als vertraulich eingestuft ist.

Warum sind die Leute schon wieder so besessen davon?

Denn im Jahr 2025 wird die Menschheit nichts so sehr eint wie der Wunsch, die Realität zu hacken, ohne sich von TikTok abzumelden.

Das Dokument tauchte wieder auf, nachdem einige unternehmungslustige Influencer der Meinung waren, es beweise das Gesetz der Anziehung. („Sogar die CIA glaubt an Manifestation!“, kreischten sie zwischen den Sponsoring-Terminen.)

Aber es ist trotzdem eine verlockende Idee. Wer möchte nicht glauben, dass er das Universum verändern kann, indem er sich nur ganz fest konzentriert?

Kannst du es tatsächlich ausprobieren?

Ja, und Sie benötigen nicht einmal eine Sicherheitsfreigabe.

Das Monroe Institute existiert weiterhin und bietet Retreats an, in denen man die Gateway-Techniken erlernen kann. Für etwa 79 US-Dollar kann man einen Online-Kurs namens „Beyond Meditation“ belegen .

Für 2.805 US-Dollar kann man an einem Präsenz-Programm zum Remote Viewing teilnehmen und versuchen, durch Wände, Zeit und möglicherweise die emotionale Unerreichbarkeit des Ex-Partners hindurchzusehen.

Die fortgeschrittenen Stufen reichen bis hin zu Fokus 49, wo man angeblich „den energetischen Pfad zwischen dem Erdkern und dem galaktischen Kern stärken“ kann.

Wie man sich wie ein Spion manifestiert (sozusagen)

Hier ist ein von der CIA genehmigter Ansatz zur Manifestation, ganz ohne Laborkittel:

Visualisiere. Stell dir dein Ziel lebhaft vor, als wäre es bereits erreicht. (Offenbar liebt das Universum Selbstvertrauen.) Absicht. Verbinde Emotionen und Überzeugungen mit diesem Bild. Konzentriere dich. Halte an diesem Gedanken fest. Lass dich nicht von E-Mails oder Süßigkeiten ablenken. Loslassen. Es loslassen. Nichts dämpft eine kosmische Schwingung schneller als Bedürftigkeit. Wiederholung. Denn selbst die Quantenphysik liebt Konsistenz.

Mit etwas Glück erleben Sie eine plötzliche Erkenntnis, einen Anflug von Intuition oder vielleicht einfach nur ein richtig schönes Nickerchen.

Viel Spaß!

