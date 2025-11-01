Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!

Liebe Leserinnen und Leser,
ALLE Investoren aus dem Jahre 2022 wurden im Dezember 2023, Februar, März und April 2024 ausbezahlt und einige investieren erneut. Vier Buchtitel sind in der 2. bzw. 3. Auflage. Machen Sie mit! Eine Investorin schrieb uns im November 2023: „ich habe mich entschieden neuerlich € xxxx.- zu investieren, da ich von der guten Sache und der dringend notwendigen Aufklärungsarbeit überzeugt bin…“
Wir werden immer wieder von unseren treuen und neuen Lesern gefragt, wie Sie unsere Arbeit und Projekte unterstützen können.
Unsere Webseite wurde in der Zeit der Corona-Pandemie von Google und Youtube demonetisiert, da wir regelmäßig kritische Artikel bzw. Videos zu den gefährlichen Impfungen und unmenschlichen Lockdowns publiziert hatten.
Des weiteren war den Internetgiganten unsere Berichterstattung über die pädophilen Machenschaften der Eliten, sowie die Aufdeckung der Blutlinien und deren Netzwerke ein Dorn im Auge. (Facebook-Zensur, Pravda im ZDF über Geheimbünde, Auszeit)
Hierdurch sind uns große Teile der Einnahmen weggebrochen. Wir haben zwar kleinere Werbepartner gewinnen können, welche die Kosten für Autoren, Bildrechte, Hosting, Rechtsberatung abdecken, aber auf deren anderen Seite mussten wir aufgrund der Zensur die Zusammenarbeit mit zwei freien Autoren beenden.
Glücklicherweise haben wir Sie, die treuen und neuen Leser auf unserer Seite, im Kampf für die Wahrheit und Aufdeckung der dunklen Machenschaften, welche uns mit Spenden, Einkäufen in den Partnerprogrammen oder beim Kauf eines Buches in unserem Verlag unterstützen. Danke dafür!
So können Sie uns unterstützen:
Spenden
Sie schicken uns eine Spende auf Paypal: info@pravda-tv.com oder tätigen eine Banküberweisung:
CZ38 2010 0000 0027 0178 9875 / Fio banka / Nikolas Pravda
Oder Sie spenden uns Bitcoins (andere Kryptowährungen auf Anfrage):
3CJZ6TTGEVvRRfdCniV5B3yf4eBkc6TAP6
Einkauf
Sie kaufen über einen Link auf unserer Webseite beim Kopp Verlag ein:
Hier finden Sie Bücher, Hörbücher und CDs, DVDs und Blu-Rays, Kalender, Produkte für das Wohlbefinden, Camping und Outdoor-Ausrüstung, Zeitschriften, oder Schnäppchen und Angebote.
Bücher
Wenn Sie eines unsere Bücher kaufen, unterstützen Sie ebenfalls unsere Arbeit und unseren Verlag:
Am 14. April 2025 erscheint:
Am 15. Oktober 2024 erschien:
Am 15. Mai 2024 erschien:
Im Dezember 2023 erschien:
Im August 2023 erschien:
Hollywood Code ist in der 3. Auflage.
DUMBs ist in der 2. Auflage.
Der geheime Pakt ist in der 2. Auflage.
Der Musik-Code ist in der 3. Auflage.
Alle Buchtitel finden Sie auch auf unserer Verlagsseite.
Passives Einkommen generieren
Sie können mit einer Investition in unseren erfolgreichen Verlag ein passives, sicheres Einkommen generieren. Anfang 2022 haben wir sieben Investoren gewinnen können, welche seit Anfang 2023 ein passives Einkommen generieren.
Die ersten Investoren wurden und werden im November und Dezember 2023 komplett ausbezahlt, eine Investorin schrieb:
„ich habe mich entschieden neuerlich € xxxx.- zu investieren, da ich von der guten Sache und der dringend notwendigen Aufklärungsarbeit überzeugt bin. Ihnen und Ihrer Familie, uns allen, und vor allen Dingen den jüngeren Menschen, wünsche ich den Mut hinzusehen und trotz der Gefahr angegriffen zu werden, mutig die Wahrheit zu verkünden. Es ist ja in der Zwischenzeit alles unerträglich geworden!!“
2024 haben sich vier weitere Investoren entschlossen zu investieren, 2025 waren es zwei weitere. Danke schön.
Wir können weitere Bücher publizieren: über die Geheimnisse der Leylinien, Kraftorte, Energiezentren der Erde und Tartaria, die angebliche „Alte Welt“, unterdrückte Freie Energie und der Äther der Antike, den Hollywood-Code 3. Machen Sie mit!
So funktioniert es:
Eine klassische Gewinn-Situation. Sie investieren und erhalten eine sichere Rendite. Durch die verkauften Bücher erzielen wir wiederum Gewinne um für Sie zu reinvestieren und beide Seiten haben einen großen Anteil daran mehr von der Wahrheit aufzudecken und Menschen aufzuwecken.
Es gibt vier Pakete, wie Sie sich als Investor beteiligen können:
Modell 1: Sie investieren im November 2025 EUR 1.000.
Sie erhalten ab November 2026 EUR 100,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Oktober 2026 die finalen EUR 100,- erhalten und somit Euro 1.200 wieder auf dem Konto haben. EUR 200,- Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 2: Sie investieren im November 2025 EUR 2.500.
Sie erhalten ab November 2026 EUR 250,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Oktober 2026 die finalen EUR 250,- erhalten und somit Euro 3.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 500 Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 3: Sie investieren im November 2025 EUR 5.000.
Sie erhalten ab November 2026 EUR 500,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Oktober 2026 die finalen EUR 500,- erhalten und somit Euro 6.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 1.000,- Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 4: Sie investieren im November 2025 EUR 10.000.
Sie erhalten ab November 2026 EUR 1.000,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Oktober 2026 die finalen EUR 1.000,- erhalten und somit Euro 12.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 2.000 Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Alle Investitionen sind durch eine Immobilie und andere Sachwerte geschützt! Höhere Investitionen können durch eine Sicherung im Grundbuch realisiert werden!
Diese Rendite schützt Ihr Eigenkapital vor der bedrohlichen Inflation und Sie sind Investor eines unabhängigen Verlages, der zahlreiche Menschen aufweckt und mit neuen Ideen beglückt.
Bei Interesse senden Sie uns eine E-Mail an: info@pravda-tv.com
Die Familie sagt Danke für Ihre Unterstützung!
Danke für Ihre Treue!
Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 29.11.2023
17 comments on “Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!”
„Der bekannte Star-Hellseher Emanuell Charis hat es bereits vorhergesagt: Das Jahr 2024 wird alles andere als eine leichte Zeit! Ganz im Gegenteil: Wir alle werden mit Herausforderungen und Problemen konfrontiert! »Dunkle Zeiten mit vereinzelten Lichtblicken«, wie Charis es nennt.“
Soll das ein Witz sein? Er (Emanuell Charis ) hat Anfang Januar für Deutschland ein sehr gutes Jahr vorhergesagt! Darüber hat pravda-tv Anfang Januar berichtet.Habt ihr das etwa schon vergessen?
Alle anderen Hellseher,Astrologen, Ökonomen, Wirtschaftsweise udn Finanzwissesnchaftler haben Deutschland ein sehr negatives Jahr 2024 vorhergesagt udn gewarnt. Das Jahr 2025 soll noch viel schlimmer für Deutschland werden.
Hä … ich wollte auch gerade schreiben das das Gegenteil sogar HIER berichtet wurde.
Das jetzt aber merkwürdig und hat schon fast en Gschmäckle
Was ich als noch viel unverständlicher erachte ist das es anscheinend keiner vom Team für nötig hält hier mal was dazu zu schreiben.
Auch ich bin ein Unterstützer und habe schon x Bücher hier erworben und möchte dann schon eine Antwort auf die widersprüchliche Aussage bekommen!
@ rubikon: es wird nicht erwähnt wie man in die Liste kommt. und wo durch exakt die monatliche Rendite startend ist.
Sehr geehrte Damen und Herren,
um welche Liste handelt es sich, in die Sie „kommen wollen“?
Was meinen Sie damit?
„und wo durch exakt die monatliche Rendite startend ist“
Herzliche Grüße
Nikolas Pravda
P.S. Sie verwenden eine nicht existierende E-Mail.
weiß nicht was AAA damit gemeint hat – ich habe die Wiedersprüche angesprochen, die nachvollziehbar sein sollte und erklärenswert gewesen wäre – nun jetzt haben wir 2025 und ich bin auch nur durch Zufall über meinen alten Kommentar gestoßen.
Was ihr an monatlicher Rendite habt, gibt uns glaube ich auch gar nichts a.
Wäre nett zu erfahren aber wäre eher unüblich oder?
…und meine Mailaddi ist seit 20 Jahren erreichbar!
Vasco da Gama sagt:
12. Februar 2024 um 18:50 Uhr
🖕
Bitte mal auf das Datum schauen.
Es war da Februar, 2024, wo eigentlich noch das Jahr 2023 war, welches erst am 21.3. 2023 nach originaler Zeitrechnung endete,
2024 war demnach ein besseres Jahr als was wir wohl nun an 2025 zu erwarten haben.
Wir sind noch ein paar Tage im Jahr 2024
Ehrlich gesagt bin ich extrem erstaunt ! Der Betreiber dieser Seite sieht nach wie vor nur das Geschäft, nicht den dritten Weltkrieg ! Wer so viele diverse Artikel einstellt sollte eigentlich aufgeweckter sein und die Gefahr daher auch eher kommen sehen !
Lieber Aikos, bitte kümmere dich um die Notfallvorsorge, du hast 2 Kinder ! Es bleiben bis zum 4. August noch runde 2 Wochen an Zeit, danach geht die Post hier so richtig los ! Und das ist nur der Anfang, der Krieg wird natürlich Jahre dauern. Danach wird es keinen Verlag mehr geben, danach wird es hier NICHTS mehr geben !
Aktuell aus dem russischen übersetzt :
In Deutschland wird die antirussische Rhetorik immer stärker, es ist bereits so weit, dass deutsche Generäle vorschlagen, Russland anzugreifen, um „der Ukraine zu helfen“. Ähnlich äußerte sich der Vertreter der Bundeswehr, Christian Freuding.
Generalmajor Freuding schlägt vor, von der Lieferung von Waffen und Munition zur direkten Unterstützung der Ukraine im Konflikt mit Russland überzugehen. Ihm zufolge ist es notwendig, russische Flugplätze mit Mittelstreckenraketen anzugreifen, um den Vorteil Russlands in der Luft zu neutralisieren, auch mit Hilfe der Luftfahrt.
Die erste Möglichkeit besteht natürlich darin, selbst offensive Flakoperationen durchzuführen, und zwar mit Mitteln der großen Reichweite, im Prinzip mit Luftkrieg, mit Flugzeugen, die Flugplätze angreifen, noch bevor diese Mittel eingesetzt werden können,
sagte Freuding.
Das zweite Ziel sollten die Unternehmen der russischen Rüstungsindustrie sein, da Russland sehr erfolgreich in der Produktion aller Arten von Waffen, einschließlich Raketen, ist. Ich frage mich, ob der General versteht, dass nach dem ersten Schlag gegen Russland sofort eine Antwort nach Deutschland fliegen wird? Oder glaubt die Bundeswehr so fest an Artikel 5 der NATO-Charta, dass sie bereit ist, einen dritten Weltkrieg zu entfesseln?
Es ist erwähnenswert, dass Freuding sich bereits durch eine antirussische Rhetorik auszeichnete. Letzte Woche sagte er, dass es notwendig sei, Raketen in die Ukraine zu liefern, damit sie Ziele tief im Inneren des russischen Territoriums treffen kann.
>> Letzte Nacht gab es einen sehr massiven Luftangriff auf Russland und auch auf Moskau, ganz so wir Trompete es sagte und wollte, es heulen die Luftschutzsirenen und es sind sogar russische Kampfjets und Kampfhubschrauber sind unterwegs um die Drohnen abzufangen, während es zig Explosionen gab ! Der Volltrottel stellte eine Frist von 50 Tagen, damit ist ein Friedensvertrag final unmöglich geworden, selbiges machte er zuvor mit China zuvor !
Ich hatte vor wenigen Wochen schon einmal dazu gewarnt, die Zukunft, die Wenigen die ggfs. überleben werden, werden ganz andere Sorgen haben, grosse Not, bitte Armut, absolute Zerstörung, da ist die Welt von heute nicht mehr existent !!!
An alle, holt euch Saatgut, jede Menge davon, wer nicht will hat selber Schuld, wer nicht kann braucht Langfristnahrung ! ABER mit dem Krieg gibt es immer mehr freies Land um sich was anzubauen, notfalls auch verstrahlt ! RU wird hier zuerst die Energieversorgung ausknipsen, das wird nicht so harmlos wie in der Ukraine ablaufen !
Wie gesagt, zuerst sind Länder wie Rumänien und Polen wohl dran, ebenso D, Frankreich und England ! Wenn da bald eine viertel Million Natotruppen in die Ukraine rein gehen werden, geht die Post so richtig ab ! RU wird sie dort auslöschen, aber sie werden im Westen die militärische Infrastruktur zerstören, ebenso Wasser, Strom und was sonst noch so wichtig ist ! Ggfs. haben wir ja vorsorglich deshalb gar keine Atomkraftwerke mehr ? Aber wie auch immer, alle die das lesen, ich mache keine bösen Scherze, mir ist das bitter ernst !!!
Ich müsste niemanden warnen, ich tat was zu tun war und ich könnte einfach sagen, ok – schauen wir mal wen es alles erwischen wird. Aber es geht hier um den Erhalt der Seele, die Taten werden gezählt ! Ich habe ferner schon vorab Anfang 2024 hier gerechnet und erklärt warum der Krieg in 2025 kommen wird.
ECHTE KRIEG SIND IMMER ANSTECKEND, DAHER WIRD ES WELTWEIT ZUR SACHE GEHEN !!! Dieser Krieg wird um die 5-6 Milliarden Menschenleben kosten und der letzte Krieg sein, den die Menschheit zu ertragen hat ! Begleiten werden uns grosse Missernten, Seuchen, Kälte und Vulkanausbrüche, ebenso Erdbeben, extremster Hunger usw., nichts wird wie geplant passieren, es wird alles entgleisen !!!
Im Gazastreifen kostet aktuell ein Ei 9 Dollar, ein Brot 100 Dollar, sofern es mal was gibt ! Tauscht Euros in Dollar, in kleinen Scheinen, denn der Euro wird im Krieg sterben ! Aber besser wäre es 200 Kilo Mehl zu haben, auch wenn es mit dem Alter bitter wird, besser man hat, als man hätte gerne !
Und immer schön an die Lebensmittelmotten denken !!!
Nachtrag, sollten hier dt. Militärs mitlesen, ihr werdet in die Ukraine kommen, aber nach Moskau wird niemand kommen, ihr werdet vorher alle tot sein !!!
Eure Familien werden in der Heimat sterben, während ihr diesen groben Unfug veranstalten wollt !
Dieser Krieg wird die EU nicht retten, er wird sie vernichten und auslöschen !
Mannomann-da kann es ja einer kaum erwarten,es sich unter seinem Einweckregal im Keller gemütlich zu machen. Mit wertlosen Dollars natürlich, die er per Brieftaube nach Amerika überweist.
Ich würde mir ne Tarnweste besorgen unter meinem Einweckregal, dann sehen die Oreschniks dich nicht.
Als hätten die Russen keine anderen Sorgen, als sich um solch Dummvolk zu kümmern.
Wozu sollte Russland seine Haselnussträucher verschwenden, wenn der Gegner dabei ist sich selbst zu zerstören!? Das ist die Frage an die Fans eines weltweiten explosiven Amargeddons . Wobei der Gegner schon jetzt Probleme hat seinen Stellvertreter in der Ukraine mit Nachschub zu versorgen, aber die Verehrer einer globalen Zerstörung finden immer wieder Gründe ihren feuchten Traum unter die Leute zu bringen.
Einen Bunker im Iran können „sie“ nicht zerstören, aber um die ganze Erde zu zerstören-dafür reicht es natürlich.
Wer hat sie nur rausgelassen.
Du glaubst also Merz macht einen Vertrag mit Stramer um zusammen RU anzugreifen und die Russen werden zuschauen und nichts tun ? England hat keine grosse Armee, keine Infrastruktur für den Waffenbau usw. aber D hat sich bereit erklärt das zu übernehmen und schlimmer noch, Pistorius hat gesagt die dt. Armee ist jetzt kriegstauglich um RU anzugreifen ! Es geht auch um Kaliningrad, um 250.000 Natosoldaten usw. und du glaubst es passiert hier nichts ? Ahhh
Merz hat gesagt die Taurus werden bald fliegen ! Nach dem WW2 und dem 2-4 Vertrag, der eh schon zig Fach gebrochen wurde, sei dir sicher, D wird den grössten Schlag abbekommen, nicht nur alleine wegen dem Drehkreuz für die Nato, die US – Stützpunkte hier usw. Ich glaube ja nicht an Atomwaffen, wohl aber an Wasserstoffbomben, aber wie auch immer, sollte es sie geben, so wird zu 1000 % diese Waffentechnik zum Einsatz kommen ! Schlimmer noch, die Leute die diesen Krieg wirklich wollen und beide Seiten finanzieren wollen alle Christen und die weisse Rasse auslöschen ! Es muss sein, bevor Jesus zurück kommt, so deren Glaube !
Die USA reden davon erneut den Iran anzugreifen, als ob man 700 Meter bis 3 Kilometer tief im Berg gegrabene Bunker mit massiven Granitfels mit Bomben erreichen könnte, ein Witz ! Aserbaidschan verlegt massiv Truppen an die Grenze zum Iran, es geht da um den Zangezur-Korridor, der wenn eingenommen die Türkei mit dem Rest der türkischen Welt vereinen würde !
RU hat Kartoffeln, Zwiebeln, Eier und vieles mehr in grossen Mengen im Ausland aufgekauft, in Japan verliert die Regierung so langsam die Kontrolle, die Reiskrise wird immer schlimmer, in China, obwohl die gigantische Getreidemengen in den letzten 2 Jahren eingebunkert haben, wird die Nahrung knapp und vieles von dort kommt hier auf die Märkte, damit ist aber sofort Schluss wenn sie selbst hungern, in den USA sind die Fleischherstellungsbestände auf einem Niveau von 1959 angekommen, hier in D auf dem Niveau von 1994 und es gibt so vieles mehr, wie 30.00 enteignete Bauern in Holland, dem 2, grössten Land für Agrarexporte in der Welt und du willst mir ernsthaft Kriegsgeilheit, Panikmache oder was auch immer vorwerfen ?
Nach Massenschliessungen in den USA im Jahre 2023 + 24 werden weitere 15.000 Lebensmittelgeschäfte dort schliessen, aber auch hier in Europa machen sie immer mehr zu ! Die Bauern hier bekommen jetzt ab 2026 deutlich weniger EU – Gelder, müssen schon länger Felder brauch liegen lassen und haben keinen guten Dünger mehr, klar es wird immer noch Nahrung im Überfluss geben, sie kommt ja aus dem Regal !
Schon mal auf die Felder hier geschaut ? Manche Stellen sind tief ( niedrig), andere hoch ( normal ) gewachsen, ein Fehlen von Dünger, der uferlos teuer geworden ist ! Jetzt wo das Dreschwetter gebraucht wird regnet es immer öfters in ganz D,. super, die Bauern werden sich freuen, ganz sicher !
GRENZENLOSER HUNGER SOLL DIE MENSCHEN AUF DEM LAND IN DIE 15 MINUTEN STÄDTE TREIBEN, SO SIEHT ES AUS ! Wer da einmal drin ist, wird nicht wieder heraus kommen und es gibt dort keine Arbeitsplätze, keine Unis, keine Schulen, nicht einmal Krankenhäuser ! Denke dir selbst deinen Teil !!!
NIEMAND muss das tun was ich sage, jeder ist selbst seines Glückes Schmied ! Nur wer nichts tut wird es noch bitterlich bereuen ! Das grosse Erwachen kommt, wenn die ersten russischen Raketen hier rein fliegen werden, dann ist es aber zu spät, weil alle in die Läden rennen und nach wenigen Stunden ist alles weg !
Was den Dollar anbelangt, der Euro wird wohl noch in 2025, aber spätestens in 2026 sterben. Schon mal was von SZR gehört ? Sonderziehungsrechte sichern den Dollar als höchsten Status ab und wenn der Krieg hier los geht, wird das ganze Kapital in die USA in den Dollar strömen, deshalb wird er auch erst am Schluss sterben, dann wenn alle anderen Währungen bereits tot sein werden ! Die Aktienmärkte dort werden aufblühen und riesige Gewinne liefern, erst am Ende bricht dort alles zusammen, dann aber auch für immer.
Man mag mir das glauben oder auch nicht, aber so wie ich es schrieb wird es wohl kommen. Also, mehr als warnen kann ich nicht.
Den ganzen Plan hatte ich neulich noch hier rein kopiert, ebenso den uralten Plan mit dem Iran, also Pause, dann neuer Angriff und dann eskaliert es weltweit richtig. Ich schrieb auch über den Plan mit Moldawien um die Russen zu zwingen die Nato anzugreifen ! Putin tat in der Ukraine alles um die russ. Soldaten und die Bürger dort zu schonen, jeder sollte sich sicher sein, dem Westen wird es anders ergehen ! Nach dem dritten Versuch wird es niemals wieder einen vierten Versuch geben !!!
Anstelle von einem Kommentar kam aber von niemandem hier eine Reaktion, ggfs. sollte ich einfach aufhören hier weiter zu warnen oder Infos zu teilen und mich zurück lehnen und mir noch ein paar schöne Tage machen. Ein Grossteil der Menschen muss erst den grossen Schmerz spüren, eher werden sie leider nicht wach.
„Wassermelonen-Spannung-Der Druck auf das weiße Imperium “
Website indi.ca
„Ich stelle mir White Empire vor wie eine Wassermelone, die von Gummibändern umgürtet wird. Lege noch ein Band auf die Melone und nichts. Setze noch zehn weitere, das ist in Ordnung. Aber wenn man sie aufhäuft, explodiert das Ganze mit der Zeit wie eine Landmine. Die Spannung baut sich auf und auf, bis sie sich lösen muss; schnell und heftig. So sehe ich Empire. Es mag so aussehen, als würde es damit durchkommen, aber es verschwindet wirklich, Kriegsverbrechen für Kriegsverbrechen.
Jede scheinbare Kerbe an ihrem Gürtel – Vietnam, Afghanistan, Irak, Palästina – zieht ihn in Wirklichkeit noch enger. Jeder Zopf an der Schlinge – Sanktionen, Scheinheiligkeit, Kino – streckt seinen eigenen Kopf heraus. Man sagt, dass es vor der Morgendämmerung am dunkelsten ist, ja, aber es ist auch am weißesten vor der Dämmerung. Wir sind Zeugen des großen Niedergangs des Weißen Imperiums, nicht des großen Rücklaufs.
Das ist im Moment schwer zu sehen, was einfach schwer ist. Wenn du ein Herz hast, bist du Palästinenser, und dein Herz ist gebrochen. Wir werden von allen Seiten belagert vom Massaker aller Unschuld, vom Freudenfeuer aller Eitelkeiten, von der Aushöhlung aller Werte. Das Imperium wird offen von kindertötenden Vergewaltigern geführt, und es scheint ihnen egal zu sein, wer davon weiß. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem alle Ausrüstungsgegenstände der Gewalt abgeworfen werden, und es ist nur noch höhere Gewalt.
Clausewitz hat diesen Zustand in seinem Buch „Über den Krieg“ beschrieben, und ich denke, das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Wir befinden uns im Dritten Weltkrieg, wenn man farbige Menschen mit einbezieht. Clausewitz sagte etwas sardonisch: „An die Gewalt sind gewisse selbstauferlegte, nicht wahrnehmbare Begrenzungen geknüpft, die kaum der Rede wert sind, die als Völkerrecht und Gewohnheit bekannt sind, aber sie schwächen sie kaum.“ Und hier sind wir. Das Völkerrecht ist ein Witz und die Sitte eine Farce. Sie erschießen einfach hungernde Menschen vor unseren Augen und machen sich nicht einmal die Mühe, es zu vertuschen.
Dies ist ein Verlust, ein Verlust vieler Universen, in der Tat, aber denkt an das Wort Allahs. „Wenn ihr Nöte erleidet, so leiden auch sie ähnliche Nöte, aber was ihr von Gott erhoffen könnt, können sie nicht.“ Die bösen Siege des Imperiums sind in der Tat Verluste, wenn man ein bisschen tief nachdenkt, und unter der Zensur. Der Verlust des internationalen Prestiges, der Verlust der moralischen Autorität, der Verlust der militärischen Überlegenheit, all das sind bedeutungslose Verluste, bis sie es nicht mehr sind. Wie Bänder auf einer Wassermelone, die jeweils wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirken, bis sie knallen. Der Widerstand baut Druck auf und baut ihn auf, während das Imperium Schätze auspustet und ausblaset. Die Angriffe auf Kinder sind kein Zeichen von Stärke, das ist alles, was sie jetzt tun können; Sie sind eine Luxus-Terrortruppe, die auf Kredit läuft und diese ausgibt, als würden sie ihr Geschäft aufgeben. Und das sind sie. Es ist alles ein Ausverkauf, keine Zurschaustellung echter Feuerkraft. Sie verursachen unsägliches Leid, gewiss, aber sie leiden auch Not, über die sie nicht sprechen!
Alles, was das Imperium jetzt auf das Lagerfeuer wirft, war einst wichtig. Jeder Wert, den sie vertraten, jede Geschichte, die sie erzählten, jede Debatte, die sie inszenierten, sie alle hielten die Macht des Imperiums genauso hoch wie jedes Gewehr oder jeder Turm. Jetzt verbrennen sie die Möbel, um noch ein bisschen länger warm zu bleiben, und nennen das eine gute Idee. Es ist nicht. Der Stolz kommt vor dem Fall, und wer ist noch stolz auf White Empire?
All die Soft Power, die dieses Imperium aufrecht erhalten hat, wurde in den Wind geschlagen, als sie hart vorgingen. Aber Soft Power ist Macht, und wenn man sie nutzt, verliert man sie. Es dauert Jahrzehnte, bis solche Dinge aufgebaut sind, und nur Tage, um sie abzureißen. Die Fähigkeit, gut auszusehen und gleichzeitig Schlechtes zu tun, erforderte viel Anstrengung, aber sie verhinderte viel Widerstand. Die Fähigkeit, ihre Verlogenheit zu moralisieren, war eine Qual, aber sie brachte die Menschen dazu, sich selbst zu kolonisieren. Und die Illusion der militärischen Überlegenheit bedeutete, dass sie sie nicht wirklich viel einsetzen mussten. Und jetzt ist diese Soft Power verloren. Ein Verlust, der so bedeutungslos erscheint wie das hundertste Band auf einer Melone, aber glauben Sie mir, er hat seinen Preis.
Think Tanks sind billiger als echte Tanks, und es ist besser, weiße Papiere abzufeuern als weiße Arme. Soft Power ist in der Tat die beste Energie, weil sie billig ist. Die Aufrechterhaltung der Macht ist teuer. Sie geben Soft Power jetzt auf, nicht weil sie stark sind, sondern gerade weil sie schwach sind und keine anderen Optionen haben. White Empire wirft all die Annehmlichkeiten der Soft Power wie seinen bedeutungslosen Ballast ab, aber das war es nicht. Das war echte Macht, und sie verlieren sie wirklich. Der Widerstand leidet unter Nöten, sicherlich, aber es ist das Schiff des Imperiums, das sanft sinkt.
Wie Clausewitz sagte (ich lese endlich das ganze Buch): „Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um unseren Feind zu zwingen, unseren Willen zu tun“, und das Empire kann niemandem seinen Willen aufzwingen. Er kann zwar töten, aber der Wille zum Widerstand wird immer stärker. Indem es nicht nur einen, sondern praktisch drei Kriege gegen Asien begonnen hat, hat sich das Imperium ausgedünnt und seine Feinde zusammengewürfelt. Jetzt zwingt Russland ihnen seinen Willen auf, der Iran zwingt „Israel“ seinen Willen auf, der Jemen hat der US-Marine seinen Willen aufgezwungen, Palästina leistet immer noch Widerstand, und China lacht. Gleichzeitig – wenn die metaphorische Wassermelone nicht schon schwer beladen wäre – bestrafen sie jeden auf der Welt und sanktionieren sich damit faktisch selbst. Wie viel mehr verträgt die unmelaninierte Melone?
Es ist leicht (nein, schwer), die Verluste in Palästina zu sehen und zu denken, dass alles verloren ist, aber ich erinnere mich immer an die Worte von Basil Al-Araj und an die Logik eines jeden Guerillakämpfers. Basilius sagte: „Unsere direkten menschlichen und materiellen Verluste werden viel größer sein als die des Feindes, was in Guerillakriegen, die auf Willenskraft, das menschliche Element und das Maß an Geduld und Ausdauer angewiesen sind, natürlich ist. Wir sind viel besser in der Lage, die Kosten zu tragen, so dass es nicht notwendig ist, die Zahlen zu vergleichen oder sich darüber zu ärgern.“ Fühle ich mich nicht beunruhigt? Nein, jedes Mal, wenn ich den Hörer abnehme, spüre ich ein Feuer mit drei Alarmen, aber wer bin ich, um das zu sagen? Basil bezahlte mit seinem Leben und gab nie auf. Wer sind wir, die wir nichts bezahlen, um uns über die Kosten zu beschweren? Wieder kehre ich zum Quran zurück, der sagt, wenn du verlierst, verlieren sie auch, und dass wir die Hoffnung haben, dass die Übeltäter es nicht tun. Ich glaube das sogar in meinen dunkelsten Momenten, denn der Widerstand selbst tut es.
Heute werden die Verluste des Imperiums natürlich vertuscht, wie die straffe Schale einer Wassermelone, die ihre Festigkeit bis zum letzten Moment behält. In der Tat wurde Amerika vom Iran wie ein Volltreffer getroffen, mitten in den Funktürmen von Katar. „Israel“ wurde wie eine Glocke gelaufen, mit mehreren militärischen Treffern zusätzlich zu den Infrastruktur-Treffern, die wir alle gesehen haben (Boom Boom Tel Aviv). Innerhalb des Imperiums selbst wird die Tatsache, dass die eigene Bevölkerung „Israel“ hasst und keinen Teil davon haben will, nur durch gewaltsame Unterdrückung vertuscht, aber Unterdrückung ist alles kostspielig. Die Menschen mögen leiden, ja, aber die Unterdrücker leiden auch! Die letzte US-Regierung ist gestürzt, diese sieht nicht mehr so gut aus, und das ist im Grunde die letzte Generation, die „Israel“ nicht sagen wird, dass es in die Hölle fahren soll. Während Soft Power billig war und Spaß machte (man darf jeden belehren und die Leute applaudieren), ist die Anwendung von Hard Power wie dieser teuer und miserabel (man wird angeschrien und verspottet).
Der Druck baut sich auf und aufbaut sich, und das Imperium selbst befestigt immer mehr Gummibänder und versucht, Band um Band mit dem Teufel höchstpersönlich vorzugehen. Aber Gott weiß, dass er immer sein Recht bekommt, und es wird kommen. Der Gründer der Hamas, Scheich Yassin, sagte: „Jedes Gebilde, das auf Ungerechtigkeit und Plünderung gegründet ist, ist dazu bestimmt, zerstört zu werden“, und er nannte sogar das Datum. Er sagte: „Ich sage, dass es bis 2027 kein Israel mehr geben wird“, und ich denke, dass der Verlust des imperialen Horkruxes den gesamten imperialen Staat zu Fall bringen wird. Ich sage, bis 2035 wird es keine Vereinigten Staaten mehr geben.
Ich weiß, es scheint weit weg zu sein, aber denken Sie an die Wassermelone. Jeder Akt des Widerstands ist ein Gummiband, und der Widerstand gegen den Widerstand häuft ungeplant noch mehr Spannung an. Die unerträgliche Spannung, die ihr auf eurem Herzen spürt, lastet auch auf ihnen, so sehr sie auch versuchen, sie zu zensieren. Sie bauen mit ihren Lügen nur Druck auf, anstatt ihn überhaupt zu entlasten. Und denkt daran, das, was der Widerstand von Allah erhoffen kann, das Weiße Reich nicht kann, weil sie böse sind. Wie das Sprichwort nicht sagt, war es vor dem Fall des Weißen Imperiums am weißesten.“
https://m3.gab.com/media_attachments/f2/41/11/f2411102b4c0cf0972a771a35e1d6639.mp4
Man muß imstande sein zu unterscheiden, wenn die Täter zu Opfer gemacht werden oder alles in einen Topf geworfen wird. Es geht ja nicht um „Die Weißen“ als Leute die leben in Europa oder Amerika und selbst Opfer sind des Imperiums. Ich nenne es mal Imperium, ein anderer sagt etwas anderes, gemeint ist dasselbe Konstrukt.
Wie der Autor von Indi.ca sagt :
„Wenn du mein Buch gelesen hast (bitte bearbeite das Ding, wenn du das tust), wirst du verstehen, dass White Empire für uns ein Phänomen ist, das am unteren Ende des Stiefels steht. White Empire ist wirklich nur ein Wort, das ich mir ausgedacht habe, um zu vermeiden, dass ich einen Mund voll Kommas bekomme, wenn es um jedes Drama geht, das die gleiche Besetzung der üblichen Verdächtigen hat. An jedem Tatort findet man die gleichen historischen Schurken, Europäer, Amerikaner und wen auch immer sie betrogen haben (wenn man euch die meisten Araber ansieht). Das Weiße Imperium wechselt die Flagge, aber nie die Flaggen in seiner Ausbeutung. Und sie ändern nicht einmal so oft die Flaggen…“