Am Ende wird alles so enden müssen wie zuvor… die Geschichte wird umgeschrieben, die Täter werden freigesprochen und die Opfer eingesperrt. Von Hugo Dionísio

Es gibt Momente in der Geschichte, in denen das Gefühl von Déjà-vu so stark ist, dass uns der Geruch von Mottenkugeln aus eingelagerten Uniformen und verrottenden Kampfrationen in die Nase steigt – Momente, in denen wir auf bessere Zeiten warten, in denen die Erinnerung die Zeit nicht überdauert, oder in denen, selbst wenn sie überlebt, das erzwungene Vergessen so überwältigend ist, dass jeder, der sich erinnert, Gefahr läuft, eher verrückt als weise zu erscheinen. Wer sich an mehr als die offensichtliche Gegenwart erinnert, wird regelmäßig als Lügner abgestempelt.

Manche sagen, die Geschichte wiederhole sich; andere verneinen das. Vielleicht haben beide Recht, denn sie wiederholt sich nicht auf dieselbe Weise, doch die grundlegenden Variablen der Menschheitsgeschichte verhalten sich zyklisch und bewirken in diesem Sinne eine Art Wiederholung materieller Kontexte.

Dies rührt daher, dass in jedem sozialen Kontext, in jeder historischen Epoche die grundlegenden Bestandteile der Bewegung dieselben, identisch und wiederkehrend sind – nur in unterschiedlicher Form. Derselbe Körper, andere Kleidung.

Genau deshalb erscheint uns diese Ära so sehr wie die vor 100 Jahren. Die Unterschiede sind zwar zahlreich, da sich vieles verändert – und verbessert – hat, doch 100 Jahre später, nachdem der von den westlichen Kämpfern für den Sturz des Kapitalismus angestrebte Zivilisationssprung gescheitert ist, sehen wir uns erneut mit denselben Problemen konfrontiert.

100 Jahre später, dieselben Akteure, dieselben Verräter

Ein Deutschland in tiefer Krise, das mit den Folgen eines Krieges zu kämpfen hat, der es der Wettbewerbsvorteile beraubt hat, die seine Nähe zur Russischen Föderation – und zuvor zur UdSSR – voraussetzte, wie etwa billige Energie, die alles bewegt; ein zentralisiertes, zentralisierendes und monolithisches Parteiensystem in tiefer ideologischer Krise, das daher unfähig ist, ein Entwicklungsprojekt vorzuschlagen, das nicht mehr vom Gleichen beinhaltet; eine historisch besiegte Sozialdemokratie (SPD), die in konservativen Stillstand geraten ist und erneut den Weg für das Wiederaufleben von Reaktionarismus, Chauvinismus und Suprematismus ebnet, genau wie in der Weimarer Republik; alle Akteure richten sich aus und wiederholen sich mit großer chronologischer Präzision.

Wie schon gestern sind dieselben Akteure auch heute noch unfähig, eine Realität abzulehnen, die sich – wie vor über einem Jahrhundert – mit Überschallgeschwindigkeit in Richtung Faschismus oder Diktatur bewegt. All dies ließ sich in der deutschen Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts beobachten, wie auch heute. Auch heute werden progressive Bewegungen unterdrückt, eingedämmt und unterdrückt.

Dies erinnert an die Zeit, als die SPD die revolutionäre Bewegung bekämpfte und unter Friedrich Ebert , dem damaligen Generalsekretär der Partei, die Niederschlagung des revolutionären Aufstands anordnete. Dabei griff man auf die Armee und die Freikorps zurück (eine rechtsextreme paramilitärische Truppe, die nach Ansicht vieler ein Vorläufer der SS, vergleichbar mit dem Asow-Regiment in der heutigen Ukraine, war), die Rosa Luxemburg, die erste Generalsekretärin der Kommunistischen Partei Deutschlands, und Karl Liebknecht (beide Mitglieder des Spartakusbundes ) verhafteten, folterten und ermordeten.

Gestern wie heute standen die SPD und die sich selbst als „moderat“ bezeichnenden Kräfte – ein Euphemismus für „feige oder mehr oder weniger verschleiert den Klasseninteressen verpflichtet, die denen der Mehrheit entgegenstehen“ – vor einer Entscheidung: Entweder sie ändern ihren Kurs, was in manchen Fällen eine 180-Grad-Wende in der Grundpolitik erfordert, oder sie setzen den Kurs des Verfalls, der Verarmung und der Zerstörung des Gesellschaftssystems fort, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem damaligen Kräfteverhältnis hervorgegangen ist. (Deutschland: Der Plan hinter der Deindustrialisierung)

Anstatt das Kräfteverhältnis zu verändern und sich mit jenen zu verbünden, die den Niedergang des Sozialstaats und damit die Zerstörung dessen, was von der deutschen Demokratie noch übrig ist, aufhalten wollen, entscheidet sich die SPD – hundert Jahre später – erneut für ein Bündnis mit dem, was sie die „Mitte“ nennt, einer „Mitte“, die immer weiter vom rechten Rand abweicht und sich dem reaktionärsten Flügel annähert. Es genügt nicht mehr, zu behaupten, man verteidige die Demokratie, wenn man zu ihrer Zerstörung beiträgt.

Ein solches Verhalten wird im heutigen Deutschland unweigerlich tiefgreifende und schädliche Folgen haben. Der Frieden, der pazifistische Diskurs, bildet einmal mehr das grundlegende Trennelement zwischen denen, die für die Verbesserung der Lebensbedingungen, für Fortschritt, für Demokratie und Freiheit kämpfen, und denen, die die festgefahrenen Interessen der Oligarchie und Aristokratie wahren wollen. So wie das nationalsozialistische Deutschland den Krieg als seine Rettung als Nation ansah – als Ergebnis einer Wachstumslogik, in der große Wirtschaftsgruppen auf die Kriegswirtschaft und die Rüstungsindustrie setzten, um ihr Akkumulationssystem zu retten –, so stehen auch heute, wie vor 100 Jahren, die wichtigsten deutschen Wirtschaftsgruppen hinter der deutschen Wiederbewaffnung, der industriellen Umstellung auf Rüstungsindustrie und dem Ende des Sozialstaats, wodurch Mittel für technologische Investitionen in eine Branche mit geringer Wertschöpfung frei werden.

Vor 100 Jahren hat die Sozialdemokratie das deutsche Volk und die Arbeiter verraten; Heute bestätigt die SPD diesen Verrat historisch, für diejenigen, die schon am ersten zweifelten, und tut noch mehr: Kraft der Existenz einer Europäischen Union verleiht die SPD ihrer Feigheit internationale Wirksamkeit.

Die Rüstungsindustrie ist die Rettung der Oligarchie

Es überrascht nicht, dass die deutsche, französische, italienische und spanische Oligarchie diesen Weg beschreiten will. Anders als bei einem exportierten Auto, dessen Qualität mit den besten der Welt konkurriert, ist es bei Rüstungsgütern einfach:

Der Privatsektor produziert, ob teuer oder billig – vor allem aber sehr teuer – und der Staat kauft sie. Die industrielle Umstrukturierung auf europäischem Boden, insbesondere in Deutschland, ist daher nicht nur der einfachste Ausweg, sondern bedeutet auch eine Kehrtwende für die Oligarchie: Wenn sie im Ausland keinen Reichtum mehr anhäufen kann, wendet sie sich nach innen und plündert das europäische, deutsche Volk aus. Genau wie sie es mit dem nordamerikanischen tut.

Die Wiederbewaffnung Deutschlands ist vor allem ein Zugeständnis an die Oligarchie, eine Kapitulation vor ihren Interessen. Doch wäre die Verschärfung der Ausbeutung der Arbeiter die einzige Folge dieses Prozesses, so ist es im Gegenteil: Wie schon im nationalsozialistischen Deutschland bedarf es für die Wiederbewaffnung, für die Rückkehr zum Nationalsozialismus, der Angst. Und um Angst zu erzeugen, muss Krieg herrschen. Im Krieg verliert der Arbeiter nicht mehr nur täglich ein Stück seines Lebens. Anders als bei der Arbeit verliert er im Krieg seine Kinder, verliert sich selbst.

Die Zahlen spiegeln die reale Lage in Deutschland wider: Laut Statistischem Bundesamt sank die Produktion der gesamten Industrie im August um 4,3 Prozent gegenüber Juli 2025, die Industrieproduktion ging sogar noch deutlicher um 5,6 Prozent zurück.

Der industrielle Rückgang ist laut Bericht direkt auf den Einbruch im Automobilsektor (6,4 Prozent), aber auch im Computersektor (11,5 Prozent) und in der Pharmaindustrie (13,5 Prozent) zurückzuführen. Die Auftragseingänge für Konsumgüter sanken im gleichen Zeitraum um 10,3 Prozent. Laut Allianz Trade und dem Bundesverband Industrie und Informationstechnologie (BDI) verschärfen die für 2025 erwarteten 25.000 Insolvenzen die aktuelle Krise im Vergleich zu der von 2008.

Zulieferbetriebe schließen reihenweise, und obwohl die größten europäischen Länder, insbesondere seit Beginn der „Militäroperation“, einen Rückgang der Industrieproduktion verzeichnen, steht Deutschland am schlechtesten da. Denn wenn man an das Jahr 2014 denkt – man erinnere sich an den Euromaidan und den Beginn der Sanktionen gegen Russland – liegt die Industrieproduktion dort bei nur 95 % des damaligen Niveaus und leidet noch immer unter den Folgen der Wirtschaftskrise von 2008. Es stellt sich erneut die Frage:

Wo waren oder sind die Köpfe dieser Leute, die die Minsker Vereinbarungen I und II missachten, die Istanbul-Konventionen I und II boykottieren, das endgültige Ende der billigen russischen Energie beschließen und obendrein chinesische Elektronikzulieferbetriebe enteignen, wie im Fall von Nexperia, was zu Werksstillständen in Deutschland führte?

Der industrielle Niedergang Deutschlands , der sich seit Februar 2022 besonders beschleunigt hat, beweist, dass all jene Recht hatten, die von einem US-Krieg gegen Deutschland und damit gegen Europa sprachen. Indem sich die EU in diese Situation hineinziehen ließ, würde sie nicht nur ihre Wirtschaft zerstören, sondern auch den technologischen Wettlauf verlieren und den Weg für die USA und China freimachen.

Zahlreiche Studien haben all das bereits zum Zeitpunkt des Maidan-Putsches vorhergesagt, den das Establishment später als „Revolution“ bezeichnete. Doch das ist eine andere Geschichte. Fakt ist, dass die europäische Führung uns nicht nur in diese Situation hineingezogen hat, sondern sie sogar noch verschärft.

Die Krise ist so gewaltig, dass sie bereits die Zerstörung des gesamten europäischen Finanzsystems und die Beschlagnahmung russischer Reserven in Europa erwägt, nur um mit einem weiteren Strohhalm junge Ukrainer in den sicheren Tod zu schicken – an der sogenannten „gefrorenen Front“.

Merz: ein CEO im Dienste der großen Wirtschaftskonzerne der USA und Deutschlands

In diesem Kontext tiefer Verzweiflung verbarg Merz seine Absichten nicht, so wie Pistorius, Baerbock oder Scholz ihre kaum verbergen konnten; ihre kriegerische Rhetorik basierte bereits auf Annahmen, die noch vor Kurzem undenkbar gewesen waren. Was sich wann geändert hat, kann niemand genau erklären, doch eines ist klar:

Irgendwann in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts geschah etwas, das die westliche Finanz-, Wirtschafts- und Oligarchenelite in Angst versetzte und, aus Furcht vor Machtverlust, den gesamten Westen auf einen militaristischen Kurs brachte. Dieser Kurs, charakteristisch für das nordamerikanische Regierungsmodell, fand in der EU noch immer Widerstand.

Merz sucht daher nach einem Ausweg, der nicht nur auf die tiefe deutsche Krise reagiert, die durch die gravierenden Auswirkungen der Energiepreise gekennzeichnet ist (im Februar 2022 trug die Energie nicht mehr positiv zum Wachstum bei und begann, das BIP zu belasten), sondern auch durch den Verlust der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit aufgrund gestiegener Kosten für Produktionsfaktoren wie Energie und der daraus resultierenden Abschwächung des Binnenverbrauchs, die sich bereits ab Mitte 2022 abzeichnete.

Einzig die Lieferkette treibt das deutsche BIP noch an und stellt einen Vorteil dar. Angesichts des Tempos der Abkehr von China wird sich zeigen, wie lange dieser positive Effekt anhält.

Die interessante, tragische und zutiefst aufschlussreiche Tatsache hinter der deutschen Aufrüstung ist, dass sie eine direkte Folge der Krise der Verzweiflung ist, in der sich die Vereinigten Staaten selbst befinden. Strategisch betrachtet und angesichts des – gelinde gesagt – Unbehagens, das die Existenz einer Russischen Föderation in ihren bekannten Strukturen hervorruft, hätte Washington ein großes Interesse daran, Deutschland unter seinem militärischen Schutzschirm zu halten und die militärische Abhängigkeit als Garantie für das angemessene Verhalten des deutschen Staates und seine politisch-militärische Ausrichtung zu nutzen.

Durch diese Abhängigkeit kontrollieren die USA nicht nur die gesamte EU, sondern halten auch Frankreich selbst in Schach, das zeitweise von Menschen regiert wird, die eifersüchtig auf ihre Souveränität und strategische Autonomie sind.

Andererseits wären die USA, nach dem Ende der UdSSR und dem Ausschluss der Russischen Föderation aus jeglicher europäischen Sicherheitsordnung, weiterhin die Nation, die der Welt – zumindest jener Welt mit historischem Gedächtnis – garantieren müsste, dass Deutschland nicht erneut die Voraussetzungen für einen weiteren Weltkrieg oder einen großflächigen Krieg schaffen würde.

Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten erfolgte unter Bedingungen, die jegliche Sicherheitsprobleme für Europa ausschließen würden. Das vereinigte Deutschland bliebe ein friedliches Land, das sich dem europäischen Aufbau – damals noch als Projekt von Frieden, Wohlstand und Entwicklung – verpflichtet fühlte.

Der relative Niedergang der USA macht die deutsche Wiederbewaffnung attraktiv.

Das Problem besteht darin, dass der Niedergang der nordamerikanischen Hegemonie – als Folge steigender Handels- und Haushaltsdefizite, der Entstehung neuer Zahlungsmethoden, die das dollarbasierte System infrage stellen, des Wachstums der BRICS-Staaten und des Verlusts an wirtschaftlichem, sozialem und politischem Einfluss im globalen Süden – die USA zwingt, die Ausbeutung der Wirtschaftssektoren, auf denen diese Hegemonie beruht, noch weiter zu intensivieren: den militärisch-industriellen Sektor, den Energiesektor, insbesondere Öl und Gas, sowie die Digitalwirtschaft und die Künstliche Intelligenz. In diesem Sinne sahen sich die USA gezwungen, Deutschland zu einem eifrigen Abnehmer von Gas und Öl zu machen, selbst wenn dies den Niedergang der deutschen Wirtschaft zur Folge hatte.

Um Deutschland zu einem solchen Abnehmer zu machen, wäre es notwendig gewesen, die russischen Lieferungen einzustellen und Russland damit zu einem wichtigen, strategischen und unvermeidlichen Feind zu stilisieren. Nur durch ein solches Narrativ wäre es möglich gewesen, dass die deutsche Bevölkerung dem Austausch von billigem Gas und Öl zugestimmt und sich für das teurere nordamerikanische Angebot entschieden hätte. Brüssel stellte sicher, dass der Übergang nicht über einen etablierten Austausch zwischen russischem Gas und Alternativen wie Kernenergie und erneuerbaren Energien erfolgen würde. Stattdessen zerstörte und deaktivierte Deutschland voll funktionsfähige Kernkraftwerke.

Das lief so gut, dass die USA sogar eine deutsche internationale Infrastruktur – Nord Stream – zerstörten, ohne dass dies Folgen hatte. Gemeinsam mit der EU sorgte man durch endlose Sanktionspakete dafür, dass der deutsche Staat nie wieder der Versuchung billiger Energie erliegen würde.

Dieser auf der – teils unmittelbaren, teils erst mittelfristigen – Bedrohung durch Russland basierende Handel mit nordamerikanischen Kohlenwasserstoffen führte zur Entstehung einer kriegerischen, sicherheitspolitischen Rhetorik. Diese ermöglichte es Deutschland (und Japan), ihre Waffen innerhalb des NATO-Rahmens ohne jegliche Einschränkungen aufzurüsten. In diesem Sinne spielten die USA, die dieses Spiel zuvor mit äußerster Vorsicht getrieben hatten, es nun mit hoher Geschwindigkeit.

Obwohl die strategische Verteidigung des atlantischen Europas weiterhin in der Verantwortung der NATO und der USA liegt – abgesehen von England und Frankreich, den einzigen Inhabern strategischer Waffensysteme wie nuklearer Langstreckenwaffen –, riskiert die USA hier eine Gleichung, die sich in der Geschichte bereits als gefährlich erwiesen hat, selbst für sie selbst.

Sollten die Deutschland im Hinblick auf die Aufrüstung gewährten Genehmigungen andererseits ein enormes Potenzial für Waffenkäufe aus den USA eröffnen, könnte die militärische Aufrüstung des deutschen Staates nationalistische und imperialistische Bestrebungen befeuern. Selbst wenn diese Bestrebungen im Gewand eines vermeintlichen „Europäismus“ daherkommen, könnten sie die eiserne Dominanz der EU selbst beinhalten, verbunden mit dem Anspruch auf Autonomie und Unabhängigkeit von den USA.

Mir scheint, Washington und die gesamte ihm zur Verfügung stehende Struktur der Soft Power sind zuversichtlich, solche Impulse kontrollieren, eindämmen, lenken, abschwächen und sogar neutralisieren zu können. Aber war das nicht genau das, was die Unterstützer der Nazi-Faschisten dachten?

Sind die USA nicht Spezialisten darin, Monster zu erschaffen, die sie später wieder vernichten müssen? Das stimmt, aber es stimmt auch, dass die USA in diesem Prozess immer gewinnen. Sie gewinnen, wenn sie das Monster erschaffen, und sie gewinnen, wenn sie es vernichten – genau dieser Vorteil hält sie im Spiel.

Auslöschung des historischen Gedächtnisses und Bestätigung der Kontinuität der germanischen Identität

Wie Heinz Abosch bereits in den 60er Jahren in seinem Buch „Wohin geht Deutschland?“ mit Blick auf die Absichten insbesondere der mit der CDU verbundenen Politiker schrieb: „Die Führer der Bundesrepublik betrachteten die Zukunft nach aus der Vergangenheit geerbten Konzepten“, „sie konzipierten die Zukunft als einen Schritt zurück“, dank der magischen Operation der Auslöschung des Zweiten Weltkriegs und seiner Erinnerung „wurde die Geschichte eingeladen, von Null zu beginnen“, die unangenehmsten Seiten zu überspringen, aber eine Logik der Kontinuität beizubehalten.

Wenn wir das Scheitern des gesamten Entnazifizierungsprozesses – der praktisch nur die unteren Kader erreichte – beobachten, von dem auch Abosch sprach, und die darauffolgende und gegenwärtige Verharmlosung des Nationalsozialismus, sei es durch den Vergleich mit dem Kommunismus und die Leugnung der Rolle der UdSSR bei der Niederlage Nazideutschlands, sei es durch den Geschichtsrevisionismus der EU und von der Leyens, wenn sie Nazi-Truppen wie die Waldbrüder in Litauen lobt, sei es durch die Umkehrung von Werten und Ereignissen, die das größte Opfer – Russland und die UdSSR – zum Aggressor stilisiert, dessen Gewalt von Völkermördern wie der 14. Galiziischen Division, die das Massaker von Wolhynien in Polen verübte, eingedämmt und bekämpft wurde, dann zielt genau darauf jene historische Kontinuität ab, in der der Nationalsozialismus nichts weiter als ein kurzer Ausrutscher war, in der Europa stattdessen von den Truppen Josef Stalins angegriffen wurde. Von der Leyens letzte Rede zur Lage der Union täuscht in dieser Hinsicht nicht.

In einer beinahe katastrophalen Wirtschaftslage, in der die Unzufriedenheit der Deutschen mit der Merz-Regierung mit rund 62 % einen Rekordwert erreicht hat und nur 28 % mit deren Maßnahmen zufrieden sind – Unternehmen drosseln weiterhin ihre Produktion und versuchen, von der Auto- auf die Panzerproduktion umzusteigen , erneut unter aktiver Unterstützung der SPD –, erscheint die Wiederbewaffnung derjenigen, die den Zweiten Weltkrieg verursacht haben, plausibel. Sie tun so, als seien die Weltkriege, insbesondere der Zweite, ein Unfall gewesen. Um diese Geschichte auszulöschen, setzen sie auf eine besondere Hilfe: die des Zionismus.

Deutschland lässt den Völkermord in Gaza durchgehen, schwört Israel ewige Liebe, und der Zionismus ignoriert das Gefühl der Gefahr, die die Wiederbewaffnung einer nicht entnazifizierten Nation mit sich bringen könnte.

Schließlich verfügt das größte Land der EU und eine der größten Volkswirtschaften der Welt nach wie vor über enorme Kreditkapazitäten. Dies öffnet die Tür für Billionen-Dollar-Käufe von F-35, Patriot-Raketen und anderen Waffensystemen, deren Überholtheit sich im Krieg auf ukrainischem Boden immer wieder gezeigt hat. Dennoch stellen diese Waffen einen bedeutenden wirtschaftlichen Bonus dar, dessen Ausmaß alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Verbrechen zu vergeben scheint.

Auch Israel wird seinen Anteil an den Aufträgen erhalten. Andererseits werden auch deutsche Fabriken nicht davor zurückschrecken, Palästina die Prämie zu zahlen, die dafür fällig wird, dass man etwas so Wertvolles für das jüdische Volk ignoriert: die historische Erinnerung.

Billionen von Euro für den militärisch-industriellen Komplex

Eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf 82,7 Milliarden Euro im Jahr 2026, was einer Steigerung von 32,5 % gegenüber dem Vorjahr (62,43 Milliarden Euro) entspricht; die Schaffung eines Sonderfonds für die Streitkräfte in Höhe von rund 25,5 Milliarden Euro aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sonderfonds (der nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 eingerichtet wurde) für die Bundeswehr; die Einhaltung des NATO-Ziels, den deutschen Beitragsanteil im Jahr 2026 auf 2,8 % des BIP zu erhöhen, mit dem Ziel, bis 2029 3,5 % zu erreichen; Eine Verfassungsänderung (Lockerung der Schuldenbremse, um diese massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu ermöglichen; die Verstärkung des Personals durch die Schaffung von zunächst 10.000 neuen Militärstellen und 2.000 zivilen Stellen im Jahr 2026; die Schaffung von insgesamt 20.000 Militärstellen für Freiwillige mit befristeten Verträgen nach Inkrafttreten eines neuen Gesetzes über den Wehrdienst; und Investitionen in Ausrüstung und Infrastruktur; Merz, seine CDU und die verbündete SPD garantieren einen enormen Bonus für die Rüstungsindustrie und werden dazu beitragen, die besorgtesten zionistischen Seelen zu besänftigen.

Die Rückkehr des europäischen Damoklesschwertes, die diese deutsche Wiederbewaffnung verkörpert, ist somit ein Schauspiel des Zynismus und der historischen Amnesie und daher ein komplexes Thema. Diejenigen, die am meisten unter dem Holocaust gelitten haben, verstummen angesichts der Wiederbewaffnung der Nachkommen ihrer Peiniger und lassen alles zu, ohne es zu hinterfragen, zu bestätigen oder zu garantieren.

Eine Art kollektives Alzheimer, für die einen bezahlt mit endlosen Geld- und Waffenlieferungen, für die anderen verursacht durch unaufhörlichen Chat GPT, massenhafte Berichterstattung in den Mainstream-Medien und zahlreiche Alumni-Projekte, die dafür sorgten, dass selbst die Gebildetsten letztendlich nichts anderes als austauschbare Männer waren.

Der Wert von Rheinmetall stieg um 1000 %, und alle jubelten wie die Wahnsinnigen. Merz sagte: „Deutschland ist zurück“, doch all jene, die noch ein gewisses historisches Gedächtnis besaßen, fragten sich unwillkürlich: „Zurück von wo?“ Manche beharrten darauf, andere schwiegen, obwohl ein genauerer Blick auf die Familiengeschichte der führenden deutschen Politiker genügt hätte, um die tatsächliche Tiefe des Entnazifizierungsprozesses zu hinterfragen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius, der Mann, der sagt: „Wir werden die Ukraine unterstützen, egal wie sehr es dem deutschen Volk schmerzt“, ein entschiedener Verfechter der militärischen Aufrüstung, kündigt auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht an, falls sich für die neue „Herausforderung“ nicht genügend Freiwillige finden. Wenn man ihn über Russland reden hört, erinnert das an die Reden mancher historischer Persönlichkeiten mit sehr schlechtem Ruf. Dass er der SPD angehört, jener Partei von Marx und Rosa Luxemburg, bestätigt nur, was aus ihr geworden ist. Ich hoffe, dass die Menschheit in 100 Jahren nicht wieder mit dem Vorwurf „Es sind die Kommunisten schuld!“ konfrontiert wird.

Man muss nicht besonders intelligent sein, um zu verstehen, dass Deutschland alles hat, um sich in eine kostspielige und verschwenderische Kriegsmaschinerie zu verwandeln, einen wahren Lieferanten von Tod und Zerstörung: Geld zum Ausgeben, angehäuftes Kapital zum Investieren, nahezu unbegrenzte Kredite an der Wall Street, in Frankfurt und der City of London, qualifizierte Arbeitskräfte, installierte Industriekapazitäten, eine Bevölkerung, die Angst vor ausländischen Eindringlingen hat – es fehlt nichts, um den Dritten Weltkrieg zu beginnen.

Die USA ihrerseits hoffen, wie in allen anderen Situationen unbeschadet davonzukommen. Sie hoffen außerdem, sich anschließend als Sieger zu inszenieren und die Geschichte umzuschreiben. Am Ende des Chaos hoffen sie, die Trümmer aufzusammeln und den hegemonialen Erfolg des letzten Jahrhunderts zu wiederholen. Wer das nicht erkennt, sollte besser aufwachen, bevor die Orks auf das Dach regnen.

Der Sozialstaat als unnötige Kosten

Irgendjemand muss das alles bezahlen, und zwar wir alle, und zwar in vielerlei Hinsicht. Die Rhetorik hat bereits begonnen. Merz hat schon gewarnt , der Sozialstaat „könne nicht mehr mit dem finanziert werden, was wir produzieren“. Was Merz verschweigt, ist, dass die Umleitung von Geldern in den Krieg diese Finanzierung noch unmöglicher und schwieriger macht. Aber das ist überhaupt kein Problem, denn „Verteidigung“ ist jetzt das „strategische Interesse“. Einer seiner Minister behauptet nun, die Deutschen arbeiteten zu wenig und müssten später in Rente gehen.

Solche Aussagen täuschen nicht! Wir stehen vor einem massiven Vermögenstransfer von der Arbeit zum Kapital. Nach dem Krieg gegen den Terror, der Subprime-Krise, Covid und der Energiewende gesellt sich nun eine weitere der endlosen, in der EU verursachten Krisen hinzu. Zu behaupten, sie brächten die europäischen Völker stets auf dieselbe Weise zur Rechenschaft, ist überflüssig.

Die Verschlechterung unserer Lebensbedingungen bestätigt die dahinter verborgene Wahrheit: Die Arbeiter finanzieren dies mit dem Opfer ihres eigenen Lebens. Sie finanzieren es durch ihre Steuern, sinkende Löhne, den Abbau öffentlicher Dienstleistungen, zunehmende Repression und Verfolgung kritischer Stimmen – auf vielfältige Weise.

Was die EU mit den europäischen Völkern macht, ist denkbar einfach: Sie verurteilt sie zum Untergang, drückt ihnen eine Schaufel in die Hand und sagt ihnen, sie sollen ihr eigenes Grab schaufeln, obwohl sie Schaufel, Land und Sarg bereits gekauft haben. All die endlosen Gelder, die der Oligarchie und dem Großkapital zur Verfügung gestellt werden und zu einer brutalen Verschärfung der Inflation führen, die wir alle – von Wohnraum bis zu Lebensmitteln – zu spüren bekommen, werden mit unserer Arbeit bezahlt, mit unserem Blut, Schweiß und unseren Tränen garantiert.

Nichts, was sie beunruhigt… Am Ende wird alles so enden wie zuvor… die Geschichte wird umgeschrieben, die Täter werden freigesprochen und die Opfer eingesperrt!

Es liegt an uns, dies zu verhindern!

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 08.11.2025