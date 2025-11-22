Die Kinder von heute – Kristallkinder, Indigokinder, Sternenkinder und das Phänomen der Übergangskinder

Teile die Wahrheit!

Eine große Anzahl Kinder kommt in diese Welt, die nicht mehr mit herkömmlichen Maßstäben zu messen ist. Sie kommunizieren telepathisch, können mit feinstofflichen Energien umgehen und haben erstaunliche mediale Fähigkeiten. Viele erinnern sich daran, wo sie vor ihrem Aufenthalt auf der Erde waren.

In Berichten und Gesprächen zeigt die Autorin, zu welchen multidimensionalen Realitäten diese Kinder Zugang haben.

Sie erklärt ihre seelische Struktur durch Parallel-Aspekte und das Phänomen der Bewusstseinsprojektion in Form von Orbs, bietet aber auch praktische Lösungen, wie die Gesellschaft diese talentierten Kinder unterstützen und fördern kann.

Aus dem Buch: „THE CHILDREN OF NOW – Kristallkinder, Indigokinder, Sternenkinder„

WAS SIND KRISTALLKINDER?

Warum nennt man manche Kinder „Kristallkinder“? Jeder verfügt über ein Energiefeld, in seinem Inneren und um sich herum, und während wir unsere Lebenserfahrungen machen, weiten sich unsere Energiefelder aus oder ziehen sich zusammen. Die Farben in unseren Feldern verändern sich je nach unserem energetischen Aufbau, der wiederum auf harmonikalen Beziehungen beruht.

Farben sind Schwingungen, und Schwingungen klingen. Schwerkraftverhältnisse und Energiemuster führen den Klang zusammen und erschaffen für jeden von uns eine einzigartige Reihe harmonikaler Beziehungen. Es gibt keine zwei, die sich genau gleichen. Diese harmonikalen Beziehungen sind es, die jeden von uns in der gesamten Schöpfung einmalig machen. Dennoch gibt es in jedem beliebigen Schwingungssatz, in jeder Person, unendliche Kombinationen von Frequenzen.

Bei den Kristallkindern sind die harmonikalen Beziehungen anders. Ihre Farben decken das gesamte Spektrum ab. Wenn Sie ihre Energiefelder sehen könnten (was ich kann), würden Sie Anordnungen von Energie erblicken, vorwiegend in Edelsteintönen, wie großartige, strahlend farbige Regenbogen aus Licht.

Statt ihre Energiefelder auszudehnen und zusammenzuziehen, wie ihre Vorgänger es machten, tasten die Kristallkinder mit ihren Energiefeldern ihre Umgebung ab, so ähnlich wie Scheinwerfer, die den Nachthimmel erleuchten.

Stellen Sie sich vor, die Fähigkeit zu haben, mit der vollen Bandbreite an Frequenzen den Äther abzusuchen!

In meinem Buch Pyramiden aus Licht habe ich ausgeführt, dass Energie Licht ist und dass Licht ein Gedächtnis hat. Wir bestehen aus Energie, und deshalb sind wir Licht. Licht breitet sich in Form von Energie aus. Bei den meisten von uns bewegt sich die Energie, unser Licht, in einer geregelten Vorwärtsbewegung – von der Frequenzebene aus, auf der die Energie ursprünglich ausströmt, spiralförmig durch das gesamte Lichtspektrum –, bis die Energie letztlich zu weißer oder vollkommener Energie wird.

Weißes Licht enthält das volle Spektrum und entspricht der Energie der Quelle – der Gottesenergie – oder dem, was Vollkommenheit ist.

Das Farbspektrum gleicht in seinem Aufbau einer Pyramide und enthält Energie, die sich spiralförmig bewegt. Die Frequenz an der Pyramidenbasis – dem breitesten Teil der Spirale – schwingt rot. Das würde aufgrund der langen und langsamen Umdrehungen wie ein sehr tiefer Ton klingen. Wenn wir an der Basisschwingung Energie verbrauchen, bewegt sich diese Energie durch das gesamte Farbspektrum die Spirale hinauf und nimmt unterwegs alle möglichen Frequenzen an.

Die Energie durchläuft Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Purpur, Violett, Weiß und alles dazwischen. Es ist kein Zufall, dass die Farben unseres Chakrasystems genau mit dem Weg der Energiefrequenzen übereinstimmen!

Die Energiefelder der Kristallkinder umfassen das gesamte Farbspektrum. Dieses Muster kann permutieren, sich also ständig neu anordnen, und die Kinder, bei denen sich das zeigt, werden oft als Kinder des Regenbogens oder Regenbogenkinder bezeichnet. Es gibt einige feine Unterschiede zwischen den Energiefeldern der Kristallkinder und der Regebogenkinder, aber im Wesentlichen sind sie ein und dasselbe.

Die Unterschiede bestehen darin, dass die Energien der Kristallkinder in ihren Farben und Bewegungen äußerst lebendig sind, während die Regenbogenenergien nicht ganz so intensiv sind, eher Pastelltöne, und subtiler in ihren Bewegungen. Regenbogenkinder sind etwas weiter entwickelt, haben höhere, feinere Schwingungsmuster. Sie sind jedoch so eng miteinander verwandt, dass ich sie als Teil des gleichen evolutionären Trends betrachte. Um das Lesen zu erleichtern, werde ich für alle Kinder dieser Kategorie die Bezeichnung „Kristallkinder“ verwenden.

WAS MACHT KRISTALLKINDER SO BESONDERS?

Ich weiß noch, als es keine Zeit gab.

Das gefiel mir, weil ich nie schlafen gehen musste!

Alec, 6 Jahre

Kristallkinder sind noch ziemlich neu auf der Erde. Sie treffen erst seit 1997 oder 1998 bei uns ein. Damit sind sie zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier schreibe, ungefähr acht Jahre alt oder jünger. Kristallkinder erscheinen ihren Eltern telepathisch in Träumen oder als einfaches „Wissen“, oft auch schon vor der Geburt. Meistens erreicht dieses Gewahrsein die vorgesehene Mutter des künftigen Kindes. Diese Kinder teilen ihren Eltern oder zumindest einem Elternteil nicht selten schon vor der Schwangerschaft ihren Namen mit. Manchmal überbringen sie ihren werdenden Eltern auch noch andere spezielle Botschaften.

Bei der Geburt von Kristallkindern kommt es zu einer Energieverschiebung. Ich kenne eine Hebamme, die Licht im Raum erscheinen sieht, wenn diese Babies geboren werden. Manchmal ist die Verschiebung so stark, dass sie bei denen, die im Moment der Geburt anwesend sind, vorübergehend Gleichgewichtsstörungen auslösen. Gleich nach ihrer Geburt sind Kristallbabies gewöhnlich sehr ruhig und wachsam. Sie schauen sich bedächtig und sehr bewusst im Zimmer um.

In ihren Augen scheint die Weisheit aller Zeiten zu liegen. Diese Babys kommen dem Beobachter gleichzeitig kraftvoll und friedlich vor. Sie sind außerordentlich „präsent“ und vermitteln dem Betrachter oft den sicheren Eindruck, dass sie etwas ganz Besonderes in diese Welt gebracht haben. Und das haben sie!

Kristallkinder haben üblicherweise (aber nicht immer) sehr, sehr blaue Augen. Oft sind sie, wie ich es nenne, eisblau. Das sind die Kinder, die uns in der Schlange im Einkaufsladen oder in den Gängen von Wal-Mart mit einem Blick reinen Erkennens anschauen. Sie sind es, die zu strahlen beginnen, wenn sie uns erspähen, und die uns mit einem Blick gefangennehmen, der wie eine tiefe Erinnerung in unserem Innersten widerhallt.

Nimmt uns der Blick eines Kristallkindes gefangen, vermitteln ihre Augen uns ein grundlegendes Wissen über Zeit und Ort hinaus, und es fällt uns gewöhnlich schwer, den Blick wieder abzuwenden. Manche der Kristallkinder werden bei nahezu vollem Gewahrsein geboren. Mit anderen Worten, sie stehen vollkommen in Verbindung mit den ätherischen Welten hinter dieser Dimension und beherrschen erstaunlich gut ihre intuitiven Sinne, auch den sechsten und sogar den siebten. Sie lernen sehr schnell, dass nur wenige andere sie verstehen können.

Als Babys tauschen ihre Familien und Schutzbefohlenen sich mit ihnen (wie mit den meisten Kindern) oft in Babysprache und durch albernes Spielzeug aus. Diese zerbrechlichen Wesen ziehen sich schnell in ihre innere Welt zurück, wo sie eine Kommunikation und einen Austausch jenseits der dritten Dimension aufrechterhalten.

HINREISSENDE BEGEGNUNGEN, STILLE KOMMUNIKATION

Kristallbabys reichen oft zu uns hinaus, als würden sie uns kennen. Ich war einmal in einem Wal-Mart in Sedona, Arizona, und im selben Gang, in dem ich mich befand, saß ein kleines Mädchen in einem Einkaufswagen. Es war ganz hinreißend mit seinem strohblonden Wuschelhaar und den unglaublich blauen Augen. Es war vielleicht zehn oder elf Monate alt. Seine Mutter schaute gerade nach Schuhen und war mit den Gedanken woanders.

Als das kleine Mädchen mich erspähte, hörte ich ein telepathisches: „Hallo!“ Ich lächelte und antwortete ihr. Wir begannen ein telepathisches Gespräch, und dabei streckte sie ihre kleine Hand aus, ergriff meine – und ließ sie nicht mehr los. Also standen wir einfach nur so da. Telepathisch sagte ich ihr, dass ich mich ebenfalls an sie erinnere.

Sie strahlte und erklärte mir dann, dass sie sich sehr langweile und ihr Körper nicht gut passe. Sie fühle sich richtig „eingeklemmt“, weil dort, wo sie herkomme, alles viel „lockerer“ sei. Stellen Sie sich vor – sie beschrieb, wo sie gewesen war, bevor sie auf die Erde kam! Wir setzten unser wortloses Gespräch fort, bis ihre Mom schließlich gefunden hatte, wonach sie suchte. Als Mom dann einen anderen Teil des Ladens aufsuchen wollte und mich bemerkte, schien sie der scheinbar schweigende Austausch zwischen ihrem Mädchen und mir nicht zu stören; es sah ja auch so aus, als schauten wir einander nur an und lächelten eben viel.

Das Baby wollte meine Hand immer noch nicht loslassen. Ich beschwatzte es ein wenig und machte mich von ihren kleinen Fingern los. Während wir uns trennten, beobachtete es mich, während sie den Gang hinunter fuhr. Als meine kleine Freundin dann mit ihrer Mom um die Ecke bog, lehnte sich das Baby zur Seite und grinste mich um die Ecke herum an. Seine Botschaft an mich lautete: „Wir sehen uns dann später!“ Diese Art von Austausch kommt bei Kristallkindern häufig vor. Sie sind telepathisch begabt und kommunizieren sehr gut, wenn wir ihnen zuhören.

Neulich war ich auf einer Party im Haus einer Freundin. Ich kam erst spät, und alle anderen saßen schon in den verschiedenen Räumen und aßen. Als ich mich nach einem Platz umschaute, fiel mir einer im Wintergarten auf, und ich ging schnurstracks darauf zu. Als ich mich gesetzt hatte, fiel mir auf, dass ich neben einem kleinen Mädchen gelandet war, das auf dem Schoß seiner altersschwachen Großmutter saß. Zunächst wandte es mir den Rücken zu, während es mit seinem Großvater spielte, der im Sessel daneben saß. Die Kleine war zierlich und perfekt gebaut, mit lockigen dunkelbraunen Haaren.

Sie hatte die verschmitzte Energie einer kleinen Elfe. Ihre Züge hatten nicht den üblichen Babyspeck an sich, und so wirkte sie wie eine kleine Erwachsene. Während ich sie beobachtete, konnte ich das Energiefeld dieses kleinen Schatzes spüren. Ihre Kraft war enorm und reichte weit in meinem persönlichen Raum hinein. Ich stimmte mich lautlos auf dieses Baby ein, und plötzlich, als hätte ihr jemand auf die Schulter getippt, drehte sie sich um, schaute mich geradewegs mit ihren sehr blauen Augen an und sagte telepathisch: „Hallo!“

„Ebenfalls hallo“, entgegnete ich.

Unser Austausch dauerte ungefähr zehn Minuten. Wir führten ein wundervolles Gespräch darüber, dass wir uns aneinander erinnerten und wie sehr sie die Aufmerksamkeit genoss, die ihr alle schenkten. Aber sie wünschte sich auch, die Leute würden mit ihr über wichtigere Dinge sprechen und mit der Babysprache aufhören.

Wir lachten beide laut, und viele im Raum hatten den Eindruck, wir hielten einen Wettbewerb im gegenseitigen Anstarren ab. Unser Austausch führte jedenfalls dazu, dass die sehr konservative Großmutter sich recht unwohl zu fühlen begann. Irgendwann sagte sie, dass ihre Enkelin erst sechs Monate alt sei und nicht wüsste, dass es unhöflich sei, jemanden anzustarren.

Aus der Träumerei mit meiner neuen Freundin gerissen, war ich ziemlich verblüfft. Ein Baby, unhöflich? Können Sie sich das vorstellen? Wenn sie wüsste! Ich lachte leise in mich hinein, als mir klar wurde, dass Grandma von der Kleinen noch eine Menge lernen würde.

Kein Wunder, dass dieses begabte Mädchen sich gerade diese Familie ausgesucht hatte!

Als meine Enkelin ungefähr eineinhalb Jahre alt war, verbrachte sie einige Tage bei mir zu Hause. Natürlich fand ich es herrlich, so viel wertvolle Zeit mit ihr alleine zu haben. Irgendwann setzten wir uns auf den Fußboden und spielten mit ein paar ziemlich großen Legosteinen. Wir saßen schweigend da und kommunizierten nur telepathisch. Als meine Enkelin mich ansah, hörte ich: „Ich will den Blauen da drüben“ (oder welche Farbe auch immer sie wollte), und ich gab ihr den speziellen Baustein.

Dann war ich dran und sagte ihr mental, dass ich den Baustein in der Farbe da drüben wolle. Sie reichte mir schweigend den richtigen Stein. Ich war so aufgeregt, dass ich mich kaum zügeln konnte. Das ging ungefähr eine halbe Stunde lang so. Je mehr Zeit verstrich, desto aufgeregter wurde ich, während wir unsere stille aber perfekte Kommunikation aufrechterhielten, und ich begann, an all die Möglichkeiten zu denken, die meine Enkelin in sich trug.

Dabei schweiften meine Gedanken ab. Ich streckte die Hand aus und wählte aufs Geratewohl einen Stein aus, den ich ihr gab. Zum ersten Mal, seit wir uns gesetzt hatten, sagte sie etwas: „Oma, das ist nicht der, den ich wollte!“ Der Klang ihrer Stimme erschreckte mich nach so langer Stille – sie hatte mich doch wirklich zurechtgewiesen! Ich musste lachen und gab ihr den richtigen Baustein.

FLUCH UND SEGEN

Kristallkinder sind überaus intuitiv und sich ihrer Gefühle sehr bewusst. Sie sind energetisch außergewöhnlich empfindsam. Sie spüren alles, was jemand um sie herum durchmacht – die Energie der Gefühle, die Absichten und Motive der Menschen, alles. Meistens wissen sie schon vor uns, was wir fühlen!

Sie neigen auch zur Empathie, was bedeutet, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes den Schmerz anderer Menschen empfinden, emotional und körperlich. Aus diesem Grund sind sie auch Friedensstifter. Tut anderen etwas weh, tut es ihnen weh, und so geben sie ihr Bestes, ihre Beziehungen und ihre Umwelt ausgeglichen zu halten. Konflikte sind für diese Kinder enorm zerstörerisch, und sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um Umstände, die einen Konflikt fördern, zu vermeiden.

Aufgrund ihrer Empfindlichkeit haben Kristallkinder auch die Neigung zu jähen Erkrankungen, die oft mit hohem Fieber einhergehen und so seltsam sind, dass sie medizinisch keinen Sinn zu ergeben scheinen. Das kommt daher, dass sie nicht nur gewahr sind, sie durchleben alles bis in ihr tiefstes Inneres. Fast jedes ihrer Gefühle ist tiefgehend.

Da viele Kinder nicht als das erkannt werden, was sie sind, werden sie entweder ignoriert oder von oben herab behandelt, und so schließen sie ihre Gefühle tief in sich ein. Ihr Schmerz manifestiert sich dann auf körperliche Weise, wie etwa durch unerklärliche Krankheiten, weil sie mehr in sich verschlossen halten, als sie dort aufbewahren können.

Um etwas Positiveres anzumerken, ich habe bei vielen dieser Kinder gesehen, dass sie das Heilen in einem Maß beherrschen, unverzüglich und subtil und doch mit einer innewohnenden Kraft, die beeindruckend ist. Und sie machen das ganz natürlich – wortlos, durch eine sanfte Berührung, oder manchmal nur mit einem Blick.

Einige von ihnen können durch bloßes Hinschauen spontan und sofort heilen. Ein großartiges Beispiel findet sich im Auszug einer E-Mail, die ich von der Großmutter eines Kristalljungen erhielt:

Ein weiteres Mal habe ich Michael mit achtzehn Monaten beobachtet, wie er eine Heilung durchführte. Meine Schwiegertochter hat eine sehr große Familie … Eine Großtante aus Kalifornien war zu Besuch. Tantchen hatte einen Unfall gehabt, der zu einer Verletzung an der Schulter führte, die operiert worden war. Ihre Schwester (Michaels andere „Omi“) massierte die Schulter der Tante, während Michael und ich am anderen Ende des Wohnzimmers miteinander spielten.

Es gab keinen Hinweis darauf, dass der Kleine darauf achtete, was sich auf der anderen Seite des Raumes zutrug. Als die Massage beendet war, ging Michael ganz zielstrebig zu seiner Tante und strich ihr sehr bewusst mit seiner kleinen Hand sanft über den vernarbten Bereich. Er ging noch zweimal zu ihr, um seine Heilung abzuschließen. Die andere Omi und Tantchen saßen erstaunt da. Ich lächelte in dem Wissen, dass ich diesen kleinen Goldengel (er hat blondes Kraushaar) bei etwas beobachtet hatte, was ihm ganz natürlich entsprach.

ERINNERUNGEN AN BEGABUNGEN UND ANDERE LEBEN

Auch andere Kinder legen erstaunliche Fähigkeiten in der Handhabung von Energie an den Tag. Meine Enkelin zeigte die Erinnerung an dieses Wissen auf bemerkenswerte Weise.

Bei irgendeiner Gelegenheit fing einmal Musik an zu spielen, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Unwillkürlich schloss sie die Augen, und ihre Hände strebten in einer langsamen, fließenden Bewegung sehr bewusst aufeinander zu, als setzte sie zu einem Gebet an. Als ihre Hände einander näherten, begann ihr Körper sich zur Musik zu bewegen.

Sie tanzte so bewusst, so anmutig, dass es fast nicht von dieser Welt zu sein schien. Ihre Koordination war weit jenseits dessen, was wir bei einem kleinen Kind als „normale Entwicklung“ betrachten würden.

Es war magisch anzuschauen. Dabei verlagerte sie das Gewicht und floss mit der Energie in ihrem Körper und in der Umgebung, wobei sich ihr kleiner Körper geschmeidig wand, als wäre er ein Teil des Windes und der Strömungen der Schöpfung. Es war das Schönste, was ich jemals gesehen hatte! Sie schien die innere Meisterschaft von etwas zu besitzen, das mich stark an Tai-Chi erinnerte.

Als sie sich bewegte, war das, als schaute man Gestalt gewordener Anmut zu. Alle in der Umgebung wurden davon in ihren Bann gezogen. Fremde und Freunde gleichermaßen hörten mit dem auf, was sie gerade taten, um ihr zuzusehen, und die Gespräche verstummten. Die kleine Meisterin schien zur Energie zu werden, während ihre Hände und ihr Körper sich elegant und bewusst bewegten und eine Darstellung von Einssein boten, wie sie selten auf Erden zu sehen ist.

Es war natürliche, ungehinderte Wahrheit in Bewegung. Während sie mit ihren Händen und ihrem Körper Energie sammelte, wies sie sie sanft an, sich zu bewegen und zu verändern, und alle um sie herum konnten die Veränderungen spüren.

Ein anderes Mal fand draußen ein Fest statt. Eine Band spielte, und Hunderte von Menschen liefen im Park umher. Es begann sehr stark zu regnen, und ein Gedränge setzte ein, weil alle sich unterstellen wollten. Alle außer der kleinen Meisterin, die einmal mehr ihre Hände zusammenführte, die Augen schloss und aus meinem Blickwinkel zu einem bewussten Teil der Musik, des Regens, der Erde und des Himmels wurde. Sie tanzte dort auf dem Hügel, vom strömenden Regen durchnässt, vergaß alles und jeden!

Bei ihrem Anblick schien es, als hätte sie sich an einen anderen Ort und in eine andere Zeit versetzt. Es war so ein wundervoller Moment, dass ich einfach nur dastand und weinte. Und wo war eigentlich die Kamera, wenn man sie einmal brauchte?

Kristallkinder kommen vom Herzen. Sie haben großes Mitgefühl und einen tiefen Gerechtigkeitssinn. Sie scheinen immer das gemeinsame Wohl aller im Sinn zu haben. Die andere Seite der Medaille ist, dass sie sich sehr verraten fühlen, wenn sie entwürdigt werden. Sie können nicht verstehen, warum jemand sie mit etwas anderem als vollkommenem Respekt und Verständnis behandeln sollte, und nehmen jeden wahrgenommenen Affront sehr persönlich.

Kristallkinder scheinen sich für die Gefühle anderer persönlich verantwortlich zu fühlen und nehmen diese Gefühle tief in sich auf. Sie zeigen auch ein sehr großes soziales Bewusstsein und sind über ihr Alter hinaus mitfühlend.

Kürzlich sprach ich mit einer Mom, die Geschichten über ihre wundervollen Kinder mit mir teilen wollte. Margi hatte die Begabungen ihrer Kinder schon früh erkannt und führte Tagebuch. Sie fragte mich, wonach ich genau recherchiere, und ich sagte ihr, dass ich mich am ehesten für Beschreibungen der außergewöhnlichen Begabungen dieser Kinder interessiere, für Geschichten darüber, wie sie die Welt sehen, und Schilderungen der tiefgehenden Dinge, die sie gesagt oder getan haben und die über das hinausgehen, was man gewöhnlich mit Kindern erlebt.

Margi erzählte mir eine wundervolle Geschichte über ihren Sohn Peter. Eines Tages rief die Schule bei ihr zu Hause an, sie wollten Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Sie sagte so etwas wie: „Klar, das ist schön. Ich mache mit.“ Doch der Direktor sagte: „Moment, Sie verstehen nicht, was ich meine. Es war Peter, der das Projekt gestartet hat!“ Margi war platt. Peter war damals etwa elf Jahre alt. Als Margi Peter fragte, wie er darauf gekommen sei, legte er ihr seine Philosophie dar, dass die meisten in seiner Familie und seiner Klassenkameraden alles hätten, was sie bräuchten, andere aber nicht, und dass, wenn jeder teilte, was er habe, alle davon profitieren würden!

Meine sechsjährige Enkelin rief mich eines Nachmittags zu Hause an, um mir zu erzählen, dass sie ihrem Lehrer einen Zettel geschrieben habe. Ich sagte, das sei nett, und nahm an, dass sie wohl wie immer sehr fürsorglich gewesen war. Sie fuhr fort, dass der Grund für den Zettel für ihren Lehrer der gewesen sei, dass sie bemerkt habe, wie gestresst der Lehrer gewesen war, weil er einen schweren Tag in der Klasse gehabt hatte. Offensichtlich hatten sich einige Kinder schlecht benommen, dem Lehrer nicht zugehört und ständig gestört. Dem Lehrer war wohl der Geduldsfaden gerissen.

Meine Enkelin sagte, sie habe ihren Zettel lachend dem Lehrer gegeben, und dann habe der Lehrer auch lachen müssen und sei nicht mehr gestresst gewesen. Der Zettel hatte große Dienste geleistet: Er brachte Unbeschwertheit und Humor in die Situation und veränderte die Energie von Anspannung zu Leichtigkeit. Diese Art von Verhalten ist typisch für Kristallkinder.

Kristallkinder sind sich der Gesellschaft bewusst und ihrer gewahr. Sie sind unzweifelhaft Friedensstifter. Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, wie er gewöhnlich mit der Weisheit von Erfahrung und Reife einhergeht, und sie setzen ihn oft in Handlung um, ohne die Anleitung oder Ermutigung anderer und zum Erstaunen vieler!

Auch wenn es nicht so verbreitet ist, weisen Kristallkinder gelegentlich noch andere Begabungen wie Psychokinese (die Bewegung von Gegenständen kraft des Geistes) und Teleportation auf (das Verschwinden am einen Ort und das Wiederauftauchen an einem anderen). Ich erhielt einmal eine E-Mail von einer Großmutter, deren Tochter, eine junge Mom, ein Neugeborenes zu Hause hatte. Was sie mir erzählte, war mehr als erstaunlich.

Die frisch gebackenen Eltern hatten das Baby abends in seine Wiege gelegt und waren selbst ins Bett gegangen. Irgendwann in der Nacht wachten sie auf und fanden das Kleine zwischen sie gekuschelt vor! Keiner der Elterteile war während der Nacht aufgestanden! Das Kind hatte sich selbst in das Bett von Mom und Dad teleportiert!

Wie viele von uns hatten, als wir klein waren, unsichtbare Freunde? Oder haben unsere Kinder dabei beobachtet, wie sie sich mit ihnen austauschten? Sind das wirklich nur Fantastereien, oder geht hier etwas anderes vor sich? Die meisten Kinder, die wir in diesem Buch betrachten, sind in der Lage, „hinter die Schleier“ zu schauen. Ihr Gewahrsein beschränkt sich nicht auf diese Dimension oder örtliche Realität (mit „örtlich“ meine ich das Hier und Jetzt in der dritten Dimension).

Hin und wieder begegne ich solchen Kindern und höre von Erziehern, Eltern, Lehrern und anderen Geschichten über den wundervollen Austausch, den Kristallkinder mit ihren „unsichtbaren Freunden“ haben. In Wahrheit sind diese Freunde nur deshalb unsichtbar, weil der durchschnittliche Geist sich nicht weit genug geöffnet hat, um auf eine Art und Weise zu sehen, wie diese Kinder es können.

Ich kenne ein kleines Mädchen, das im Alter von etwas über vier Jahren mit Engeln zu sprechen begann. Oft deutete sie im Raum umher (normalerweise an die Decke) und sagte: „Da ist gerade ein Engel, ein Mädchen. Und da drüben ist noch einer, ein Junge. Sie sind hier und passen auf uns auf.“ Gewöhnlich waren immer mehrere Engel gleichzeitig anwesend. Das ging eine ganze Weile so, bis ihre Mutter, verängstigt angesichts der Fähigkeiten ihres Kindes, sie entmutigte, indem sie ihr sagte, dass die Engel nicht real seien. Die Kleine entgegnete: „Sind sie wohl! Ich hab diese Engel echt gesehen! Und sie mich auch!“

Andere Kinder kann man dabei beobachten oder hören, wie sie mit Wesen aus fremden Welten sprechen. Einige verwenden Sprachen, die nicht irdischen Ursprungs sind. Ich war schon mehrmals Zeuge, wie zwei oder mehr dieser begabten kleinen Wesen sich miteinander in Sprachen einer fremden Welt unterhielten! Es war, als hätten sie sich gegenseitig aus einer anderen Zeit und von einem anderen Ort wiedererkannt und auf ihre frühere Sprache besonnen.

Durch diese andere Art und Weise, Daten zu verarbeiten, wird eine große Anzahl von Kindern restlos missverstanden. Viele dieser Kinder bekommen Medikamente wie Ritalin, die sie beruhigen und ihre Aufmerksamkeit fokussieren sollen. Medikamente sind aber keine Lösung. Tatsache ist, dass wir diese Kinder nicht so großziehen, dass ihre Ebenen von Gewahrsein berücksichtigt werden. Vielmehr haben wir bisher versucht, sie in kleine Schubladen gesellschaftlicher Erwartungen zu stecken, die auf Normen beruhen, die auf sie nicht zutreffen und auch nicht zutreffen können.

Es ist Zeit für einen Wandel. Wir müssen neue und andere Paradigmen zu Grunde legen, um die Begabungen dieser Kinder zu fördern.

