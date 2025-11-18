Teile die Wahrheit!

Ukrainische Geheimdienste haben versucht, eine russische MiG-Besatzung dazu zu bringen, in den rumänischen Luftraum einzudringen und so einen militärischen Vorfall zu inszenieren, der die NATO in den Krieg gegen Russland hineingezogen hätte.

Letzte Woche wurde bekannt, dass ukrainische Geheimdienste versucht haben, russische MiG-Piloten zum Überlaufen zu bewegen. Der Plan war aber wohl nicht, die Maschine in die Hände zu bekommen, sondern die Piloten dazu zu bringen, nach Rumänien zu fliegen, wo die NATO auf die Luftraumverletzung mit dem Abschuss der Maschine reagieren sollte. Von Thomas Röper

Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick darüber im Detail berichtet und ich habe den russischen Bericht übersetzt. Zum besseren Verständnis der Übersetzung sei gesagt, dass in dem Beitrag ausführlich die Chat- und Sprachnachrichten gezeigt wurden, die die ukrainischen Agenten mit den russischen Piloten ausgetauscht haben.

Beginn der Übersetzung:

Die Ukraine hat versucht, die NATO durch eine Provokation mit einer russischen MiG-31 in den Konflikt hineinzuziehen

Es gab eine neue Provokation mit unverkennbar britischem Geruch. Am Dienstag, dem 11. November, wurde berichtet, dass der russische Inlandsgeheimdienst FSB den Versuch einer Entführung einer russischen MiG-31 mit einer Kinzhal-Rakete an Bord vereitelt hat.

Die Operation wurde vom ukrainischen Geheimdienst organisiert und von britischen Kräften überwacht. Dem Navigator des Kampfjets wurden drei Millionen US-Dollar geboten. Für dieses Geld sollte er den Piloten, seinen Kommandanten, töten, den Kampfjet entführen und ihn zu einem Luftwaffenstützpunkt in Rumänien fliegen. Alexej Golovko berichtet über die Details.

Die Beteiligung Großbritanniens an diesem Vorfall hat niemanden überrascht. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, warum: „Ich weiß nicht, wie die Briten sich davon reinwaschen wollen, obwohl ihre Neigung, sich wie frisch geduscht zu benehmen, ja bekannt ist. Wissen Sie, die waren ein Imperium, ein Imperium, das die ganze Welt beherrscht hat. Dieses Imperium existiert nicht mehr.

Genauso wenig, wie das gute alte England, mit dem sie einst so prahlten. Also müssen sie das irgendwie kompensieren. Und sie kompensieren das mit diesem typisch englischen Drang, nun ja, um es höflich auszudrücken: Teile und herrsche. Es gibt aber auch unanständige Wege, ihr Verhalten und ihre Ziele zu beschreiben.“

Jeder Start dieses Flugzeugs ist eine Bedrohung für den Feind. Die MiG-31 kann Ziele in Höhen abfangen, die nur wenige erreichen können. Und neuere Versionen haben sogar gelernt, Kinzhal-Raketen auf den Feind abzufeuern.

Die wichtigste, und wohl auch die legendärste Waffe der MiG-31 ist die Kinzhal-Hyperschallrakete. Seit ihrer Vorstellung und ihrem Kampfeinsatz sind einige Jahre vergangen. Mit 10- bis 12-facher Schallgeschwindigkeit ist sie eine gewaltige Waffe, die in der Militäroperation aktiv eingesetzt wird.

Kinzhal-Raketen treffen fast täglich Militärinfrastruktur und Flugplätze des Gegners. Die Rakete ist präzise und praktisch immun gegen jegliche Art von Luftabwehr. Die MiG-31 wurde innerhalb kürzester Zeit für den Einsatz der Kinzhal-Rakete umgerüstet.

Das Potenzial, das die sowjetischen Konstrukteure in dieses Flugzeug steckten, ist noch immer erstaunlich. Einst wurde sogar die MiG-31D entwickelt, die feindliche Raketen und Satelliten zerstören konnte. Es gab auch die MiG-31I, die wiederum Satelliten starten konnte. Auch heute noch führt die MiG bei der Militäroperation die komplexesten und modernsten Missionen durch.

Genau dieses überlegene Flugzeug versuchten die ukrainischen Geheimdienste zu entführen. Sie versuchten zunächst, den Kommandanten anzuwerben, nachdem sie irgendwie an seine Telefonnummer gelangt waren. Ich fragte ihn: „Waren Sie nicht überrascht, als Sie einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhielten?“

„Sie haben mir zunächst geschrieben, es war ein kurzer Chat. Der Mann stellte sich als Mitarbeiter der internationalen Agentur Bellingcat vor und hieß Sergej. Zur Bestätigung bat ich um seinen Presseausweis“, antwortete der Kommandant der MiG-31.

Die Rechercheagentur Bellingcat ist seit Langem als Kanal für die Weitergabe von Informationen für westliche Geheimdienste bekannt. Sie entstand mit dem Ausbruch des Krieges im Donbass im Jahr 2014. Angeblich begann der „Journalist“ Sergej Lugovskoy sofort, Informationen über Piloten der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte zu sammeln.

„Worüber sollen wir sprechen? Könnten Sie uns als jemand mit militärischer Ausbildung bitte etwas über militärische Bildungseinrichtungen erzählen? Welche gelten als Elite, welche weniger, und worin besteht der grundlegende Unterschied zwischen ihnen?“, fragte Lugovskoy den Flugzeugkommandanten.

Als er dem Piloten Geld für Informationen angeboten hat, verriet er sich mit dem ukrainischen Akzent, in dem kein „g“ ausgesprochen wird.

„Könnte ich Dich bitten, Dir Dein Honorar, wenn möglich, auf ein Konto statt per Kryptowährung bezahlen?“, fragte Lugovskoy.

„Als ich den markanten Dialekt hörte, war mir sofort klar, dass die Person am anderen Ende der Leitung ein ukrainischer Staatsbürger war. Alles war klar“, betonte der MiG-31-Kommandant.

Militärpiloten, die ein 40 Tonnen schweres Kampfflugzeug in die Luft heben, sind eine besondere Spezies, schon der Weg zu ihrem Arbeitsplatz ist nicht einfach. Wir haben nun die einmalige Gelegenheit, den Arbeitsplatz eines MiG-31-Besatzungskommandanten zu besuchen. Wir ziehen den Hebel und mit einem charakteristischen pneumatischen Geräusch hebt sich die Glaskuppel des Cockpits. Ich versuche, in den Sitz des Kapitäns zu gelangen.

Beim ersten Mal ist das sicherlich nicht einfach. Doch es zeigt sich, dass reichlich Platz vorhanden ist, und dass alles ergonomisch gestaltet und leicht erreichbar ist, schließlich ist hier der Arbeitsplatz eines russischen Kampfpiloten.

Zu der Zeit hat der FSB bereits die gesamte Kommunikation zwischen dem Piloten und dem ukrainischen Agenten überwacht. Als sie den Piloten nicht überzeugen konnten, beschlossen sie, den Waffenoffizier zu kontaktieren. Sein Arbeitsplatz ist direkt hinter dem des Kapitäns. Ein gewisser Alexander hat ohne langes Überlegen drei Millionen Dollar für die Entführung des Flugzeugs mit der „Kinzhal“-Rakete an Bord angeboten.

Er hat sogar ein Video geschickt, in dem ein Zettel mit der Nachricht „Wir warten auf dich“, ein Modellflugzeug und Geldbündel auf einem Tisch zu sehen waren. Dazu sagte eine Stimme: „Ich habe dir drei Millionen Dollar für ein Flugzeug mit einer Kinzhal geboten.“

„Was war Ihre Motivation? Ging es Ihnen nur ums Geld? Waren Sie bereit, Ihr Heimatland für Geld zu verraten?“, fragte ich den Waffenoffizier.

„Die haben auch ein freieres, angeblich friedliches Leben und mehr weibliche Aufmerksamkeit versprochen“, sagte er.

„Also, haben Sie Ihnen angeboten, was die anscheinend selbst wollen.“

„Ja, genau.“

Der ukrainische Geheimdienstoffizier begann, den Waffenoffizier nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Bildern aus Kiew und der Staatsbürgerschaft eines beliebigen europäischen Landes zu locken. Er schrieb: „Wenn Du zustimmst, wir trinken mit üppigen Mädels noch ein Bier in München, und dann erinnern uns mit einem Lächeln an diese Geschichte.“

Der ukrainische Agent verschwieg auch nicht mehr, für wen er arbeitet, denn er schrieb: „Unsere britischen Partner vom SIS, dem britischen Geheimdienst, werden für Deine Sicherheit sorgen.“

Aber was tun mit dem Piloten, der die Zusammenarbeit verweigert? Natürlich ihn während des Fluges töten. Der Waffenoffizier sollte die Sauerstoffmaske des Piloten vergiften und die Kontrolle über das Flugzeug übernehmen. Während des Fluges würde der Pilot das Giftgas einatmen.

Ein Waffenoffizier kann ein so komplexes Flugzeug nicht landen. Doch dann kam ein ukrainischer Pilot mit seinem Schnellkurs im Fliegen der 40 Tonnen schweren Maschine. Er sagte in einer Sprachnachricht: „Hallo, Stalins Falke! Das ist nicht schwer, merke dir die Position im Horizontalflug. Und dann fliegst du Links- und Rechtskurven, mit Neigung. Das ist alles. Das ist der Schlüssel zum Fliegen. Ein Online-Flugkurs“, lachte der ukrainische Pilot.

Alexander Pawluschkin hat 30 Jahre lang solche MiGs geflogen. Das schnelle Flugzeug zu beherrschen, ist eine der höchsten fliegerischen Leistungen. Aber vom hinteren Sitz aus, ohne freie Sicht, ist das unmöglich, wie er erklärt: „Ein Waffenoffizier hatte keinerlei Pilotenausbildung. Und erst recht ist es unmöglich, ein so komplexes Flugzeug zu landen oder zu fliegen, vielleicht hätte er einfach den Steuerknüppel am Horizont hin und her bewegt, um zu landen. Das äre definitiv eine Katastrophe.“

Der FSB bestätigt die Einschätzungen des Experten. Selbst ein so wertvolles Flugzeug und eine so wichtige Rakete waren wohl nicht das Ziel der Auftraggeber, wie ein FSB-Agent sagte: „Das eigentliche Ziel der ukrainischen und britischen Geheimdienste war eine Provokation: eine russische MiG-31 mit einer Kinzhal-Rakete in den Luftraum eines europäischen NATO-Landes zu entsenden und sie mit NATO-Luftabwehr zu zerstören. Ihr Plan sah vor, den Angriff über rumänischem Gebiet nahe der Stadt Constanța durchzuführen. Dies hätte zu schwer vorhersehbaren negativen Folgen führen können.“

Und höchstwahrscheinlich zu einem direkten Konflikt mit der NATO.

Der Held der Russischen Föderation und ausgezeichnete Testpilot Nikolai Osykow erklärte: „Auf dem Schlachtfeld steht es für den ukrainischen Staat derzeit schlecht, daher ist das von ihnen selbst gesteckte Superziel, NATO-Staaten, ja den gesamten NATO-Block, in den bewaffneten Konflikt zu verwickeln.“

Ein weiteres unglaubliches Detail. In ihrem Chat mit den Piloten schickten die Offiziere des ukrainischen Militärgeheimdienstes Fotos des zufriedenen Maxim Kusminow, der sich in einem Café mit Banderisten und Kosaken die Zeit vertrieb. Das war der Kusminow, der Mi-8-Hubschrauberpilot, der im vergangenen August für 500.000 Dollar seine Kameraden getötet und einen Hubschrauber in die Ukraine gebracht hat. Selensky und Budanow posierten mit dieser zweifelhaften Trophäe für Fotos. Der Verräter selbst flanierte auf dem Maidan und schien keine Zweifel an dem zu haben, was er getan hatte.

Als der PR-Effekt nachließ, war er gezwungen, einen falschen Namen anzunehmen und nach Spanien zu fliehen. Dort, in der Stadt Alicante, wurde der Überläufer durch sechs Pistolenschüsse getötet.

„Diese Geschichte über den Verräter Kusminow, die kennen wohl alle russischen Militärpiloten, was ist Ihre Meinung dazu? Ihre Haltung gegenüber solchen Leuten?“, fragte ich den Kommandanten.

„Für solche Leute ist in unseren Reihen kein Platz. Was geschehen ist, was danach mit ihm geschah, das ist ein gerechtes Ende für ihn“, war seine Antwort.

Die MiG-Besatzung wird ihre Kampfeinsätze getreu ihrer Pflicht und ihrem Eid fortsetzen.

Ende der Übersetzung

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 18.11.2025