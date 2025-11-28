Die UN bestätigt, dass die planetaren Verteidigungssysteme den interstellaren Kometen 3I/ATLAS beobachten werden, während er durch unser Sonnensystem rast

Teile die Wahrheit!

Die britische Zeitung Daily Mail berichtet: Die Vereinten Nationen (UN) haben bestätigt, dass die planetaren Verteidigungssysteme der Erde den interstellaren Kometen 3I/ATLAS beobachten werden, während er durch unser Sonnensystem rast .

Ab dem 27. November wird ein internationales Team von Wissenschaftlern des International Asteroid Warning Network (IAWN) eine zweimonatige Kampagne starten, um den Kometen auf seinem Weg zur Erde zu verfolgen .

„Obwohl von ihm keine Gefahr ausgeht, bietet der Komet 3I/ATLAS der IAWN-Gemeinschaft aufgrund seiner langen Beobachtbarkeit von der Erde aus und des hohen Interesses der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine großartige Gelegenheit, eine Beobachtungsübung durchzuführen“, erklärt die UNO auf ihrer Website.

„Diese 3I/ATLAS-Kampagne ist die achte Beobachtungsübung des IAWN seit 2017 – das IAWN führt diese Übungen etwa einmal im Jahr durch.“

Obwohl 3I/ATLAS erst im Juli 2025 entdeckt wurde, erklärte die UNO, dass diese „Kometenkampagne“ schon lange geplant sei.

„IAWN plante bereits seit 2024 eine Kometenkampagne im Herbst 2025, um die Fähigkeiten zur Positionsmessung von Kometen zu testen, die zusätzliche astrometrische Herausforderungen darstellen, da sie im Vergleich zu punktförmigen Asteroiden im Sichtfeld eines Teleskops als verschwommene, ausgedehnte Objekte erscheinen“, hieß es weiter.

Diese Nachricht kommt kurz nachdem die NASA die Behauptungen, dass es sich bei dem Objekt um ein außerirdisches Raumschiff handeln könnte, endgültig widerlegt hat.

„Wir möchten unbedingt Anzeichen von Leben im Universum finden… aber 3I/ATLAS ist ein Komet“, sagte Amit Kshatriya, ein hochrangiger NASA-Beamter, auf einer Pressekonferenz.

Viele Wissenschaftler vertraten die Ansicht, es handele sich lediglich um einen Kometen aus einem anderen Sonnensystem, der uns besucht. (Eine außergewöhnliche neue Anomalie von 3I/ATLAS: Liefern die Fotos Beweise dafür, dass das Raumschiff Meteore auf seinem Weg gezielt abfängt?)

Andere hingegen – darunter ein Mitglied des US- Kongresses und ein Forscher der Harvard-Universität – waren davon überzeugt, dass es sich bei dem Objekt um ein außerirdisches Raumschiff handelte.

Letzte Woche veröffentlichte die NASA Fotos, die von drei ihrer Mars- Raumsonden aufgenommen wurden, als diese in nur 18 Millionen Meilen Entfernung am Objekt vorbeiflogen.

Diese Bilder beendeten endgültig alle Spekulationen, da sie die Identität des Objekts bestätigten.

Und leider für alle Alien-Jäger: Die US-Raumfahrtbehörde sagt, dass 3I/ATLAS ein Komet ist.

Der Einzige, der noch die Hoffnung hegt, dass es sich bei dem Objekt um einen Außerirdischen handeln könnte, ist der Harvard-Professor Avi Loeb. Er hat neue Amateurteleskopbilder des interstellaren Objekts veröffentlicht, die zwischen dem 22. und 24. November aufgenommen wurden.

Die Fotos zeigen einen leuchtenden, verschwommenen „Kopf“, die sogenannte Koma, sowie einen schmalen Schweif, der sich über 600.000 Meilen erstreckt und zur Sonne hin zeigt, anstatt wie bei einem typischen Kometen von ihr weg.

Auf einem der Bilder scheint die Form von 3I/ATLAS erkennbar zu sein; es zeigt ein kegelförmiges Objekt, das von einem hellen Dunst bedeckt ist.

Die Bilder stammen von Hobby-Himmelsbeobachtern, die mit kleinen Teleskopen aus ihren Gärten auf der ganzen Welt fotografieren, unter anderem in Japan, Spanien und Chile.

Professor Loeb merkte an, dass eine klare Aufnahme des Objekts am 22. November , die seinen hellgrünen Körper und seinen langen „Anti-Schweif“ zeigte, von Mitsunori Tsumura mit einem gewöhnlichen 20-Zoll-Hobbyteleskop gemacht wurde, wie es von Sternguckern weltweit verwendet wird.

Ein anderer Fotograf hat noch in derselben Nacht mit einem 12,4-Zoll-Teleskop – einer bei Hobbyastronomen sehr beliebten Größe für den Heimgebrauch – ein scharfes Bild des interstellaren Besuchers über Spanien aufgenommen.

Das vielleicht schärfste Bild, das Professor Loeb hervorhob, stammte von Paul Craggs aus Kanada, dem es gelang, am 21. November während seines Fluges über Nordamerika ein klares Bild der aktuellen Form des Kometen aufzunehmen.

Der Astroforscher Avi Loeb schreibt:

Eine Reihe von weiteren Aufnahmen des interstellaren Objekts 3I/ATLAS wurden vom 22. bis 24. November 2205 von Amateurastronomen und Astrofotografen gemacht. Sie zeigen übereinstimmend eine leuchtende Koma mit eng beieinander liegenden Anti-Schweifen und Schweifen.

Das beste Bild ( hier verfügbar ) wurde am 22. November um 19:25 UTC von Mitsunori Tsumura mit einem 0,5-Meter-Teleskop aufgenommen.

Angesichts der aktuellen Entfernung von 3I/ATLAS zur Erde von 300 Millionen Kilometern scheint sich der Schweif des Satelliten bis zu 5 Millionen Kilometer zu erstrecken, während der sonnenzugewandte Gegenschweif etwa eine Million Kilometer lang ist. Bei einer Geschwindigkeit von 400 Metern pro Sekunde benötigt er einen Monat, um eine Million Kilometer zurückzulegen.

Die enorme Ausdehnung des Anti-Schweifs in Richtung Sonne lässt darauf schließen, dass er einen ausreichend großen Impulsfluss aufweist, um den Sonnenwind zu durchdringen. Der Staudruck des Anti-Schweifs übersteigt den des Sonnenwinds bis zu dieser Entfernung.

Der Sonnenwind strömt mit einer Geschwindigkeit von etwa 400 Kilometern pro Sekunde, was mindestens tausendmal schneller ist als die thermische Geschwindigkeit des ausströmenden Gases eines natürlichen Kometen am Standort von 3I/ATLAS.

Der Staudruck skaliert mit dem Quadrat der Gasgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass die äußerste Massendichte im Antischweif eine Million Mal größer ist als die Sonnenwinddichte von einigen Protonenmassen pro Kubikzentimeter. Bei einem natürlichen Kometen entspricht dies einem Massenfluss von 200 Tonnen pro Sekunde und einer Fläche von 0,3 Millionen Kilometern Seitenlänge. Unter Einbeziehung des Schweifs ergibt sich daraus ein Massenverlust von insgesamt etwa einigen Milliarden Tonnen in den letzten zwei Monaten.

Für einen natürlichen Kometen beträgt der geschätzte Massenverlust in den Monaten Oktober und November 2025 etwa 10 % der minimalen Masse von 3I/ATLAS, also 33 Milliarden Tonnen.

Diese Berechnung basierte auf dem Fehlen einer nicht-gravitativen Beschleunigung in den Monaten Juli, August und September 2025. Eine solche Beschleunigung würde sich aus der Anisotropie der Massenverlustrate multipliziert mit der Ausströmgeschwindigkeit, dividiert durch die Objektmasse, ergeben. Inzwischen wurde im Oktober 2025 um das Perihel tatsächlich eine nicht-gravitative Beschleunigung gemessen.

Der von JPL Horizons gemeldete Nachweis ist mit zehn Standardabweichungen statistisch signifikant. Die Impulserhaltung bei der maximalen thermischen Gasgeschwindigkeit von 400 Metern pro Sekunde impliziert, dass für den gemessenen Wert der nicht-gravitativen Beschleunigung ein Massenverlust von mehr als 10 % der Masse von 3I/ATLAS erforderlich ist, falls es sich um einen natürlichen Kometen handelt, wie ich hier gezeigt habe .

Technologische Triebwerke könnten 3I/ATLAS mit geringerem Massenverlust effektiver beschleunigen, da sie höhere Ausströmgeschwindigkeiten erzeugen. Der zum Durchdringen des Sonnenwinds notwendige Massenverlust verringert sich quadratisch mit der erhöhten Ausströmgeschwindigkeit.

Dies entspricht einer Reduzierung des Massenverlusts um zwei bzw. vier Größenordnungen bei chemischen bzw. Ionentriebwerken. Zukünftige spektroskopische Messungen könnten die Geschwindigkeit der Triebwerke bestimmen und zwischen der natürlichen Sublimation von Eisvorkommen durch Sonnenlicht und technologischen Alternativen unterscheiden.

Zwei weitere Bilder, die mit der Anti-Schwanz/Schwanz-Morphologie übereinstimmen, wurden von Peter Carson Leigh am 22. November 2025 um 5:28 UTC mit einem 0,315-Meter-Teleskop in Spanien und von Elena Walter am 24. November 2025 um 8:05 UTC mit einem 0,432-Meter-Teleskop in Chile aufgenommen.

Wir alle warten gespannt auf bessere Bilder von den größten Teleskopen der Erde sowie von den Weltraumteleskopen Hubble und Webb, wenn 3I/ATLAS am 19. Dezember 2025 in einer minimalen Entfernung von 269 Millionen Kilometern der Erde am nächsten kommt.

Das Beste kommt erst noch. Die im Dezember 2025 gesammelten Daten werden Aufschluss über die Eigenschaften von 3I/ATLAS geben.

Darüber hinaus werden wir beurteilen können, ob 3I/ATLAS, wie hier bereits erwähnt , am 16. März 2025 den Hill-Radius des Jupiters erreichen wird – und zwar mit einer Genauigkeit von mehr als vier signifikanten Stellen.

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 28.11.2025