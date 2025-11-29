Teile die Wahrheit!

Einer der lautstärksten Sprachrohre Wladimir Putins, Wladimir Solowjow, hat nach Donald Trumps 28-Punkte-Friedensplan eine beunruhigende Warnung an Europa ausgesprochen.

Wladimir Solowjow, einer der prominentesten Propagandisten Wladimir Putins, hat Europa eindringlich vor Russlands Absicht gewarnt, den Militäreinsatz in der Ukraine nach Donald Trumps 28-Punkte-Friedensplan zur Beendigung des Konflikts fortzusetzen und möglicherweise zu eskalieren. In seiner Sendung „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“ im russischen Staatsfernsehen begrüßte er neben anderen Gästen auch Alexei Kondratjew, ein Mitglied des russischen Föderationsrates.

„Es war natürlich amüsant, die daraufhin ausbrechende Hysterie zu beobachten, wirklich amüsant“, sagte Solowjow. „Alle fingen an zu fragen: ‚Was ist mit uns?‘ Sie bezeichnen den aktuellen Plan als Ultimatum der Russen. Selbst ihre Kontakte in den USA sagen: ‚Nein, das ist ein russischer Plan.‘

Daraufhin meldete sich Rubio zu Wort und sagte : ‚Tsk-tsk-tsk [und hob abwehrend den Finger], es ist unnötig, mich falsch zu zitieren. Das ist unser Plan, nicht der Plan der Russen.‘ Mir gefiel auch der Plan, den sie daraufhin vorgelegt haben. Darin heißt es: ‚Hört zu, Russen, ihr gebt das Atomkraftwerk Saporischschja, den Kachowka-Staudamm und die Kinburn-Nehrung auf.‘“

„Ich möchte ihnen sagen: ‚Wir können euch nicht gut verstehen‘“, fügte Solowjow hinzu. „Wenn wir nach Paris einfahren, wiederholt es in dieses Ohr [zeigte auf sein rechtes Ohr]. Wenn wir nach Berlin einfahren, sagt es in dieses Ohr [zeigte auf sein linkes Ohr], damit wir euer Gekreische besser hören können.“ Dann versuchte Solowjow, in gebrochenem Ukrainisch zu sprechen: „Seid ihr verrückt geworden? Ich spreche euch in eurer Muttersprache an. Was soll das Ganze? Euch wird doch alles ganz klar erklärt.“

„Es ist klar und deutlich. Wie unser Präsident nach den Verhandlungen in Anchorage [wo Putin sich mit Herrn Trump traf] feststellte, hat die ukrainische Seite den gesamten Verhandlungsprozess abgebrochen. Dazu haben die Europäer beigetragen.“

„Der aktuelle Friedensplan Washingtons sollte diskutiert werden, Moskau ist dazu bereit“, berichtet der Express. Anschließend sprach er eine deutliche Warnung aus, die sich nicht nur an die Ukraine, sondern an den gesamten europäischen Kontinent richtete.

„Alle Unterstützer der Kriegspartei sollten sich darüber im Klaren sein, dass Russland bereit ist, seine Überlegenheit auf dem Schlachtfeld weiterhin zu demonstrieren und zu beweisen, nicht nur gegenüber den ukrainischen Nazis, sondern gegenüber allen europäischen Nazi-Drecksäcken, die in irgendeiner Weise an der Frontlinie präsent sind, sei es als ihre Geheimdiensteinheiten, ihre Söldner, ihre Ausrüstung oder ihre Kommunikationsmittel.“ („Die Amerikaner werden es verstehen, wenn unsere Truppen in der Nähe von Odessa sind.“ Putin schilderte die Lage an der Front (Videos))

Putin erklärt, er sei bereit, schriftlich zu garantieren, dass es keinen russischen Angriff auf Europa geben werde

Präsident Wladimir Putin erklärte, er sei bereit, schriftlich zu garantieren, dass Russland keine andere europäische Nation angreifen werde, und wies Behauptungen, Moskau beabsichtige, in ein anderes Land einzumarschieren, als „Lüge“ und „völligen Unsinn“ zurück.

In einer Rede am Donnerstag in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, wo er an einem Gipfeltreffen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), einem von Russland geführten Militärbündnis, dem auch einige ehemalige

Sowjetrepubliken angehören, teilnahm, bezeichnete Putin die Behauptungen, Moskau plane einen Angriff auf Europa „lächerlich“.

„Ehrlich gesagt, hatten wir das nie vor. Aber wenn sie es von uns hören wollen, nun, dann werden wir es dokumentieren. Keine Frage,“ sagte der russische Präsident gegenüber Reportern.

Putins Dementi, Moskau plane eine weitere Invasion, stießen bei europäischen Politikern auf Skepsis. sie verweisen darauf, dass er wiederholt bestritten hatte Russland werde in die Ukraine einmarschieren, bevor es dies im Februar 2022 tatsächlich hat.

Auf die Frage nach den Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine äußerte sich Putin optimistisch über einen von den Vereinigten Staaten unterstützten Friedensplanentwurf und sagte, dieser könne als „Grundlage für künftige Abkommen“ dienen.

Während Putin erklärte, Russland sei zu einer „ernsthaften“ Diskussion über die Beendigung des Krieges bereit, warnte er auch, Moskau sei notfalls bereit, weiterzukämpfen und weitere Gebiete der Ukraine zu erobern.

Eine grundlegende Voraussetzung für die Beendigung der Kämpfe sei, betonte er erneut, dass sich die ukrainischen Truppen aus Donezk und Luhansk in der ostukrainischen Region Donbas zurückziehen müssten, einschließlich der Gebiete,

die derzeit nicht von russischen Truppen kontrolliert würden.

Im Hinblick auf die breite Diskussion um Trumps „28-Punkte-Friedensplan“ (der inzwischen auf 22 Punkte gekürzt worden sein soll) stoßen die Erklärungen des russischen Präsidenten auf besonderes Interesse.

Es ist wichtig, anzumerken, dass Wladimir Putin ein ausgebildeter Jurist und im Geiste ein Legist ist. Deswegen erscheinen alle Themen, die mit konkreten rechtlichen Parametern des Ukraine-Konflikts zusammenhängen, immer etwas anders als in lautstarken Ankündigungen diverser Kommentatoren und Experten.

Betrachten wir also die drei Hauptthesen des Präsidenten nach der Pressekonferenz.

Erstens: Eine Unterzeichnung von Verträgen mit der gegenwärtigen ukrainischen Führung hat keinen Sinn.

Nach dem 20. Mai 2024 verlor Wladimir Selenskij seine Legitimität als Präsident der Ukraine. Die Ausrede des „Kriegszustands“ erscheint nicht überzeugend – den US-Präsidenten Lincoln hatte nicht einmal ein Bürgerkrieg in den USA an einer Durchführung von Wahlen und der eigenen Wiederwahl gehindert.

Wladimir Putin hatte bereits angemerkt, dass er unter den gegenwärtigen Bedingungen die Werchowna Rada und ihren Sprecher für die einzige legitime Macht in der Ukraine halte. Doch davon, einen wichtigen internationalen Vertrag auf parlamentarischer Ebene zu unterzeichnen, kann keine Rede sein.

Diese Angelegenheit ist ohne eine Durchführung von Präsidentschaftswahlen in der Ukraine nicht zu lösen.

Zweitens: Russland benötigt eine internationale Anerkennung der neuen Gebiete, nicht eine ukrainische.

Dies ist durchaus logisch – die ukrainische Regierung ist nicht legitim und folglich nicht zu juristisch relevanten Aktionen fähig.

Darüber hinaus ist es offensichtlich, dass nicht der Staat Ukraine eine Konfliktpartei ist, sondern quasi ein politischer „dreiköpfiger Drache“, dessen „Köpfe“ die Regierungen der USA, Europas und der Ukraine darstellen. Ein Vertrag kann nur dann funktionieren, wenn alle drei „Köpfe“ seinen Bestimmungen zustimmen.

Dabei würde eine Anerkennung der Legitimität des Beitritts der neuen Gebiete zu Russland durch Europa und die USA bedeuten, dass sie die Rechtmäßigkeit des Beginns der militärischen Sonderoperation anerkennen. Dies könnte den aufgrund der Aktionen der NATO-Staaten begonnenen Konflikt praktisch erschöpfen.

Drittens: Moskau hatte keinen Entwurf eines Friedensvertrags mit der Ukraine, sondern nur eine Liste von Fragen, die zur Diskussion vorgeschlagen wurden.

Dies ist wiederum eine durchaus logische Erklärung, wenn man die ständige Änderung der militärischen Realien berücksichtigt. Gerade deswegen werden Friedensverträge nach dem Ende und nicht während eines Konflikts verhandelt.

Erstens ist es wichtig, nicht die Erfahrung der Minsker Abkommen zu wiederholen, bei denen es sich um einen Versuch handelte, „der Ukraine Zeit zu geben“, wie Frau Merkel offenherzig verkündete.

Betrachtet man die zunehmende Militarisierung Europas im Jahr 2025, scheint der Westen nicht nur für die Ukraine, sondern auch für sich selbst Zeit gewinnen zu wollen.

Zweitens sollte ein beliebiges derartiges Abkommen die Tatsachen „vor Ort“ und nicht Fantasien und Wünsche jeder der Parteien widerspiegeln. Und im Hinblick auf die Entwicklungen an der Frontlinie scheint die Ukraine immer noch weiter zu fantasieren.

Quellen: PublicDomain/the-express.com/rtnewsde.com am 28.11.2025