Durchgesickertes Audio: USAID-Beamte des sogenannten „Deep State“ diskutieren über einen internationalen Putsch gegen Trump

Teile die Wahrheit!

Durchgesickerte Audioaufnahmen von Telefonaten ehemaliger USAID-Mitarbeiter enthüllen eine Verschwörung zur Mobilisierung internationaler Verbündeter gegen die Trump-Regierung.

Diese Mitarbeiter des sogenannten „Tiefen Staates“, von denen viele kurz nach Präsident Trumps Amtseinführung im Januar entlassen wurden, verlagerten ihre internen Diskussionen kurz vor dem Machtwechsel in verschlüsselte Signal-Chats.

Von dort aus knüpften sie Kontakte zu ausländischen Partnern und Nichtregierungsorganisationen, um das aufzubauen, was ein Teilnehmer als „globale antiautoritäre Bewegung“ bezeichnete.

Discernreport.com berichtet: Handelt es sich um einen Putschversuch? Hochverrat? Versucht der Tiefe Staat, die Kontrolle zu behalten? Oder alles zusammen?

Die Beteiligten mögen behaupten, es sei lediglich ein harmloser Protest gegen eine Regierung gewesen, die ihre Vorhaben behinderte, doch die Sache scheint weitaus größer zu sein.

Die Enthüllungen stammen aus einem Thread des Nutzers @DataRepublican , der Ausschnitte aus den Aufnahmen teilte. (Machtkampf zwischen Politik und Justiz: Zölle in Gefahr: Wie Trump vor dem Supreme Court wankt)

In einem Abschnitt erläutert ein Sprecher Pläne zur Einbindung ausländischer Experten: „Wir müssen auch nicht als Vermittler fungieren. Wir können Akteure oder Kollegen aus aller Welt einbeziehen, die sich direkt mit diesen, ganz spezifischen Problemen befasst haben…

Ob es nun um die Bekämpfung von Korruption geht oder darum, wie man auf Korruption reagiert, um Mobilisierung gegen Korruption – wir können diese Leute einbeziehen und sozusagen als Vermittler fungieren.“

Dies knüpft an frühere Berichte über die Organisierung im Inland an. Im Juli 2025 beschrieb NOTUS detailliert, wie ehemalige USAID-Beamte Gruppen wie DemocracyAID gründeten, angeführt von Persönlichkeiten wie Ro Tucci und Danielle Reiff.

Tucci, einst Direktor des USAID-Zentrums für Demokratie, Menschenrechte und Regierungsführung, leitete Workshops zu Widerstandstaktiken, die auf historischen Aufständen basieren. Reiff gründete die ursprüngliche Signal-Gruppe, um das Netzwerk nach den Entlassungen am Leben zu erhalten.

Die Aufnahmen deuten auf tiefere Verbindungen hin. Teilnehmer erwähnen die Koordination mit der Johns Hopkins University und Institutionen, die sich mit internationaler Demokratie und Konfliktprävention befassen. Ein weiterer Ausschnitt rechtfertigt den globalen Ansatz: „Die Autokraten sind bereits global vernetzt.“

Die Bemühungen erstrecken sich auf ein Netzwerk von gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen, darunter Verbindungen zum Rockefeller Brothers Fund und von Soros unterstützten Organisationen wie 50501 und Indivisible, die im Februar Proteste organisierten.

Ein Redner beschreibt die Situation dramatisch: „Die Entstehung unserer gegenwärtigen Verfassungskrise ist unsere Chance, einen dynamischen Wandel anzustoßen und zu verstärken.

Ein dynamischer Wandel, der fraktale Ökosysteme in die Lage versetzt, die Entstehung neuer sozial-politisch-ökonomischer Steuerungssysteme mitzugestalten.“

Doch eine solche Krise existiert nicht – Trumps Wahl und Amtseinführung verliefen gemäß den verfassungsmäßigen Verfahren, und sein Team hat sich an die Gerichtsentscheidungen gehalten. Diese Handlungen deuten eher auf den Versuch hin, Unruhen zu schüren, als reale Probleme anzugehen.

Das Netzwerk ist gewaltig: Hunderte von NGOs sind an einer offenbar supranationalen Initiative beteiligt, die darauf abzielt, amerikanische Institutionen von Grund auf umzugestalten.

Das Büro für Übergangsinitiativen der USAID, das üblicherweise zur Stabilisierung von Ländern in Krisensituationen eingesetzt wird, wird in den Gesprächen erwähnt, was Fragen nach dem Missbrauch von Expertise aufwirft, die eigentlich für Auslandseinsätze bestimmt ist.

Dies geschieht inmitten umfassenderer Spannungen, darunter der Regierungsstillstand, bei dem der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und die Demokraten an der Verlängerung ihrer während der Covid-Pandemie befristeten Obamacare-Subventionen festhalten.

Solche Manöver hinter den Kulissen untergraben das Vertrauen in Institutionen und öffnen ausländischen Einfluss in die Innenpolitik.

Angesichts der Milliarden an Geldern von einflussreichen Spendern, die über diese Kanäle fließen, scheint das Ziel klar: populistische Stimmen zum Schweigen zu bringen und einen erneuten Machtwechsel wie in der Ära Trump zu verhindern.

Die Wähler entschieden sich 2024 für Stabilität und Souveränität; diese Verweigerer scheinen entschlossen, dieses Mandat durch Schattennetzwerke zu untergraben.

Das Wissen um diese Taktiken ist der erste Schritt, um die gewählte Führung zu verteidigen.

Hier ist der Thread von DataRepublican:

🧵🚨 MAJOR BREAKING: International actors are involved in the State Department led color revolution 🚨🚨 This is not speculation; it’s straight from a recorded call. Ex-USAID employees describe how, before January 20, they moved internal groups off government systems and into… pic.twitter.com/XtinGt306o — DataRepublican (small r) (@DataRepublican) November 9, 2025

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 11.11.2025