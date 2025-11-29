EILMELDUNG: Anomale Amyloid-Mikrogerinnsel bei 100 % der gegen COVID-19 Geimpften gefunden

Teile die Wahrheit!

Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie hat stillschweigend eine der folgenreichsten biologischen Erkenntnisse der Pandemiezeit enthüllt – und die Autoren erwähnen sie nie: Bei jedem einzelnen geimpften Studienteilnehmer zirkulierten fibrinolyseresistente, ThT-positive Amyloid-Mikrogerinnsel im Blut.

In den ergänzenden Tabellen verbirgt sich ein demografisches und biochemisches Muster, das die Aussagekraft der Arbeit völlig verändert:

94 % aller Teilnehmer waren geimpft.

Bei 100 % dieser geimpften Personen fanden sich Amyloid-Mikrogerinnsel – einschließlich aller „gesunden Kontrollpersonen“.

Die als „Long COVID“ bezeichnete Erkrankung trat fast ausschließlich in einer stark geimpften Bevölkerung auf, ohne dass eine vorherige SARS-CoV-2-Infektion labortechnisch bestätigt wurde.

Tatsächlich untersucht die Studie die Langzeitfolgen der Impfung, nicht Long COVID. (Daten deuten darauf hin, dass COVID-Impfstoffe möglicherweise zum Anstieg der Übersterblichkeit in Deutschland im Jahr 2023 beigetragen haben)

Und da die Autoren selbst mechanistische Experimente durchgeführt haben, um zu zeigen, dass gereinigtes Spike-Protein allein diese amyloid- und fibrinolyseresistenten Blutgerinnsel erzeugt, sind die Implikationen tiefgreifend.

Alle Studienteilnehmer – 100 % der Geimpften – wiesen Amyloid-Mikrogerinnsel auf.

Forscher identifizierten Mikrothromben mithilfe von Thioflavin-T (ThT) , einem amyloidbindenden fluorogenen Farbstoff. Die ThT-Positivität war das entscheidende Kriterium. Eine Struktur wurde nur dann als Mikrothrombus gewertet, wenn sie ThT band.

Daher ist jedes in der Studie gezählte Mikrokoagel per definitionem amyloidogen.

Laut Tabelle S11 wies jeder einzelne geimpfte Teilnehmer Amyloid-Mikrogerinnsel in verschiedenen Größenbereichen auf:

Da 83 von 88 Teilnehmern (94 %) geimpft waren , bedeutet dies:

Bei allen geimpften Personen in der Studie wurden Amyloid-Mikrogerinnsel festgestellt.

Bei Patienten mit „Long COVID“ (Long VACCINE) wurden extrem hohe Konzentrationen großer, pathologischer Amyloid-Mikrogerinnsel festgestellt

Kleine Amyloid-Mikrogerinnsel waren bei allen Probanden vorhanden, aber das Ausmaß der Pathologie unterschied sich deutlich.

Gemäß Tabelle S11:

Bei 98 % der Patienten mit „Long COVID“ (Long VACCINE) fanden sich große Mikrothromben im Bereich von 900–1600 µm².

Bei 60 % der Patienten wurden sehr große Mikrothromben mit einem Durchmesser von >1600 µm² festgestellt.

Die Gesamtmenge an Mikrothromben war bei „Long COVID“-Patienten etwa 20-mal höher.

Diese größeren, pathogenen Amyloid-Mikrogerinnsel waren dicht gepackt mit:

Neutrophile extrazelluläre Fallen (NETs)

Myeloperoxidase

Neutrophilen-Elastase

Extrazelluläre DNA

Fehlgefaltetes Amyloidfibrin

Eine COVID-19-Infektion wurde nie bestätigt.

Obwohl die Ergebnisse als charakteristisches Merkmal von „Long COVID“ dargestellt wurden, konnte bei keinem der Teilnehmer eine SARS-CoV-2-Infektion bestätigt werden. Die Studie umfasste Folgendes:

keine Antikörpertests

kein PCR

keine Sequenzierung

keine Tests auf neutralisierende Antikörper

Der Long-COVID-Status wurde ausschließlich anhand der Symptome und der ärztlichen Einschätzung festgestellt. Es gibt in der Studie keine Hinweise darauf, dass ein Teilnehmer biologisch positiv auf eine frühere Infektion reagiert hat.

Die Gerinnungsstörungen lassen sich daher nicht spezifisch auf eine Infektion zurückführen, sondern eher auf die Impfung.

Das Spike-Protein allein erzeugte identische Amyloid-Mikrogerinnsel

In einem mechanistischen Experiment fügten die Autoren gereinigtes Spike-Protein zu Fibrinogen hinzu.

Diese einzelne Maßnahme bewirkte Folgendes:

unlösliche, ThT-positive Amyloid-Mikrokoagel

Fehlgefaltete Fibrinstrukturen, identisch mit denen in Patientenproben

Fibrinolyseresistente Aggregate, die mit einer Gefäßobstruktion vereinbar sind

Die Autoren bestätigten, dass das Spike-Protein direkt die Bildung von Amyloid-Mikrokoageln induziert, und untermauerten damit frühere Studien.

Erklärt die häufig vorkommenden weißen Faserklumpen, die bei den Toten gefunden werden

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie – 100% Amyloid-Mikrokoagel bei geimpften Personen und direkte Spike-induzierte Amyloidfibrinbildung – bieten einen klaren Mechanismus für die großen, gummiartigen, weißen Faserklumpen, die seit 2021 zunehmend bei Verstorbenen beobachtet werden.

Auf der Jahrestagung 2025 der Tennessee Funeral Directors Association (TFDA) führte der ehemalige Major der US-Luftwaffe, Tom Haviland, die erste landesweite Umfrage unter Einbalsamierern durch:

64 % berichteten im Jahr 2025 von weißen, faserigen Blutgerinnseln.

In 17 % aller Körper gefunden

Bei 70 % wurde eine weitverbreitete Mikrogerinnung („kaffeesatzartiges Blut“) beobachtet.

39 % berichteten von steigenden Säuglingssterblichkeitsraten (+14 %).

Quellen: PublicDomain/thefocalpoints.com am 26.11.2025