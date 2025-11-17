Ein Junge reiste in die Zukunft und wurde Zeuge ihres Endes: Die Wiederkunft Christi wird von Engeln mit vier Gesichtern angekündigt

Teile die Wahrheit!

Ende April 2024 tauchte auf einem Kanal ein Video mit prophetischen Warnungen vor dem Weltuntergang auf. Unter zahlreichen ähnlichen Videos sticht dieses aus mehreren Gründen hervor.

Derjenige, der die Warnung ausspricht, ist kein bekannter Pastor, sondern ein elfjähriges Kind, das behauptet, in die Zukunft gereist zu sein und gesehen zu haben, was dort vor ihm liegt.

Obwohl der Kanal normalerweise etwa 5.000 Aufrufe pro Video erzielt, hat dieses spezielle Video über 1.100.000 Aufrufe erreicht.

Dies deutet darauf hin, dass es entweder bei den Zuschauern großen Anklang gefunden hat oder stark beworben wurde, was zu verschiedenen Spekulationen geführt hat.

Das Video veranlasste Tausende von Menschen, den Kanal zu abonnieren, und ihre Kommentare bieten weitere Einblicke und sind interessant zu lesen.

In der Zukunft malte sich der Junge eine Szene aus, die an klassische Märchen aus zahlreichen Visionen und Offenbarungen erinnerte.

Die Welt würde von künstlicher Intelligenz regiert werden, mit humanoiden Robotern, die den Menschen ebenbürtig oder sogar zahlenmäßig überlegen wären. Sie würden als Lehrer, Verkäufer, Fahrer und sogar als beste Freunde dienen. (Die drei Tage der Finsternis und die Prophezeiungen der Endzeit)

Menschliche Interaktion würde abnehmen, und die Menschen würden wie emotionslose Zombies durch die Städte irren, gleichgültig selbst gegenüber den Tränen ihrer eigenen Kinder. Doch mitfühlende Roboter würden sich umgehend um die Kinder kümmern und ihre Bedürfnisse stillen.

In Zukunft könnten 3D-Drucker nahezu alle Güter, einschließlich Lebensmittel, herstellen. Diese Lebensmittel wären dann nicht nur optisch ansprechend und schmackhaft, sondern könnten auch aus Zutaten wie Insekten und Petrochemikalien gefertigt werden.

Berechnungen und andere Funktionen könnten von einem Gerät gesteuert werden, das einem quadratischen Tattoo auf der rechten Hand ähnelt.

Nach der Aktivierung würden aus diesem Quadrat ein Bildschirm und eine Tastatur aus Licht zum Tippen erscheinen. Gesichtserkennungskameras an jedem Eingang könnten ein System ermöglichen, bei dem Roboter beim Betreten einer Pizzeria sofort mit der Zubereitung der gewünschten Bestellung beginnen.

Auf dem Land beginnt eine Suche, bei der Elektrohunde und Hubschrauber-Drohnen eingesetzt werden, um die Treuen und Gläubigen aufzuspüren und zu vernichten.

Der Anfang ist jetzt, nach dem großen Konflikt, und er wird in vier Jahren abgeschlossen sein – der Junge wird dann das Teenageralter erreicht haben.

Zu dieser Zeit soll die Wiederkunft Christi stattfinden, woraufhin Engel mit vier Gesichtern die tätowierten Sünder in die Hölle verbannen werden, während die Übrigen einem Selektionsprozess unterzogen werden, von dem einige sich der ursprünglichen Gruppe anschließen.

Die Richtigkeit solcher Behauptungen ist ungewiss, da moderne Pastoren nicht immer verlässlich sind und möglicherweise falsche Lehren verbreiten oder düstere Geschichten erzählen, die der elterlichen Erziehung widersprechen.

Kommentatoren hingegen gelten im Allgemeinen als vertrauenswürdiger, da ihre Glaubwürdigkeit nicht von der Jagd nach Einschaltquoten beeinflusst wird.

@mindymarie3379: Es war einfach unglaublich, das zu hören. Ich hatte letzte Nacht einen Traum, und dieser junge Mann hat die Erinnerung daran wieder wachgerufen. Ich sah Roboter, die mit Menschen sprachen, als wären sie Menschen, und Menschen interagierten mit Robotern, als wären sie andere Menschen.

Ich erinnere mich, dass ich geträumt habe, dass es Roboter waren, keine echten Menschen. Ich kann keine echte Beziehung zu Robotern haben.

@StandUp777: Ich hatte letzte Woche einen Traum. Überall herrschte Chaos. Seuchen, Pest, Tod, Besessene, Finsternis und das Böse beherrschten die Erde.

Alle um mich herum versuchten, mich anzugreifen, aber ich widerstand im Namen Jesu, und nichts konnte mir etwas anhaben.

@MsTwincy: Ich hatte einen Traum: Die Hälfte des Lichts auf Erden erlosch, und dann begann die Christenverfolgung. Ich sah, wie mein Großvater enthauptet wurde; er ist übrigens um die 95 Jahre alt.

@samuelarzadon244: Ich hatte neulich auch einen Traum von der Endzeit. Überall herrschte Chaos, Gebäude brannten, Tote lagen überall herum und es war stockfinster.

Zuerst dachte ich, ich wäre in der Hölle. Und plötzlich sah ich viele Lichter am Himmel, wie außerirdische Schiffe auf YouTube. Von dort riefen sie die Namen der Menschen auf der Erde und zogen sie einen nach dem anderen heraus.

@andrealoftis7581: Am 23. Oktober 2020 schliefen meine Tochter und ich tief und fest. Plötzlich hörten wir den Klang einer Posaune am Himmel.

Wir wachten gleichzeitig auf, fassten uns an den Händen und riefen: „Posaunen!“ Wie lässt sich erklären, dass wir beide im Traum dasselbe Ereignis im Himmel miterlebt haben?

@matthewmathis62: Wie alt war der Junge in dem Traum? Meine Schwester hatte im Februar 2013 einen Traum vom Weltuntergang.

Ihre beiden Kinder waren dabei – ihre Tochter war damals 12 und ihr Sohn 9 oder 10 Jahre alt. In diesem Traum sah sie ganz sicher ihre zukünftigen Kinder. Ihre Tochter ist jetzt 8 Jahre alt.

Wenn sie also damals 12 war, hat sie nur noch wenige Jahre bis zu ihrer Geburt.

Wie bereits erwähnt, hat das Video Tausende von Kommentaren hervorgerufen, und wenn man diese liest, decken sie sich weitgehend mit den Aussagen des Jungen.

Offenbar wird alles so ablaufen, was zum Zusammenbruch der schönen neuen Welt führen wird, als hätte es sie nie gegeben.

Rechnet man von heute aus, dürfte dies in etwa vier Jahren geschehen.

Video:

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 17.11.2025