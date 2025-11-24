Eine außergewöhnliche neue Anomalie von 3I/ATLAS: Liefern die Fotos Beweise dafür, dass das Raumschiff Meteore auf seinem Weg gezielt abfängt?

Teile die Wahrheit!

Nehmen wir hypothetisch an, das interstellare Objekt 3I/ATLAS sei ein Mutterschiff, das Jupiter mit technologischen Geräten bestücken soll. Welche maximale Entfernung von Jupiter müsste dieser interstellare Gärtner erreichen? Von Avi Loeb

Zu diesem Zweck muss 3I/ATLAS innerhalb des Gravitationsradius des Jupiters – dem sogenannten Hill-Radius – eintreffen . Innerhalb dieses Radius überwiegt die Gravitation des Jupiters die Gezeitenkraft der Sonne. Jupiters Gravitation ist stärker als die der Sonne und kann langsame Satelliten in ihrer Umlaufbahn halten, ohne dass die Sonne sie abreißt.

Die Lagrange-Punkte L1 und L2 des Kräftegleichgewichts befinden sich im Hill-Radius und sind ideale Standorte für Technologiesatelliten, da dort Bahnkorrekturen und Treibstoffbedarf minimal sind.

Der Hill-Radius des Jupiters wird durch die folgende Gleichung beschrieben:

H=R*(m/3M)^{1/3},

wobei R die Entfernung des Jupiters von der Sonne zum jeweiligen Zeitpunkt von Interesse ist, m die Masse des Jupiters und M die Masse der Sonne.

Es wird erwartet, dass 3I/ATLAS am 16. März 2026 seine größte Annäherung an Jupiter erreichen wird. Der Abstand zwischen Jupiter und Sonne beträgt an diesem Tag R = 783,8 Millionen Kilometer.

Setzt man diesen Wert zusammen mit (m/3M)^{1/3} = 0,06826 in die obige Gleichung ein, ergibt sich der Hill-Radius von Jupiter am 16. März 2026:

H = 53,502 Millionen Kilometer.

Die geringste Entfernung, die 3I/ATLAS Jupiter bei seiner größten Annäherung aufweist, wird vom NASA- Programm JPL Horizons anhand von Bahndaten berechnet, die von etwa 230 Observatorien über seine Bewegung am Himmel erfasst wurden. (Nichts ist trügerischer als eine offensichtliche Tatsache: NASA-Pressekonferenz zu 3I/ATLAS)

Diese Daten beinhalten die kürzlich gemessene nichtgravitative Beschleunigung von 3I/ATLAS während des Perihels. JPL Horizons prognostiziert daher, dass 3I/ATLAS am 16. März 2026 die folgende minimale Entfernung zu Jupiter erreichen wird:

Min{D} = 53,445 (+/- 0,06) Millionen Kilometer

Welch ein außergewöhnlicher Zufall! Die Werte von H und min{ D} stimmen innerhalb einer Standardabweichung von 0,06 Millionen Kilometern überein. Steve Fairfax machte mich auf diese nahezu identische Übereinstimmung aufmerksam .

Der während des einmonatigen Periheldurchgangs von 3I/ATLAS gemessene Wert der nichtgravitativen Beschleunigung veränderte den Wert von min{D} um 0,1 Millionen Kilometer.

Diese Verschiebung des minimalen Abstands von 3I/ATLAS zu Jupiter resultiert aus dem hier berichteten Wert der nichtgravitativen Beschleunigung von 5 × 10⁻⁷ AE pro Tag² nach dem einmonatigen Periheldurchgang (wobei AE die Entfernung zwischen Erde und Sonne ist).

Anders ausgedrückt: Die nichtgravitative Beschleunigung bewirkte eine kleine Kurskorrektur, die genau die Größe hatte, die nötig war, um den Mindestabstand von 3I/ATLAS zu Jupiter auf den Wert des Jupiter-Hill-Radius zu bringen. Andernfalls hätte 3I/ATLAS den Rand der Hill-Sphäre verfehlt.

Dies deutet darauf hin, dass der Grad der nicht-gravitativen Beschleunigung fein abgestimmt wurde, um min{D}=H zu erreichen und 3I/ATLAS genau in den Radius des Gravitationseinflusses des Jupiters zu bringen.

Falls 3I/ATLAS technologischen Ursprungs ist, könnte es seine Flugbahn mithilfe von Triebwerken feinjustiert haben, um den Hill-Radius des Jupiters zu erreichen.

In diesem Fall könnten die zahlreichen Jets, die in den Bildern nach dem Perihel um 3I/ATLAS beobachtet wurden (siehe hier , hier , hier und hier ), für die geringfügige Bahnkorrektur genutzt worden sein, die nötig war, um min{D}=H zu erreichen .

Der optimale Zeitpunkt für ein solches Manöver liegt nahe dem Perihel, wenn ein Raumfahrzeug die Gravitationskraft der Sonne nutzen kann (siehe hier ). Zudem erreichte 3I/ATLAS das Perihel, während es für erdgebundene Observatorien hinter der Sonne verborgen war.

Daher ist unklar, ob es lediglich ein leichtes Manöver durchführte, um min{D}=H zu erfüllen , oder ob es auch in der Nähe des Perihels technologische Geräte auslöste.

Wie selten ist die Übereinstimmung der Werte von min{D} und H statistisch gesehen ? Eine Abweichung von 0,06 von 53,5 Millionen Kilometern entspricht einer Übereinstimmung von eins zu tausend.

Berücksichtigt man jedoch den gesamten Durchmesser der Jupiterbahn um die Sonne, ergibt sich eine Übereinstimmung von eins zu 26.000.

Würde 3I/ATLAS am 16. März 2026 Sonden innerhalb der Hill-Sphäre des Jupiters absetzen, müssten diese ihre Triebwerke zünden, um die hohe Geschwindigkeit von 3I/ATLAS relativ zum Jupiter (65,9 Kilometer pro Sekunde) auszugleichen.

Die Fluchtgeschwindigkeit aus Jupiters Gravitationspotentialmulde bei H = 53,5 Millionen Kilometern beträgt lediglich 2,2 Kilometer pro Sekunde.

Alle neuen Objekte, die nach dem Vorbeiflug von 3I/ATLAS Jupiter umkreisen, könnten von der Raumsonde Juno (wie hier besprochen ) oder von anderen künstlichen Jupiter-Orbitern identifiziert werden .

Sollten wir technologische Jupiter-Satelliten finden, die wir nicht dorthin entsandt haben, würde bedeuten, dass Jupiter für eine außerirdische Zivilisation von Interesse ist.

Das Fehlen ähnlicher Geräte in Erdnähe könnte enttäuschend sein, da es nahelegen würde, dass unser interstellarer Gast kein Interesse an uns hat.

Nicht nur befinden wir uns nicht im Zentrum des Sonnensystems, sondern auch nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit unserer kosmischen Nachbarschaft.

Dies wäre ein Schlag für unser Ego, vergleichbar mit dem Besuch einer Party, auf der niemand mit uns tanzen möchte.

Vielleicht liegt es daran, dass die Menschheit erst vor wenigen Millionen Jahren zur Party kam, während Jupiter – der größte Planet des Sonnensystems – für die Absender von 3I/ATLAS bereits sichtbar war, als die Mission vor Milliarden von Jahren gestartet wurde.

Schließlich entstanden die meisten Sterne Milliarden von Jahren vor der Sonne, und 3I/ATLAS bräuchte eine Milliarde Jahre, um die Milchstraße zu durchqueren.

Hoffentlich werden unsere interstellaren Raumsonden bei der Pressekonferenz in den Zielplanetensystemen nicht als „definitiv Kometen!“ bezeichnet, nur weil sich auf ihrer Oberfläche während ihrer Reise durch das kalte interstellare Medium Eis und Staub angesammelt haben.

„Könnte dies eine technologische Signatur sein, die den Weg von gefährlichen Mikrometeoriten freimacht, die ein technisches Objekt beschädigen könnten?“, fragte Loeb, als er über das verlängerte Leuchten nachdachte, das die HiRISE-Kamera am 2. Oktober 2025 aufgenommen hatte.

Liefern die 3I/ATLAS-Fotos der NASA Beweise dafür, dass das Raumschiff Meteore auf seinem Weg gezielt abfängt?

Verfügt 3I/ATLAS über interstellare Scheinwerfer?

Der Harvard-Wissenschaftler Avi Loeb spekulierte, dass die kürzlich von der NASA veröffentlichten Fotos von 3I/ATLAS möglicherweise auf dessen künstlichen Ursprung hindeuten könnten – und fragte sich sogar, ob der sogenannte Komet Meteoriten gezielt anvisiert und aus seiner Bahn befördert. Er stellte seine Theorie in einem viralen Blogbeitrag auf Medium vor.

„Das verlängerte Leuchten befindet sich vor dem Objekt und nicht hinter ihm, wie man es von einem Kometenschweif erwarten würde“, erklärte der Astrophysiker gegenüber der Washington Post. „Im Falle eines technologischen Objekts könnte es sich um einen Partikel- oder Lichtstrahl handeln, der den Weg nach vorn erhellt, um die Gefahren von Mikrometeoriten zu vermeiden.“

Loeb bezog sich auf ein Foto des besagten Kometen, das von der HiRISE-Kamera des Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommen und am Mittwoch zusammen mit anderen im Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland, vorgestellt wurde.

Trotz des Lobes für die sogenannten hochauflösenden Bilder bezeichnete der Forscher sie als „unscharf“ und erklärte, er werde die Daten „quantitativ analysieren, um die wichtigsten Informationen daraus zu extrahieren“.

Er schrieb, dass das zuvor erwähnte Bild seltsam sei, da es eine Verlängerung der „glühenden Auswurffahne“ des Objekts zeige, die ATLAS vorausging, anstatt ihr nachzufolgen, wie es für Kometen typisch ist.

Er sagte, das Phänomen ließe sich leicht erklären, wenn die Gas- und Staubspur in Richtung Sonne zeigen würde, was seiner Meinung nach das Ergebnis von Sonnenlicht wäre, das auf Eistaschen im Inneren des Kometen scheint.

Wäre es weggerichtet, würde dies durch „Strahlungsdruck oder den Sonnenwind“ verursacht.

Es sei jedoch viel schwieriger, eine „senkrecht zur Richtung der Sonne und vor dem Objekt verlaufende Auswurffahne“ zu erklären, sagte er.

Dann ließ Loeb die Bombe platzen: „Könnte es sich hierbei um eine technologische Signatur handeln, die den Weg von gefährlichen Mikrometeoriten freimacht, die ein technisches Objekt beschädigen könnten?“

Wie würde ATLAS das bewerkstelligen? „Man kann Hindernisse beispielsweise mit einem Lichtstrahl aufladen und sie dann mit einem Magnetfeld ablenken“, erklärte Loeb gegenüber der Washington Post. „Möglicherweise gibt es fortschrittlichere Technologien, um diese Aufgabe zu erfüllen.“

Das war nicht die einzige Theorie des Wissenschaftlers über unseren Besucher aus dem Kosmos.

In einem weiteren Blogbeitrag vom Donnerstag untersuchte er Fotos der Fotografen Michael Jäger, Gerald Rhemann und Enrico Prosperi, die seltsame seitliche Linien zeigten, von denen Loeb glaubte, dass sie möglicherweise auch künstlich erzeugt sein könnten.

„Das Bild zeigt zwei schmale, einander entgegengesetzt gerichtete Strahlen, die senkrecht zur Achse 3I/ATLAS-Sonne verlaufen“, erklärte er. „Zusammen mit dem Leitwerk und dem Gegenleitwerk entlang dieser Achse bilden die seitlichen Linien ein X-förmiges Muster. Sie erstrecken sich bis zu einer Entfernung von etwa einer Million Kilometern (620.000 Meilen) von 3I/ATLAS.“

Er erklärte, die einfachste Erklärung sei, dass es sich bei den Linien um die Flugbahn eines erdgebundenen Kommunikationssatelliten handle, der zufällig 3I/ATLAS gekreuzt habe.

Sollte es sich jedoch nicht um eine Satellitenspur handeln, glaubt er, dass die Linien „die Spur von Gas oder Staub markieren, die mit der linearen Bahn kleiner Mini-Objekte verbunden ist, die von 3I/ATLAS ausgingen“.

Bei diesen Mini-Objekten könnten es Eissplitter sein, die sich typischerweise von der Oberfläche des Kometen lösen – „oder kleine Sonden, die von einem technologischen Mutterschiff freigesetzt wurden“, vermutete Loeb.

„Die grundlegende Frage, die es in den kommenden Wochen zu klären gilt, ist, ob diese kleineren Objekte real sind und nicht einfach ein Artefakt einer Satellitenspur, und falls sie real sind – ob sie natürlichen oder technologischen Ursprungs sind“, erklärte er.

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 24.11.2025